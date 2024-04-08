Татьяна Монтян: кто она?
Украинский правовед, адвокат, общественный деятель
Татьяна родилась 29 августа 1972 года в Керчи, в Крыму. В возрасте 12 лет с семьей переехала в Херсон, где окончила гимназию.
Высшее образование получила в МГУ в 1994 году по специальности "конституционное право". После этого работала адвокатом частным образом.
В 2002 году была адвокатом во время судебного разбирательства над лидерами общественно-политической организации "УНА-УНСО"*. Была отстранена от дела по решению суда.
В период "оранжевой революции" 2004 года сотрудничала с организацией "ПОРА" по вопросам проведения выборов.
Была участницей протестного движения "Сохрани старый Киев" с 2007 по 2008 год. Деятельность организации заключалась в проведении демонстраций против застройки территории "Октябрьской больницы".
Несколько раз баллотировалась в Верховную Раду с 2012 по 2015 год, но не набирала нужного количества голосов.
Во время Евромайдана 2014 года читала публичные лекции по праву на сцене.
С 2014 года неоднократно ездила в командировки в Донбасс.
В 2016 году выступала в качестве защитника журналиста Руслана Коцабы, который подозревался в государственной измене. Суд вынес оправдательный вердикт.
В феврале 2022 года приняла участие в заседании Совбеза ООН в качестве украинского гражданского активиста.
Является приглашенным гостем и экспертом в российских политических программах.
* Запрещенная в России экстремистская организация