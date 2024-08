https://ukraina.ru/20240815/1056872411.html

Дефолт состоялся. Курская авантюра ВСУ в контексте банкротства государства

Дефолт состоялся. Курская авантюра ВСУ в контексте банкротства государства

В среду 14 августа международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный статус Украины до уровня "ограниченный дефолт" и подтвердило рейтинг других облигаций на уровне "C" (дефолт неизбежен).

Рейтинг понизили, так как что истек десятидневный льготный период, а платёж по еврооблигациям на 750 млн долларов так и не был осуществлен. В конце июля агентство Fitch Ratings уже снижало долгосрочный рейтинг Украины до уровня C ("дефолт неизбежен").Ранее и международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины до уровня "SD" (выборочный дефолт).Эксперты из Украинского института политики считают, что соглашение, достигнутое в конце июля между украинским правительством и некоторыми держателями еврооблигаций об условиях реструктуризации долга, а также принятый на Украине закон, позволяющий приостановить выплаты по внешнему долгу, знаменуют "начало процесса, похожего на дефолт".По словам главы бюджетного комитета Верховной рады Роксоланы Пидласы, этот закон был важным элементом реструктуризации, которая позволит сэкономить на платежах по обслуживанию и погашению суверенных еврооблигаций более 10 млрд долларов до конца 2027 года. Ранее Пидласа сетовала, что при нынешней бюджетной дыре, уже в сентябре нечем будет платить украинским военным.Однако соглашение о реструктуризации утвердили не все кредиторы, несмотря на то, что Киев обязался выплачивать еще большие проценты в будущем.В частности, американская инвестиционная компания BlackRock уже неоднократно отказывала Украине в реструктуризации долга и требует возврата вложений. В конце июля немецкий журналист Симон Цайзе в издании Berliner Zeitung писал, что эту корпорацию беспокоит уровень коррупции в стране и то, что западными инвестициями пользуются украинские олигархи.Рейтинговые агентства, как правило, понижают кредитные рейтинги государств при непосредственном дефолте, а также при реструктуризации долгов, что означает фактическую неспособность государства их выплатить.Сами по себе эти рейтинги и должны сигнализировать инвесторам и кредиторам о неплатежеспособности государства. На них ориентируются крупные международные кредиторы, включая МВФ.Украинские эксперты пишут, что международные финансисты пошли перепродавать суверенный украинский долг "фондам-стервятникам", разорившим в свое время немало латиноамериканских стран. И это значит, что украинские активы будут отбирать в счет долга по цене, в разы ниже даже номинальной стоимости.В начале августа французский политик Флориан Филиппо призвал не оказывать никакой финансовой помощи Украине. Украинский телеграм-канал "Резидент" на днях писал, что снижение рейтингов Украины приведет к увеличению стоимости кредитов и усилению финансового бремени на население. "Украине не стоит рассчитывать на частное финансировании, даже под европейские и американские гарантии, — только формат кредитов под сумасшедшие проценты по их ставкам. Дефицит бюджета, который у Украины один из самых высоких в мире, будет покрываться в основном путем увеличения внутренних сборов с собственного населения, да печатания денег", - пишет "Резидент".Политолог Малек Дудаков считает, что дефолт украинской экономики и рейд ВСУ на Курск тоже связаны между собой. Как писала недавно Financial Times, Киев обвиняет США и Евросоюз в больших задержках с выделением траншей. Министр финансов Сергей Марченко в комментарии Financial Times заявил, что медленные поставки оружия, особенно из США, привели к росту военных расходов на 12 млрд долларов. В результате Украине пришлось потратить на закупку вооружений деньги, которые были зарезервированы под выплаты зарплат в ВСУ."Дефицит бюджета Украины достиг рекордных 44 миллиардов, что сопоставимо с четвертью размера экономики страны. Не зря агентства начали вовсю понижать кредитный рейтинг Украины до мусорного и преддефолтного уровня. Фактический частичный дефолт уже произошёл", - отмечает Дудаков. По его мнению, попытки наступления ВСУ в Курской области вполне могут быть связаны и со стремлением ускорить предоставление траншей, так как ситуация с финансами Киева стремительно ухудшается.Проще говоря, украинское государство и ВСУ, как его силовой инструмент, превратились не просто в частную военную компанию Запада, а в наемников-банкротов. Такие пиратские набеги на Курскую область должны дать Киеву возможность получить кредит уже под грабительские проценты, чтобы продержаться еще месяц-другой. Поскольку украинская экономику полностью присажена на иглу западных кредитов, то и поведение украинского государства напоминает поведение наркомана, который ради получения дозы готов на любую самоубийственную авантюру.Ещё о причинах вторжения ВСУ в Курскую область - в статье Василия Стоякина Украинская авантюра в Курской области: военно-политические цели

