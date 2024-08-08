Дронов много, но они отступают: Ищенко рассказал, почему Украина проигрывает в живой силе и артиллерии
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО группировки "Центр" на Авдеевском направлении
А украинской армии нет промышленных дронов, снарядов и бомб в достаточном количестве. Киев решает эту задачу путем насыщения передовой линии дронами. Это выход по принципу "голь на выдумки хитра". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее бывший госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о выделении Киеву ленд-лиза в 500 млрд долларов.
"Любая идея жизнеспособна, если под нее есть ресурсное обеспечение. 500 миллиардов можно дать. А вот есть ли под эти 500 миллиардов [достаточно] оружия — это вопрос. Ленд-лиз — это кредит под вооружение, которое покупается в стране, выдавший кредит на льготных условиях", - рассказал обозреватель.
У украинской армии нет промышленных дронов, снарядов и бомб в достаточном количестве. И Киев решает эту задачу путем насыщения передовой линии дронами. То есть они частично заменяют ей полевую артиллерию. Это выход по принципу "голь на выдумки хитра", добавил эксперт.
"Но механически сравнивать разные армии тоже негоже. Потому что тех же самых целей мы добиваемся другим путем. И неслучайно сейчас Украина отступает. Дронов много, но они отступают. Потому что проигрывают в артиллерии, проигрывают в авиации, проигрывают в бронетехнике, проигрывают в количестве и в качестве живой силы", - отметил Ищенко.
А дронов много, потому что Украина их закупает в массовом порядке, где только может. И что будет закуплено на 500 млрд, даже сами американцы ответить не могут, потому что они восполняют свои запасы и готовятся к возможному столкновению с Китаем, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией читайте на сайте Украина.ру
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