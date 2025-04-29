"Громко хлопнув дверью": Политолог о том, что означают угрозы США о выходе из переговоров по Украине
© AP
© AP
Для американцев выйти из переговоров не означает выйти из самой ситуации конфликта вокруг Украины. Это рычаг для давления, для того, чтобы заставить обе стороны вести диалог. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист Павел Святенков
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Америка может выйти из мирных переговоров по Украине, если Москва и Киев отвергнут план Вашингтона.
То есть это рычаг для давления, для того, чтобы заставить обе стороны вести диалог, добавил эксперт.
"Но мы видим, что Россия к такому диалогу готова. А украинская сторона как раз нет. Украина, опираясь на своих европейских покровителей, прежде всего, британцев и французов, пытается переговоры сорвать", — подчеркнул Святенков.
И вопрос заключается в том, насколько далеко готова администрация Трампа пойти в своих угрозах. То есть уйти из переговоров, чтобы хлопнуть дверью, чтобы потом через пять минут вернуться, или же "уйти всерьез", уточнил политолог.
С учетом резкой смены настроения у президента США Дональда Трампа под воздействием внешнего давления большой вопрос, дадут ли американцам уйти их европейские союзники по НАТО, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Павел Святенков: Трамп оригинально поступил с Иерусалимом и может удивить Запад и в отношении Крыма" на сайте Украина.ру.
Также о переговорном процессе вокруг Украины — в материале "Сергей Михеев: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благо" на сайте Украина.ру.
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