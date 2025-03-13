Зачем Польше ядерное оружие и почему в Дании заговорили о нападении со стороны России и США – Ищенко - 13.03.2025 Украина.ру
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Зачем Польше ядерное оружие и почему в Дании заговорили о нападении со стороны России и США – Ищенко
Зачем Польше ядерное оружие и почему в Дании заговорили о нападении со стороны России и США – Ищенко - 13.03.2025 Украина.ру
Зачем Польше ядерное оружие и почему в Дании заговорили о нападении со стороны России и США – Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о позициях сторон перед стартом переговоров России и США, объяснил, почему в Европе нагнетается истерия и проанализировал роль Михаила Горбачёва в распаде СССР
2025-03-13T16:56
2025-03-13T16:56
видео
ростислав ищенко
переговоры
россия
сергей горбачев
ссср
европа
проект
украина
сво
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00:44 – О позициях сторон на переговорах; 09:28 – О нагнетании истерии в Европе; 19:01 – Какова роль Михаила Горбачёва в развале СССР?
россия
ссср
европа
украина
саудовская аравия
ближний восток
польша
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видео, ростислав ищенко, переговоры, россия, сергей горбачев, ссср, европа, проект, украина, сво, война, спецоперация, ес, евросоюз, саудовская аравия, ближний восток, дмитрий песков, сергей лавров, марко рубио, владимир путин, дональд трамп, сергей нарышкин, польша, белоруссия, калининград, мексика, канада, гренландия, видео
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Зачем Польше ядерное оружие и почему в Дании заговорили о нападении со стороны России и США – Ищенко

16:56 13.03.2025
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о позициях сторон перед стартом переговоров России и США, объяснил, почему в Европе нагнетается истерия и проанализировал роль Михаила Горбачёва в распаде СССР
00:44 – О позициях сторон на переговорах;
09:28 – О нагнетании истерии в Европе;
19:01 – Какова роль Михаила Горбачёва в развале СССР?
 
ВидеоРостислав ИщенкопереговорыРоссияСергей ГорбачевСССРЕвропапроектУкраинаСВОвойнаСпецоперацияЕСЕвросоюзСаудовская АравияБлижний ВостокДмитрий ПесковСергей ЛавровМарко РубиоВладимир ПутинДональд ТрампСергей НарышкинПольшаБелоруссияКалининградМексикаКанадаГренландия
 
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