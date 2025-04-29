"Накапливаются в районе Глухова": Алехин о том, решатся ли ВСУ ударить в стык Курской и Брянской областей - 29.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250429/nakaplivayutsya-v-rayone-glukhova-alekhin-o-tom-reshatsya-li-vsu-udarit-v-styk-kurskoy-i-bryanskoy-1062819402.html
"Накапливаются в районе Глухова": Алехин о том, решатся ли ВСУ ударить в стык Курской и Брянской областей
"Накапливаются в районе Глухова": Алехин о том, решатся ли ВСУ ударить в стык Курской и Брянской областей - 29.04.2025 Украина.ру
"Накапливаются в районе Глухова": Алехин о том, решатся ли ВСУ ударить в стык Курской и Брянской областей
Есть информация, что сейчас ВСУ накапливаются где-то в районе Глухова, чтобы ударить в стык Курской и Брянской областей на Хомутовку. По брянским лесам противнику идти не с руки, поскольку они бьют маневренными группами. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин
2025-04-29T05:30
2025-04-29T05:30
новости
россия
брянская область
глухов
владимир путин
вс рф
наступление вс рф
сво
прогнозы сво
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062699186_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_082ad3b7246cd90cb6092f93a5b814f0.jpg
После разгрома ВСУ под Суджей на полное освобождение Курской области потребовался месяц, сказал эксперт, отметив, что у ВС РФ не было возможность резко продвинутся в Сумскую область "на плечах отступающего противника"."Что будет дальше? [начальник Генштаба ВС России Валерий] Герасимов уже сказал, что ВС РФ продолжают выполнять приказ Верховного [главнокомандующего Вооруженных Сил РФ Владимира Путина] о создании санитарной зоны. То есть в Сумскую область мы пойдем", — подчеркнул Алехин.Он отметил, что есть информация, что сейчас ВСУ накапливаются где-то в районе Глухова, чтобы ударить в стык Курской и Брянской областей на Хомутовку."Почему именно там? Потому что по брянским лесам противнику идти не с руки, поскольку они бьют маневренными группами, которые нацелены на быстрые прорывы", — указал Алехин.А в местности, где очень мало дорог, высокоманевренная группа не прорвется и не закрепится. Поэтому ВСУ могут пойти там, где есть возможности идти по полю (дождей в регионе не было, земля сухая), подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.О специфике работы с дронами на оптоволокне, военных стереотипах и неактуальных типах вооружения — в материале Игоря Гомольского "Оператор БПЛА "Ким" о развитии дроноводства: Мы на пороге чего-то грандиозного и не очень весёлого".
https://ukraina.ru/20250428/evgeniy-kim-kndr-pomogla-osvobodit-kurskuyu-oblast-ot-vsu-i-poslala-signal-revanshistam-v-yuzhnoy-1062803186.html
россия
брянская область
глухов
брянск
курск
сумская область
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062699186_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_ec9818d96c319cac61fc83cb741c3895.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, брянская область, глухов, владимир путин, вс рф, наступление вс рф, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, брянск, курск, сумская область, новости сво: курск, курская область, спецоперация
Новости, Россия, Брянская область, Глухов, Владимир Путин, ВС РФ, наступление ВС РФ, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, Брянск, Курск, Сумская область, новости СВО: Курск, Курская область, Спецоперация

"Накапливаются в районе Глухова": Алехин о том, решатся ли ВСУ ударить в стык Курской и Брянской областей

05:30 29.04.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Читать в
ДзенTelegram
Есть информация, что сейчас ВСУ накапливаются где-то в районе Глухова, чтобы ударить в стык Курской и Брянской областей на Хомутовку. По брянским лесам противнику идти не с руки, поскольку они бьют маневренными группами. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин
После разгрома ВСУ под Суджей на полное освобождение Курской области потребовался месяц, сказал эксперт, отметив, что у ВС РФ не было возможность резко продвинутся в Сумскую область "на плечах отступающего противника".
"Что будет дальше? [начальник Генштаба ВС России Валерий] Герасимов уже сказал, что ВС РФ продолжают выполнять приказ Верховного [главнокомандующего Вооруженных Сил РФ Владимира Путина] о создании санитарной зоны. То есть в Сумскую область мы пойдем", — подчеркнул Алехин.
Он отметил, что есть информация, что сейчас ВСУ накапливаются где-то в районе Глухова, чтобы ударить в стык Курской и Брянской областей на Хомутовку.
"Почему именно там? Потому что по брянским лесам противнику идти не с руки, поскольку они бьют маневренными группами, которые нацелены на быстрые прорывы", — указал Алехин.
А в местности, где очень мало дорог, высокоманевренная группа не прорвется и не закрепится. Поэтому ВСУ могут пойти там, где есть возможности идти по полю (дождей в регионе не было, земля сухая), подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.
О специфике работы с дронами на оптоволокне, военных стереотипах и неактуальных типах вооружения — в материале Игоря Гомольского "Оператор БПЛА "Ким" о развитии дроноводства: Мы на пороге чего-то грандиозного и не очень весёлого".
Евгений Ким интервью
Вчера, 14:11
Евгений Ким: КНДР помогла освободить Курскую область от ВСУ и послала сигнал реваншистам в Южной КорееВоенные КНДР при освобождении Курской области приобрели хороший опыт ведения боевых действий в условиях, когда над головой 24/7 висит рой дронов. Участие северокорейцев в боевых действиях еще одно предостережение Южной Корее, военные которой не прочь устроить провокацию на границе с северным соседом.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияБрянская областьГлуховВладимир ПутинВС РФнаступление ВС РФСВОпрогнозы СВОдзен новости СВОБрянскКурскСумская областьновости СВО: КурскКурская областьСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:18Эксплуатация образа "жертвы". Как украинская власть пытается снова себе присвоить что-нибудь российское
05:45Полное освобождение Курской области: Алехин рассказал, какую важную роль сыграло взятие Горналя
05:30"Накапливаются в районе Глухова": Алехин о том, решатся ли ВСУ ударить в стык Курской и Брянской областей
05:21Русские похитили Колобка! Украинские эксперты, разведчики и журналисты о проблемах страны
05:15"Будем наступать широким фронтом": Угольный предположил, какой будет летняя кампания ВС РФ
05:00Наступление на Великий Бурлук поможет разобраться с Волчанском и создаст угрозу Харькову — эксперт
04:30"Дочищаем Дзержинск и освободили Тарасовку": эксперт о том, какой будет ситуация под Красноармейском
04:00Купянск и Великий Бурлук: Угольный рассказал про два перспективных направления для наступления ВС РФ
03:30"Громко хлопнув дверью": Политолог о том, что означают угрозы США о выходе из переговоров по Украине
20:52Андрей Дмитриев о том, как КНДР стала союзником России и производителем самого ходового товара в мире
20:45В ходе летней кампании ВСУ постараются удержать Красноармейск, Часов Яр, Купянск и Гуляйполе — Угольный
20:36Демилитаризованная зона на Украине. При каких условиях она будет работать
20:34Украинский актёр публично призвал избивать русскоязычных детей
20:30Прорыв фронта на Запорожье "вскроет" линии обороны и ударит по логистике ВСУ — Скоробогатый
20:15Давление на Трампа: политолог объяснил, способна ли оппозиция повлиять на администрацию Белого дома
20:00Военный обозреватель: предметные переговоры по Украине начнутся только после завершения летней кампании
19:45Святенков: Америка не чувствует себя экономически процветающей и не готова "осыпать деньгами" Украину
19:36Русскоязычных на Украине большинство, Москва собирает исторически русские земли – Медведчук
19:34Обманка для войны. Как Трамп и Зеленский одинаково просят прекратить огонь в СВО
19:30Рычаг для давления: политолог объяснил, что означают угрозы США о выходе из переговоров по Украине
Лента новостейМолния