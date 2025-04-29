https://ukraina.ru/20250429/polnoe-osvobozhdenie-kurskoy-oblasti-alekhin-rasskazal-kakuyu-vazhnuyu-rol-sygralo-vzyatie-gornalya-1062817370.html
Полное освобождение Курской области: Алехин рассказал, какую важную роль сыграло взятие Горналя
Полное освобождение Курской области: Алехин рассказал, какую важную роль сыграло взятие Горналя - 29.04.2025 Украина.ру
Полное освобождение Курской области: Алехин рассказал, какую важную роль сыграло взятие Горналя
Село Горналь в Курской области — это не только высота, но и наши же укрепрайоны, где за полгода ВСУ смогли еще глубже закопаться. Контроль над высотой дает устойчивую связь, качественное наблюдение за врагом и возможность запускать БПЛА. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин
2025-04-29T05:45
2025-04-29T05:45
2025-04-29T05:45
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После разгрома ВСУ под Суджей на полное освобождение Курской области потребовался месяц, сказал эксперт, отметив, что у ВС РФ не было возможность резко продвинутся в Сумскую область "на плечах отступающего противника"."На Юнаковку мы начали двигаться давно, но нам мешало то, что контроль ВСУ над Горналью и монастырем создавал угрозу нашим флангам. Горналь – это высота (этот поселок как раз называется Горналь от слова "гора")", — подчеркнул Алехин.И сейчас после его освобождения продвижение должно пойти быстрее, потому что контроль над высотой дает более устойчивую связь, более качественное наблюдение за врагом и возможность запускать БПЛА на более дальние расстояния, указал он.Алехин отметил, что быстрее освободить Горналь было невозможно. То, что село освободили за месяц – это уже достаточно быстро. "Я думал, мы дольше будем эту территорию дочищать. Это же не только высота, но и наши же укрепрайоны, где ВСУ за полгода смогли еще глубже закопаться (а закапываются они всегда хорошо)", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.О специфике работы с дронами на оптоволокне, военных стереотипах и неактуальных типах вооружения — в материале Игоря Гомольского "Оператор БПЛА "Ким" о развитии дроноводства: Мы на пороге чего-то грандиозного и не очень весёлого".
https://ukraina.ru/20250428/spetsnaz-kndr-v-rossii-put-ot-ikhtamnet-do-vechnoy-slavy-1062810632.html
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новости, курская область, россия, курск, освобождение, сво, спецоперация, кто, бпла, сумская область, всу, война, дзен новости сво, новости россии
Новости, Курская область, Россия, Курск, освобождение, СВО, Спецоперация, КТО, БПЛА, Сумская область, ВСУ, война, дзен новости СВО, новости России
Полное освобождение Курской области: Алехин рассказал, какую важную роль сыграло взятие Горналя
Село Горналь в Курской области — это не только высота, но и наши же укрепрайоны, где за полгода ВСУ смогли еще глубже закопаться. Контроль над высотой дает устойчивую связь, качественное наблюдение за врагом и возможность запускать БПЛА. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин