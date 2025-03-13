Захарова спросила у "правочеловеков" о жестоких убийствах боевиками ВСУ жителей Курской области

"У меня один вопрос ко всем этим мировым, так называемым "правочеловекам", ко всем этим неправительственным организациям, ко всем структурам, которые заявляют о том, что так обеспокоены судьбой гражданского населения, думают о детях, не знают, как им помочь по всему миру, ходят с плакатами, публикуют материалы в социальных сетях, придумывают хэштеги. Вы этого всего не замечаете? Или вы замечаете, но просто отворачиваетесь? Так уже некуда отворачиваться", - сказала Захарова.