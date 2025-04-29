https://ukraina.ru/20250429/gromko-khlopnuv-dveryu-politolog-o-tom-chto-oznachayut-ugrozy-ssha-o-vykhode-iz-peregovorov-po-ukraine-1062805623.html

"Громко хлопнув дверью": Политолог о том, что означают угрозы США о выходе из переговоров по Украине

"Громко хлопнув дверью": Политолог о том, что означают угрозы США о выходе из переговоров по Украине - 29.04.2025 Украина.ру

"Громко хлопнув дверью": Политолог о том, что означают угрозы США о выходе из переговоров по Украине

Для американцев выйти из переговоров не означает выйти из самой ситуации конфликта вокруг Украины. Это рычаг для давления, для того, чтобы заставить обе стороны вести диалог. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист Павел Святенков

2025-04-29T03:30

2025-04-29T03:30

2025-04-29T03:30

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Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Америка может выйти из мирных переговоров по Украине, если Москва и Киев отвергнут план Вашингтона.По мнению политолога, подобные угрозы — это рычаг для давления на участников переговоров. Но для США выйти из переговоров не означает выйти из самой ситуации конфликта вокруг Украины, указал он.То есть это рычаг для давления, для того, чтобы заставить обе стороны вести диалог, добавил эксперт. И вопрос заключается в том, насколько далеко готова администрация Трампа пойти в своих угрозах. То есть уйти из переговоров, чтобы хлопнуть дверью, чтобы потом через пять минут вернуться, или же "уйти всерьез", уточнил политолог.С учетом резкой смены настроения у президента США Дональда Трампа под воздействием внешнего давления большой вопрос, дадут ли американцам уйти их европейские союзники по НАТО, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Павел Святенков: Трамп оригинально поступил с Иерусалимом и может удивить Запад и в отношении Крыма" на сайте Украина.ру.Также о переговорном процессе вокруг Украины — в материале "Сергей Михеев: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благо" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250428/evgeniy-kim-kndr-pomogla-osvobodit-kurskuyu-oblast-ot-vsu-i-poslala-signal-revanshistam-v-yuzhnoy-1062803186.html

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