Текущая неделя станет решающей: военный эксперт о том, сколько продлятся встречные бои под Курском
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчения штурмовиков добровольческого подразделения "Барс-13" в ДНР
В первую неделю прорыва определялось, насколько ВСУ смогут продвинуться в Курской области. Во вторую неделю определялось, что они будут делать дальше. Враг пытается выстроить там оборону, но бойцы пытаются этого не допустить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Выстроить оборону с колес противнику будет тяжело, но они будут пытаться это сделать. Все движущееся украинское "железо" российские бойцы уничтожают. Господство в воздухе – это основное оружие, которое сорвало этот дерзкий замысел киевского режима, рассказал военный эксперт.
Сейчас и российская сторона, и Украина активно публикуют кадры, когда "что-то у кого-то попало под удар". Но кадров попаданий Вооруженных сил РФ больше, чем вражеских. Из этого можно сделать вывод, что ВС РФ выстраивают системную работу и нервозность первых дней уходит, отметил аналитик.
По его словам, встречные бои в Курской области долго не продлятся, текущая неделя станет решающей в этом отношении.
"Прорыв [противника в Курской области] начался 6 августа. В первую неделю определялось, насколько ВСУ смогут продвинуться. Во вторую неделю определялось, что они будут делать дальше. Пока же противник пользуется определенной инициативой, но уже в меньшей степени", - указал Полетаев.
В первую неделю инициатива была за ВС РФ, когда мы только отвечали. А сейчас идут встречные бои. Враг пытается выстроить оборону, но бойцы пытаются этого не допустить. У кого это лучше получилось – посмотрим в конце недели, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.ру
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