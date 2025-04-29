Наступление на Великий Бурлук поможет разобраться с Волчанском и создаст угрозу Харькову — эксперт - 29.04.2025 Украина.ру
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Наступление на Великий Бурлук поможет разобраться с Волчанском и создаст угрозу Харькову — эксперт
Наступление на Великий Бурлук поможет разобраться с Волчанском и создаст угрозу Харькову — эксперт - 29.04.2025 Украина.ру
Наступление на Великий Бурлук поможет разобраться с Волчанском и создаст угрозу Харькову — эксперт
Великий Бурлук нужен для того, чтобы разобраться с Волчанском и создать более ощутимую угрозу Харькову. Эти позиционные бои пожирают много сил. Поэтому нужен удар с другого направления, чтобы вынудить противника отойти оттуда. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
2025-04-29T05:00
2025-04-29T05:00
новости
вс рф
купянск
купянское направление
харьков
харьковская область
наступление
оскол
волчанск
сво
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После того, как войска форсировали Оскол севернее Купянска, открылось сразу два направления: сам Купянск и Великий Бурлук. Что касается взятия самого Купянска, то для этого надо форсировать Оскол южнее, отметил эксперт.Если войска сформируют два оперативных плацдарма севернее и южнее города, то тогда уже можно обсуждать попытки его взятия, добавил он."Пока же наш северный плацдарм позволяет контролировать логистику ВСУ. И если другие варианты не сработают, мы можем попробовать штурмовать хотя бы восточную часть Купянска, которая находится на нашем берегу Оскола. Пока же в нынешней конфигурации мы Купянск взять не можем", — подчеркнул Угольный.Он отметил, что Великий Бурлук нужен для того, чтобы разобраться с Волчанском и создать более ощутимую угрозу Харькову. К сожалению, в Волчанске сложилась невыгодная конфигурация из-за того, что город расположен неудобно, добавил он."Эти позиционные бои пожирают у нас много сил. Поэтому нам нужен удар с другого направления, чтобы вынудить противника отойти оттуда", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.О том, что сейчас происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный эксперт Роман Алехин: После провала курской авантюры Украина копит силы для удара на Хомутовку".
https://ukraina.ru/20250428/tri-dnya-bez-ognya-prolog-k-bolshomu-peremiriyu-ili-novyy-bezotvetnyy-zhest-dobroy-voli-1062810291.html
купянск
купянское направление
харьков
харьковская область
оскол
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новости, вс рф, купянск, купянское направление, харьков, харьковская область, наступление, оскол, волчанск, сво, спецоперация, прогнозы сво, дзен новости сво
Новости, ВС РФ, Купянск, Купянское направление, Харьков, Харьковская область, наступление, Оскол, Волчанск, СВО, Спецоперация, прогнозы СВО, дзен новости СВО

Наступление на Великий Бурлук поможет разобраться с Волчанском и создаст угрозу Харькову — эксперт

05:00 29.04.2025
 
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Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б на Краснолиманском участке фронта - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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Великий Бурлук нужен для того, чтобы разобраться с Волчанском и создать более ощутимую угрозу Харькову. Эти позиционные бои пожирают много сил. Поэтому нужен удар с другого направления, чтобы вынудить противника отойти оттуда. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
После того, как войска форсировали Оскол севернее Купянска, открылось сразу два направления: сам Купянск и Великий Бурлук. Что касается взятия самого Купянска, то для этого надо форсировать Оскол южнее, отметил эксперт.
Если войска сформируют два оперативных плацдарма севернее и южнее города, то тогда уже можно обсуждать попытки его взятия, добавил он.
"Пока же наш северный плацдарм позволяет контролировать логистику ВСУ. И если другие варианты не сработают, мы можем попробовать штурмовать хотя бы восточную часть Купянска, которая находится на нашем берегу Оскола. Пока же в нынешней конфигурации мы Купянск взять не можем", — подчеркнул Угольный.
Он отметил, что Великий Бурлук нужен для того, чтобы разобраться с Волчанском и создать более ощутимую угрозу Харькову. К сожалению, в Волчанске сложилась невыгодная конфигурация из-за того, что город расположен неудобно, добавил он.
"Эти позиционные бои пожирают у нас много сил. Поэтому нам нужен удар с другого направления, чтобы вынудить противника отойти оттуда", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.
О том, что сейчас происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный эксперт Роман Алехин: После провала курской авантюры Украина копит силы для удара на Хомутовку".
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