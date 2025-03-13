https://ukraina.ru/20250313/1061784522.html

Зачем Польше ядерное оружие и почему в Дании заговорили о нападении со стороны России и США – Ищенко

Зачем Польше ядерное оружие и почему в Дании заговорили о нападении со стороны России и США – Ищенко - 13.03.2025 Украина.ру

Зачем Польше ядерное оружие и почему в Дании заговорили о нападении со стороны России и США – Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о позициях сторон перед стартом переговоров России и США, объяснил, почему в Европе нагнетается истерия и проанализировал роль Михаила Горбачёва в распаде СССР

2025-03-13T16:56

2025-03-13T16:56

2025-03-13T16:56

видео

ростислав ищенко

переговоры

россия

сергей горбачев

ссср

европа

проект

украина

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0d/1061784006_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ec1477b296ece66874cc422565d9f1e6.jpg

00:44 – О позициях сторон на переговорах; 09:28 – О нагнетании истерии в Европе; 19:01 – Какова роль Михаила Горбачёва в развале СССР?

россия

ссср

европа

украина

саудовская аравия

ближний восток

польша

белоруссия

калининград

мексика

канада

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, ростислав ищенко, переговоры, россия, сергей горбачев, ссср, европа, проект, украина, сво, война, спецоперация, ес, евросоюз, саудовская аравия, ближний восток, дмитрий песков, сергей лавров, марко рубио, владимир путин, дональд трамп, сергей нарышкин, польша, белоруссия, калининград, мексика, канада, гренландия, видео