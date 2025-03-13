Немирный пиар США: Ушаков напомнил о мнении России, Асафов объяснил, чего хочет Трамп - 13.03.2025 Украина.ру
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Немирный пиар США: Ушаков напомнил о мнении России, Асафов объяснил, чего хочет Трамп
Немирный пиар США: Ушаков напомнил о мнении России, Асафов объяснил, чего хочет Трамп - 13.03.2025 Украина.ру
Немирный пиар США: Ушаков напомнил о мнении России, Асафов объяснил, чего хочет Трамп
Предложение о временном перемирии на Украине на 30 дней, сформулированное американской и украинской сторонами - уловка , которую пытаются использовать, чтобы дать передышку ВСУ перед новой волной эскалации конфликта. Договоренности должны учитывать и российскую позицию. Об этом в эфире Первого заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков
2025-03-13T16:41
2025-03-13T17:13
перемирие
эксклюзив
переговоры
россия
украина
сша
стив уиткофф
владимир зеленский
владимир путин
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По его словам, России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка для ВСУ на 30 дней. Ушаков подчеркнул, что президент России Владимир Путин уже многократно об этом говорил, и именно российский лидер сформулирует официальную позицию Москвы относительно предложенных Киевом и Вашингтоном условий.Политолог Александр Асафов в комментарии изданию Украина.ру отметил, что перевооружение и восполнение потрепанных бригад ВСУ представляется довольно сложным, однако стоит учитывать, что пока все утверждения о якобы достигнутых США и Украиной договоренностях - не более, чем публичные заявления, пиар, и в адрес Москвы пока никаких официальных предложений не поступало.Эксперт уточнил, что взбивание информационной пены вокруг темы временного перемирия на Украине решает как минимум две задачи президента США Дональда Трампа. Первая - публичный пиар в роли миротворца перед собственными избирателями, вторая - покрытие издержек финансовой помощи, которую выдал киевскому режиму его предшественник Джо Байден. Тема подписания договора о полезных ископаемых не так часто упоминается в прессе, резюмировал Асафов, однако, она осталась главной на повестке Вашингтона.Другие эксперты уверены, что президент РФ уже обозначил свое мнение относительно заморозки конфликта, проведя накануне вечером совещание с генштабом в Курской области. В частности, по теме высказался военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в материале "Символ победы". Главный посыл Путина в Курской области исчисляется километрами.О том, что заморозка конфликта - это попытка обмануть Россию, заявил и политолог Сергей Марков. Его мнение в материале Захарова об итогах переговоров США и Украины, или зачем Киеву поставки оружия в перемирие изложила автор издания Украина.ру Марина Полякова, которая также попыталась ответить на вопросы, зачем США продолжают играть на украинской повестке и при чем тут Соросы.Кроме того, комментируя тему короткого перемирия, Ушаков коснулся и визита в Москву спецпосланник президента США Стивена Уиткоффа. Помощник российского лидера уточнил, что его американский коллега прибыл в РФ для обсуждения не только украинского вопроса, но и экономической стороны новых русско-американских отношений.
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украина
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Марина Полякова
Марина Полякова
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Украина.ру
1
5
4.7
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
перемирие, эксклюзив, переговоры, россия, украина, сша, стив уиткофф, владимир зеленский, владимир путин
перемирие, Эксклюзив, переговоры, Россия, Украина, США, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский, Владимир Путин

Немирный пиар США: Ушаков напомнил о мнении России, Асафов объяснил, чего хочет Трамп

16:41 13.03.2025 (обновлено: 17:13 13.03.2025)
 
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Марина Полякова
автор Украина.ру
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Предложение о временном перемирии на Украине на 30 дней, сформулированное американской и украинской сторонами - уловка , которую пытаются использовать, чтобы дать передышку ВСУ перед новой волной эскалации конфликта. Договоренности должны учитывать и российскую позицию. Об этом в эфире Первого заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков
"Это просто какая-то попытка предоставить передышку украинским военным. Так мне представляется. <...> Документ, мне кажется имеет поспешный характер. Надо будет поработать, подумать и учитывать и нашу позицию тоже. Там изложен только украинский подход", - сказал Ушаков.
По его словам, России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка для ВСУ на 30 дней. Ушаков подчеркнул, что президент России Владимир Путин уже многократно об этом говорил, и именно российский лидер сформулирует официальную позицию Москвы относительно предложенных Киевом и Вашингтоном условий.
Политолог Александр Асафов в комментарии изданию Украина.ру отметил, что перевооружение и восполнение потрепанных бригад ВСУ представляется довольно сложным, однако стоит учитывать, что пока все утверждения о якобы достигнутых США и Украиной договоренностях - не более, чем публичные заявления, пиар, и в адрес Москвы пока никаких официальных предложений не поступало.
"В том виде, как это делается через страницы западной прессы - это, конечно, не вопрос дипломатии, а вопрос личного пиара участников встречи в Джидде. Посмотрим, будут ли конкретизированы какие-то предложения, как они соотносятся с целями и задачами СВО, как они относятся с предложениями России. А пока всё это домыслы, спекуляции, рассуждения западной и украинской прессы, которые никак не касаются реальности", - отметил Асафов.
Эксперт уточнил, что взбивание информационной пены вокруг темы временного перемирия на Украине решает как минимум две задачи президента США Дональда Трампа. Первая - публичный пиар в роли миротворца перед собственными избирателями, вторая - покрытие издержек финансовой помощи, которую выдал киевскому режиму его предшественник Джо Байден. Тема подписания договора о полезных ископаемых не так часто упоминается в прессе, резюмировал Асафов, однако, она осталась главной на повестке Вашингтона.
Другие эксперты уверены, что президент РФ уже обозначил свое мнение относительно заморозки конфликта, проведя накануне вечером совещание с генштабом в Курской области. В частности, по теме высказался военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в материале "Символ победы". Главный посыл Путина в Курской области исчисляется километрами.
О том, что заморозка конфликта - это попытка обмануть Россию, заявил и политолог Сергей Марков. Его мнение в материале Захарова об итогах переговоров США и Украины, или зачем Киеву поставки оружия в перемирие изложила автор издания Украина.ру Марина Полякова, которая также попыталась ответить на вопросы, зачем США продолжают играть на украинской повестке и при чем тут Соросы.
Кроме того, комментируя тему короткого перемирия, Ушаков коснулся и визита в Москву спецпосланник президента США Стивена Уиткоффа. Помощник российского лидера уточнил, что его американский коллега прибыл в РФ для обсуждения не только украинского вопроса, но и экономической стороны новых русско-американских отношений.
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перемириеЭксклюзивпереговорыРоссияУкраинаСШАСтив УиткоффВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
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