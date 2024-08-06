https://ukraina.ru/20240806/1056692156.html

Олег Измайлов: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл

Олег Измайлов: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл - 06.08.2024 Украина.ру

Олег Измайлов: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл

Большое количество ложных в кавычках наступлений позволяет предположить, что российское командование играет с ВСУ как кот с мышью. Это система, которая создает у украинской стороны полную неуверенность и невозможность планировать. Они не знают, в каком месте начнется в следующий раз российское наступление и как и за счет чего его купировать.

2024-08-06T06:30

2024-08-06T06:30

2024-08-06T06:30

интервью

угледар

россия

очеретино

олег измайлов

всу

запорожье

запорожский фронт

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/09/1056144075_64:33:851:476_1920x0_80_0_0_de4abf5f1e913c383e04773de94cb909.jpg.webp

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов.- Олег Витальевич, на днях стало известно, что российские войска перерезали трассу Угледар - село Константиновка. Насколько важен этот логистический маршрут?- С логистической точки зрения этот маршрут не так важен, как с тактической, потому что по ней вряд ли был большой поток боеприпасов для гарнизона в Угледаре. И в самой Константиновке к тому времени уже шли бои. Но сейчас гарнизон ВСУ в Угледаре понимает, что с севера над ним нависает группировка российской армии. То, что это грозное предупреждение для ВСУ, очевидно.- Сейчас в ходу термин "Очеретинский цветок", то есть продвижения наших войск после прорыва у Очеретино.- Полагаю, что ВСУ там отступают, потому что у них закончились резервы. Дело в том, что российское командование придумало целый ряд пластырей, которые оттягивают на себя все свободные и боеспособные украинские силы. Теперь очевидно, что это не только Волчанск, но и Часов Яр, села под Купянском, Дзержинск (Торецк).Большое количество ложных в кавычках наступлений позволяет предположить, что российское командование играет с ВСУ как кот с мышью. Это система, которая создает у украинской стороны полную неуверенность и невозможность планировать. Они не знают, в каком месте начнется в следующий раз российское наступление и как и за счет чего его купировать. Резервов, повторюсь, практически нет, потому что все резервы это пойманные по селам и городам взрослые дядечки, которые не бог весть какие солдаты, ведь в 45-50 лет уже много не навоюешь.По поводу "цветка", который все ближе и ближе подходит к Красноармейску (Покровску) можно сказать две вещи. Первое, что его останавливать нечем и негде. Укрепрайоны, от Очеретино до Гродовки и Желанной настолько скромные, что берут их без особого труда. Второе, это то, что противнику не хватает сил. А наши резервы еще скажут свое слово."Цветок" распустился в пяти направлениях, и командование ВСУ не знает, где будет нанесен новый удар. То ли пойдут в сторону Калиновки на город Константиновку, то ли на Новогродовку, Селидово, то ли пойдут на юг на Карловское водохранилище, бить гарнизон, который сидит в Карловке.То есть повторится ситуация, о которой мы говорили в масштабах всего фронта, но теперь в масштабах Красноармейского направления. Эта тактическая модель тысячи порезов российского командования была навязана противнику в летних боях. Я думаю, что мы достаточно скоро, если не этой осенью, то зимой-весной 2025 года, увидим окончательное разрушение украинского фронта.Стоит одной из точек рухнуть, как рухнет все. Наступление "очеретинского цветка" угрожает и уничтожением Запорожского фронта ВСУ. Потому что когда будет взят Красноармейск (Покровск), где идет дорога на Павлоград и Днепропетровск, возникнет гигантский котел. Не чета тому котлу, который наметился в Новгородском (Нью-Йорке).- Судя по карте, наши части близки к тому, чтобы замкнуть котел в Новгородском. Тяжелое положение дел там для ВСУ признают и украинские информационные ресурсы?- ВСУ там оказались в цугцванге, когда любое решение будет неверным. Если отвести войска из Новгородского тут же рухнет Дзержинск (Торецк), а тогда обрушатся все позиции, которые еще держатся под Клещеевкой и Андреевкой севернее. Тут же возникнет угроза для города Константиновки и дополнительно для Часов Яра. Окончательно падет Красногоровка - займутся Курахово. Весь вопрос во времени ресурсах. Но ресурсов больше у нас.О ситуации на фронте в Донбассе: Красногоровка почти освобождена, российская армия приближается к Угледару с севера

https://ukraina.ru/20240804/1056653133.html

https://ukraina.ru/20240805/1056670621.html

угледар

россия

очеретино

запорожье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, угледар, россия, очеретино, олег измайлов, всу, запорожье, запорожский фронт, украина.ру