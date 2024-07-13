ВСУ не смогут наступать в ближайшие месяцы — военный обозреватель
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУСолдаты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
У Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшие месяцы не будет возможности вести наступательные действия даже при наличии снарядов. Таким мнением поделился военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в интервью изданию Украина.ру
"В лучшем случае они могут заниматься контрбатарейной борьбой, но даже для этого последних американских поставок им недостаточно. Они просто заполнили вакуум, который образовался в зимний период. Вряд ли у них есть достаточно ресурсов, чтобы противодействовать нашим ракетным войскам и артиллерии", - сказал эксперт.
Подробнее о ситуации на фронте — в материале Дмитрий Корнев: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше на сайте Украина.ру.