https://ukraina.ru/20250313/1061762957.html

Визит Путина в Курскую область, планы Зеленского рухнули. Главное на Украине на утро 13 марта

Визит Путина в Курскую область, планы Зеленского рухнули. Главное на Украине на утро 13 марта - 13.03.2025 Украина.ру

Визит Путина в Курскую область, планы Зеленского рухнули. Главное на Украине на утро 13 марта

Президент России Владимир Путин провёл совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой. Западные СМИ рассказали о разрушенных планах Владимира Зеленского

2025-03-13T09:43

2025-03-13T09:43

2025-03-13T10:14

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Президент России Владимир Путин на одном из пунктов управления Курской области заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ, первого замминистра обороны Валерия Герасимова, сообщила пресс-служба Кремля.Так, Путин назвал те подразделения, которые у него на слуху. Президент России упомянул 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию, 106-я гвардейскую десантно-штурмовую дивизию, 11-я гвардейскую отдельную десантно-штурмовую бригаду и 83-ю гвардейскую десантно-штурмовую бригаду, 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й десантно-штурмовой дивизии, 155-я гвардейскую отдельную бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-я бригаду морской пехоты Черноморского флота, 177-й гвардейский отдельный полк морской пехоты Каспийской флотилии, 34-ю гвардейскую мотострелковую бригаду."В последнее время, в последнюю неделю, наверное, она действовала особенно активно", — указал Путин.Также он назвал 22-й мотострелковый полк 72-й мотострелковой дивизии, 1220-й мотострелковый полк 3-й мотострелковой дивизии, спецназ "Ахмат", добровольческое формирование "Ветераны", "которое отличается особой дерзостью и эффективностью, и всех, кто действовал вместе с ними"."Хотел бы поблагодарить и руководство главного оперативного управления Генерального штаба за проделанную работу", — также заявил Путин.По его словам, задача в ближайшее время — в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего там боевые действия, полностью освободить территорию Курской области, восстановить положение вдоль линии государственной границы."И конечно, нужно подумать, попросил бы подумать в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы – об этом тоже нужно подумать", — подчеркнул президент России.Он также обратил внимание на тех украинских военнослужащих, которых взяли в плен."Все люди, которые находятся на территории Курской области, совершают здесь преступления против гражданского населения, противодействуют нашим Вооружённым Силам, правоохранительным органам и специальным службам, в соответствии с законами Российской Федерации являются террористами. Так их действия квалифицирует Генеральная прокуратура России, и именно по этим статьям, "терроризм", возбуждено против них уголовное дело Следственным комитетом Российской Федерации", — отметил Путин.При этом он отметил, что к пленным нужно относиться прежде всего как к террористам в соответствии с законами Российской Федерации."Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно – ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить также и о том, что иностранные наёмники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными", — также указал Путин.Президент России попросил передать слова благодарности всему личному составу за то, что было сделано в последнее время."Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут безусловно исполнены и территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от противника", — подытожил Путин.Ряд экспертов назвал проведённое президентом России совещание в Курской области сигналом."Президент Путин умеет посылать сигналы. Этот прозрачный и серьёзный", — отметил политолог Марат Баширов.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главкома ВСУ Александра Сырского, заявившего, что украинские формирования "совершают манёвры на более выгодные рубежи"."В переводе на русский: для киевского режима дело-труба, суджанская труба", — отметила Захарова.Тем временем украинское военно-политическое руководство продолжает отрицать фиаско в Курской области."Наши войска на территории Курской области выполняют свои задачи. Русские пытаются однозначно, максимально давить на наши войска. Военное командование делает то, что должно делать: сохраняет максимум жизней наших воинов", — заявил накануне Владимир Зеленский.На фоне такой украинской официальной информационной политики среди украинских военных ширятся слухи о том, что оккупацию российского региона политики "слили"."Среди боевых командиров ходит слух, что Курск слили в угоду договоренностей США и России, мы держали плацдарм с августа и противник с большими потерями продвигался вперед, но тут за пару дней перед переговорами в Саудовской Аравии фронт рухнул. Многие боевые командиры считают, что наших военных разменяли в большой игре, просто кинули на смерть, чтобы Зеленский сохранил лицо", — отмечалось в публикации телеграм-канала "Резидент".Издание Spectator сообщило, что поражение ВСУ усилит Путина на переговорах."Победа в Курской области усилит позицию Путина в возможных будущих переговорах с украинцами, лишив Зеленского сомнительной карты, которую он надеялся разыграть, чтобы добиться ответного вывода российских войск с украинской территории", — говорилось в публикации издания.Ещё одно издание — Die Zeit - сообщило, что успешные действия ВС РФ в Курской области разрушили планы Зеленского сделать захваченный плацдарм разменной монетой на переговорах."Одновременно с переговорами в Джидде (делегаций США и Украины — Ред.) украинская оборона на оккупированной части России, западнее Курска, буквально рухнула", — говорится в материале.По информации издания, за несколько дней российским войскам удалось освободить сотни квадратных километров территории.При этом в статье отмечается, что "всего несколько недель назад Зеленский назвал этот регион важным козырем с точки зрения возможной сделки с Россией".Об Украине в международном контексте - в статье Татьяны Стоянович "Бейте украинцев, русским выкручивайте руки". Украина в международном контексте.

https://ukraina.ru/20250312/1061745390.html

https://ukraina.ru/20250312/1061735295.html

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эксклюзив, хроники, россия, курская область, украина, владимир путин, владимир зеленский, мария захарова, вооруженные силы украины, генштаб, черноморский флот