https://ukraina.ru/20250429/dochischaem-dzerzhinsk-i-osvobodili-tarasovku-ekspert-o-tom-kakoy-budet-situatsiya-pod-krasnoarmeyskom-1062817274.html
"Дочищаем Дзержинск и освободили Тарасовку": эксперт о том, какой будет ситуация под Красноармейском
"Дочищаем Дзержинск и освободили Тарасовку": эксперт о том, какой будет ситуация под Красноармейском - 29.04.2025 Украина.ру
"Дочищаем Дзержинск и освободили Тарасовку": эксперт о том, какой будет ситуация под Красноармейском
Российской армии не следует заводить большое количество людей в зеленые леса, это снизит наступательный потенциал ВС РФ. Поэтому в Сумской области нужно сделать минимальный буфер в виде Юнаковки и Беловод. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
2025-04-29T04:30
2025-04-29T04:30
2025-04-29T04:30
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константиновка
вооруженные силы украины
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покровск/красноармейск
юнаковка
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По мнению эксперта, за Красноармейскую агломерацию бои будут идти всю летнюю кампанию. Но поскольку ВСУ перебросили на это направление слишком много сил, то в первую очередь ВС РФ будут концентрироваться на Константиновке, добавил он."В частности, мы уже дочищаем Дзержинск и освободили Тарасовку. Наверное, сперва мы срежем выступ в районе Калиново, который угрожает Ясиноватой", — уточнил Угольный.Он отметил, что из-за этого там не могут начаться работы по восстановлению железнодорожного узла, из-за этого ВСУ бьют по важной рокадной дороге "Донецк-Горловка". Когда будет сформирована санитарная зона, российским войскам будет проще пользоваться этой трассой, уточнил обозреватель.Что касается Сумской области, то Юнаковка и Беловоды — это крупные населенные пункты, где ВСУ создали крепкую оборону. ВС РФ нужно взять их, чтобы сгладить фронт и подойти к лесам, указал Угольный."К сожалению, мы не успеем продвинуться к этим лесам до того, как появится листва. Видимо, нам как-то придется их обходить, потому что предыдущие попытки вести бои в лесной местности заканчивались мясорубкой с обеих сторон", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.О том, что сейчас происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный эксперт Роман Алехин: После провала курской авантюры Украина копит силы для удара на Хомутовку".
https://ukraina.ru/20250428/tri-dnya-bez-ognya-prolog-k-bolshomu-peremiriyu-ili-novyy-bezotvetnyy-zhest-dobroy-voli-1062810291.html
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Украина.ру
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новости, россия, сумская область, константиновка, вооруженные силы украины, украина.ру, покровск/красноармейск, юнаковка, санитарная зона, ясиноватая, донбасс, сво, спецоперация, вс рф
Новости, Россия, Сумская область, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Покровск/Красноармейск, Юнаковка, санитарная зона, Ясиноватая, Донбасс, СВО, Спецоперация, ВС РФ
"Дочищаем Дзержинск и освободили Тарасовку": эксперт о том, какой будет ситуация под Красноармейском
Российской армии не следует заводить большое количество людей в зеленые леса, это снизит наступательный потенциал ВС РФ. Поэтому в Сумской области нужно сделать минимальный буфер в виде Юнаковки и Беловод. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный