Купянск и Великий Бурлук: Угольный рассказал про два перспективных направления для наступления ВС РФ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б" ЦВО на Красноармейском направлении
Пока северный плацдарм на Осколе позволяет войскам контролировать логистику ВСУ. Но если у ВС РФ будут два оперативных плацдарма севернее и южнее Купянска, тогда можно будет обсуждать попытки взятия города. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
В Харьковской области у ВС РФ много задач и пока непонятно, какие надо решать в первую очередь, отметил эксперт. После того, как войска форсировали Оскол севернее Купянска, открылось сразу два направления: сам Купянск и Великий Бурлук, добавил он.
"Мне кажется, Великий Бурлук – это более перспективное направление. Чтобы начать там наступление, надо просто ввести в бой определенные силы, которые ударили бы со стороны Валуек", — подчеркнул Угольный.
Что касается самого Купянска, то для этого надо форсировать Оскол южнее. 1-я гвардейская танковая армия уже вышла к Осколу в районе Сеньково, но пока у нее не прикрыт фланг, добавил он.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.
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