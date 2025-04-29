https://ukraina.ru/20250429/glavnoe-za-noch-29-aprelya--1062820875.html
Главное за ночь 29 апреля
Главное за ночь 29 апреля - 29.04.2025 Украина.ру
Главное за ночь 29 апреля
ВС РФ продолжили наносить удары по по объектам на Украине. Цели были поражены в Киеве и Днепропетровске, а также в Днепропетровской, Киевской, Одесской и... Украина.ру, 29.04.2025
2025-04-29T08:05
2025-04-29T08:05
2025-04-29T08:06
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ВС РФ продолжили наносить удары по по объектам на Украине. Цели были поражены в Киеве и Днепропетровске, а также в Днепропетровской, Киевской, Одесской и Сумской областях.В течение прошедшей ночи средствами ПВО уничтожено 40 украинских БПЛА, — Минобороны РФ. 11 БПЛА сбито над Рязанской областью, восемь БПЛА — над Нижегородской областью, семь — над Орловской областью, по четыре — над Крымом и Чёрным морем, по два — над Белгородской областью и Московским регионом, по одному — над Брянской и Калужской областями.Подразделения российской группировки "Запад" уничтожили за сутки 29 пунктов управления БПЛА и три станции связи Starlink, рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.Боевики ВСУ намеренно обстреливали из РСЗО "Град" Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в ДНР во время эвакуации, — иеродиакон Диадор.На Украине за мелкие правонарушения задерживают 18-летних, чтобы под давлением заставить служить в ВСУ в качестве добровольцев, — пророссийское подполье.Россия в 2024-м стала четвертой в мире по вкладу в прирост глобального ВВП, что позволило ей закрепиться как четвертой экономике мира с рекордными $6,94 трлн, — следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости.Китай ожидает, что будут урегулированы коренные причины украинского кризиса, — министр иностранных дел страны Ван И.Эскалация между Нью-Дели и Исламабадом в данный момент возможна, — министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.Об успехах российских военных - в материале В Дзержинске уничтожена группа польских наемников - штурмовик ВС РФ на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, киев
ВС РФ продолжили наносить удары по по объектам на Украине. Цели были поражены в Киеве и Днепропетровске, а также в Днепропетровской, Киевской, Одесской и Сумской областях.
В течение прошедшей ночи средствами ПВО уничтожено 40 украинских БПЛА, — Минобороны РФ. 11 БПЛА сбито над Рязанской областью, восемь БПЛА — над Нижегородской областью, семь — над Орловской областью, по четыре — над Крымом и Чёрным морем, по два — над Белгородской областью и Московским регионом, по одному — над Брянской и Калужской областями.
Подразделения российской группировки "Запад" уничтожили за сутки 29 пунктов управления БПЛА и три станции связи Starlink, рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
Боевики ВСУ намеренно обстреливали из РСЗО "Град" Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в ДНР во время эвакуации, — иеродиакон Диадор.
На Украине за мелкие правонарушения задерживают 18-летних, чтобы под давлением заставить служить в ВСУ в качестве добровольцев, — пророссийское подполье.
Россия в 2024-м стала четвертой в мире по вкладу в прирост глобального ВВП, что позволило ей закрепиться как четвертой экономике мира с рекордными $6,94 трлн, — следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости.
Китай
ожидает, что будут урегулированы коренные причины украинского кризиса, — министр иностранных дел страны Ван И.
Эскалация между Нью-Дели и Исламабадом в данный момент возможна, — министр обороны Пакистана
Хаваджа Асиф.