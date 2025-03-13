Визит Путина в Курскую область, планы Зеленского рухнули. Главное на Украине на утро 13 марта - 13.03.2025 Украина.ру
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Визит Путина в Курскую область, планы Зеленского рухнули. Главное на Украине на утро 13 марта
Визит Путина в Курскую область, планы Зеленского рухнули. Главное на Украине на утро 13 марта - 13.03.2025 Украина.ру
Визит Путина в Курскую область, планы Зеленского рухнули. Главное на Украине на утро 13 марта
Президент России Владимир Путин провёл совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой. Западные СМИ рассказали о разрушенных планах Владимира Зеленского
2025-03-13T09:43
2025-03-13T10:14
эксклюзив
хроники
россия
курская область
украина
владимир путин
владимир зеленский
мария захарова
вооруженные силы украины
генштаб
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Президент России Владимир Путин на одном из пунктов управления Курской области заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ, первого замминистра обороны Валерия Герасимова, сообщила пресс-служба Кремля.Так, Путин назвал те подразделения, которые у него на слуху. Президент России упомянул 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию, 106-я гвардейскую десантно-штурмовую дивизию, 11-я гвардейскую отдельную десантно-штурмовую бригаду и 83-ю гвардейскую десантно-штурмовую бригаду, 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й десантно-штурмовой дивизии, 155-я гвардейскую отдельную бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-я бригаду морской пехоты Черноморского флота, 177-й гвардейский отдельный полк морской пехоты Каспийской флотилии, 34-ю гвардейскую мотострелковую бригаду."В последнее время, в последнюю неделю, наверное, она действовала особенно активно", — указал Путин.Также он назвал 22-й мотострелковый полк 72-й мотострелковой дивизии, 1220-й мотострелковый полк 3-й мотострелковой дивизии, спецназ "Ахмат", добровольческое формирование "Ветераны", "которое отличается особой дерзостью и эффективностью, и всех, кто действовал вместе с ними"."Хотел бы поблагодарить и руководство главного оперативного управления Генерального штаба за проделанную работу", — также заявил Путин.По его словам, задача в ближайшее время — в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего там боевые действия, полностью освободить территорию Курской области, восстановить положение вдоль линии государственной границы."И конечно, нужно подумать, попросил бы подумать в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы – об этом тоже нужно подумать", — подчеркнул президент России.Он также обратил внимание на тех украинских военнослужащих, которых взяли в плен."Все люди, которые находятся на территории Курской области, совершают здесь преступления против гражданского населения, противодействуют нашим Вооружённым Силам, правоохранительным органам и специальным службам, в соответствии с законами Российской Федерации являются террористами. Так их действия квалифицирует Генеральная прокуратура России, и именно по этим статьям, "терроризм", возбуждено против них уголовное дело Следственным комитетом Российской Федерации", — отметил Путин.При этом он отметил, что к пленным нужно относиться прежде всего как к террористам в соответствии с законами Российской Федерации."Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно – ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить также и о том, что иностранные наёмники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными", — также указал Путин.Президент России попросил передать слова благодарности всему личному составу за то, что было сделано в последнее время."Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут безусловно исполнены и территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от противника", — подытожил Путин.Ряд экспертов назвал проведённое президентом России совещание в Курской области сигналом."Президент Путин умеет посылать сигналы. Этот прозрачный и серьёзный", — отметил политолог Марат Баширов.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главкома ВСУ Александра Сырского, заявившего, что украинские формирования "совершают манёвры на более выгодные рубежи"."В переводе на русский: для киевского режима дело-труба, суджанская труба", — отметила Захарова.Тем временем украинское военно-политическое руководство продолжает отрицать фиаско в Курской области."Наши войска на территории Курской области выполняют свои задачи. Русские пытаются однозначно, максимально давить на наши войска. Военное командование делает то, что должно делать: сохраняет максимум жизней наших воинов", — заявил накануне Владимир Зеленский.На фоне такой украинской официальной информационной политики среди украинских военных ширятся слухи о том, что оккупацию российского региона политики "слили"."Среди боевых командиров ходит слух, что Курск слили в угоду договоренностей США и России, мы держали плацдарм с августа и противник с большими потерями продвигался вперед, но тут за пару дней перед переговорами в Саудовской Аравии фронт рухнул. Многие боевые командиры считают, что наших военных разменяли в большой игре, просто кинули на смерть, чтобы Зеленский сохранил лицо", — отмечалось в публикации телеграм-канала "Резидент".Издание Spectator сообщило, что поражение ВСУ усилит Путина на переговорах."Победа в Курской области усилит позицию Путина в возможных будущих переговорах с украинцами, лишив Зеленского сомнительной карты, которую он надеялся разыграть, чтобы добиться ответного вывода российских войск с украинской территории", — говорилось в публикации издания.Ещё одно издание — Die Zeit - сообщило, что успешные действия ВС РФ в Курской области разрушили планы Зеленского сделать захваченный плацдарм разменной монетой на переговорах."Одновременно с переговорами в Джидде (делегаций США и Украины — Ред.) украинская оборона на оккупированной части России, западнее Курска, буквально рухнула", — говорится в материале.По информации издания, за несколько дней российским войскам удалось освободить сотни квадратных километров территории.При этом в статье отмечается, что "всего несколько недель назад Зеленский назвал этот регион важным козырем с точки зрения возможной сделки с Россией".Об Украине в международном контексте - в статье Татьяны Стоянович "Бейте украинцев, русским выкручивайте руки". Украина в международном контексте.
https://ukraina.ru/20250312/1061745390.html
https://ukraina.ru/20250312/1061735295.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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Украина.ру
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эксклюзив, хроники, россия, курская область, украина, владимир путин, владимир зеленский, мария захарова, вооруженные силы украины, генштаб, черноморский флот
Эксклюзив, Хроники, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Генштаб, Черноморский флот

Визит Путина в Курскую область, планы Зеленского рухнули. Главное на Украине на утро 13 марта

09:43 13.03.2025 (обновлено: 10:14 13.03.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
Президент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
© POOL
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Президент России Владимир Путин провёл совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой. Западные СМИ рассказали о разрушенных планах Владимира Зеленского
Президент России Владимир Путин на одном из пунктов управления Курской области заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ, первого замминистра обороны Валерия Герасимова, сообщила пресс-служба Кремля.
Так, Путин назвал те подразделения, которые у него на слуху. Президент России упомянул 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию, 106-я гвардейскую десантно-штурмовую дивизию, 11-я гвардейскую отдельную десантно-штурмовую бригаду и 83-ю гвардейскую десантно-штурмовую бригаду, 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й десантно-штурмовой дивизии, 155-я гвардейскую отдельную бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-я бригаду морской пехоты Черноморского флота, 177-й гвардейский отдельный полк морской пехоты Каспийской флотилии, 34-ю гвардейскую мотострелковую бригаду.
"В последнее время, в последнюю неделю, наверное, она действовала особенно активно", — указал Путин.
Также он назвал 22-й мотострелковый полк 72-й мотострелковой дивизии, 1220-й мотострелковый полк 3-й мотострелковой дивизии, спецназ "Ахмат", добровольческое формирование "Ветераны", "которое отличается особой дерзостью и эффективностью, и всех, кто действовал вместе с ними".
"Хотел бы поблагодарить и руководство главного оперативного управления Генерального штаба за проделанную работу", — также заявил Путин.
По его словам, задача в ближайшее время — в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего там боевые действия, полностью освободить территорию Курской области, восстановить положение вдоль линии государственной границы.
"И конечно, нужно подумать, попросил бы подумать в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы – об этом тоже нужно подумать", — подчеркнул президент России.
Вчера, 18:00
Утром – снаряды, вечером – перемирие. Зачем Киев просит оружие, если не намерен воевать? Итоги 12 марта
Он также обратил внимание на тех украинских военнослужащих, которых взяли в плен.
"Все люди, которые находятся на территории Курской области, совершают здесь преступления против гражданского населения, противодействуют нашим Вооружённым Силам, правоохранительным органам и специальным службам, в соответствии с законами Российской Федерации являются террористами. Так их действия квалифицирует Генеральная прокуратура России, и именно по этим статьям, "терроризм", возбуждено против них уголовное дело Следственным комитетом Российской Федерации", — отметил Путин.
При этом он отметил, что к пленным нужно относиться прежде всего как к террористам в соответствии с законами Российской Федерации.
"Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно – ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить также и о том, что иностранные наёмники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными", — также указал Путин.
Президент России попросил передать слова благодарности всему личному составу за то, что было сделано в последнее время.
"Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут безусловно исполнены и территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от противника", — подытожил Путин.
Ряд экспертов назвал проведённое президентом России совещание в Курской области сигналом.
"Президент Путин умеет посылать сигналы. Этот прозрачный и серьёзный", — отметил политолог Марат Баширов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главкома ВСУ Александра Сырского, заявившего, что украинские формирования "совершают манёвры на более выгодные рубежи".
"В переводе на русский: для киевского режима дело-труба, суджанская труба", — отметила Захарова.
Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Вчера, 12:58
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Тем временем украинское военно-политическое руководство продолжает отрицать фиаско в Курской области.
"Наши войска на территории Курской области выполняют свои задачи. Русские пытаются однозначно, максимально давить на наши войска. Военное командование делает то, что должно делать: сохраняет максимум жизней наших воинов", — заявил накануне Владимир Зеленский.
На фоне такой украинской официальной информационной политики среди украинских военных ширятся слухи о том, что оккупацию российского региона политики "слили".
"Среди боевых командиров ходит слух, что Курск слили в угоду договоренностей США и России, мы держали плацдарм с августа и противник с большими потерями продвигался вперед, но тут за пару дней перед переговорами в Саудовской Аравии фронт рухнул. Многие боевые командиры считают, что наших военных разменяли в большой игре, просто кинули на смерть, чтобы Зеленский сохранил лицо", — отмечалось в публикации телеграм-канала "Резидент".
Издание Spectator сообщило, что поражение ВСУ усилит Путина на переговорах.
"Победа в Курской области усилит позицию Путина в возможных будущих переговорах с украинцами, лишив Зеленского сомнительной карты, которую он надеялся разыграть, чтобы добиться ответного вывода российских войск с украинской территории", — говорилось в публикации издания.
Ещё одно издание — Die Zeit - сообщило, что успешные действия ВС РФ в Курской области разрушили планы Зеленского сделать захваченный плацдарм разменной монетой на переговорах.
"Одновременно с переговорами в Джидде (делегаций США и Украины — Ред.) украинская оборона на оккупированной части России, западнее Курска, буквально рухнула", — говорится в материале.
По информации издания, за несколько дней российским войскам удалось освободить сотни квадратных километров территории.
При этом в статье отмечается, что "всего несколько недель назад Зеленский назвал этот регион важным козырем с точки зрения возможной сделки с Россией".
Об Украине в международном контексте - в статье Татьяны Стоянович "Бейте украинцев, русским выкручивайте руки". Украина в международном контексте.
 
ЭксклюзивХроникиРоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныГенштабЧерноморский флот
 
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