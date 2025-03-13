Деньги, гольф и Украина: кто такой Уиткофф и зачем он прилетел в Москву после переговоров США и Киева
© caliber.az
© caliber.az
В четверг, 13 марта, в московском аэропорту Внуково-2 сел самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщило агентство РИА Новости
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Стивен Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.
И это сообщение вполне соответствует действительности с той лишь оговоркой, что Уиткофф намерен устранить противоречия, возникшие после переговоров Вашингтона и Киева в саудовской Джидде, отметил обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.
Он подчеркнул, что договоренности, достигнутые там американской и украинской сторонами, противоречат задачам СВО по демилитаризации, денацификации и приобретению Украиной нейтрального статуса.
"Задача Уиткоффа - попытаться заинтересовать Москву соглашением о перемирии на пути к большому миру. Задача это почти невыполнимая, ведь России нужен мир и гарантии безопасности насовсем, а не на 30 дней. <...> Предстоят большие торги", - отметил Скачко, добавив, что в любом случае лучше переговариваться, чем перестреливаться.
Эксперт уточнил, что Вашингтон может предложить России снятие санкций, запрет на конфискацию ее резервов и другие меры, включая полную аннигиляцию Украины как источника турбулентности на российской границе.
Так или иначе, отметил Скачко, Трамп и Уиткофф - бизнесмены, которые умеют торговаться. Не уступает им в этом и Путин. Другое дело, что предметом торга может стать время. Пока оно идет, отметил эксперт, ситуация может претерпеть серьезные изменения в духе "если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как мимо проплывет труп твоего врага".
14:53Толстая красная линия русофобии. Чем Уиткофф может заинтересовать КремльПрошло уже два дня после согласования в Джидде соглашения между Украиной и США об украинском перемирии, а по-прежнему нет ни самого перемирия, ни ясности в том, будет ли оно вообще. Потому что мириться-то Украине нужно с Россией, а Москва о нем ни сном ни духом.
Между тем, есть в информационном поле и другое мнение: украинская повестка может быть либо ширмой реальной темы, либо малой ее частью. Дело в том, что Уиткофф - в буквальном смысле доверенное лицо президента США Дональда Трампа. Только не в украинском треке, а в рамках решения всего ближневосточного кризиса, куда входят в том числе Израиль, Палестина и Иран.
Об этом еще в феврале, когда Уиткофф уже посещал Москву на том же самом Gulfstream G650ER, написало американское издание The New York Times. В статье издания говорилось, что "несколько недель назад Трамп тайно уполномочил Уиткоффа расширить свою сферу деятельности за пределы Ближнего Востока с целью открытия канала переговоров с русскими".
Эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин в беседе с "Абзацем" выразил уверенность, что визиты Уиткоффа в Москву могут быть связаны с обсуждением конфликта в секторе Газа.
"Трамп поднял ставки, заявив более жесткую позицию по сектору Газа. Когда делаются такие серьезные заявления, очевидно, что они не могут пройти без последствий", - сказал Каргин уточнив, что сектор Газа вполне сможет стать примиряющей точкой пересечения российско-американских отношений на Ближнем Востоке.
Политолог Данила Гуреев в комментарии "Царьграду" согласился, что Уиткофф - не тот человек, который намерен решать проблемы, связанные с Украиной, потому что у Трампа есть для этого другие специально обученные люди. Однако не все так линейно.
"Вместе с этим нам все равно не стоит думать, что этот приезд не связан с Украиной. Потому что в рамках своего внешнеполитического курса Дональд Трамп выдвигает две цели. Первая - вопрос решения ближневосточного кризиса. Вторая - решение украинского кризиса, " - пояснил эксперт.
Как связаны ближневосточный и украинский вопросы в рамках спецпроекта издания Украина.ру "Украинское досье" пояснил первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Он заострил внимание на том, что все мировые процессы связаны, и Киев с Ближним Востоком в "компании" не вдвоем.
"Очевидно для меня было с самого начала, что для Трампа главной проблемой предыдущей администрации в этой истории с Украиной было то, что эта история заталкивала Россию в отношения с Китаем", - отметил Затулин.
Он добавил, что эта тема остается главной для Трампа, хотя на первый план для него сейчас вышла сделка с Россией по Украине, где не последнее место занимает ближневосточный вопрос, и "ценой этому и может быть особая позиция Трампа по Украине".
Интересно, что прошлый визит трамповского спецпосланника был обозначен в информационном пространстве как "разовый технический рейс санитарного характера" с целью забрать помилованного президентом РФ Владимиром Путиным бывшего сотрудника посольства США в России и учителя англо-американской школы Марка Фогеля.
Уиткофф тогда улетел, оставив за собой шлейф неизвестности, однако чуть позже телеведущий Fox News Шон Хэннити заявил, что обладает информацией о его 3-часовой беседе с Путиным. Глава МИД РФ Сергей Лавров эту тему комментировать отказался, сказав лишь, что "власти России для эффективной дипломатии предпочитают соблюдать договоренности о конфиденциальности".
Не выдал секретов и Трамп, но намекнул, что согласие Москвы на обмен Фогеля - шаг двух стран навстречу друг другу, который может стать "началом отношений, которые помогут завершить украинский конфликт".
Кто такой Стивен Уиткофф и как он попал в команду Трампа
Уиткофф - уроженец нью-йоркского округа Бронкс, является доктором юридических наук. После окончания Бруклинской школы права он работал адвокатом по недвижимости, а в конце 90-х создал инвестиционную компанию Witkoff Group. Сегодня бизнес-империя Уиткоффа является одной из самых крупных компаний в области инвестиций и управления недвижимостью В США.
Дружба с Трампом у Уиткоффа завязалась еще в 80-ые и как раз на почве недвижимости: будущий президент оказался в числе его клиентов. Известно, что помимо общего интереса в виде денег объединяет их еще и общее хобби - гольф.
Во время первого президентского срока Трампа Уиткофф входил в Промышленную группу по восстановлению экономики США от последствий пандемии COVID-19. Во время второго срока - получил "ставку" спецпосланника США на Ближнем Востоке.
СМИ приписывают Уиткоффу ведущую дипломатическую роль в достижении прекращения огня в секторе Газа, а также называют его стиль общения не дипломатическим, а предпринимательским.
P.S.
Так или иначе, после февральского визита спецпосланника США по Ближнему Востоку в качестве места переговоров США и России была выбрана саудовская Аравия. А буквально только что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал на четверг контакты Москвы с Вашингтоном.
"Кремль своевременно проинформирует, если Путин примет прилетевшего Уиткоффа лично", - отметил Песков.