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Неспокойная ночь: на Украине гремят взрывы

Неспокойная ночь: на Украине гремят взрывы - 06.08.2024 Украина.ру

Неспокойная ночь: на Украине гремят взрывы

В ночь на вторник в нескольких регионах Украины слышали взрывы, пишут местные СМИ и паблики

2024-08-06T07:52

2024-08-06T07:52

2024-08-06T07:52

взрыв

новости

украина

хмельницкая область

игорь терехов

вооруженные силы украины

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Так, несколько серий взрывов прогремело в Сумах. Слышали взрывы и в Хмельницкой области, и в Харькове.Несколько раз взрывы прогремели в Киеве. Перед сообщениями о громких звуках была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ призывали жителей пройти в укрытия.Также накануне поздним вечером сообщалось о взрывах в Конотопе Сумской области и о "мощнейшем взрыве" в столице.

украина

хмельницкая область

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

взрыв, новости, украина, хмельницкая область, игорь терехов, вооруженные силы украины