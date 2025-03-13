Деньги, гольф и Украина: кто такой Уиткофф и зачем он прилетел в Москву после переговоров США и Киева - 13.03.2025 Украина.ру
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Деньги, гольф и Украина: кто такой Уиткофф и зачем он прилетел в Москву после переговоров США и Киева
Деньги, гольф и Украина: кто такой Уиткофф и зачем он прилетел в Москву после переговоров США и Киева - 13.03.2025 Украина.ру
Деньги, гольф и Украина: кто такой Уиткофф и зачем он прилетел в Москву после переговоров США и Киева
В четверг, 13 марта, в московском аэропорту Внуково-2 сел самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщило агентство РИА Новости
2025-03-13T15:34
2025-03-13T15:34
эксклюзив
новости
россия
сша
украина
стив уиткофф
дональд трамп
владимир путин
украина.ру
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Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Стивен Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине. И это сообщение вполне соответствует действительности с той лишь оговоркой, что Уиткофф намерен устранить противоречия, возникшие после переговоров Вашингтона и Киева в саудовской Джидде, отметил обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.Он подчеркнул, что договоренности, достигнутые там американской и украинской сторонами, противоречат задачам СВО по демилитаризации, денацификации и приобретению Украиной нейтрального статуса.Эксперт уточнил, что Вашингтон может предложить России снятие санкций, запрет на конфискацию ее резервов и другие меры, включая полную аннигиляцию Украины как источника турбулентности на российской границе.Так или иначе, отметил Скачко, Трамп и Уиткофф - бизнесмены, которые умеют торговаться. Не уступает им в этом и Путин. Другое дело, что предметом торга может стать время. Пока оно идет, отметил эксперт, ситуация может претерпеть серьезные изменения в духе "если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как мимо проплывет труп твоего врага".Между тем, есть в информационном поле и другое мнение: украинская повестка может быть либо ширмой реальной темы, либо малой ее частью. Дело в том, что Уиткофф - в буквальном смысле доверенное лицо президента США Дональда Трампа. Только не в украинском треке, а в рамках решения всего ближневосточного кризиса, куда входят в том числе Израиль, Палестина и Иран.Об этом еще в феврале, когда Уиткофф уже посещал Москву на том же самом Gulfstream G650ER, написало американское издание The New York Times. В статье издания говорилось, что "несколько недель назад Трамп тайно уполномочил Уиткоффа расширить свою сферу деятельности за пределы Ближнего Востока с целью открытия канала переговоров с русскими".Эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин в беседе с "Абзацем" выразил уверенность, что визиты Уиткоффа в Москву могут быть связаны с обсуждением конфликта в секторе Газа."Трамп поднял ставки, заявив более жесткую позицию по сектору Газа. Когда делаются такие серьезные заявления, очевидно, что они не могут пройти без последствий", - сказал Каргин уточнив, что сектор Газа вполне сможет стать примиряющей точкой пересечения российско-американских отношений на Ближнем Востоке.Политолог Данила Гуреев в комментарии "Царьграду" согласился, что Уиткофф - не тот человек, который намерен решать проблемы, связанные с Украиной, потому что у Трампа есть для этого другие специально обученные люди. Однако не все так линейно."Вместе с этим нам все равно не стоит думать, что этот приезд не связан с Украиной. Потому что в рамках своего внешнеполитического курса Дональд Трамп выдвигает две цели. Первая - вопрос решения ближневосточного кризиса. Вторая - решение украинского кризиса, " - пояснил эксперт.Как связаны ближневосточный и украинский вопросы в рамках спецпроекта издания Украина.ру "Украинское досье" пояснил первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Он заострил внимание на том, что все мировые процессы связаны, и Киев с Ближним Востоком в "компании" не вдвоем.Он добавил, что эта тема остается главной для Трампа, хотя на первый план для него сейчас вышла сделка с Россией по Украине, где не последнее место занимает ближневосточный вопрос, и "ценой этому и может быть особая позиция Трампа по Украине".Интересно, что прошлый визит трамповского спецпосланника был обозначен в информационном пространстве как "разовый технический рейс санитарного характера" с целью забрать помилованного президентом РФ Владимиром Путиным бывшего сотрудника посольства США в России и учителя англо-американской школы Марка Фогеля.Уиткофф тогда улетел, оставив за собой шлейф неизвестности, однако чуть позже телеведущий Fox News Шон Хэннити заявил, что обладает информацией о его 3-часовой беседе с Путиным. Глава МИД РФ Сергей Лавров эту тему комментировать отказался, сказав лишь, что "власти России для эффективной дипломатии предпочитают соблюдать договоренности о конфиденциальности".Не выдал секретов и Трамп, но намекнул, что согласие Москвы на обмен Фогеля - шаг двух стран навстречу друг другу, который может стать "началом отношений, которые помогут завершить украинский конфликт".Кто такой Стивен Уиткофф и как он попал в команду ТрампаУиткофф - уроженец нью-йоркского округа Бронкс, является доктором юридических наук. После окончания Бруклинской школы права он работал адвокатом по недвижимости, а в конце 90-х создал инвестиционную компанию Witkoff Group. Сегодня бизнес-империя Уиткоффа является одной из самых крупных компаний в области инвестиций и управления недвижимостью В США.Дружба с Трампом у Уиткоффа завязалась еще в 80-ые и как раз на почве недвижимости: будущий президент оказался в числе его клиентов. Известно, что помимо общего интереса в виде денег объединяет их еще и общее хобби - гольф.Во время первого президентского срока Трампа Уиткофф входил в Промышленную группу по восстановлению экономики США от последствий пандемии COVID-19. Во время второго срока - получил "ставку" спецпосланника США на Ближнем Востоке.СМИ приписывают Уиткоффу ведущую дипломатическую роль в достижении прекращения огня в секторе Газа, а также называют его стиль общения не дипломатическим, а предпринимательским.P.S.Так или иначе, после февральского визита спецпосланника США по Ближнему Востоку в качестве места переговоров США и России была выбрана саудовская Аравия. А буквально только что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал на четверг контакты Москвы с Вашингтоном."Кремль своевременно проинформирует, если Путин примет прилетевшего Уиткоффа лично", - отметил Песков.
https://ukraina.ru/20250313/1061775152.html
https://ukraina.ru/20250305/1061557458.html
https://ukraina.ru/20250212/1061030434.html
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Марина Полякова
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5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, новости, россия, сша, украина, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, украина.ру, снг, ближний восток, сектор газа
Эксклюзив, Новости, Россия, США, Украина, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина.ру, СНГ, Ближний Восток, сектор Газа

Деньги, гольф и Украина: кто такой Уиткофф и зачем он прилетел в Москву после переговоров США и Киева

15:34 13.03.2025
 
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Марина Полякова
автор Украина.ру
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В четверг, 13 марта, в московском аэропорту Внуково-2 сел самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщило агентство РИА Новости
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Стивен Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.
И это сообщение вполне соответствует действительности с той лишь оговоркой, что Уиткофф намерен устранить противоречия, возникшие после переговоров Вашингтона и Киева в саудовской Джидде, отметил обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.
Он подчеркнул, что договоренности, достигнутые там американской и украинской сторонами, противоречат задачам СВО по демилитаризации, денацификации и приобретению Украиной нейтрального статуса.

"Задача Уиткоффа - попытаться заинтересовать Москву соглашением о перемирии на пути к большому миру. Задача это почти невыполнимая, ведь России нужен мир и гарантии безопасности насовсем, а не на 30 дней. <...> Предстоят большие торги", - отметил Скачко, добавив, что в любом случае лучше переговариваться, чем перестреливаться.

Эксперт уточнил, что Вашингтон может предложить России снятие санкций, запрет на конфискацию ее резервов и другие меры, включая полную аннигиляцию Украины как источника турбулентности на российской границе.
Так или иначе, отметил Скачко, Трамп и Уиткофф - бизнесмены, которые умеют торговаться. Не уступает им в этом и Путин. Другое дело, что предметом торга может стать время. Пока оно идет, отметил эксперт, ситуация может претерпеть серьезные изменения в духе "если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как мимо проплывет труп твоего врага".
14:53
Толстая красная линия русофобии. Чем Уиткофф может заинтересовать КремльПрошло уже два дня после согласования в Джидде соглашения между Украиной и США об украинском перемирии, а по-прежнему нет ни самого перемирия, ни ясности в том, будет ли оно вообще. Потому что мириться-то Украине нужно с Россией, а Москва о нем ни сном ни духом.
Между тем, есть в информационном поле и другое мнение: украинская повестка может быть либо ширмой реальной темы, либо малой ее частью. Дело в том, что Уиткофф - в буквальном смысле доверенное лицо президента США Дональда Трампа. Только не в украинском треке, а в рамках решения всего ближневосточного кризиса, куда входят в том числе Израиль, Палестина и Иран.
Об этом еще в феврале, когда Уиткофф уже посещал Москву на том же самом Gulfstream G650ER, написало американское издание The New York Times. В статье издания говорилось, что "несколько недель назад Трамп тайно уполномочил Уиткоффа расширить свою сферу деятельности за пределы Ближнего Востока с целью открытия канала переговоров с русскими".
Эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин в беседе с "Абзацем" выразил уверенность, что визиты Уиткоффа в Москву могут быть связаны с обсуждением конфликта в секторе Газа.
"Трамп поднял ставки, заявив более жесткую позицию по сектору Газа. Когда делаются такие серьезные заявления, очевидно, что они не могут пройти без последствий", - сказал Каргин уточнив, что сектор Газа вполне сможет стать примиряющей точкой пересечения российско-американских отношений на Ближнем Востоке.
Политолог Данила Гуреев в комментарии "Царьграду" согласился, что Уиткофф - не тот человек, который намерен решать проблемы, связанные с Украиной, потому что у Трампа есть для этого другие специально обученные люди. Однако не все так линейно.
"Вместе с этим нам все равно не стоит думать, что этот приезд не связан с Украиной. Потому что в рамках своего внешнеполитического курса Дональд Трамп выдвигает две цели. Первая - вопрос решения ближневосточного кризиса. Вторая - решение украинского кризиса, " - пояснил эксперт.
Как связаны ближневосточный и украинский вопросы в рамках спецпроекта издания Украина.ру "Украинское досье" пояснил первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Он заострил внимание на том, что все мировые процессы связаны, и Киев с Ближним Востоком в "компании" не вдвоем.
"Очевидно для меня было с самого начала, что для Трампа главной проблемой предыдущей администрации в этой истории с Украиной было то, что эта история заталкивала Россию в отношения с Китаем", - отметил Затулин.
Он добавил, что эта тема остается главной для Трампа, хотя на первый план для него сейчас вышла сделка с Россией по Украине, где не последнее место занимает ближневосточный вопрос, и "ценой этому и может быть особая позиция Трампа по Украине".
Константин Затулин - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
5 марта, 15:19
Затулин рассказал на "Украинском досье", что на самом деле скрывается за украинским примирением РФ и СШАВ рамках спецпроекта издания Украина.ру "Украинское досье" 5 марта состоялась пресс-конференция на тему: "Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?"
Интересно, что прошлый визит трамповского спецпосланника был обозначен в информационном пространстве как "разовый технический рейс санитарного характера" с целью забрать помилованного президентом РФ Владимиром Путиным бывшего сотрудника посольства США в России и учителя англо-американской школы Марка Фогеля.
Уиткофф тогда улетел, оставив за собой шлейф неизвестности, однако чуть позже телеведущий Fox News Шон Хэннити заявил, что обладает информацией о его 3-часовой беседе с Путиным. Глава МИД РФ Сергей Лавров эту тему комментировать отказался, сказав лишь, что "власти России для эффективной дипломатии предпочитают соблюдать договоренности о конфиденциальности".
Не выдал секретов и Трамп, но намекнул, что согласие Москвы на обмен Фогеля - шаг двух стран навстречу друг другу, который может стать "началом отношений, которые помогут завершить украинский конфликт".
- РИА Новости, 1920, 12.02.2025
12 февраля, 18:17
Первые ласточки Трампа полетели в Россию и на Украину. Кому доверили решение этого щепетильного вопросаПрезидент США Дональд Трамп подключил к поиску выхода из украинского кризиса не Госдепартамент и карьерных дипломатов, а других лиц. Кого же?
Кто такой Стивен Уиткофф и как он попал в команду Трампа
Уиткофф - уроженец нью-йоркского округа Бронкс, является доктором юридических наук. После окончания Бруклинской школы права он работал адвокатом по недвижимости, а в конце 90-х создал инвестиционную компанию Witkoff Group. Сегодня бизнес-империя Уиткоффа является одной из самых крупных компаний в области инвестиций и управления недвижимостью В США.
Дружба с Трампом у Уиткоффа завязалась еще в 80-ые и как раз на почве недвижимости: будущий президент оказался в числе его клиентов. Известно, что помимо общего интереса в виде денег объединяет их еще и общее хобби - гольф.
Во время первого президентского срока Трампа Уиткофф входил в Промышленную группу по восстановлению экономики США от последствий пандемии COVID-19. Во время второго срока - получил "ставку" спецпосланника США на Ближнем Востоке.
СМИ приписывают Уиткоффу ведущую дипломатическую роль в достижении прекращения огня в секторе Газа, а также называют его стиль общения не дипломатическим, а предпринимательским.

P.S.

Так или иначе, после февральского визита спецпосланника США по Ближнему Востоку в качестве места переговоров США и России была выбрана саудовская Аравия. А буквально только что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал на четверг контакты Москвы с Вашингтоном.
"Кремль своевременно проинформирует, если Путин примет прилетевшего Уиткоффа лично", - отметил Песков.
 
ЭксклюзивНовостиРоссияСШАУкраинаСтив УиткоффДональд ТрампВладимир ПутинУкраина.руСНГБлижний Востоксектор Газа
 
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