https://ukraina.ru/20250313/1061778334.html

Американская парадигма: США пора признать, что для Украины всё кончено, и не поддерживать этого монстра

Американская парадигма: США пора признать, что для Украины всё кончено, и не поддерживать этого монстра - 13.03.2025 Украина.ру

Американская парадигма: США пора признать, что для Украины всё кончено, и не поддерживать этого монстра

Взгляды в американском обществе на перспективу урегулирования украинского кризиса посредством временного перемирия разделились: одни считают, что украинские чиновники улучшили своё положение после скандала в Белом доме и переложили ответственность на Москву, другие - что условия завершения конфликта будет диктовать Россия

2025-03-13T16:16

2025-03-13T16:16

2025-03-13T16:16

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украина

сша

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дуглас макгрегор

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владимир путин

курская область

перемирие

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По итогам переговоров высокопоставленных чиновников США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта Киев согласился на установление 30-дневного полного перемирия, даже не получив каких-либо гарантий безопасности, хотя это было его ключевым требованием для заключения сделки. Теперь американская делегация во главе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом прибыла в Москву, чтобы подробно проинформировать российскую сторону о достигнутых в Джидде договорённостях и получить ответ РФ, согласна ли она пойти на сделку на таких условиях.В американском экспертном сообществе сложилось неоднозначное мнение насчёт резкой перемены позиции Владимира Зеленского и его реальной готовности заключить мирное соглашение, а также условиях перемирия и кому они выгодны.Бывший советник Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор после того, как журналист Такер Карлсон во время интервью прочитал только что полученные новости по итогам переговоров, заявил: "Мы снова упускаем возможность договориться с русскими, мы не понимаем, что, если Украина хочет быть нейтральной, зачем мы продолжаем поставлять ей оружие на этом этапе. Это украинцы должны прекратить боевые действия. Русские остановятся, когда увидят доказательства того, что украинские силы разбиты или сдаются, этого ещё не произошло, особенно учитывая последние атаки на Москву. Русские задают вопрос: "Вы сами поддерживаете жизнь этого монстра, вы сами его создали, монстр смертельно ранен, но вы продолжаете поддерживать его на аппаратах жизнеобеспечения, вы действительно хотите, чтобы эта война закончилась?"Для того, чтобы западная общественность понимала суть ситуации, он привёл такую аналогию: США столкнулись с таким же врагом в Мексике, которому огромное количество оружия и помощь для дальнейших сражений предоставили Россия и Китай. И вот американцы победили мексиканцев, вытеснили их со своей территории, но они хотели бы продолжить воевать, и тогда Вашингтон обращается к их спонсорам со словами: "Если вы хотите, чтобы война закончилась, скажите им, чтобы они прекратили сражаться, сложили оружие и ушли. Если они этого не сделают, нам придётся вторгнуться в Мексику и разгромить их"."Так что, если вы хотите нормальных отношений с Россией, прекратите военную поддержку этого ужасного режима, они всё равно виновны во всех военных преступлениях. Всё, в чём обвиняют Россию, делали украинцы. Дайте понять, что мы в этом не участвуем, больше никакого оружия, никаких денег, с этим покончено. Какие у нас интересы на Украине? Какие стратегические интересы оправдывают вмешательство в дела этой страны? Время вышло. Никаких. У нас никогда не было никаких интересов на Украине, чтобы защищать её от кого бы то ни было при любых обстоятельствах", - подчеркнул Макгрегор.По его мнению, если Трамп просто скажет "всё, мы уходим", то войдёт в историю как человек, остановивший кровопролитие на Украине."Это будет кардинальное изменение в истории Запада и всего мира, но вместо этого мы слышим: "О, мы не можем этого сделать, мы будем выглядеть слабыми!". Это был аргумент Киссинджера, обращённый к Никсону, – "О, мы не можем просто взять и уйти из Вьетнама". Мы это и сделали, чёрт возьми. Мы ушли. Просто будьте честны: всё кончено!" - заявил Макгрегор.В свою очередь профессор Университета Аризоны Дэвид Гиббс считает, что попытки Трампа заключить хоть какое-то мирное соглашение обусловлены его желанием минимизировать ущерб, уже нанесённый боевыми действиями."Конфликт почти наверняка закончится на условиях, выгодных для Кремля, что отражает тот факт, что Россия побеждает на поле боя и США, Европа или Украина ничего не могут сделать, чтобы это изменить. Рано или поздно это закончится. Война не закончится на выгодных для НАТО или Украины условиях, и это, скорее, хорошо, чем плохо", — заявил он в эфире Dialogue Works.Западные СМИ, американские в том числе, пристально следили за ситуацией в Курской области, где ВС РФ накануне встречи делегаций США и Украины совершили серьёзный прорыв на фронте, разгромив ВСУ и вынудив их отступить. И многие из них констатировали, что военные успехи Москвы на этом направлении ослабили переговорную позицию Украины, лишив её козыря, так написали The New York Times и Newsweek, добавляющая, что администрация Трампа к тому же загнала Киев в угол перед переговорами, поставив на паузу военную помощь и обмен разведданными.Впрочем, есть и те, кто считает, что события сейчас развиваются в пользу Киева. В рамках достигнутого в Джидде соглашения Украине удалось вернуть расположение Трампа после неудачи на встрече в Овальном кабинете, на сей раз она подтвердила своё желание мира и пошла на некоторые уступки, пишет агентство Bloomberg."Это довольно умный ход со стороны украинцев. Они возлагают бремя ответственности на Россию: либо принять соглашение, к которому те в ином случае были бы настроены категорически негативно, либо рискнуть прогневать Трампа", - сказал в комментарии старший политолог корпорации Rand Сэмюэл Чарап.Действительно после переговоров самой популярной в лексиконе американских, европейских и украинских чиновников стала фраза "мяч теперь на стороне России". Все ждут ответа Москвы: если она согласится на временное перемирие, то миротворческий процесс начнётся прямо сейчас, а в случае отказа её назначат виновной в срыве процесса урегулирования конфликта.В том, что исход переговоров выгоден Украине, поскольку меняет динамику переговоров о прекращении войны и впервые оказывает давление на Россию, уверен бывший посол США в Польше Дэниел Фрид."Наконец-то мяч теперь на стороне России, наконец-то мы чего-то требуем от них, потому что хотим, чтобы они согласились на 30-дневное возобновляемое прекращение огня. Мы разблокировали поставки техники на Украину. Так что можно утверждать, что это в интересах Украины, особенно по сравнению с тем, что было после встречи президентов в Овальном кабинете", - заявил дипломат в комментарии польскому агентству Polska Agencja Prasowa.Однако отсутствие конкретики относительно гарантий безопасности, что было главным требованием украинцев – минус, отмечает Фрид.По его мнению, России может либо ответить согласием, либо представить собственное предложение, но тогда Трамп столкнется с дилеммой: уступить или атаковать русских."Стратегическая инициатива у россиян, для них эта война практически закончилась победой, теперь им нужно принять решение. А насчёт украинцев у меня нет хороших предчувствий, с ними покончено, они проиграли эту войну. Вам надо поставить себя не столько на место Зеленского, он не имеет значения, русских не удивляет что он сделал, я думаю, их удивляет, что мы (США – ред.) не вмешались, чтобы остановить это, чтобы весь этот бред закончился", - заявил Дуглас Макгрегор в интервью Такеру Карлсону.По мнению отставного полковника, у России есть несколько вариантов. Сейчас она сосредоточилась на северо-востоке и юго-востоке Украины, у ВС РФ достаточно сил, они могут в любой момент двинуться дальше, на Херсон, захватить Одессу (в таком случае Украина лишится выхода к морю), а могут продвинуться дальше и дойти до Киева. Что бы российская сторона ни делала, она должны спросить себя, как далеко хочет зайти, чтобы обеспечить собственную безопасность."Они никогда не хотели заходить слишком далеко, это никогда не было в их намерениях, но со временем их всё больше подталкивали к захвату новых территорий, чтобы защитить себя. Президент Путин – очень рассудительный и вдумчивый человек, он никогда не действует импульсивно. Всё просчитано, он думает что будет лучше для России. Он не хочет захватывать Украину, не хочет править украинцами. Он не дурак, он знает, что эти люди не хотят, чтобы ими правили русские. Это сложная ситуация, но он должен её закончить", - подчеркнул он.А Трампу, который заверяет, что хочет договориться с Россией и нормализовать двусторонние отношения, Макгрегор советует делать так, чтобы это было очевидно: прежде всего немедленно прекратить всю военную помощь Украине, точка, конец, а во-вторых, вывести всех американцев с территории Украины, это касается и разведки, и гражданских, подрядчиков.Читайте также: Дмитрий Данилов: Хотя Трамп считает себя гроссмейстером, правила игры на Украине будет определять не он

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эксклюзив, россия, украина, сша, дональд трамп, дуглас макгрегор, владимир зеленский, владимир путин, курская область, перемирие, всу, вс рф