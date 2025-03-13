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"Очищение Курской земли идет полным ходом": Хинштейн высказался об освобождении Суджи

"Очищение Курской земли идет полным ходом": Хинштейн высказался об освобождении Суджи - 13.03.2025 Украина.ру

"Очищение Курской земли идет полным ходом": Хинштейн высказался об освобождении Суджи

Благодаря бесстрашию российских воинов освобождение Курской области идет полным ходом и победа приближается. Об этом 13 марта заявил врио губернатора области Александр Хинштейн

2025-03-13T14:06

2025-03-13T14:06

2025-03-13T14:06

новости

суджа

курская область

хинштейн

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кто

мирные жители

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"Теперь уже официально, окончательно и бесповоротно: Суджа освобождена", - констатировал врио губернатора Курской области."Слава нашим бесстрашным воинам! Очищение Курской земли идет полным ходом. Только вперед! Победа все ближе!", - сообщил Хинштейн в своем телеграм-канале.Он также рассказал, что по состоянию на утро 13 марта из Суджи вывезено 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией ВСУ.По его словам, часть вывезенных людей забирают родственники. При этом всех, кому это необходимо власти курской области размещают в пунктах временного размещения и обеспечивают всем необходимым.Вторжение ВСУ и формирований иностранных наёмников в Курскую область началось утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Актуальное интервью на эту тему: Василий Кашин: Зеленскому после сокрушательного разгрома под Суджей придется спасать собственную шкуру

https://ukraina.ru/20250313/1061772372.html

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новости, суджа, курская область, хинштейн, всу, кто, мирные жители