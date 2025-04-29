"Будем наступать широким фронтом": Угольный предположил, какой будет летняя кампания ВС РФ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодбитый танк "Абрамс" ВСУ, эвакуированный из-под Суджи
В Лондоне киевский режим сорвал переговоры о полноценном перемирии, а какие-то другие форматы переговоров сейчас вряд ли возможны. Более предметные переговоры по Украине начнутся только после завершения летней кампании. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
После провала курской авантюры украинская армия утратил свой наступательный потенциал. Поэтому во время летней кампании ВСУ постараются удержать Красноармейск (Покровск), Константиновку, Часов Яр, Купянск, Орехов и Гуляйполе, считает эксперт.
"Я считаю, что мы будем наступать более широким фронтом. Во-первых, мы попробуем подойти к Сумам, чтобы вынудить Украину перебрасывать силы на этот участок", — подчеркнул Угольный.
Во-вторых, по его мнению, многообещающим направлением выглядит междуречье Северского Донца и Оскола. Недавно российские войска форсировали Оскол силами 6-й армии и это давление будет нарастать, добавил он.
В-третьих, отметил Угольный, все лето бои будут идти за Красноармейскую агломерацию. Но поскольку противник перебросил туда очень много сил, то в первую очередь ВС РФ будут концентрироваться на Константиновке, указал эксперт.
"В частности, мы уже дочищаем Дзержинск и освободили Тарасовку", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.
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