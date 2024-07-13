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ВСУ не смогут наступать в ближайшие месяцы — военный обозреватель

ВСУ не смогут наступать в ближайшие месяцы — военный обозреватель - 13.07.2024 Украина.ру

ВСУ не смогут наступать в ближайшие месяцы — военный обозреватель

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшие месяцы не будет возможности вести наступательные действия даже при наличии снарядов. Таким мнением поделился военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в интервью изданию Украина.ру

2024-07-13T05:08

2024-07-13T05:08

2024-07-13T05:08

всу

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вооруженные силы украины

снаряды

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"В лучшем случае они могут заниматься контрбатарейной борьбой, но даже для этого последних американских поставок им недостаточно. Они просто заполнили вакуум, который образовался в зимний период. Вряд ли у них есть достаточно ресурсов, чтобы противодействовать нашим ракетным войскам и артиллерии", - сказал эксперт.Подробнее о ситуации на фронте — в материале Дмитрий Корнев: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, наступление, новости, россия, вооруженные силы украины, снаряды