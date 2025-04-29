https://ukraina.ru/20250429/budem-nastupat-shirokim-frontom-ugolnyy-predpolozhil-kakoy-budet-letnyaya-kampaniya-vs-rf-1062817242.html

"Будем наступать широким фронтом": Угольный предположил, какой будет летняя кампания ВС РФ

"Будем наступать широким фронтом": Угольный предположил, какой будет летняя кампания ВС РФ - 29.04.2025 Украина.ру

"Будем наступать широким фронтом": Угольный предположил, какой будет летняя кампания ВС РФ

В Лондоне киевский режим сорвал переговоры о полноценном перемирии, а какие-то другие форматы переговоров сейчас вряд ли возможны. Более предметные переговоры по Украине начнутся только после завершения летней кампании. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный

2025-04-29T05:15

2025-04-29T05:15

2025-04-29T05:15

новости

константиновка

украина

дзержинск (торецк)

украина.ру

вооруженные силы украины

всу

часов яр

купянск

покровск/красноармейск

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После провала курской авантюры украинская армия утратил свой наступательный потенциал. Поэтому во время летней кампании ВСУ постараются удержать Красноармейск (Покровск), Константиновку, Часов Яр, Купянск, Орехов и Гуляйполе, считает эксперт.Во-вторых, по его мнению, многообещающим направлением выглядит междуречье Северского Донца и Оскола. Недавно российские войска форсировали Оскол силами 6-й армии и это давление будет нарастать, добавил он.В-третьих, отметил Угольный, все лето бои будут идти за Красноармейскую агломерацию. Но поскольку противник перебросил туда очень много сил, то в первую очередь ВС РФ будут концентрироваться на Константиновке, указал эксперт."В частности, мы уже дочищаем Дзержинск и освободили Тарасовку", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.Читайте также: "Три дня без огня. Пролог к большому перемирию или новый безответный жест доброй воли?".

https://ukraina.ru/20250428/demilitarizovannaya-zona-na-ukraine-pri-kakikh-usloviyakh-ona-budet-rabotat-1062817486.html

константиновка

украина

дзержинск (торецк)

часов яр

купянск

покровск/красноармейск

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