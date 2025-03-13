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Украина терроризмом демонстрирует слабость в переговорах, свой конец – МИД РФ
Украина терроризмом демонстрирует слабость в переговорах, свой конец – МИД РФ - 13.03.2025 Украина.ру
Украина терроризмом демонстрирует слабость в переговорах, свой конец – МИД РФ
Нынешнее руководство Украины с помощью террористических методов пытается показать свою способность вести переговоры с позиции якобы силы, а фактически демонстрирует свою слабость и агонию. Об этом 13 марта в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2025-03-13T13:42
2025-03-13T13:42
2025-03-13T13:42
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военные преступления
терроризм
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В ходе брифинга Захарова обратила внимание на факты террористической деятельности военно-политического руководства Украины."Мы прекрасно понимаем, почему киевский режим вот так вот озверел в эти дни. Терпящий ежедневные огромные потери на поле боя, неонацистский киевский режим с помощью именно террористических методов пытается показать некую свою способность вести переговоры, как они это формулируют, с позиции якобы силы. На самом деле всё происходит с точностью наоборот, они демонстрируют свою слабость, свою беспомощность, да по сути свой конец", - сказала Захарова.Она так обратила внимание на замалчивание правозащитными организациями фактов терроризма, убийств мирных жителей представителями украинского режима.Тем временем Самолет спецпосланника Трампа приземлился в московском аэропорту Накануне в новостях: ВСУ атаковали комбикормовый завод в Курской области – погибли сотрудники предприятия Также на эту тему: СК РФ возбудил дело по факту убийства ВФУ мирных жителей в селе Черкасское Поречное
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Новости, Россия, Курская область, Украина, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, терроризм, МИД РФ, украинские неонацисты, переговоры, СВО
Украина терроризмом демонстрирует слабость в переговорах, свой конец – МИД РФ
Нынешнее руководство Украины с помощью террористических методов пытается показать свою способность вести переговоры с позиции якобы силы, а фактически демонстрирует свою слабость и агонию. Об этом 13 марта в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.