https://ukraina.ru/20250313/1053877824.html

Обречённый Киев. Что помешало монголам овладеть Южной Русью после победы на Калке

Обречённый Киев. Что помешало монголам овладеть Южной Русью после победы на Калке - 13.03.2025 Украина.ру

Обречённый Киев. Что помешало монголам овладеть Южной Русью после победы на Калке

14 марта 1176 года по некоторым данным родился главный военный стратег Монгольской империи первой половины XIII века полководец Субэдэй. На службу к Темучину он явился, когда тот ещё являлся лидером небольшого племенного союза. Военачальнику суждено было пройти через все ключевые военные кампании державы Чингисхана

2025-03-13T08:03

2025-03-13T08:03

2025-03-13T08:03

история

история

русь

князья

золотая орда

xiii век

татары

монголо-татары

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/100951/02/1009510277_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_9ecbeb76bca719677648096ccec7d768.jpg

В контексте истории Руси важно, что Субэдэй стоял во главе похода монголов 1220-24 годов, который привёл к битве на Калке. Он также являлся фактическим командующим в Западном походе Батыя 1236-42 годов. И если обстоятельства Западного похода относительно хорошо известны, то действия монголов в 1223 году против русско-половецких сил и по сей день покрыты туманом таинственности.Всё большую убедительность обретает версия, что экспедиция Субэдэя и Джебэ на Кавказ и в Восточную Европу не была только разведывательным рейдом. Как полагает доктор исторических наук Александр Майоров, успех монголов в столкновении с грузино-армянскими войсками породил дерзкий план похода против аланов, а затем и против половцев. А вмешательство русских князей сделало целью монгольской экспансии и Русь. Однако размолвка между Чингисханом и его старшим сыном Джучи сорвали широкомасштабное монгольское вторжение в русские земли в 1223 году, что на 17 лет отсрочило падение Киева.Живший вскоре после тех событий, персидский историк Рашид-ад Дин указывал, что у Чингисхана ещё в начале 1220-х годов существовало стремление расширить границы своей державы на запад. Сразу после завоевания Хорезма он приказал Джучи покорить половецкие степи, Волжскую Булгарию, Северный Кавказ и Русь. Эти сведения подтверждаются и рядом других источников.Готовя реализацию данного замысла, тумены Джебэ и Субэдэя в течении 1220 года двинулись из Центральной Азии вдоль южного берега Каспийского моря к Кавказскому хребту. Преодолев его, в половецких степях они, видимо, рассчитывали соединиться с основными силами под командованием Джучи.Последний, по мнению Майорова, должен был обойти Каспийское море с севера, форсировав реки Урал и Волгу. В связи с этим не случайно, что отряд Джебэ и Субэдэя перешёл Кавказ в конце 1221 года, когда основные силы монголов завершили осаду Ургенча – главного города Хорезма.За тем последовали столкновение и погоня монголов за половцами, закончившаяся у Днепра. На берегах великой реки монгольский отряд численностью в 25 тысяч человек, вероятно, перешёл под единоличное командование Субэдэя. Опирающийся на весомые основания канадский историк Стивен Поу полагает, что здесь Джебэ был пленён и убит.Если принять данную версию, то 200-километровым отступлением монголов под напором более многочисленных русско-половецких сил командовал только Субэдэй. По его следам шло 40-45-тысячное войско, во главе со всеми тремя "старшими" князьями Южной Руси: Мстиславом Киевским (Старым), Мстиславом Черниговским (Святославичем) и Мстиславом Галицким (Удатным). Правда, более многочисленные силы русских не имели общего командования и были разделены противоречиями своих вождей.Сам отход отряда Субэдэя мог быть продиктован тем, что он воспринимался как передовая часть армии вторжения на Русь под общим командованием Джучи. На соединение с последним он и двинулся на восток, дойдя почти до самого Дона.Уверенность в скором прибытии монгольского наследного принца была распространена и среди простых воинов. "Повесть о битве на Калке" из Новгородской первой летописи сообщает, что войсками, осаждающими укреплённый лагерь киевского князя на Калке, якобы руководит полководец "Тешюканъ". Современные исследователи считают, что это искажение тюркской формы имени Джучи-хан (Tushi Khan). Видимо, первичным источником сведений о монгольском командующем являлся тюркоязычный парламентёр, что вёл переговоры с киевским князем Мстиславом Романовичем о капитуляции его лагеря.Общеизвестно, что битва на Калке завершилась для русских войск катастрофой, как и то, что Джучи в половецких степях тогда так не появился. Даже уступая противнику в численности войск Субэдэй смог одержать громкую победу. Сказалась хорошая выучка и дисциплинированность его подчинённых, отличная реализация полководцем тактических принципов мобильности, рассеивания и внезапности.События на Калке перевернули ход кампании. Теперь уже русские рати стали стремительно отступать, а монголы их преследовать. Как рассказывает Новгородская летопись, из русских воинов лишь "каждый десятый вернулся восвояси, а иных половцы убили за коня, а иного за порты".Субэдэю удалось занять Новгород Святополчий на правом берегу Днепра, примерно в 60 км. к югу от Киева. Городок этот имел стратегическое значение, поскольку охранял один из ближайших бродов к столице Южной Руси. Тем самым был создан плацдарм для форсирования полноводной реки армией Джучи и развития наступления на Киев.Примечательно, что жители Новгорода Святополчего не стали его оборонять, а как свидетельствует Ипатьевская летопись "не ведая об их [монголов] лести, вышли навстречу им с крестами, и были все перебиты".Вполне возможно, что отряд Субэдэя использовал ту же уловку, что и против грузин зимой 1220-21 годов. Захватчики выдавали себя за христиан, неся перед собой крест (среди монголов действительно было много приверженцев несторианской ереси). Таким образом они сблизились, а за тем расправились с доверчивым противником.Гибель киевского князя на Калке и появление вражеского форпоста на Правобережье Днепра вызвали панику среди киевлян. Зарубежные источники фиксируют массовый приезд в Южное Причерноморье знатных русинов летом 1223 года.Однако в тот момент их тревога оказалась напрасной. Не имея необходимых сил для осады Киева и убедившись в тщетности ожидания царевича Джучи, Субэдэй отправился на восток. Ушёл, чтобы вернуться и захватить этот город через 17 лет под формальным руководством молодого хана Батыя.Так что же помешало старшему сыну Чингисхана воспользоваться плодами побед Субэдэя и овладеть Южной Русью? Согласно официальной версии в последние годы жизни (умер в 1125 году) принц тяжело болел. Поэтому был не в состоянии выполнить повеление отца и оправиться в дальний поход на запад.Недоброжелатели Джучи распространяли версию о его неповиновении Чингисхану из-за желания обособиться в Хорезме. Последнее, видимо побудило принца тянуть с осадой Ургенча в целях избежать тотального разрушения своей вероятной новой резиденции. Разгневанный таким поведением сына великий хан фактически лишил его статуса наследника престола. Таким образом по субъективным причинам судьбоносный поход на Русь пришлось отложить.Но объективно такой поход был неизбежен, а Киев – обречён. Было лишь вопросом времени, когда монголы реализуют своё военное превосходство. Ведь победа лишь двух туменов степняков над объединёнными силами трёх из четырёх "старших" русских князей (в битве на Калке не участвовал Владимирский князь Юрий Всеволодович) получила большой резонанс в Евразии. И как показало Батыево вторжение, в дальнейшем русские князья не смогли совместно выставить даже столь скромных по монгольским меркам сил как на Калке.

https://ukraina.ru/20240615/1047278544.html

https://ukraina.ru/20231206/1029872550.html

https://ukraina.ru/20230930/1049799893.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, русь, князья, золотая орда, xiii век, татары, монголо-татары