Украина терроризмом демонстрирует слабость в переговорах, свой конец – МИД РФ - 13.03.2025 Украина.ру
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Украина терроризмом демонстрирует слабость в переговорах, свой конец – МИД РФ
Украина терроризмом демонстрирует слабость в переговорах, свой конец – МИД РФ - 13.03.2025 Украина.ру
Украина терроризмом демонстрирует слабость в переговорах, свой конец – МИД РФ
Нынешнее руководство Украины с помощью террористических методов пытается показать свою способность вести переговоры с позиции якобы силы, а фактически демонстрирует свою слабость и агонию. Об этом 13 марта в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2025-03-13T13:42
2025-03-13T13:42
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курская область
украина
мария захарова
вооруженные силы украины
всу
военные преступления
терроризм
мид рф
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В ходе брифинга Захарова обратила внимание на факты террористической деятельности военно-политического руководства Украины."Мы прекрасно понимаем, почему киевский режим вот так вот озверел в эти дни. Терпящий ежедневные огромные потери на поле боя, неонацистский киевский режим с помощью именно террористических методов пытается показать некую свою способность вести переговоры, как они это формулируют, с позиции якобы силы. На самом деле всё происходит с точностью наоборот, они демонстрируют свою слабость, свою беспомощность, да по сути свой конец", - сказала Захарова.Она так обратила внимание на замалчивание правозащитными организациями фактов терроризма, убийств мирных жителей представителями украинского режима.Тем временем Самолет спецпосланника Трампа приземлился в московском аэропорту Накануне в новостях: ВСУ атаковали комбикормовый завод в Курской области – погибли сотрудники предприятия Также на эту тему: СК РФ возбудил дело по факту убийства ВФУ мирных жителей в селе Черкасское Поречное
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новости, россия, курская область, украина, мария захарова, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, терроризм, мид рф, украинские неонацисты, переговоры, сво
Новости, Россия, Курская область, Украина, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, терроризм, МИД РФ, украинские неонацисты, переговоры, СВО

Украина терроризмом демонстрирует слабость в переговорах, свой конец – МИД РФ

13:42 13.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОсвобожденные села в Курской области
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Нынешнее руководство Украины с помощью террористических методов пытается показать свою способность вести переговоры с позиции якобы силы, а фактически демонстрирует свою слабость и агонию. Об этом 13 марта в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе брифинга Захарова обратила внимание на факты террористической деятельности военно-политического руководства Украины.
"Мы прекрасно понимаем, почему киевский режим вот так вот озверел в эти дни. Терпящий ежедневные огромные потери на поле боя, неонацистский киевский режим с помощью именно террористических методов пытается показать некую свою способность вести переговоры, как они это формулируют, с позиции якобы силы. На самом деле всё происходит с точностью наоборот, они демонстрируют свою слабость, свою беспомощность, да по сути свой конец", - сказала Захарова.
Она так обратила внимание на замалчивание правозащитными организациями фактов терроризма, убийств мирных жителей представителями украинского режима.
Тем временем Самолет спецпосланника Трампа приземлился в московском аэропорту
Накануне в новостях: ВСУ атаковали комбикормовый завод в Курской области – погибли сотрудники предприятия
Также на эту тему: СК РФ возбудил дело по факту убийства ВФУ мирных жителей в селе Черкасское Поречное
 
НовостиРоссияКурская областьУкраинаМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныВСУВоенные преступлениятерроризмМИД РФукраинские неонацистыпереговорыСВО
 
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