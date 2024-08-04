https://ukraina.ru/20240804/1056653133.html

Ростислав Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией

Ростислав Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией - 04.08.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией

Как Запад будет действовать, когда Россия отвергнет мир в формате, который он предлагает, мы не знаем. Возможно, кто-то попытается спровоцировать военный конфликт с Россией. Такое исключить полностью нельзя. Но в целом понимание Запада в нежелательности сейчас, именно в данный момент, вступать в военный конфликт с Россией существует.

2024-08-04T10:35

2024-08-04T10:35

2024-08-04T10:35

интервью

украина

запад

россия

владимир зеленский

александр сырский

ростислав ищенко

f-16

миг-29

всу

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, Белый дом сообщил, что уже к концу лета истребители F-16 будут применяться Украиной. Возможно ли, что Запад, передавая самолеты, хочет устроить провокацию, которая приведет к военному столкновению с Россией?- Пока что речь об этом не идет, будут размещать – будут у них проблемы. А пока это обычный акт войны. Они поставляли танки. Что с этим было? Танки уничтожали. Проблема у нас, безусловно, была с этим. Потому что если бы они не поставляли бы танки в Украине, то там бы танки давно закончились. Ведь они поставляют танки советских моделей в значительно большем количестве, чем западных.До этого они поставляли и МиГ-29 в большом количестве. Поставить F-16 они могут больше, чем обучить летчиков для них. Их будут тоже сбивать. Но неважно, какие они им самолеты поставят, свои, бывшие советские, еще какие-то. Важно, что это затягивает конфликт. Потому что на Украине появляется новая техника, которую набросают в бой против России. И здесь не надо придумывать какие-то сложные супер-планы, они будут базироваться на существующих аэродромах.Как и советские истребители, планируют сажать их на участки трасс, которые специально строились прямыми для этого. До сих пор всю украинскую авиацию не уничтожили. Ее мало, но она есть. Есть и аэродромы, на которых она базируется. И даже если нанести удар по аэродрому, уничтожив один-два самолета, взлетно-посадочную полосу, навигационное оборудование, то через некоторое время это будет восстановлено. Поэтому надо не столько сбивать самолеты, сколько убивать пилотов. Самолеты могут поставить сто штук, а пилотов столько у них нет. Пока они обучат следующих, все эти самолеты будут стоять на земле.Они могут посадить натовских летчиков, но тогда они будут рисковать своими пилотами. Может ли это привести к провокации конфликта, да, может. Но пока официальная стран НАТО – мы Украине помогаем, но с Россией воевать не хотим. Поэтому в части провокаций они будут осторожными, но полностью исключить это нельзя. Вопрос о базировании F-16 на аэродромах рассматривался.- В интервью французскому изданию "Либерасьон" Зеленский пожаловался, что на Украине сформировано 14 бригад, а укомплектовать смогли только три. То есть Запад выделил Киеву миллиарды долларов, а денег все равно не хватило?- Война всегда стоит большим денег. Надо постоянно покупать снаряды, которые Украина не производит. Надо постоянно покупать где-то танки, пушки, они тоже расходные материалы, они тоже уничтожаются. И Украина их тоже не производит. Даже содержание страны находится на плечах Запада.Речь идет не обо всех бригадах, а о тех, которые Сырский обещал создать к концу августа. Зеленский говорит, что у него уже людей на 14 бригад, теперь ему надо просто оружие, 14 новых бригад – это много. Если он не врет, то это неплохое достижение для ТЦК. Четырнадцать бригад – это порядка 100 тысяч человек. А 100 тысяч еще они через фронт прогнали точно в качестве микропополнений, которые постоянно уничтожаются. То есть тысяч 200 они за последние 7-8 месяцев наловили.- Вопрос в качестве подготовки таких людей.- Те, кого они бросили на фронт сразу, уже погибли. Что касается тех, кого оставили в резерве, то посмотрим на их подготовку, когда они выйдут в поле. Если вы уже понимаете, что вам все равно воевать, то, наверное, вы будете заинтересованы готовиться для того, чтобы иметь хоть какой-то шанс выжить. Хотя бы даже для того, чтобы жить до того момента, когда можно будет сдаться.- Возможно ли, что отловленные люди и резервы на Украине закончатся раньше, чем способность Запада поставлять вооружение, деньги?- Мы этого не знаем точно, потому что, если верить Зеленскому, то у Запада возможности вооружать Украину заканчиваются. Но мы же не знаем, Зеленский правду говорит или врет, потому что недавно Сырский говорил, что в резерве у него восемь бригад.Когда речь шла о том, сколько они вообще хотят подготовить к концу августа, было названо число в восемь бригад в конце июля как уже готовых. Сейчас Зеленский говорит, что вооружено 3 бригады. Что с остальными? Они отправлены уже на фронт, те 5, которые тоже были вооружены, по словам Сырского? И там сейчас воюют, а вместо них они набрали еще 11 и теперь ищут для них оружие?Пока что, если верить Зеленскому, людей они ловят в достаточном количестве. И украинские власти стоят перед выбором: послать на фронт людей сразу или создать резервы. Но они пошли по пути минимальной поддержки фронта, поэтому там постоянно жалуются, что батальоны сократились до 20, до 50, до 70 человек.А более-менее подходящий личный состав отправляют в резерв, который будет выстраивать фронт после того, как этот рухнет. То есть они решили пожертвовать группировкой, которая есть сейчас на фронте. Но мы делаем этот вывод исходя из их заявлений. А мы не знаем, существуют бригады, о которых рассказывают, или их вообще нет. Но оружие у Запада кончается, это видно по поставкам.Последний раз сотни танков Украина получала еще в начале 2023 года. Потом пошли десятки, а сейчас вообще в лучшем случае единицы, это вообще ничего. Не ясно и на какой стадии подготовки находятся пилоты для западных самолетов, которых обещали готовить и Франция, и Румыния, и США, и Британия, и Польша. Это все вещи, которые никто вам не расскажет. Все эти заявления делаются и в расчете на пропаганду на Западе, и в расчете на пропаганду на Украине, и в расчете на давление на Россию. То есть они многослойны. И искать в них правду – бессмысленно. Они могут быть полностью правдивы, могут быть полностью лживы. У них задача стоит не в том, чтобы нас проинформировать, а в том, чтобы добиться от нас, от Запада, определенной реакции.Бессмысленно выяснять, что закончится раньше – люди или оружие. Главное, что заканчивается Украина. То есть и люди заканчиваются, и оружие заканчивается, и Запад это видит. Поэтому начинаются отработки темы: давайте начнем мирные переговоры. Но они собираются договариваться без всяких условий, чтобы сначала прекратить огонь, а потом вести переговоры хоть 10 лет, восстанавливая украинскую армию.То есть им необходимо стабилизировать фронт, поэтому они пытаются втянуть Россию в переговоры без всяких условий. А то, что они пытаются это сделать, свидетельствует, что стабилизировать фронт без такого шага они не могут.- Насколько жизнеспособной является идея, которую озвучил бывший госсекретарь США Помпео о выделении Киеву ленд-лиза в 500 млрд долларов. Это предлагается как будущий мирный план Трампа. Насколько это реально?- Любая идея жизнеспособна, если под нее есть ресурсное обеспечение. 500 миллиардов можно дать. А вот если под эти 500 миллиардов оружия – это вопрос. Ленд-лиз — это кредит под вооружение, которое покупается в стране, выдавший кредит на льготных условиях. Какое оружие? В какие сроки? Оно уже произведено? Или это деньги, которые пойдут на строительство заводов, которые будут производить это оружие?Ведь опять-таки не случайно же Украина перешла на тотальное использование коптеров. Вот у нас ноют постоянно, что Украина превосходит нас по количеству квадрокоптеров в воздухе. Но это же тоже имеет свое логическое объяснение. Мы воюем нормальными вооружениями. У нас есть в большом количестве ракеты, снаряды, там в том числе управляемые, бомбы. Поэтому армия обеспечивается в основном дронами промышленного производства в соответствии со своим штатным расписанием.У нас нет необходимости бывших артиллеристов заставлять становиться дроноводами, поскольку у них нет ни пушек, ни снарядов, и сбрасывать гранаты с коптеров. А у Украины нет промышленных дронов, снарядов и бомб в достаточном количестве. И Украина решает эту задачу путем насыщения передовой линии дронами. То есть они в какой-то степени заменяют ей полевую артиллерию. Это выход по принципу "голь на выдумке хитра".Он нас, конечно, не радует. Но механически сравнивать разные армии тоже не гоже. Потому что тех же самых целей мы добиваемся другим путем. И не случайно сейчас Украина отступает. Дронов много, но они отступают. Потому что проигрывают в артиллерии, проигрывают в авиации, проигрывают в бронетехнике, проигрывают в количестве и в качестве живой силы.А дронов много, потому что они их закупают, в том числе китайские, в массовом порядке, где только могут. И что будет закуплено на 500 млрд даже сами американцы ответить не могут, потому что они восполняют свои запасы и готовятся к возможному столкновению с Китаем.- Как вы оцениваете настроение в Европе? Готов ли там кто-то подключиться к конфликту? Или хватит наемников?- Основная позиция Европы: мы с Россией их воевать не хотим, мы хотим заключить мир на выгодных для Запада условиях. Наемников никогда не бывает достаточно. Наемники решают специфические задачи. Их можно использовать как одноразовый спецназ, как полевую жандармерию, как военных инструкторов.Военные столкновение такого масштаба это не про наемников. Это про регулярные армии. Поэтому наемников никогда не хватит. Запад пока не готов. Но что будет, когда они поймут, что Украины не будет и мира не будет? Могут попытаться помочь Украине войсками. Но для этого надо, чтобы какая-то страна решила принести себя в жертву. Пока что желающих нет. А те, кто желает, не в состоянии это сделать, потому что у них армии нет.Запад был готов воевать в конце 2022 года, когда они считали, что небольшое усилие, и они победят. Но после неудачного украинского контрнаступления, стало понятно, что Украина из игры практически выведена. А воевать придется всерьез. Тогда они срочно обнаружили, что их армии не готовы. Вся западная пропаганда сейчас уже не кричит, как раньше о необходимости наступательной войны в Белоруссии, в Калининградской области. Эту тему они сейчас не поднимают. Они говорят об оборонительной войне с Россией. Они говорят, что мы боимся, что Россия сейчас победит, займет Украину, начнет присоединять Прибалтику, Польшу, вплоть до Парижа.Они говорят, что готовятся к оборонительной войне, хотя создают наступательные группировки на границе, увеличивают количество наступательных вооружений. И даты, которые они называют, колеблются между 2026 и 2032 годом. В среднем, 2028 и 2029-й. Они имеют в виду готовность своих армий, их увеличение в два-три раза и перевооружение. И вопрос, будет ли существовать Украина к 2029 году даже не стоит.Как Запад будет действовать, когда Россия отвергнет мир в формате, который предлагает Запад, мы не знаем. Возможно кто-то попытается спровоцировать военный конфликт с Россией. Такое исключить полностью нельзя. Но в целом понимание Запада в нежелательности сейчас, именно в данный момент, вступать в военный конфликт с Россией существует.О попытке Джо Байдена в конце президентского срока внести изменения в Конституцию США Поправка Байдена — ловкость рук и никакого мошенства

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, украина, запад, россия, владимир зеленский, александр сырский, ростислав ищенко, f-16, миг-29, всу, дроны