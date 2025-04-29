https://ukraina.ru/20250429/russkie-pokhitili-kolobka-ukrainskie-eksperty-razvedchiki-i-zhurnalisty-o-problemakh-strany-1062802276.html

Русские похитили Колобка! Украинские эксперты, разведчики и журналисты о проблемах страны

Русские похитили Колобка! Украинские эксперты, разведчики и журналисты о проблемах страны - 29.04.2025 Украина.ру

Русские похитили Колобка! Украинские эксперты, разведчики и журналисты о проблемах страны

На Украине задумались над тем, как долго страна способна продолжать войну в случае сокращения или прекращения помощи от США и не пора ли уже действительно готовиться к переговорам.

2025-04-29T05:21

2025-04-29T05:21

2025-04-29T06:28

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Хотя до переговоров еще надо дожить. Украинский политолог Андрей Ермолаев считает, что этап завершения конфликта будет горячим, поскольку каждая сторона стремится войти в переговорный трек с сильной позиции.Дональд Трамп торопится по внутриполитическим причинам, потому ведет дипломатическую игру, оставляя за собой возможность выйти из процесса урегулирования украинского кризиса, отметил политолог в эфире ютуб-канала Politeka.При этом, по его мнению, короткую встречу Зеленского с Трампом в Риме перед церемонией прощания с Папой римским скорее можно оценивать как неформальный обмен мнениями, но - не более того.Ермолаев добавил, что переговоров как таковых пока нет, но на Украине уже начинают обсуждать какие-то варианты, хотя это сложно, учитывая вопросы утраченных территорий и Крыма — но все же обсуждение началось, и "это позитив". А в РФ будто бы заговорили о том, что могут согласиться на остановку конфликта по линии боевого соприкосновения.Как бы то ни было, продолжил политолог, а надо понимать, что Украина "объективно больше других заинтересована сейчас в том, чтобы были найдены инструменты остановки боевых действий и начался переговорный процесс".Он пояснил, что нужно учитывать "такие параметры, как степень истощения, как внутренние проблемы, ситуация в тылу, ситуация не только с временно перемещенными лицами, но и с миллионами украинцев, которые стали временными эмигрантами, риски, связанные с перезагрузкой помощи со стороны западных держав, прежде всего, со стороны США, и это не только боеприпасы…".Ермолаев добавил, что это и помощь в сфере кибербезопасности, это и политическая помощь — в общем, "если все это свернут, то Киев окажется в очень сложном положении".Отметим, что у киевского режима уже обострились проблемы в сфере кибербезопасности. Как утверждает агентство УНИАН, это произошло вскоре после того, как США ограничили помощь в этой области. В частности, в минувшие выходные были зафиксированы сбои в работе государственной платформы "Дiя", также были сбои в работе некоторых электронных платежных систем.Однако пока еще не создается впечатления, что в Киеве действительно настроены на мир. Вот Служба внешней разведки Украины (СВРУ) отличилась очередным разоблачением — по ее данным, россияне неправомерно "присвоили"… украинского Колобка.Как сообщает издание "Политнавигатор", поводом для такого заявления послужила демонстрация пластилинового мультфильма про Колобка на одном из организованных Русским домом фестивалей в Марокко. Было сказано, что мультфильм снят по мотивам русской сказки. Однако, по мнению украинских разведчиков, русские тут не при чем, на русском языке Колобок вообще должен был бы называться Круглобоком, поскольку "коло" ("круг") — украинское слово. Так что украли русские Колобка, сделали вывод в СВРУ.Отметим, что разведывательное ведомство вскоре без объяснения причин удалило это свое сообщение из всех соцсетей, однако некоторые СМИ успели его перепостить.Между тем, украинские местные СМИ (а они и отражают умонастроения граждан и оказывают на них серьезное влияние) задаются вопросом, как же Америка при Трампе могла бросить прирученную еще при Кучме Украину? И что теперь делать Киеву? И приходят к выводу, что раздел Украины между США и Россией в пропорции "80 на 20" практически неизбежен - об этом пишет, например, черкасское издание "Провiнция".В публикации указывается, что с 1996 года (с момента создания межгосударственной комиссии Кучма-Гор) "американизация политической жизни в Украине была почти тотальной". И с тех пор американская "развитая демократия" оказывала помощь "стране, которая становится на ноги и хочет быть американским форпостом на границе между Россией и ЕС"."Лучше учиться у развитой демократии, нежели у постимперской автократии, наследника "Верхней Вольты с ракетами", - отмечает автор статьи Виктор Борисов. И продолжает: однако этот период в отношениях между США и Украиной теперь закончился, Трамп "смешал все карты на столе", засунул под стол "кучмагоровскую" маску любезности, а его последние предложения – "это шантаж, выкручивание украинских рук и объявление о дерибане Украины между СЩА и Россией в пропорции 80 на 20"."Оппонировать России и США одновременно Украина не в силах. Поэтому финальное согласие на вариант 20% украинской земли – захватчику, 80% - янки – видится неизбежным", - делает вывод украинский журналист.Как видим, на Украине начинают понимать, что американская "любезность" по отношению к "незалежной" была лишь маской.Еще о ситуации на войне. Участие северокорейских войск в СВО на стороне России признали в Москве официально. Но в связи с этим и в России заговорили о необходимости преодоления "колониального влияния".Писатель, публицист и общественный деятель Захар Прилепин в своем блоге задает простой вопрос: "Мы так и будем слушать россказни про "социалистических бесов" и "зловредных леваков" от наших местных демагогов? Мы так и будем 95 процентов эфира заполнять рассказами о Трампе – при этом вообще не имея реального представления о тех странах, которые протянули нам руку помощи в самую сложную минуту? Которые реально готовы умирать за нас? Которые реально умирали за нас? Отвечаю сам: да, так и будем".По словам писателя, печально, но факт - "нам ещё долго бороться с колониальным влиянием, которое оказывают на нас "белые западные господа", и слушать их трубадуров здесь".Из комментариев к публикации: "Да это забавно. У кап. (капиталистической – Ред.) России остались только социалистические друзья. Видимо по старой памяти...".И ведь так?В Москве так не считают. Как отметил президент РФ Владимир Путин, выступая на совете законодателей РФ в Санкт-Петербурге, число друзей и единомышленников России "растет, причем в разных странах и на разных континентах".Российский лидер призвал уделить внимание парламентской дипломатии, разъяснять и твердо отстаивать позицию России, укреплять контакты по линии ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, БРИКС и ШОС.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале Сергея Зуева "Никакого мира не будет. Украинские эксперты о том, как Запад ищет "красивый" выход из войны с Россией"

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