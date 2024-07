https://ukraina.ru/20240707/1056111355.html

"Был убит выстрелом в голову": СК будет расследовать сообщения NYT об убийстве российского пленного

Следователи СК России будут расследовать очередные преступления вооруженных формирований Украины и проверят информацию об убийстве раненого российского военнопленного. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103224/82/1032248275_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_74a772023a68ce725df36675073f04dc.jpg

Российские следователи будут выяснять обстоятельства очередных преступлений украинских военных, говорится в сообщении СК.Следователи Следственного комитета Российской Федерации детально установят обстоятельства произошедшего и озвученного в публичном пространстве, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая экспертиза.В субботу 6 июля американская газета The New York Times опубликовала интервью с военным медиком Каспаром Гроссе – члена отряда иностранных наемников The Chosen company, воюющего на стороне ВСУ. Он сообщил о нескольких случаях убийств его сослуживцами попавших в плен российских военных.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что данные, предоставленные американской газетой New York Times о том, что украинские военнослужащие убили российского пленного, который просил о медицинской помощи, будут проверены.Западные СМИ делают вид, что абсолютно не знали о зверствах Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей Донбасса и российских военных, хотя российская сторона неоднократно предоставляла соответствующие доказательства. Такое заявление 6 июля в беседе с журналистами "Известий" сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщение газеты The New York Times о расстреле ВСУ российского военного.О том, как Россия может высадить десант в Черном море - в интервью Сергея Горбачева: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответ на сайте издания Украина.ру

