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Хроника энергетической войны. В США хотят возродить ядерную энергетику и что обсуждают Россия и Мексика

Хроника энергетической войны. В США хотят возродить ядерную энергетику и что обсуждают Россия и Мексика - 29.04.2025 Украина.ру

Хроника энергетической войны. В США хотят возродить ядерную энергетику и что обсуждают Россия и Мексика

За последние 30 лет в США завершили строительство только трёх ядерных реакторов. Однако по данным Управления энергетической информации, добыча урана в США в 2024-м выросла после нескольких лет спада.

2025-04-29T07:14

2025-04-29T07:14

2025-04-29T07:14

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В США хотят увеличить внутреннее производство уранаМинистр энергетики США Крис Райт 25 апреля заявил, что администрация Трампа готовится направить средства, ранее одобренные Конгрессом, на стимулирование внутреннего производства урана в рамках своих усилий по началу "возрождения" ядерной энергетики."Я думаю, что условия есть, и администрация сделает все возможное, чтобы помочь коммерческим предприятиям и клиентам начать использовать ядерную энергетику", – сказал Райт на Всемирном экономическом саммите SEMAFOR в Вашингтоне, проходящем параллельно с весенними совещаниями МВФ и Всемирного банка.По словам министра, спрос на электроэнергию должен резко возрасти на фоне растущего внедрения искусственного интеллекта в США и во всем мире. Райт подчеркнул, что его министерство нацелено на поддержку компаний, заинтересованных в разработке малых модульных ядерных реакторов, а также более крупных традиционных реакторов.Стоит отметить, что усилия по увеличению внутреннего производства урана начала предпринимать ещё администрация президента США Джо Байдена. В мае 2024 года Байден подписал закон, предусматривающий запрет на импорт низкообогащенного урана из России. Он будет действовать вплоть до 2040 года, однако до января 2028-го Минэнерго США по согласованию с госсекретарем и министром финансов сможет выдавать разрешения на импорт российского урана, если нет других источников поставок. Администрация Байдена также предоставила $2,7 млрд государственной помощи для стимулирования инвестиций в ядерный топливный цикл США, в частности, в добычу, переработку и обогащение урана.По данным Управления энергетической информации (EIA), добыча урана в США в прошлом году выросла после нескольких лет спада. "В 2024 году американские компании произвели больше уранового концентрата, чем за любой год с 2018 года, после длительного периода роста цен на уран, который стимулировал производство. Объём добычи только за четвертый квартал 2024 года превысил общий годовой объем добычи за каждый год с 2019-го по 2023-й", – было сказано в сообщении EIA в начале апреля 2025 года.По оценкам Всемирной ядерной ассоциации, которые приводит американское издание Newsweek, к 2040 году миру потребуется в два раза больше урана, чем производится сейчас. При этом большой вызов для США заключается в том, что за последние 30 лет там было завершено строительство только трёх ядерных реакторов, отмечает издание.Эксперт по ядерной энергетике из Radiant Energy Group Марк Нельсон заметил в комментарии Newsweek, что владельцы американских атомных электростанций десятилетиями закупали российский обогащенный уран, поскольку шахты в США закрылись. Однако американские компании должны знать, что теперь они могут безопасно инвестировать в восстановление собственной цепи поставок. Разведка месторождений урана является умеренно сложной задачей, а вот запуск добычи на шахтах чрезвычайно сложен, считает Нельсон.Как известно, "Росатом" производит 40% обогащенного урана и 17% ядерного топлива в мире, а также является абсолютным монополистом по поставкам высокопробного низкообогащенного урана. По данным агентства Reuters, в 2023 году на долю России приходилось 27% обогащенного урана, поставляемого для коммерческих ядерных реакторов США.В ноябре 2024 года правительство РФ ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США. Так Россия ответила на упомянутое выше американское ограничение импорта российского урана. Исключение составляют поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.Американский СПГ попадает в Европу ещё и через КитайЗа период 1-23 апреля 2025 года импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны ЕС сократился на 35% по сравнению с тем же периодом 2024-го – с 1,76 млрд до 1,14 млрд кубометров. При этом Китай в апреле нарастил до рекордных показателей реэкспорт СПГ, в том числе в Европу.Как сообщил Институт экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA), сокращение поставок российского СПГ приходится на Испанию и, в меньшей степени, Францию. Так, поставки в Испанию снизились примерно с 0,6 млрд до 0,1 млрд кубометров, во Францию – с 0,7 млрд до 0,6 млрд кубометров. При этом зафиксирован небольшой рост поставок в Бельгию – с 0,25 млрд до 0,3 млрд кубометров.Аналитики рынка называют две причины происходящего: во-первых, месяц назад Брюссель запретил перевалку российского СПГ, что напрямую влияет на поставки энергоносителя в ЕС, во-вторых, СПГ-завод "Ямал СПГ" судя по спутниковым снимкам, прекращал работу в начале апреля 2025 года (не работала одна из трёх производственных линий).В мае 2025 года Европейская Комиссия в очередной раз собирается объявить о планах по окончательному прекращению импорта СПГ из РФ, но эта мера вступит в силу не раньше 2027 года. А пока Брюссель обсуждает дальнейшие поэтапные меры, запрещая спотовые продажи российского СПГ в странах ЕС.При этом наблюдался рост поставок СПГ из США в Евросоюз. В первом квартале 2025 года страны-члены ЕС получили 80% американского экспорта СПГ. Это произошло на фоне снижения спроса на СПГ в Китае и очередному снижению поставок американского СПГ китайским потребителям.С марта 2019 по апрель 2020 года поставки СПГ из США в Китай уже падали до ноля. Но в 2021-2023 годах были подписаны долгосрочные контракты, которые должны были значительно увеличить поставки американского СПГ в Китай – до 35 млрд кубометров год в течение следующих четырёх лет. Для сравнения: это в шесть раз больше, чем импортировал Китай в 2024-м.В 2021 году Китай стал самым быстрорастущим импортёром СПГ, а США – самым быстрорастущим экспортером СПГ, что привело к резкому росту импорта американского СПГ китайскими потребителями. Но в 2022-м всё изменилась: поставки американского СПГ были перенаправлены в Европу, а объемы отправки СПГ из США в Китай резко снизились. А с ноября 2024 года Китай начал реэкспорт американского СПГ, и в апреле объём реэкспорта стал рекордным.Как сообщило 28 апреля американское агентство Bloomberg, в апреле 2025 года Китай реэкспортировал более 280 тысяч тонн СПГ, что является самым высоким показателем за месяц. Аналитическая компания Kpler назвала другой объём реэкспорта СПГ из Китая – 160 тысяч тонн, однако и это тоже весьма высокий показатель.По данным Bloomberg, 280 тысяч тонн СПГ эквивалентно 7,7% от общего импорта сжиженного природного газа в Китай. Высокий объём реэкспорта, вероятно, связан со слабым внутренним спросом, поскольку страна не испытывает острой потребности в СПГ из-за мягкой зимы и больших запасов энергоносителей. Кроме того, Китай может извлекать выгоду от перепродажи СПГ на фоне более высоких цен за рубежом, отметило агентство.Экспортные поставки СПГ из китайских портов – достаточно редкое явление. Однако Китай использует эту практику с ноября 2024-го, причём с начала текущего года объём таких поставок увеличился. Ранее Китай реэкспортировал СПГ только в январе 2024 года. Китайские трейдеры также сообщали, что покупатели американского СПГ размещают свои партии в Европе или на других азиатских рынках, поскольку новые дополнительные пошлины делают продажи этого энергоносителя в Китай невыгодными. Напомним, что Китай в начале февраля 2025 года ввёл 15%-е пошлины на импорт СПГ из США сразу после того, как американский президент Дональд Трамп наложил пошлины на китайские товары.Глава Kpler LNG insight Лора Пейдж отмечала, что за четыре месяца текущего года китайские покупатели американского СПГ реэкспортировали в Европу около 70% того, что они перепродали за весь 2024-й. Большая часть поставок на условиях FOB отправлялась в Европу, поскольку эти рынки были ближе к США, а текущие цены делали арбитражные процедуры более выгодным (речь об условиях контракта FOB, которые позволяют покупателям перепродавать грузы).Россия и Мексика обсуждают совместные СПГ-проектыРоссия и Мексика обсуждают возможность сотрудничества в области сжиженного природного газа. Об этом заявил посол РФ в Мексике Николай Софинский, его слова 28 апреля привело издание "Известия".Взаимодействие в области СПГ позволило бы России и Мексике повысить уровень экономического сотрудничества, что могло бы положительно сказаться и на объеме товарооборота между странами, который в 2024 году достиг 1,3 млрд долларов. Однако перспективы развития экспорта СПГ для Мексики неоднозначны и могут столкнуться с рядом вызовов, в том числе с внутренней нестабильностью в стране и сложными отношениями с США, отмечают аналитики рынка.Мексика на данный момент является нетто-импортёром газа. Внутренняя добыча газа в Мексике составляет порядка 33 млрд кубометров в год и демонстрирует тенденцию к постепенному снижению, тогда как потребление растет на фоне увеличения мощностей газовых электростанций, достигая 97 млрд кубометров. Ныне примерно 72% потребляемого газа в Мексике поступает из США, что также беспокоит власти страны.Действующий президент Мексики Клаудия Шейнбаум, вступившая в эту должность летом 2024 года, рассматривает возможность снятия ограничений на разработку запасов сланцевого газа в стране, введенных её предшественником. По данным издания The Financial Times, Шейнбаум поручила правительству изучить вопрос смягчения ограничений на добычу газа путем гидроразрыва пласта. Но даже в случае снятия ограничений потребуется не один год для начала промышленной разработки. Однако даже в случае успеха этих инициатив добыча сланцевого газа будет ориентирована в первую очередь на удовлетворение внутреннего спроса на газ в Мексике, а не на экспорт СПГ.С учётом этого газовые интересы России в Мексике могли бы быть сосредоточены скорее на развитии регазификационных терминалов, нежели на сотрудничестве по экспортным СПГ-проектам. Также интерес могут представлять проекты по добыче углеводородов, тем более что в этом сегменте в Мексике достаточно успешно работает российская компания ЛУКОЙЛ.С 2022 года ЛУКОЙЛу принадлежит 50% в проекте "Блок 4" – добыче нефти на двух участках шельфа Мексиканского залива общей площадью 58 кв. км, расположенных в 42 км от берега, глубина моря в районе составляет 30-45 м. В пределах участков расположены два нефтяных месторождения Ichalkil и Pokoch с извлекаемыми запасами углеводородов 564 млн баррелей нефтяного эквивалента, из которых более 80% – нефть.О попытках Украины получить "репарации" с России - в статье Ивана Лизана "Эксплуатация образа "жертвы". Как украинская власть пытается снова себе присвоить что-нибудь российское"

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

сша, китай, мексика, джо райт, дональд трамп, джо байден, ес, newsweek, bloomberg, эксклюзив