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ВУФКУ – начало украинского советского кино

ВУФКУ – начало украинского советского кино - 13.03.2025 Украина.ру

ВУФКУ – начало украинского советского кино

После окончания Гражданской войн киноиндустрия Украины лежала в таких же руинах, как и вся остальная промышленность. Чтобы как можно быстрее справиться с этой разрухой, 13 марта 1922 года на базе Всеукраинского кинокомитета было создано ВУФКУ – Всеукраинское фотокиноуправление

2025-03-13T16:00

2025-03-13T16:00

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Надо было начинать заново практически всё. Кинофабрики после частых смен власти стояли разграбленными – не осталось ни оборудования, ни киноплёнки. Подавляющее большинство специалистов: режиссёров, кинооператоров, сценаристов, прочих творческих работников или эмигрировало, или погибло. Те, что имелись, во время Гражданской войны занимались съемками хроники или агитфильмов, и от настоящего кинопроизводства были далеки. Но дорогу осилит идущий, имелось бы желание. А желания у начинающих советских кинематографистов в УССР было, хоть отбавляй.ВУФКУ передали все имевшиеся в наличии связанные с фотографией и кино мощности – киностудии и киноателье Ермольева и Ханжонкова в Ялте, Гроссмана, Харитонова и Борисова в Одессе. На их базе были созданы Ялтинская и Одесская киностудии. Также ВУФКУ передали кинотеатры. В них практически не осталось кинопрокатного оборудования и мебели, некоторые были разрушены войной.Прежде всего, требовалось киноплёнка, которую в советских республиках не делали, и химикаты для её проявки. Попытки заключить договор с американским "Кодаком" и французской "Пате" провалились – западный мир объявил советским республикам экономическую блокаду. Пришлось договариваться с немцами – Германия после узаконенного в Версале ограбления была более сговорчивой во всем, что касалось экспорта товаров.Одновременно с этим в Одессе взялись за организацию производства фотобумаги и фотопластин, и в 1923 году оно было успешно запущено. Первоначально объёмы выпуска готовой продукции не удовлетворяли спрос, но мощности быстро наращивались. Там же начали делать и киноплёнку. Первоначально даже пытались смывать светочувствительную эмульсию со старых плёнок и наносить её наново.За 1924-25 годы в 6,5 раз со 110 до 714 выросло число кинозалов. На 1929 год в УССР работали 2336 киноустановок – нужно учитывать, что среди них было много передвижных, которые возились по деревням и сёлам, в которых киномеханики устраивали кинопоказы.В Одессе основали предприятие по производству киноаппаратуры КИНАП. Производство плёнки перенесли в Сумскую область, в город Шостку. Там в 1928 году в здании зарядной мастерской Шосткинского порохового завода сначала было открыто производство "Малая кинопленка". 1 сентября 1928 года с французской фирмой "Люмьер" был подписан договор на строительство целой фабрики мощностью 50 млн. метров пленки в год. Ее 1-я очередь заработала в октябре 1931 года. Пока же плёнку изготавливали полукустарно и за 3 года сделали её 3 млн. метров.До создания Киевской киностудии лидером украинского кинопроизводства являлась Одесская киностудия. В 1925 году здесь выпустили 3 полных метра и 13 среднеметражных картин. В следующем году была закончена ее реконструкция, стоившая 462 тыс. рублей. Она стала на некоторое время едва ли не лучше всех оборудованной киностудией во всем СССР. Здесь и на Ялтинской киностудии творили 23 режиссерские группы, одной из которых руководил Александр Довженко. Свои первые фильмы "Вася реформатор" (1926), "Звенигора" (1927) и "Арсенал" (1929) он снял в Одессе.В съемочных павильонах была установлена осветительная аппаратура немецких фабрик "Юпитер" и "Вайнер" – её привезли пять вагонов. При кинофабрике появилась новейшая кинокопировальная лаборатория с французским оборудованием фирмы "Андре-Дебри". В съемках использовались французские киноаппараты "Дебри Право". Здесь в павильонах возводились масштабные декорации, например, Колизей для несохранившегося фильма "Спартак" (1926) или Запорожская Сечь.В 1925 году начались работы по проектированию Киевской киностудии (будущей им. Довженко) со сметой строительства в 4 млн. рублей – огромные для послевоенного УССР средства. Самый большой павильон должен был достигать размеров 100 на 35 метров.После окончания работ по плану на фабрике должны были одновременно работать сразу 15 режиссёрских групп. 12 октября 1927 года здесь стартовали съемки первого фильма – "Ванька и "Мститель"" режиссёра Акселя Лундина.Советские инженеры разработали целый ряд технических новаций, прорывных для кино, например, передвижные кинопроекторы. Работавший в Киеве кинооператор Михаил Кауфман (брат кинорежиссера Дзиги Вертова – Давида Кауфмана, и американского кинооператора Бориса Кауфмана) изобрёл авиационный штатив и специальный киноштатив, крепивший кинокамеру к труднодоступным местам: к рессоре автомобиля или к скобе фабричного дымохода, к мотоциклу.Другой киевский оператор из группы Дзиги Вертова – Борис Цейтлин – разработал модель комбинированной камеры для одновременной съемки общих и крупных планов. Интересное решение конструкции станка для впечатывания мультипликации в натурные съемки изобрёл киевский художник-мультипликатор Вячеслав Левандовский.Каждый год рос объём украинского кинопроизводства. На 1 октября 1927 года было выпущено уже 245 фильмов с общим метражом 164 429 метров. В плане на 1928/29 операционный год был запланирован выпуск 31 игрового фильма (20 на Одесской кинофабрике) и 37-ми полнометражных культурфильмов на сумму 2,25 млн. рублей.Все фильмы украинской тематики 1920-х годов можно разделить на несколько групп:- экранизации произведений украинских писателей и поэтов;- исторические эпопеи;- народно-бытовые темы;- экранизации сценариев, связанных с революционными событиями и Гражданской войной.Украинский кинематограф находился под влиянием театра, в котором господствовал символизм, что отразилось и на снимаемых киностудиями фильмах. Герои-символы, а вместе с ними и действующие лица "бытовых" картин выступали в театральных костюмах, в окружении разнообразных театральных аксессуаров. Грим накладывался грубый: глаза обязательно подрисовывались, морщины подчеркивались большими темными полосами.Одной из самых масштабных постановок ВУФКУ стал фильм "Тарас Шевченко" о жизни и творчестве автора "Кобзаря". Постановщиком назначили опытнейшего режиссера Петра Чардинина – до революции он, как актёр, работал в киноателье Александра Алексеевича Хонжонкова и Дмитрия Харитонова. Для работы над фильмом в качестве художника был приглашен один из основателей Украинской Академии искусств профессор Василий Григорьевич Кричевский. Снимал картину оператор Борис Завелев. Среди актеров были театральные звезды Украины: Амвросий Бучма, Иван Замычковский, Юрий Шумский, Наталья Ужвий и др.Детские и юношеские годы "кобзаря" снимали под Киевом, в имении Энгельгардта, крепостным которого был Шевченко. Одесская кинофабрика реставрировала помещичий дом Шевченковского времени. Взрослого Шевченко снимали в Нижнем Новгороде, в Ленинграде (в Летнем саду, в Петропавловской крепости). В мастерских фабрики сшили около тысячи полных комплектов обмундирования солдат Николаевской эпохи, столько же изготовили бутафорских кремневых ружей и палашей.Среди фильмов ВУФКУ стоит также отметить историческую драму о борьбе казаков против Речи Посполитой "Тарас Трясило" (1926), экранизации произведений Гоголя "Черевички" (1928) и "Сорочинская ярмарка" (1927), драму "Василина" (1927), упоминавшиеся уже фильмы Довженко.Фильм "Отаман Хмель" (1923) рассказывал об одной из банд белогвардейцев. На историческую тематику сняли "Арсенал" (1929) и "Перекоп" (1930). Снимали картины и на международную тематику – "Спартак" (1926) о восстании Спартака и "Гамбург" (1926) о борьбе коммунистов Германии.ВУФКУ производил и детские фильмы, но создание последних было связано с большими проблемами – на такие картины выделяли сущие копейки, и при этом выдвигали множество требований. Первым детским фильмом украинского производства стала "Марийка" (1925) о беспризорной крестьянской девочке-сиротке. В годы НЭПа она попадает в воровское гнездо, но впоследствии становится пионеркой.Во второй половине 1920-х годов в Украине начинается производство, хотя и скромное, анимационных фильмов. В 1927 году вышел на экраны короткометражный графический анимационный фильм Вячеслава Левандовского "Сказка о соломенном бычке" по сюжету украинской народной сказки. В следующем году Левандовский в соавторстве с Владимиром Девятниным сделал мультфильм, также по народной сказке, о трудолюбивой белке и ленивой мышке, поедающей беличьи запасы. Для создания своих работ Левандовский изобрёл автоматический карандаш — далекого предвестника компьютерной анимации.Продукция ВУФКУ была востребована не только в пределах СССР, но и продавалась в Германию, Францию, Японию, США и другие страны. Несмотря на это, организация не окупалась. Разные "киноспециалисты", над которыми не существовал надлежащий контроль, буквально пускали на ветер сотни тысяч государственных рублей. Часто запланированная смета в 40-50 тыс. рублей в процессе кинопроизводства удваивалась, а то и утраивалась. Иногда перерасход был еще больше. Виновники после одной-двух картин заканчивали свою карьеру, но убытки-то оставались. Закупались сотни сценариев, а экранизировались из их числа – единицы, остальные уходили "в стол".Некоторые картины, такие как "Борьба гигантов" (1926) Ялтинской киностудии, совсем провалились, не вернув и 20% затрат. Эта убыточность стала рекордной в 1928/29 году и составила 2,4 миллиона рублей. Одной из её причин стали короткие сроки проката. В среднем фильм ВУФКУ находился в прокате от 3 до 6 дней, в то время как зарубежные ленты – от 8 до 30.В связи с этими проблемами в ноябре 1930 года ВУФКУ реорганизовали в "Украинафильм", подчинив "Союзкино". Начиналась новая эра украинского кино – самоокупаемая.От редактора: по сути речь идет о создании украинского кино – до революции такой сущности попросту не было, хотя на территориях, которые позже вошли в состав УНР и УССР кинопроизводство существовало.

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