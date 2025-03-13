Немирный пиар США: Ушаков напомнил о мнении России, Асафов объяснил, чего хочет Трамп
16:41 13.03.2025 (обновлено: 17:13 13.03.2025)
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Предложение о временном перемирии на Украине на 30 дней, сформулированное американской и украинской сторонами - уловка , которую пытаются использовать, чтобы дать передышку ВСУ перед новой волной эскалации конфликта. Договоренности должны учитывать и российскую позицию. Об этом в эфире Первого заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков
"Это просто какая-то попытка предоставить передышку украинским военным. Так мне представляется. <...> Документ, мне кажется имеет поспешный характер. Надо будет поработать, подумать и учитывать и нашу позицию тоже. Там изложен только украинский подход", - сказал Ушаков.
По его словам, России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка для ВСУ на 30 дней. Ушаков подчеркнул, что президент России Владимир Путин уже многократно об этом говорил, и именно российский лидер сформулирует официальную позицию Москвы относительно предложенных Киевом и Вашингтоном условий.
Политолог Александр Асафов в комментарии изданию Украина.ру отметил, что перевооружение и восполнение потрепанных бригад ВСУ представляется довольно сложным, однако стоит учитывать, что пока все утверждения о якобы достигнутых США и Украиной договоренностях - не более, чем публичные заявления, пиар, и в адрес Москвы пока никаких официальных предложений не поступало.
"В том виде, как это делается через страницы западной прессы - это, конечно, не вопрос дипломатии, а вопрос личного пиара участников встречи в Джидде. Посмотрим, будут ли конкретизированы какие-то предложения, как они соотносятся с целями и задачами СВО, как они относятся с предложениями России. А пока всё это домыслы, спекуляции, рассуждения западной и украинской прессы, которые никак не касаются реальности", - отметил Асафов.
Эксперт уточнил, что взбивание информационной пены вокруг темы временного перемирия на Украине решает как минимум две задачи президента США Дональда Трампа. Первая - публичный пиар в роли миротворца перед собственными избирателями, вторая - покрытие издержек финансовой помощи, которую выдал киевскому режиму его предшественник Джо Байден. Тема подписания договора о полезных ископаемых не так часто упоминается в прессе, резюмировал Асафов, однако, она осталась главной на повестке Вашингтона.
Другие эксперты уверены, что президент РФ уже обозначил свое мнение относительно заморозки конфликта, проведя накануне вечером совещание с генштабом в Курской области. В частности, по теме высказался военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в материале "Символ победы". Главный посыл Путина в Курской области исчисляется километрами.
О том, что заморозка конфликта - это попытка обмануть Россию, заявил и политолог Сергей Марков. Его мнение в материале Захарова об итогах переговоров США и Украины, или зачем Киеву поставки оружия в перемирие изложила автор издания Украина.ру Марина Полякова, которая также попыталась ответить на вопросы, зачем США продолжают играть на украинской повестке и при чем тут Соросы.
Кроме того, комментируя тему короткого перемирия, Ушаков коснулся и визита в Москву спецпосланник президента США Стивена Уиткоффа. Помощник российского лидера уточнил, что его американский коллега прибыл в РФ для обсуждения не только украинского вопроса, но и экономической стороны новых русско-американских отношений.
15:34Деньги, гольф и Украина: кто такой Уиткофф и зачем он прилетел в Москву после переговоров США и КиеваВ четверг, 13 марта, в московском аэропорту Внуково-2 сел самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщило агентство РИА Новости