ВСУ не смогут наступать в ближайшие месяцы — военный обозреватель - 13.07.2024 Украина.ру
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ВСУ не смогут наступать в ближайшие месяцы — военный обозреватель
ВСУ не смогут наступать в ближайшие месяцы — военный обозреватель - 13.07.2024 Украина.ру
ВСУ не смогут наступать в ближайшие месяцы — военный обозреватель
У Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшие месяцы не будет возможности вести наступательные действия даже при наличии снарядов. Таким мнением поделился военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в интервью изданию Украина.ру
2024-07-13T05:08
2024-07-13T05:08
всу
наступление
новости
россия
вооруженные силы украины
снаряды
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"В лучшем случае они могут заниматься контрбатарейной борьбой, но даже для этого последних американских поставок им недостаточно. Они просто заполнили вакуум, который образовался в зимний период. Вряд ли у них есть достаточно ресурсов, чтобы противодействовать нашим ракетным войскам и артиллерии", - сказал эксперт.Подробнее о ситуации на фронте — в материале Дмитрий Корнев: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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всу, наступление, новости, россия, вооруженные силы украины, снаряды
ВСУ, наступление, Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, снаряды

ВСУ не смогут наступать в ближайшие месяцы — военный обозреватель

05:08 13.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
Читать в
У Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшие месяцы не будет возможности вести наступательные действия даже при наличии снарядов. Таким мнением поделился военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в интервью изданию Украина.ру
"В лучшем случае они могут заниматься контрбатарейной борьбой, но даже для этого последних американских поставок им недостаточно. Они просто заполнили вакуум, который образовался в зимний период. Вряд ли у них есть достаточно ресурсов, чтобы противодействовать нашим ракетным войскам и артиллерии", - сказал эксперт.
Подробнее о ситуации на фронте — в материале Дмитрий Корнев: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше на сайте Украина.ру.
 
ВСУнаступлениеНовостиРоссияВооруженные силы Украиныснаряды
 
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