https://ukraina.ru/20240819/1056942671.html

Нужен не мир, а передышка. Зеленский соврал о цели вторжения в Курскую область

Нужен не мир, а передышка. Зеленский соврал о цели вторжения в Курскую область - 19.08.2024 Украина.ру

Нужен не мир, а передышка. Зеленский соврал о цели вторжения в Курскую область

Это даже не смешно — просроченный полупрезидент Украины Владимир Зеленский на исходе второй недели вторжения ВСУ в Курскую область России наконец-то более-менее внятно разъяснил цель этого действа. Он, оказывается, страшно озабочен буфером

2024-08-19T15:23

2024-08-19T15:23

2024-08-19T16:49

украина

владимир зеленский

владимир путин

курская область

наступление

переговоры

сво

вторжение

александр сырский

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/12/1056335161_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_557d6d6ea9d178e028de4f21a22b2159.jpg

Точнее, буферной зоной на территории России, чтобы, значит, и в этом деле не отстать от президента России Владимира Путина, который — это уже очевидно! — является путеводной звездой и образцом для подражания для Зеленского. Это ведь Путин несколько недель назад, объясняя задачи российских войск, атакующих ВСУ в Харьковской области, сказал, что хочет создать некую санитарную (читай — буферную) зону на территории Украины, чтобы оттуда не стреляли по ЛДНР и "материковым" областям России.И вот Зеленский, слыша звон, да не зная, где он, решил проделать то же самое — как бы отодвинуть российские войска от его "нэньки".И лучше всего и цели, и средства, и последствия этой задумки Просроченного прокомментировало, как ни странно, американское издание Forbes. В одной из последних статей там указано, что ВСУ в Курской области теряют техники больше, чем на других направлениях СВО. Например, за первые девять дней вторжения ВСУ потеряли четыре танка и 41 бронемашину. А в среднем, по изданию Forbes, Украина теряет в день один танк и три бронемашины. Веселая и кровавая "санитария" в исполнении Зеленского получается: если верить данным Минобороны России, то "всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 3460 военнослужащих, 50 танков, 25 боевых машин пехоты, 45 бронетранспортера, 262 боевые бронированные машины". Кроме того, ВСУ лишились 115 автомобилей, 5 установок ЗРК, 7 пусковых установок РСЗО, в том числе 3 HIMARS и одной MLRS, 25 орудий полевой артиллерии, 4 станций радиоэлектронной борьбы, 4 единиц инженерной техники.Это данные на воскресенье, 18 августа 2024 года, а сегодня ведь бои продолжаются и счет, ясное дело, растет. Потому что, как пишет британский журнал The Economist со ссылкой на украинских участников боев на Курщине, "русские усилились более подготовленными подразделениями, включая морскую пехоту и спецназ". Более того, они поняли тактику ВСУ, действующих в режиме набеговой операции силами диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), захватывающих и потом всеми силами удерживающих территории, и успешно ей противостоят, вылавливая и уничтожая диверсантов подоспевшими резервами.Но Зеленский продолжает упорствовать в наступлении на Курщину и зеркалить Россию во всем. Именно об этом говорят планы Украины создавать на захваченных территориях украинские комендатуры-администрации. Оккупационные, разумеется.Сначала Зеленский провел совещание по ситуации с атакой на Курскую область и поведал общественности: "Обсудили основные вопросы. Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур".А затем украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец более детально разъяснил, зачем это нужно: "Для того чтобы была координация среди находящихся там военных частей, в том числе для добровольной позиции ВСУ в виде оказания гуманитарной помощи местному населению, нужно будет создать военные комендатуры".Как при посадке незащищенной задницей на кнопку вскинулась и так называемая российская оппозиция из записных либерастов-русофобов на американском подсосе, усиленных последними кадровыми релокантскими вливаниями. Новоявленные оппозиционеры-антипутинисты решили создавать на захваченных курских землях "новую Россию, свободную от Путина".Идеолог и, между прочим, бывший замгендиректора и экс-руководитель аналитической дирекции российского "Первого канала" РФ Марат Гельман* уже написал в соцсетях: "Мы для себя решили, что, если территории останутся освобожденными три недели, начнем создавать Курский демократический регион".Ранее представитель Совета Федерации Андрей Климов высмеял планы Зеленского и российской эрзац-оппозиции по созданию "демократической России" в Курской области. "Зеленский набрал каких-то проходимцев, шпионов-диверсантов и будет лепить из них какие-то властные органы. Все это исключительно медийная атака. Если Зеленский скажет, что еще откроет правительство какое-нибудь, я не удивлюсь", — заявил он.Но и сенатор признал: действия ВСУ на Курщине дали Зеленскому следующее:а) медийный эффект тактической победы — украинские войска пусть и временно, но все же оккупировали российские земли. Впервые со времен Второй мировой войны, когда землю тогда топтали гитлеровские захватчики;б) временно подтвердили его дееспособность на посту просроченного президента Украины, которому нужно и можно по-прежнему давать оружие и деньги;в) максимально откровенно обнажили подлинную задачу всей этой кровавой авантюры ВСУ — усилить позиции Украины на возможных переговорах о мире (перемирии) с Россией, цель которых — дать Западу передышку в войне.И сейчас коллективный Запад, похоже, хочет получить свое, как говорится, не мытьем, так катаньем и спешно и системно вырабатывает единый подход в оценках событий в Курской области. С одной стороны, планы Зеленского по созданию санитарной зоны как бы уравнивают его в аналогичных действиях и в мотивации с Россией. И Запад хочет сказать мировой общественности: и Москва, и Киев хотят создать санитарные зоны, чтобы обезопасить свои территории от ударов противника. Взаимно обезопасить: Россия — от украинских и натовских, а Украина — от российских. И счет по санитарным зонам между Россией и Украиной объективно и формально — 1:1, а Запад вообще утверждает, что Киев не нарушает никаких международных законов, обеспечивая таким образом свою безопасность. Впрочем, равно как и Россия...С другой стороны, Запад продолжает юзать Украину, натравливая ее на Россию. Одной рукой Запада он выдаёт Киеву и оружие, и деньги для войны, чтобы обессиливать РФ на фронтах СВО.Другой — оказывает давление на Зеленского, чтобы тот если и не шел на переговоры с Москвой, то хотя бы номинально и формально соглашался на них. Чтобы именно Россию в глазах мирового сообщества (того же глобального Юга) обвинять в агрессивности и нежелании мира. Ведь в Москве прекрасно понимают, что вся эта политико-дипломатическая возня вокруг предполагаемых переговоров и сами они нужны Западу для получения временного люфта.То есть нескольких месяцев (лет) для более тщательной и системной подготовки к новой войне с Россией. Для перевода своих ВПК на военные рельсы. Для разработки, производства и освоения новых видов вооружения. Для мобилизации и милитаристской обработки общественного мнения и сознания собственного населения, которое сегодня и в страшном сне не желает видеть или — тем более — участвовать в войне с Россией.Западный истеблишмент, состоящий из политиков, не видевших войны и не испуганных ею, сейчас бездумно и тупо готов воевать с Россией до ее полного уничтожения, да сил и возможностей нет. А вот время на подготовку к новой войне может уравновесить и привести в соответствие желание войны с возможностями ее ведения. И возможный кусок Украины, оставшийся как бы "суверенным" и нетронутым Россией в результате переговоров, вполне будет служить все тем же плацдармом и полигоном для начала этой войны. Как им служит сейчас вся Украина.Вот потому-то сегодня всем кажущаяся бездумной, тупой и даже бессмысленной операция ВСУ в Курской области продолжается. И ясное дело, всячески обеляется и поддерживается на Западе.Вот поэтому-то — с целью усиления позиций Украины на переговорах — и поддерживается идея обмена территориями или атомными станциями (Курской АЭС на Запорожскую АЭС).И именно с целью получения временного люфта любой ценой ВСУ идут к поражению на Курщине и на других фронтах СВО, откуда украинцы взяли боеспособные части и резервы, чтобы только повоевать на земле курских соловьев. А в поражении ВСУ практически никто не сомневается. Даже в таком стремном деле, как всегда, наблюдаются противоречия внутри украинских фюреров в погонах и без них. Зеленский требует наступать и идти вперед, чтобы захватить как можно больше российских территорий, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предпочитает разворачивать войска в разные стороны и всячески укреплять фланги. Причем не от легкой жизни Сырский боится российского контрнаступления с флангов и нового котла — Курского, где и будут похоронены славные "захысныки"-оккупанты.И скорее всего, так и будет. Сегодня украинское наступление максимально замедлилось, а ответное выдавливание и уничтожение со стороны россиян усилилось. И трещит по швам даже медийный эффект от "курской пэрэмоги" — Россия методично идет к своей цели, смывая позор поражений от неожиданного вторжения будущей конечной победой. А украинский телеграм-канала "Легитимный" уже даже напрогнозировал общий итог всей этой затеи:Да что там украинцы наблюдают — весь мир немножко с интересом поднапрягся в ожидании будущего Украины: редко кто так, как режим Зеленского, бездумно уничтожает свою страну, бросая ее в топку войны за чужие интересы…* Признан в РФ иноагентом.О событиях в Курской области читайте в статье Владимира Скачко "Второй конец курской палки. Украина проиграет "вторжение" по всем параметрам"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240819/1056920848.html

https://ukraina.ru/20240814/1056862568.html

украина

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

украина, владимир зеленский, владимир путин, курская область, наступление, переговоры, сво, вторжение, александр сырский, мнения