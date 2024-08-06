Олег Измайлов: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл - 06.08.2024 Украина.ру
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Олег Измайлов: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл
Олег Измайлов: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл - 06.08.2024 Украина.ру
Олег Измайлов: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл
Большое количество ложных в кавычках наступлений позволяет предположить, что российское командование играет с ВСУ как кот с мышью. Это система, которая создает у украинской стороны полную неуверенность и невозможность планировать. Они не знают, в каком месте начнется в следующий раз российское наступление и как и за счет чего его купировать.
2024-08-06T06:30
2024-08-06T06:30
интервью
угледар
россия
очеретино
олег измайлов
всу
запорожье
запорожский фронт
украина.ру
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов.- Олег Витальевич, на днях стало известно, что российские войска перерезали трассу Угледар - село Константиновка. Насколько важен этот логистический маршрут?- С логистической точки зрения этот маршрут не так важен, как с тактической, потому что по ней вряд ли был большой поток боеприпасов для гарнизона в Угледаре. И в самой Константиновке к тому времени уже шли бои. Но сейчас гарнизон ВСУ в Угледаре понимает, что с севера над ним нависает группировка российской армии. То, что это грозное предупреждение для ВСУ, очевидно.- Сейчас в ходу термин "Очеретинский цветок", то есть продвижения наших войск после прорыва у Очеретино.- Полагаю, что ВСУ там отступают, потому что у них закончились резервы. Дело в том, что российское командование придумало целый ряд пластырей, которые оттягивают на себя все свободные и боеспособные украинские силы. Теперь очевидно, что это не только Волчанск, но и Часов Яр, села под Купянском, Дзержинск (Торецк).Большое количество ложных в кавычках наступлений позволяет предположить, что российское командование играет с ВСУ как кот с мышью. Это система, которая создает у украинской стороны полную неуверенность и невозможность планировать. Они не знают, в каком месте начнется в следующий раз российское наступление и как и за счет чего его купировать. Резервов, повторюсь, практически нет, потому что все резервы это пойманные по селам и городам взрослые дядечки, которые не бог весть какие солдаты, ведь в 45-50 лет уже много не навоюешь.По поводу "цветка", который все ближе и ближе подходит к Красноармейску (Покровску) можно сказать две вещи. Первое, что его останавливать нечем и негде. Укрепрайоны, от Очеретино до Гродовки и Желанной настолько скромные, что берут их без особого труда. Второе, это то, что противнику не хватает сил. А наши резервы еще скажут свое слово."Цветок" распустился в пяти направлениях, и командование ВСУ не знает, где будет нанесен новый удар. То ли пойдут в сторону Калиновки на город Константиновку, то ли на Новогродовку, Селидово, то ли пойдут на юг на Карловское водохранилище, бить гарнизон, который сидит в Карловке.То есть повторится ситуация, о которой мы говорили в масштабах всего фронта, но теперь в масштабах Красноармейского направления. Эта тактическая модель тысячи порезов российского командования была навязана противнику в летних боях. Я думаю, что мы достаточно скоро, если не этой осенью, то зимой-весной 2025 года, увидим окончательное разрушение украинского фронта.Стоит одной из точек рухнуть, как рухнет все. Наступление "очеретинского цветка" угрожает и уничтожением Запорожского фронта ВСУ. Потому что когда будет взят Красноармейск (Покровск), где идет дорога на Павлоград и Днепропетровск, возникнет гигантский котел. Не чета тому котлу, который наметился в Новгородском (Нью-Йорке).- Судя по карте, наши части близки к тому, чтобы замкнуть котел в Новгородском. Тяжелое положение дел там для ВСУ признают и украинские информационные ресурсы?- ВСУ там оказались в цугцванге, когда любое решение будет неверным. Если отвести войска из Новгородского тут же рухнет Дзержинск (Торецк), а тогда обрушатся все позиции, которые еще держатся под Клещеевкой и Андреевкой севернее. Тут же возникнет угроза для города Константиновки и дополнительно для Часов Яра. Окончательно падет Красногоровка - займутся Курахово. Весь вопрос во времени ресурсах. Но ресурсов больше у нас.О ситуации на фронте в Донбассе: Красногоровка почти освобождена, российская армия приближается к Угледару с севера
https://ukraina.ru/20240804/1056653133.html
https://ukraina.ru/20240805/1056670621.html
угледар
россия
очеретино
запорожье
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, угледар, россия, очеретино, олег измайлов, всу, запорожье, запорожский фронт, украина.ру
Интервью, Угледар, Россия, Очеретино, Олег Измайлов, ВСУ, Запорожье, Запорожский фронт, Украина.ру

Олег Измайлов: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл

06:30 06.08.2024
 
© из личного архиваОлег Измайлов интервью
Олег Измайлов интервью
© из личного архива
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Большое количество ложных в кавычках наступлений позволяет предположить, что российское командование играет с ВСУ как кот с мышью. Это система, которая создает у украинской стороны полную неуверенность и невозможность планировать. Они не знают, в каком месте начнется в следующий раз российское наступление и как и за счет чего его купировать.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов.
- Олег Витальевич, на днях стало известно, что российские войска перерезали трассу Угледар - село Константиновка. Насколько важен этот логистический маршрут?
- С логистической точки зрения этот маршрут не так важен, как с тактической, потому что по ней вряд ли был большой поток боеприпасов для гарнизона в Угледаре. И в самой Константиновке к тому времени уже шли бои. Но сейчас гарнизон ВСУ в Угледаре понимает, что с севера над ним нависает группировка российской армии. То, что это грозное предупреждение для ВСУ, очевидно.
- Сейчас в ходу термин "Очеретинский цветок", то есть продвижения наших войск после прорыва у Очеретино.
- Полагаю, что ВСУ там отступают, потому что у них закончились резервы. Дело в том, что российское командование придумало целый ряд пластырей, которые оттягивают на себя все свободные и боеспособные украинские силы. Теперь очевидно, что это не только Волчанск, но и Часов Яр, села под Купянском, Дзержинск (Торецк).
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Большое количество ложных в кавычках наступлений позволяет предположить, что российское командование играет с ВСУ как кот с мышью. Это система, которая создает у украинской стороны полную неуверенность и невозможность планировать. Они не знают, в каком месте начнется в следующий раз российское наступление и как и за счет чего его купировать. Резервов, повторюсь, практически нет, потому что все резервы это пойманные по селам и городам взрослые дядечки, которые не бог весть какие солдаты, ведь в 45-50 лет уже много не навоюешь.
По поводу "цветка", который все ближе и ближе подходит к Красноармейску (Покровску) можно сказать две вещи. Первое, что его останавливать нечем и негде. Укрепрайоны, от Очеретино до Гродовки и Желанной настолько скромные, что берут их без особого труда. Второе, это то, что противнику не хватает сил. А наши резервы еще скажут свое слово.
"Цветок" распустился в пяти направлениях, и командование ВСУ не знает, где будет нанесен новый удар. То ли пойдут в сторону Калиновки на город Константиновку, то ли на Новогродовку, Селидово, то ли пойдут на юг на Карловское водохранилище, бить гарнизон, который сидит в Карловке.
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Стоит одной из точек рухнуть, как рухнет все. Наступление "очеретинского цветка" угрожает и уничтожением Запорожского фронта ВСУ. Потому что когда будет взят Красноармейск (Покровск), где идет дорога на Павлоград и Днепропетровск, возникнет гигантский котел. Не чета тому котлу, который наметился в Новгородском (Нью-Йорке).
- Судя по карте, наши части близки к тому, чтобы замкнуть котел в Новгородском. Тяжелое положение дел там для ВСУ признают и украинские информационные ресурсы?
- ВСУ там оказались в цугцванге, когда любое решение будет неверным. Если отвести войска из Новгородского тут же рухнет Дзержинск (Торецк), а тогда обрушатся все позиции, которые еще держатся под Клещеевкой и Андреевкой севернее. Тут же возникнет угроза для города Константиновки и дополнительно для Часов Яра. Окончательно падет Красногоровка - займутся Курахово. Весь вопрос во времени ресурсах. Но ресурсов больше у нас.
О ситуации на фронте в Донбассе: Красногоровка почти освобождена, российская армия приближается к Угледару с севера
 
ИнтервьюУгледарРоссияОчеретиноОлег ИзмайловВСУЗапорожьеЗапорожский фронтУкраина.ру
 
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