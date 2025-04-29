https://ukraina.ru/20250429/polnoe-osvobozhdenie-kurskoy-oblasti-alekhin-rasskazal-kakuyu-vazhnuyu-rol-sygralo-vzyatie-gornalya-1062817370.html

Полное освобождение Курской области: Алехин рассказал, какую важную роль сыграло взятие Горналя

Полное освобождение Курской области: Алехин рассказал, какую важную роль сыграло взятие Горналя - 29.04.2025 Украина.ру

Полное освобождение Курской области: Алехин рассказал, какую важную роль сыграло взятие Горналя

Село Горналь в Курской области — это не только высота, но и наши же укрепрайоны, где за полгода ВСУ смогли еще глубже закопаться. Контроль над высотой дает устойчивую связь, качественное наблюдение за врагом и возможность запускать БПЛА. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин

2025-04-29T05:45

2025-04-29T05:45

2025-04-29T05:45

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После разгрома ВСУ под Суджей на полное освобождение Курской области потребовался месяц, сказал эксперт, отметив, что у ВС РФ не было возможность резко продвинутся в Сумскую область "на плечах отступающего противника"."На Юнаковку мы начали двигаться давно, но нам мешало то, что контроль ВСУ над Горналью и монастырем создавал угрозу нашим флангам. Горналь – это высота (этот поселок как раз называется Горналь от слова "гора")", — подчеркнул Алехин.И сейчас после его освобождения продвижение должно пойти быстрее, потому что контроль над высотой дает более устойчивую связь, более качественное наблюдение за врагом и возможность запускать БПЛА на более дальние расстояния, указал он.Алехин отметил, что быстрее освободить Горналь было невозможно. То, что село освободили за месяц – это уже достаточно быстро. "Я думал, мы дольше будем эту территорию дочищать. Это же не только высота, но и наши же укрепрайоны, где ВСУ за полгода смогли еще глубже закопаться (а закапываются они всегда хорошо)", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.О специфике работы с дронами на оптоволокне, военных стереотипах и неактуальных типах вооружения — в материале Игоря Гомольского "Оператор БПЛА "Ким" о развитии дроноводства: Мы на пороге чего-то грандиозного и не очень весёлого".

https://ukraina.ru/20250428/spetsnaz-kndr-v-rossii-put-ot-ikhtamnet-do-vechnoy-slavy-1062810632.html

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