"Накапливаются в районе Глухова": Алехин о том, решатся ли ВСУ ударить в стык Курской и Брянской областей
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Есть информация, что сейчас ВСУ накапливаются где-то в районе Глухова, чтобы ударить в стык Курской и Брянской областей на Хомутовку. По брянским лесам противнику идти не с руки, поскольку они бьют маневренными группами. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин
После разгрома ВСУ под Суджей на полное освобождение Курской области потребовался месяц, сказал эксперт, отметив, что у ВС РФ не было возможность резко продвинутся в Сумскую область "на плечах отступающего противника".
"Что будет дальше? [начальник Генштаба ВС России Валерий] Герасимов уже сказал, что ВС РФ продолжают выполнять приказ Верховного [главнокомандующего Вооруженных Сил РФ Владимира Путина] о создании санитарной зоны. То есть в Сумскую область мы пойдем", — подчеркнул Алехин.
Он отметил, что есть информация, что сейчас ВСУ накапливаются где-то в районе Глухова, чтобы ударить в стык Курской и Брянской областей на Хомутовку.
"Почему именно там? Потому что по брянским лесам противнику идти не с руки, поскольку они бьют маневренными группами, которые нацелены на быстрые прорывы", — указал Алехин.
А в местности, где очень мало дорог, высокоманевренная группа не прорвется и не закрепится. Поэтому ВСУ могут пойти там, где есть возможности идти по полю (дождей в регионе не было, земля сухая), подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.
О специфике работы с дронами на оптоволокне, военных стереотипах и неактуальных типах вооружения — в материале Игоря Гомольского "Оператор БПЛА "Ким" о развитии дроноводства: Мы на пороге чего-то грандиозного и не очень весёлого".
Вчера, 14:11Евгений Ким: КНДР помогла освободить Курскую область от ВСУ и послала сигнал реваншистам в Южной КорееВоенные КНДР при освобождении Курской области приобрели хороший опыт ведения боевых действий в условиях, когда над головой 24/7 висит рой дронов. Участие северокорейцев в боевых действиях еще одно предостережение Южной Корее, военные которой не прочь устроить провокацию на границе с северным соседом.
Подписывайся на