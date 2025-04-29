Купянск и Великий Бурлук: Угольный рассказал про два перспективных направления для наступления ВС РФ - 29.04.2025 Украина.ру
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Купянск и Великий Бурлук: Угольный рассказал про два перспективных направления для наступления ВС РФ
Купянск и Великий Бурлук: Угольный рассказал про два перспективных направления для наступления ВС РФ - 29.04.2025 Украина.ру
Купянск и Великий Бурлук: Угольный рассказал про два перспективных направления для наступления ВС РФ
Пока северный плацдарм на Осколе позволяет войскам контролировать логистику ВСУ. Но если у ВС РФ будут два оперативных плацдарма севернее и южнее Купянска, тогда можно будет обсуждать попытки взятия города. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
2025-04-29T04:00
2025-04-29T04:00
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В Харьковской области у ВС РФ много задач и пока непонятно, какие надо решать в первую очередь, отметил эксперт. После того, как войска форсировали Оскол севернее Купянска, открылось сразу два направления: сам Купянск и Великий Бурлук, добавил он.Что касается самого Купянска, то для этого надо форсировать Оскол южнее. 1-я гвардейская танковая армия уже вышла к Осколу в районе Сеньково, но пока у нее не прикрыт фланг, добавил он.Поэтому в первую очередь, ВС РФ надо навязать ВСУ бои за Боровую, а потом, пользуясь расширенным плацдармом, форсировать Оскол южнее Купянска. Если у нас будут два оперативных плацдарма севернее и южнее города, то тогда можно будет обсуждать попытки его взятия, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.О том, что сейчас происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный эксперт Роман Алехин: После провала курской авантюры Украина копит силы для удара на Хомутовку".
https://ukraina.ru/20250428/obmanka-dlya-voyny-kak-tramp-i-zelenskiy-odinakovo-prosyat-prekratit-ogon-v-svo--1062808902.html
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новости, россия, купянск, оскол, вс рф, харьков, харьковская область, новости харькова, плацдарм, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, наступление
Новости, Россия, Купянск, Оскол, ВС РФ, Харьков, Харьковская область, Новости Харькова, плацдарм, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, наступление

Купянск и Великий Бурлук: Угольный рассказал про два перспективных направления для наступления ВС РФ

04:00 29.04.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б" ЦВО на Красноармейском направлении
Стрельба снарядами Краснополь из гаубицы 2А65 Мста-Б ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Пока северный плацдарм на Осколе позволяет войскам контролировать логистику ВСУ. Но если у ВС РФ будут два оперативных плацдарма севернее и южнее Купянска, тогда можно будет обсуждать попытки взятия города. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
В Харьковской области у ВС РФ много задач и пока непонятно, какие надо решать в первую очередь, отметил эксперт. После того, как войска форсировали Оскол севернее Купянска, открылось сразу два направления: сам Купянск и Великий Бурлук, добавил он.
"Мне кажется, Великий Бурлук – это более перспективное направление. Чтобы начать там наступление, надо просто ввести в бой определенные силы, которые ударили бы со стороны Валуек", — подчеркнул Угольный.
Что касается самого Купянска, то для этого надо форсировать Оскол южнее. 1-я гвардейская танковая армия уже вышла к Осколу в районе Сеньково, но пока у нее не прикрыт фланг, добавил он.
Поэтому в первую очередь, ВС РФ надо навязать ВСУ бои за Боровую, а потом, пользуясь расширенным плацдармом, форсировать Оскол южнее Купянска. Если у нас будут два оперативных плацдарма севернее и южнее города, то тогда можно будет обсуждать попытки его взятия, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.
О том, что сейчас происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный эксперт Роман Алехин: После провала курской авантюры Украина копит силы для удара на Хомутовку".
Вчера, 19:34
Обманка для войны. Как Трамп и Зеленский одинаково просят прекратить огонь в СВО Как известно из жизни опытных американских ковбоев, хорошо зафиксированная девушка в предварительных ласках не нуждается. Она ласково внимает сказанному ей, нежно слушает любые приказы и покорно отвечает положительно на любое требование альфа-самца в сомбреро. И в жизни, и в геополитике.
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