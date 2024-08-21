https://ukraina.ru/20240821/1056952113.html

Текущая неделя станет решающей: военный эксперт о том, сколько продлятся встречные бои под Курском

Текущая неделя станет решающей: военный эксперт о том, сколько продлятся встречные бои под Курском - 21.08.2024 Украина.ру

Текущая неделя станет решающей: военный эксперт о том, сколько продлятся встречные бои под Курском

В первую неделю прорыва определялось, насколько ВСУ смогут продвинуться в Курской области. Во вторую неделю определялось, что они будут делать дальше. Враг пытается выстроить там оборону, но бойцы пытаются этого не допустить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-08-21T06:15

2024-08-21T06:15

2024-08-21T06:15

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россия

украина

сергей полетаев

всу

прорыв

наступление

курск

вс рф

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Выстроить оборону с колес противнику будет тяжело, но они будут пытаться это сделать. Все движущееся украинское "железо" российские бойцы уничтожают. Господство в воздухе – это основное оружие, которое сорвало этот дерзкий замысел киевского режима, рассказал военный эксперт.Сейчас и российская сторона, и Украина активно публикуют кадры, когда "что-то у кого-то попало под удар". Но кадров попаданий Вооруженных сил РФ больше, чем вражеских. Из этого можно сделать вывод, что ВС РФ выстраивают системную работу и нервозность первых дней уходит, отметил аналитик.По его словам, встречные бои в Курской области долго не продлятся, текущая неделя станет решающей в этом отношении. В первую неделю инициатива была за ВС РФ, когда мы только отвечали. А сейчас идут встречные бои. Враг пытается выстроить оборону, но бойцы пытаются этого не допустить. У кого это лучше получилось – посмотрим в конце недели, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, почему киевский режим не собирается выигрывать войну на поле боя - в интервью Ростислава Ищенко о последствиях визга в российских соцсетях после нападения ВСУ на Курскую область на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240820/1056950997.html

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новости, курская область, россия, украина, сергей полетаев , всу, прорыв, наступление, курск, вс рф, оборона, бои