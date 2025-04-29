https://ukraina.ru/20250429/nastuplenie-na-velikiy-burluk-pomozhet-razobratsya-s-volchanskom-i-sozdast-ugrozu-kharkovu--ekspert-1062817338.html
Наступление на Великий Бурлук поможет разобраться с Волчанском и создаст угрозу Харькову — эксперт
Наступление на Великий Бурлук поможет разобраться с Волчанском и создаст угрозу Харькову — эксперт - 29.04.2025 Украина.ру
Наступление на Великий Бурлук поможет разобраться с Волчанском и создаст угрозу Харькову — эксперт
Великий Бурлук нужен для того, чтобы разобраться с Волчанском и создать более ощутимую угрозу Харькову. Эти позиционные бои пожирают много сил. Поэтому нужен удар с другого направления, чтобы вынудить противника отойти оттуда. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
2025-04-29T05:00
2025-04-29T05:00
2025-04-29T05:00
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После того, как войска форсировали Оскол севернее Купянска, открылось сразу два направления: сам Купянск и Великий Бурлук. Что касается взятия самого Купянска, то для этого надо форсировать Оскол южнее, отметил эксперт.Если войска сформируют два оперативных плацдарма севернее и южнее города, то тогда уже можно обсуждать попытки его взятия, добавил он."Пока же наш северный плацдарм позволяет контролировать логистику ВСУ. И если другие варианты не сработают, мы можем попробовать штурмовать хотя бы восточную часть Купянска, которая находится на нашем берегу Оскола. Пока же в нынешней конфигурации мы Купянск взять не можем", — подчеркнул Угольный.Он отметил, что Великий Бурлук нужен для того, чтобы разобраться с Волчанском и создать более ощутимую угрозу Харькову. К сожалению, в Волчанске сложилась невыгодная конфигурация из-за того, что город расположен неудобно, добавил он."Эти позиционные бои пожирают у нас много сил. Поэтому нам нужен удар с другого направления, чтобы вынудить противника отойти оттуда", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.О том, что сейчас происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный эксперт Роман Алехин: После провала курской авантюры Украина копит силы для удара на Хомутовку".
https://ukraina.ru/20250428/tri-dnya-bez-ognya-prolog-k-bolshomu-peremiriyu-ili-novyy-bezotvetnyy-zhest-dobroy-voli-1062810291.html
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Новости, ВС РФ, Купянск, Купянское направление, Харьков, Харьковская область, наступление, Оскол, Волчанск, СВО, Спецоперация, прогнозы СВО, дзен новости СВО
Наступление на Великий Бурлук поможет разобраться с Волчанском и создаст угрозу Харькову — эксперт
Великий Бурлук нужен для того, чтобы разобраться с Волчанском и создать более ощутимую угрозу Харькову. Эти позиционные бои пожирают много сил. Поэтому нужен удар с другого направления, чтобы вынудить противника отойти оттуда. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный