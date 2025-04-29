https://ukraina.ru/20250429/kupyansk-i-velikiy-burluk-ugolnyy-rasskazal-pro-dva-perspektivnykh-napravleniya-dlya-nastupleniya-vs-rf-1062817306.html

Купянск и Великий Бурлук: Угольный рассказал про два перспективных направления для наступления ВС РФ

Купянск и Великий Бурлук: Угольный рассказал про два перспективных направления для наступления ВС РФ - 29.04.2025 Украина.ру

Купянск и Великий Бурлук: Угольный рассказал про два перспективных направления для наступления ВС РФ

Пока северный плацдарм на Осколе позволяет войскам контролировать логистику ВСУ. Но если у ВС РФ будут два оперативных плацдарма севернее и южнее Купянска, тогда можно будет обсуждать попытки взятия города. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный

2025-04-29T04:00

2025-04-29T04:00

2025-04-29T04:00

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В Харьковской области у ВС РФ много задач и пока непонятно, какие надо решать в первую очередь, отметил эксперт. После того, как войска форсировали Оскол севернее Купянска, открылось сразу два направления: сам Купянск и Великий Бурлук, добавил он.Что касается самого Купянска, то для этого надо форсировать Оскол южнее. 1-я гвардейская танковая армия уже вышла к Осколу в районе Сеньково, но пока у нее не прикрыт фланг, добавил он.Поэтому в первую очередь, ВС РФ надо навязать ВСУ бои за Боровую, а потом, пользуясь расширенным плацдармом, форсировать Оскол южнее Купянска. Если у нас будут два оперативных плацдарма севернее и южнее города, то тогда можно будет обсуждать попытки его взятия, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.О том, что сейчас происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный эксперт Роман Алехин: После провала курской авантюры Украина копит силы для удара на Хомутовку".

https://ukraina.ru/20250428/obmanka-dlya-voyny-kak-tramp-i-zelenskiy-odinakovo-prosyat-prekratit-ogon-v-svo--1062808902.html

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