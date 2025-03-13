Захарова спросила у "правочеловеков" о жестоких убийствах боевиками ВСУ жителей Курской области - 13.03.2025 Украина.ру
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Захарова спросила у "правочеловеков" о жестоких убийствах боевиками ВСУ жителей Курской области
Захарова спросила у "правочеловеков" о жестоких убийствах боевиками ВСУ жителей Курской области - 13.03.2025 Украина.ру
Захарова спросила у "правочеловеков" о жестоких убийствах боевиками ВСУ жителей Курской области
Жестокое убийство украинскими боевиками жителей села Черкасское Поречное в Курской области оставило равнодушными записных защитников прав человека. Об этом 13 марта в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2025-03-13T13:51
2025-03-13T13:51
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Специализирующиеся на правозащите и других вопросах прав человека международные организации никак не отреагировали на преступные деяния украинской армии в оккупированных ею районах Курской области, констатировала официальный представитель МИД РФ.Накануне, 12 марта официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела по факту убийства украинскими военнослужащими мирных жителей в селе Черкасское Поречное Суджанского района Курской области. Тела мирных жителей с признаками насильственной смерти были обнаружены военнослужащими российской группировки войск "Север" в сельской Церкви Воздвижения Креста Господня.Ранее на эту тему: Постпред России при ОБСЕ объяснил, почему организация игнорирует атаки ВСУ на гражданские объекты РФ
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новости, россия, курская область, вооруженные силы украины, всу, кто, мирные жители, иностранные наемники, правозащитники, военные преступления
Новости, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, КТО, мирные жители, иностранные наемники, правозащитники, Военные преступления

Захарова спросила у "правочеловеков" о жестоких убийствах боевиками ВСУ жителей Курской области

13:51 13.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкФестиваль новых медиа в Подмосковье
Фестиваль новых медиа в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Жестокое убийство украинскими боевиками жителей села Черкасское Поречное в Курской области оставило равнодушными записных защитников прав человека. Об этом 13 марта в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Специализирующиеся на правозащите и других вопросах прав человека международные организации никак не отреагировали на преступные деяния украинской армии в оккупированных ею районах Курской области, констатировала официальный представитель МИД РФ.
"У меня один вопрос ко всем этим мировым, так называемым "правочеловекам", ко всем этим неправительственным организациям, ко всем структурам, которые заявляют о том, что так обеспокоены судьбой гражданского населения, думают о детях, не знают, как им помочь по всему миру, ходят с плакатами, публикуют материалы в социальных сетях, придумывают хэштеги. Вы этого всего не замечаете? Или вы замечаете, но просто отворачиваетесь? Так уже некуда отворачиваться", - сказала Захарова.
Накануне, 12 марта официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела по факту убийства украинскими военнослужащими мирных жителей в селе Черкасское Поречное Суджанского района Курской области. Тела мирных жителей с признаками насильственной смерти были обнаружены военнослужащими российской группировки войск "Север" в сельской Церкви Воздвижения Креста Господня.
Ранее на эту тему: Постпред России при ОБСЕ объяснил, почему организация игнорирует атаки ВСУ на гражданские объекты РФ
 
НовостиРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВСУКТОмирные жителииностранные наемникиправозащитникиВоенные преступления
 
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