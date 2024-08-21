Текущая неделя станет решающей: военный эксперт о том, сколько продлятся встречные бои под Курском - 21.08.2024 Украина.ру
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Текущая неделя станет решающей: военный эксперт о том, сколько продлятся встречные бои под Курском
Текущая неделя станет решающей: военный эксперт о том, сколько продлятся встречные бои под Курском - 21.08.2024 Украина.ру
Текущая неделя станет решающей: военный эксперт о том, сколько продлятся встречные бои под Курском
В первую неделю прорыва определялось, насколько ВСУ смогут продвинуться в Курской области. Во вторую неделю определялось, что они будут делать дальше. Враг пытается выстроить там оборону, но бойцы пытаются этого не допустить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-08-21T06:15
2024-08-21T06:15
новости
курская область
россия
украина
сергей полетаев
всу
прорыв
наступление
курск
вс рф
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Выстроить оборону с колес противнику будет тяжело, но они будут пытаться это сделать. Все движущееся украинское "железо" российские бойцы уничтожают. Господство в воздухе – это основное оружие, которое сорвало этот дерзкий замысел киевского режима, рассказал военный эксперт.Сейчас и российская сторона, и Украина активно публикуют кадры, когда "что-то у кого-то попало под удар". Но кадров попаданий Вооруженных сил РФ больше, чем вражеских. Из этого можно сделать вывод, что ВС РФ выстраивают системную работу и нервозность первых дней уходит, отметил аналитик.По его словам, встречные бои в Курской области долго не продлятся, текущая неделя станет решающей в этом отношении. В первую неделю инициатива была за ВС РФ, когда мы только отвечали. А сейчас идут встречные бои. Враг пытается выстроить оборону, но бойцы пытаются этого не допустить. У кого это лучше получилось – посмотрим в конце недели, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, почему киевский режим не собирается выигрывать войну на поле боя - в интервью Ростислава Ищенко о последствиях визга в российских соцсетях после нападения ВСУ на Курскую область на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240820/1056950997.html
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украина
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новости, курская область, россия, украина, сергей полетаев , всу, прорыв, наступление, курск, вс рф, оборона, бои
Новости, Курская область, Россия, Украина, Сергей Полетаев , ВСУ, прорыв, наступление, Курск, ВС РФ, оборона, бои

Текущая неделя станет решающей: военный эксперт о том, сколько продлятся встречные бои под Курском

06:15 21.08.2024
 
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Учения штурмовиков добровольческого подразделения Барс-13 в ДНР - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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В первую неделю прорыва определялось, насколько ВСУ смогут продвинуться в Курской области. Во вторую неделю определялось, что они будут делать дальше. Враг пытается выстроить там оборону, но бойцы пытаются этого не допустить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Выстроить оборону с колес противнику будет тяжело, но они будут пытаться это сделать. Все движущееся украинское "железо" российские бойцы уничтожают. Господство в воздухе – это основное оружие, которое сорвало этот дерзкий замысел киевского режима, рассказал военный эксперт.
Сейчас и российская сторона, и Украина активно публикуют кадры, когда "что-то у кого-то попало под удар". Но кадров попаданий Вооруженных сил РФ больше, чем вражеских. Из этого можно сделать вывод, что ВС РФ выстраивают системную работу и нервозность первых дней уходит, отметил аналитик.
По его словам, встречные бои в Курской области долго не продлятся, текущая неделя станет решающей в этом отношении.
"Прорыв [противника в Курской области] начался 6 августа. В первую неделю определялось, насколько ВСУ смогут продвинуться. Во вторую неделю определялось, что они будут делать дальше. Пока же противник пользуется определенной инициативой, но уже в меньшей степени", - указал Полетаев.
В первую неделю инициатива была за ВС РФ, когда мы только отвечали. А сейчас идут встречные бои. Враг пытается выстроить оборону, но бойцы пытаются этого не допустить. У кого это лучше получилось – посмотрим в конце недели, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему киевский режим не собирается выигрывать войну на поле боя - в интервью Ростислава Ищенко о последствиях визга в российских соцсетях после нападения ВСУ на Курскую область на сайте Украина.ру
Евгений Федоров интервью
Вчера, 12:04
Евгений Федоров: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь" Вся наша пропагандистская машина утверждает, что мы ведем боевые действия с Украиной. Это не так. Мы воюем с США и НАТО. А их нельзя победить в Курской, Донецкой или Запорожской областях. Их можно победить лишь двумя способами, которые придумали во времена СССР
 
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