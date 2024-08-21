Надежда на "бездельников и уклонистов". Украинские эксперты боятся реакции на курскую авантюру Зеленского - 21.08.2024 Украина.ру
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Надежда на "бездельников и уклонистов". Украинские эксперты боятся реакции на курскую авантюру Зеленского
Надежда на "бездельников и уклонистов". Украинские эксперты боятся реакции на курскую авантюру Зеленского - 21.08.2024 Украина.ру
Надежда на "бездельников и уклонистов". Украинские эксперты боятся реакции на курскую авантюру Зеленского
На Украине задумались над тем, возможны ли теперь будут переговоры с Россией и к чему приведет затягивание изматывающего конфликта - не получится ли так, что в Киеве возьмут штурмом свой "Зимний"
2024-08-21T06:35
2024-08-21T08:17
эксклюзив
сво
украина
демография
россия
курская область
переговоры
сергей лавров
руслан бортник
татьяна монтян
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Обсуждают, конечно, ситуации под Курском. Украинские войска атаковали Курскую область России утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). По данным МО РФ, продвижение противника остановлено, идет его планомерное уничтожение. СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.Наступление ВСУ в Курской области России не может быть развито до параметров, которые стали бы реально опасными для Российского государства и российского общества, считает украинский политолог Руслан Бортник. В эфире интернет-канала Politeka он выразил мнение, что Киев буквально за руки придерживают западные союзники, "которые боятся уже, в свою очередь, ядерной эскалации и боятся асимметричных действий России".Политолог пояснил: боятся "того что "Искандеры" появятся у хуситов или где-нибудь в Венесуэле, на Кубе, того, что Россия начнет массово передавать технологии, которые будут бомбить американские, британские базы на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, в Юго-Восточной Азии, что начнется цепная реакция".Относительно возможности переговоров о прекращении огня и перемирии политолог сказал, что курский рейд ВСУ отложил возможность любых соглашений, кроме обмена пленными, такой обмен, по его словам, запланирован.Покинувший Украину другой политолог Михаил Чаплыга тоже уверен, что на переговорный трек рассчитывали только "мегаромантики", да и вообще, если переговоры и будут, то только между Россией и США.В Москве заявляют, что теперь о переговорах можно забыть. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину напомнил, что Владимир Путин об этом очень четко сказал - "что после того, как начались нападения на Курскую область... даже не нападение, а вторжение на территорию Курской области... ни о каких переговорах речи быть не может".Он также попросил обратить внимание на слова Путина о том, что оценку этой ситуации Россия даст "чуть попозже".На Западе тоже считают переговоры маловероятными. The New York Times пишет, что после начала курской операции "Путин нацелен не на мир, а на месть". Анализируя эту публикацию, живущая в Донецке украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян отмечает: "Если отвлечься от пропагандистско-риторической шелухи, то мысли в материале приводятся интересные"."Там отмечают, что накануне вторжения в Курскую область Зеленский проявлял небывалую склонность к переговорам и даже намекал на возможность мира ценой территориальных уступок. Однако после начала вторжения вся примирительная риторика сошла на нет. В The New York Times полагают, что все заявления о возможности переговоров и действия, указывающие на такую возможность (вроде визита главы МИД Украины в Китай) могли быть всего лишь частью кампании по отвлечению внимания от подготовки к вторжению", - написала Монтян в своем телеграм-канале.Она продолжила: "Перспективы договорнячка могут стать неактуальными по куда более веской причине: в результате всей этой истории в Кремле могут наконец-то понять, что любые дипломатические инициативы Киева и стоящего за ним Запада всегда и в любой ситуации будут иметь целью исключительно обман, мошенничество и другие формы кидалова".Эксперты тем временем отмечают, что экономическая ситуация на Украине катастрофическая, а помощь от Запада сокращается. В бюджетах западных партнеров она не предусмотрена, уверяет Чаплыга. Что в сухом остатке?"По факту на август месяц мы имеем беспрецедентное, подчеркиваю, беспрецедентное решение Украины на законодательном уровне о разрешении не платить по долгам в условиях объявленного дефолта", - сказал политолог, напомнив, что Fitch объявило об ограниченном дефолте Украины.В Киеве беспокоятся, что западная помощь когда-то закончится. Да уже и сейчас среди партнеров возникли разногласия - одни не против, чтобы их оружие применялось под Курском, другие возражают. На это обратил внимание профессор Института журналистики Киевского национального университета и редактор газеты "Солдат" Никита Василенко.По его мнению, высказанному в эфире ютуб-канала Александра Шелеста*, разногласия возникли по той причине, что "вечно финансировать нашу войну союзники просто не будут".По мнению профессора, на Западе больше не боятся, что Россия вторгнется в Западную Европу, а потому проявляют "скупость и бережливость"."Чем дальше мы прорываемся на территорию Курской области, тем ощутимее становится нехватка кадров, логистика и нехватка боеприпасов. Выступают военные, все говорят о превосходстве (ВС РФ — Ред.) в дронах и в боевой силе", - сказал Василенко, добавив, что "Россия сейчас производит в три раза больше боеприпасов, чем нам (киевскому режиму — Ред.) поставляют США и Европа, вместе взятые.Василенко в очередной раз предрек эпидемии (напомнив об "испанке"), выгорание армии и бунты новобранцев, приведя в пример Кронштадтское восстание 1917 года."Приведу самый яркий пример... так называемые матросы Кронштадта, ярые участники революции, эти бездельники &lt;...&gt; Когда им сказали идти закрывать фронт в 1917 году, они спросили: а кто это (их туда направляет. — Ред.)? Правительство — оно в Зимнем. Они взяли штурмом Зимний без особых проблем и вошли в историю, хотя это были бездельники и, по-нашему, уклонисты. Такого следует ждать и нам", - заявил профессор.В завершение. Люди разбегаются из такой Украины, которую выстраивают бандеровцы. Сам Зеленский вынужден был признать этот печальный факт."Раньше мы никогда не имели такой части нашего народа за границей... речь идет о миллионах и миллионах наших украинцев", -заявил он, выступая перед сотрудниками украинского МИД. По мнению Зеленского, выехавшие за границу граждане якобы находятся "под воздействием российской пропаганды" и лишены культурной связи со своей страной. Для защиты от влияния России и защиты нации создается новая институция, которая примет часть функций МИДа.Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предупреждала, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.А доктор Евгений Комаровский заявлял, что политика Киева такова, что именно уехавшим украинцам просто объявили войну. По его мнению, в результате миллионы украинцев не вернутся, а в стране другие миллионы будут этому аплодировать.* - признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в статье Владимира Скачко "Нужен не мир, а передышка. Зеленский соврал о цели вторжения в Курскую область".
https://ukraina.ru/20240820/1056939369.html
https://ukraina.ru/20240819/1056931926.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, сво, украина, демография, россия, курская область, переговоры, сергей лавров, руслан бортник, татьяна монтян, владимир зеленский, экономика, дефолт, эксперты, комаровский, михаил чаплыга
Эксклюзив, СВО, Украина, демография, Россия, Курская область, переговоры, Сергей Лавров, Руслан Бортник, Татьяна Монтян, Владимир Зеленский, экономика, дефолт, эксперты, Комаровский, Михаил Чаплыга

Надежда на "бездельников и уклонистов". Украинские эксперты боятся реакции на курскую авантюру Зеленского

06:35 21.08.2024 (обновлено: 08:17 21.08.2024)
 
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© РИА Новости . Александр Гальперин
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Сергей Зуев
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На Украине задумались над тем, возможны ли теперь будут переговоры с Россией и к чему приведет затягивание изматывающего конфликта - не получится ли так, что в Киеве возьмут штурмом свой "Зимний"
Обсуждают, конечно, ситуации под Курском. Украинские войска атаковали Курскую область России утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). По данным МО РФ, продвижение противника остановлено, идет его планомерное уничтожение. СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.
Наступление ВСУ в Курской области России не может быть развито до параметров, которые стали бы реально опасными для Российского государства и российского общества, считает украинский политолог Руслан Бортник. В эфире интернет-канала Politeka он выразил мнение, что Киев буквально за руки придерживают западные союзники, "которые боятся уже, в свою очередь, ядерной эскалации и боятся асимметричных действий России".
Политолог пояснил: боятся "того что "Искандеры" появятся у хуситов или где-нибудь в Венесуэле, на Кубе, того, что Россия начнет массово передавать технологии, которые будут бомбить американские, британские базы на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, в Юго-Восточной Азии, что начнется цепная реакция".
Относительно возможности переговоров о прекращении огня и перемирии политолог сказал, что курский рейд ВСУ отложил возможность любых соглашений, кроме обмена пленными, такой обмен, по его словам, запланирован.
Покинувший Украину другой политолог Михаил Чаплыга тоже уверен, что на переговорный трек рассчитывали только "мегаромантики", да и вообще, если переговоры и будут, то только между Россией и США.
Вчера, 06:28
Энергодар - следующий? Украинские эксперты и политики о ситуации на фронте и в странеНа Украине задумались над тем, что обученные в Европе резервы ВСУ скоро закончатся и тогда для восполнения потерь придется действительно призывать в армию с 18 лет. Обсуждаются по-прежнему и вероятные цели операции в Курской области России - как военные, так и политические
В Москве заявляют, что теперь о переговорах можно забыть. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину напомнил, что Владимир Путин об этом очень четко сказал - "что после того, как начались нападения на Курскую область... даже не нападение, а вторжение на территорию Курской области... ни о каких переговорах речи быть не может".
Он также попросил обратить внимание на слова Путина о том, что оценку этой ситуации Россия даст "чуть попозже".
На Западе тоже считают переговоры маловероятными. The New York Times пишет, что после начала курской операции "Путин нацелен не на мир, а на месть". Анализируя эту публикацию, живущая в Донецке украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян отмечает: "Если отвлечься от пропагандистско-риторической шелухи, то мысли в материале приводятся интересные".
"Там отмечают, что накануне вторжения в Курскую область Зеленский проявлял небывалую склонность к переговорам и даже намекал на возможность мира ценой территориальных уступок. Однако после начала вторжения вся примирительная риторика сошла на нет. В The New York Times полагают, что все заявления о возможности переговоров и действия, указывающие на такую возможность (вроде визита главы МИД Украины в Китай) могли быть всего лишь частью кампании по отвлечению внимания от подготовки к вторжению", - написала Монтян в своем телеграм-канале.
Она продолжила: "Перспективы договорнячка могут стать неактуальными по куда более веской причине: в результате всей этой истории в Кремле могут наконец-то понять, что любые дипломатические инициативы Киева и стоящего за ним Запада всегда и в любой ситуации будут иметь целью исключительно обман, мошенничество и другие формы кидалова".
Эксперты тем временем отмечают, что экономическая ситуация на Украине катастрофическая, а помощь от Запада сокращается. В бюджетах западных партнеров она не предусмотрена, уверяет Чаплыга. Что в сухом остатке?
"По факту на август месяц мы имеем беспрецедентное, подчеркиваю, беспрецедентное решение Украины на законодательном уровне о разрешении не платить по долгам в условиях объявленного дефолта", - сказал политолог, напомнив, что Fitch объявило об ограниченном дефолте Украины.
последствия атаки БпЛА на Курск - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
19 августа, 06:21
Первые под Курском после Гитлера. Украинские эксперты о происходящемНа Украине эксперты и политики по-прежнему спорят о ситуации в Курской области России, где часть территории пока находится под контролем ВСУ. Там идут встречные бои, вторгшиеся на территорию РФ украинские подразделения несут значительные потери
В Киеве беспокоятся, что западная помощь когда-то закончится. Да уже и сейчас среди партнеров возникли разногласия - одни не против, чтобы их оружие применялось под Курском, другие возражают. На это обратил внимание профессор Института журналистики Киевского национального университета и редактор газеты "Солдат" Никита Василенко.
По его мнению, высказанному в эфире ютуб-канала Александра Шелеста*, разногласия возникли по той причине, что "вечно финансировать нашу войну союзники просто не будут".
По мнению профессора, на Западе больше не боятся, что Россия вторгнется в Западную Европу, а потому проявляют "скупость и бережливость".
"Чем дальше мы прорываемся на территорию Курской области, тем ощутимее становится нехватка кадров, логистика и нехватка боеприпасов. Выступают военные, все говорят о превосходстве (ВС РФ — Ред.) в дронах и в боевой силе", - сказал Василенко, добавив, что "Россия сейчас производит в три раза больше боеприпасов, чем нам (киевскому режиму — Ред.) поставляют США и Европа, вместе взятые.
Василенко в очередной раз предрек эпидемии (напомнив об "испанке"), выгорание армии и бунты новобранцев, приведя в пример Кронштадтское восстание 1917 года.
"Приведу самый яркий пример... так называемые матросы Кронштадта, ярые участники революции, эти бездельники <...> Когда им сказали идти закрывать фронт в 1917 году, они спросили: а кто это (их туда направляет. — Ред.)? Правительство — оно в Зимнем. Они взяли штурмом Зимний без особых проблем и вошли в историю, хотя это были бездельники и, по-нашему, уклонисты. Такого следует ждать и нам", - заявил профессор.
В завершение. Люди разбегаются из такой Украины, которую выстраивают бандеровцы. Сам Зеленский вынужден был признать этот печальный факт.
киев - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
18 августа, 07:13
Демографический крах и курский страх. Украинские эксперты о происходящем в странеВ украинском экспертном сообществе задумались над тем, есть ли у страны будущее. Причины для таких размышлений можно найти не только в сводках с линии боевого соприкосновения, но и статистических отчетах. Так, в первом полугодии текущего 2024 года смертность на Украине втрое превысила рождаемость.
"Раньше мы никогда не имели такой части нашего народа за границей... речь идет о миллионах и миллионах наших украинцев", -заявил он, выступая перед сотрудниками украинского МИД. По мнению Зеленского, выехавшие за границу граждане якобы находятся "под воздействием российской пропаганды" и лишены культурной связи со своей страной. Для защиты от влияния России и защиты нации создается новая институция, которая примет часть функций МИДа.
Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предупреждала, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
А доктор Евгений Комаровский заявлял, что политика Киева такова, что именно уехавшим украинцам просто объявили войну. По его мнению, в результате миллионы украинцев не вернутся, а в стране другие миллионы будут этому аплодировать.
* - признан иноагентом в РФ
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в статье Владимира Скачко "Нужен не мир, а передышка. Зеленский соврал о цели вторжения в Курскую область".
 
ЭксклюзивСВОУкраинадемографияРоссияКурская областьпереговорыСергей ЛавровРуслан БортникТатьяна МонтянВладимир ЗеленскийэкономикадефолтэкспертыКомаровскийМихаил Чаплыга
 
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