https://ukraina.ru/20250429/faktor-yanukovicha-komu-potrebovalsya-vudu-ritual-po-ozhivleniyu-eks-prezidenta-1062818379.html

Фактор Януковича: кому потребовался вуду-ритуал по оживлению экс-президента

Фактор Януковича: кому потребовался вуду-ритуал по оживлению экс-президента - 29.04.2025 Украина.ру

Фактор Януковича: кому потребовался вуду-ритуал по оживлению экс-президента

Это смешно, но Януковича опять посадили. На Украине. На 15 лет. "За подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу". Как сказал герой анекдота – "когда меня нет, они могут меня даже бить". Понятно, появились желающие понять, что всё это значит. И даже родились версии о наличии у него политического будущего…

2025-04-29T07:03

2025-04-29T07:03

2025-04-29T07:03

мнения

украина

майдан

россия

виктор янукович

владимир зеленский

петр порошенко

политика

суд

уголовное дело

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Фемида вообще дама неторопливая, тем более – когда речь идёт о делах политически мотивированных. Так что ничего удивительного в том, что разбирательство заняло столько времени, нет.Самое важное, пожалуй, то, что украинским пинкертонам в кои-то веки удалось соорудить что-то понятное с точки зрения чисто юридической – Янукович, действительно, не просто сам бежал, но призывал покинуть службу сотрудников правоохранительных органов и участвовал в их незаконном выезде за пределы Украины – всё это, внезапно, является составом преступления (ход следствия и судебного процесса пусть комментируют юристы – там наверняка есть к чему придраться).Внезапно, потому что до этого Януковича пытались судить за исполнение им своих должностных обязанностей и это была в чистом виде политическая месть. Зеленский в Майдане не участвовал, лично ему Янукович ничем не навредил (напротив – давал замечательный материал для скетчей "квартала"), т.е., мстить ему, в общем-то, не за что. Это привело к "успеху".Успех в кавычках, потому что непонятно, каких целей предполагалось достичь. Сам факт осуждения на порядочный срок изрядно забытого политического деятеля не мог не породить вопросов – в чём вообще цель выносить приговор именно сейчас?Допускаю, что цели никакой и не было – просто расследование проведено, а материалы не стыдно было отнести в суд. Почему бы и нет?Впрочем, в пользу наличия политической цели говорят ряд факторов:- работа нынешней украинской администрации в формате шоу;- время акции – накануне предполагаемого подписания мирных соглашений и назначения президентских выборов;- бродящие в украинских околополитических кругах слухи о том, что, дескать, целью СВО является возвращение на Банковую экс-президента.Но политический смысл, безусловно, был.Прежде всего, обратимся к уже написанному – ни у "хунты", ни у Порошенко не получилось, а у Зеленского – получилось! Кто молодец? Зеленский молодец! Напоминает подведение итогов спора, который шёл между Порошенко и Зеленским ещё в ходе предвыборной кампании 2019 года. Учитывая, что Порошенко по-прежнему является важным политическим оппонентом украинского диктатора (как его называть сейчас вообще непонятно), это можно расценивать как политический плевок в его сторону. Именно что плевок – по убойной силе.В то же время, в пространстве символическом такое решение суда показывает, что нынешняя власть, так же, как и предыдущие две, порождена Майданом, помнит об этом и даже гордится.Правда, тут эффект должен быть неоднозначный – сейчас, более чем когда-либо, украинцам не надо напоминать о том, что нынешнее трагическое положение страны – прямое следствие выбора, сделанного ими в 2014 году. Тем более, что напоминание это несправедливое – значительная часть страны Майдан не поддержала, а за Порошенко голосовали, во многом, польстившись на его обещания немедленно закончить войну (в отличие от Трампа он не обещал сделать это за сутки, но смысл был тот же).Порошенко, кстати, своё обещание выполнил, пусть и почти через 9 месяцев после избрания. И есть основание полагать, что, даже ведя в целом провокативную политику в отношении России, он бы постарался не переходить "красные линии" и не доводить дело до СВО (другое дело, что мы можем только предполагать, какие подспудные игры велись вокруг украинского кризиса).Внешнеполитические партнёры Киева должны воспринять очередной "наезд" на Януковича как сигнал о том, что нынешняя власть какие-либо соглашения с кем бы то ни было выполнять не намерена – ведь президентство Януковича закончилось именно с нарушения соглашений "революционными матросами". Впрочем, нежелание нынешней власти выполнять соглашения и наличие у неё для этого серьёзной юридической базы (она нелегитимна) – секрет Полишинеля для всех заинтересованных сторон.Повторюсь, что это всё спекуляции – мы не знаем, ставились перед этой акцией какие-то конкретные цели. Что выросло – то выросло.Теперь относительно фактора Януковича в контексте тех же самых выборов.Начнём с того, что недавно Дональд Трамп объяснил нецелесообразность обсуждения вопроса о статусе Крыма тем, что прошло 11 лет. Ну так и с отстранения Янукович прошло 11 лет, причём более трёх из них пришлись на период масштабных боевых действия. Янукович выпал из политической повестки настолько, насколько это в принципе возможно – если не ошибаюсь, последнее его публичное выступление было в мае 2022 года, а последнее общение с прессой – в феврале 2019-го.Пресловутая легитимность Януковича иссякла ещё в 2015 году, когда должны были пройти очередные президентские выборы (Анна Герман, заявившая в феврале о том, что Янукович до сих пор легитимный, видимо об этом забыла). Если Зеленский "просроченный", то Янукович – "мегапросроченный".Это не говоря о том, что после незаконного отстранения Януковича от власти международное сообщество (и Россия в том числе) признало легитимным избрание на пост президента Петра Порошенко, а потом и его преемника Владимира Зеленского. И если к избранию Порошенко юридические претензии были (он был избран при наличии легитимного Януковича), то избрание Зеленского этого недостатка было лишено. Правда, Зеленский соорудил собственные основания для юридической неполноценности, но к Януковичу они точно никакого отношения не имеют.Понятно, что рассуждения на тему "как же Зеленский боится Януковича" лишены всякого смысла – его с февраля 2014 года никто не боится. Помимо личных качеств самого этого деятеля (он дважды отдал власть), ему просто не на кого опереться в современной Украине – былые товарищи-олигархи о существовании этого персонажа уже и забыть успели (очень трудно понять, чем он может быть им интересен), избирателей, готовых голосовать не только за него, но даже и против него днём с огнём не сыщешь, каких-либо финансовых или медийных ресурсов за ним тоже не числится.Пребывающий в такой форме политик может представлять интерес только как боксёрская груша, и то – умеренный (груша всё же обладает определённой твердостью и инерцией, у Януковича эти показатели на уровне детского мячика).Впрочем, все эти рассуждения – в пользу бедных. Янукович не имеет права участвовать в президентских выборах поскольку последние 11 лет не живёт на Украине (кстати, этот факт лежит в основе нынешних обвинений).Нынешний украинский режим просто использовал имя Януковича. Нам его использовать незачем – мы живём в другой реальности.О событиях, предшествовавших краху политической карьеры Януковича, можно прочитать в статье Олега Хавича "Как Янукович подписал себе приговор"

https://ukraina.ru/20231129/1051583637.html

https://ukraina.ru/20231012/1050122132.html

https://ukraina.ru/20220527/1034049320.html

https://ukraina.ru/20240926/1057685485.html

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мнения, украина, майдан, россия, виктор янукович, владимир зеленский, петр порошенко, политика, суд, уголовное дело, 2014