https://ukraina.ru/20250313/1061780536.html

Немирный пиар США: Ушаков напомнил о мнении России, Асафов объяснил, чего хочет Трамп

Немирный пиар США: Ушаков напомнил о мнении России, Асафов объяснил, чего хочет Трамп - 13.03.2025 Украина.ру

Немирный пиар США: Ушаков напомнил о мнении России, Асафов объяснил, чего хочет Трамп

Предложение о временном перемирии на Украине на 30 дней, сформулированное американской и украинской сторонами - уловка , которую пытаются использовать, чтобы дать передышку ВСУ перед новой волной эскалации конфликта. Договоренности должны учитывать и российскую позицию. Об этом в эфире Первого заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков

2025-03-13T16:41

2025-03-13T16:41

2025-03-13T17:13

перемирие

эксклюзив

переговоры

россия

украина

сша

стив уиткофф

владимир зеленский

владимир путин

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По его словам, России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка для ВСУ на 30 дней. Ушаков подчеркнул, что президент России Владимир Путин уже многократно об этом говорил, и именно российский лидер сформулирует официальную позицию Москвы относительно предложенных Киевом и Вашингтоном условий.Политолог Александр Асафов в комментарии изданию Украина.ру отметил, что перевооружение и восполнение потрепанных бригад ВСУ представляется довольно сложным, однако стоит учитывать, что пока все утверждения о якобы достигнутых США и Украиной договоренностях - не более, чем публичные заявления, пиар, и в адрес Москвы пока никаких официальных предложений не поступало.Эксперт уточнил, что взбивание информационной пены вокруг темы временного перемирия на Украине решает как минимум две задачи президента США Дональда Трампа. Первая - публичный пиар в роли миротворца перед собственными избирателями, вторая - покрытие издержек финансовой помощи, которую выдал киевскому режиму его предшественник Джо Байден. Тема подписания договора о полезных ископаемых не так часто упоминается в прессе, резюмировал Асафов, однако, она осталась главной на повестке Вашингтона.Другие эксперты уверены, что президент РФ уже обозначил свое мнение относительно заморозки конфликта, проведя накануне вечером совещание с генштабом в Курской области. В частности, по теме высказался военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в материале "Символ победы". Главный посыл Путина в Курской области исчисляется километрами.О том, что заморозка конфликта - это попытка обмануть Россию, заявил и политолог Сергей Марков. Его мнение в материале Захарова об итогах переговоров США и Украины, или зачем Киеву поставки оружия в перемирие изложила автор издания Украина.ру Марина Полякова, которая также попыталась ответить на вопросы, зачем США продолжают играть на украинской повестке и при чем тут Соросы.Кроме того, комментируя тему короткого перемирия, Ушаков коснулся и визита в Москву спецпосланник президента США Стивена Уиткоффа. Помощник российского лидера уточнил, что его американский коллега прибыл в РФ для обсуждения не только украинского вопроса, но и экономической стороны новых русско-американских отношений.

https://ukraina.ru/20250313/1061775515.html

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Марина Полякова

Марина Полякова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

перемирие, эксклюзив, переговоры, россия, украина, сша, стив уиткофф, владимир зеленский, владимир путин