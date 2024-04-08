https://ukraina.ru/20240408/1054380397.html

Татьяна Монтян: кто она?

Татьяна Монтян: кто она? - 08.04.2024 Украина.ру

Татьяна Монтян: кто она?

Украинский правовед, адвокат, общественный деятель

2024-04-08T18:27

2024-04-08T18:27

2024-04-08T18:27

биография

татьяна монтян

украина

адвокат

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Татьяна родилась 29 августа 1972 года в Керчи, в Крыму. В возрасте 12 лет с семьей переехала в Херсон, где окончила гимназию.Высшее образование получила в МГУ в 1994 году по специальности "конституционное право". После этого работала адвокатом частным образом.В 2002 году была адвокатом во время судебного разбирательства над лидерами общественно-политической организации "УНА-УНСО"*. Была отстранена от дела по решению суда.В период "оранжевой революции" 2004 года сотрудничала с организацией "ПОРА" по вопросам проведения выборов.Была участницей протестного движения "Сохрани старый Киев" с 2007 по 2008 год. Деятельность организации заключалась в проведении демонстраций против застройки территории "Октябрьской больницы".Несколько раз баллотировалась в Верховную Раду с 2012 по 2015 год, но не набирала нужного количества голосов.Во время Евромайдана 2014 года читала публичные лекции по праву на сцене.С 2014 года неоднократно ездила в командировки в Донбасс. В 2016 году выступала в качестве защитника журналиста Руслана Коцабы, который подозревался в государственной измене. Суд вынес оправдательный вердикт.В феврале 2022 года приняла участие в заседании Совбеза ООН в качестве украинского гражданского активиста.Является приглашенным гостем и экспертом в российских политических программах.* Запрещенная в России экстремистская организация

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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