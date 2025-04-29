https://ukraina.ru/20250429/nakaplivayutsya-v-rayone-glukhova-alekhin-o-tom-reshatsya-li-vsu-udarit-v-styk-kurskoy-i-bryanskoy-1062819402.html

"Накапливаются в районе Глухова": Алехин о том, решатся ли ВСУ ударить в стык Курской и Брянской областей

"Накапливаются в районе Глухова": Алехин о том, решатся ли ВСУ ударить в стык Курской и Брянской областей - 29.04.2025 Украина.ру

"Накапливаются в районе Глухова": Алехин о том, решатся ли ВСУ ударить в стык Курской и Брянской областей

Есть информация, что сейчас ВСУ накапливаются где-то в районе Глухова, чтобы ударить в стык Курской и Брянской областей на Хомутовку. По брянским лесам противнику идти не с руки, поскольку они бьют маневренными группами. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин

2025-04-29T05:30

2025-04-29T05:30

2025-04-29T05:30

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После разгрома ВСУ под Суджей на полное освобождение Курской области потребовался месяц, сказал эксперт, отметив, что у ВС РФ не было возможность резко продвинутся в Сумскую область "на плечах отступающего противника"."Что будет дальше? [начальник Генштаба ВС России Валерий] Герасимов уже сказал, что ВС РФ продолжают выполнять приказ Верховного [главнокомандующего Вооруженных Сил РФ Владимира Путина] о создании санитарной зоны. То есть в Сумскую область мы пойдем", — подчеркнул Алехин.Он отметил, что есть информация, что сейчас ВСУ накапливаются где-то в районе Глухова, чтобы ударить в стык Курской и Брянской областей на Хомутовку."Почему именно там? Потому что по брянским лесам противнику идти не с руки, поскольку они бьют маневренными группами, которые нацелены на быстрые прорывы", — указал Алехин.А в местности, где очень мало дорог, высокоманевренная группа не прорвется и не закрепится. Поэтому ВСУ могут пойти там, где есть возможности идти по полю (дождей в регионе не было, земля сухая), подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.О специфике работы с дронами на оптоволокне, военных стереотипах и неактуальных типах вооружения — в материале Игоря Гомольского "Оператор БПЛА "Ким" о развитии дроноводства: Мы на пороге чего-то грандиозного и не очень весёлого".

https://ukraina.ru/20250428/evgeniy-kim-kndr-pomogla-osvobodit-kurskuyu-oblast-ot-vsu-i-poslala-signal-revanshistam-v-yuzhnoy-1062803186.html

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