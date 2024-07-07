"Был убит выстрелом в голову": СК будет расследовать сообщения NYT об убийстве российского пленного - 07.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240707/1056111355.html
"Был убит выстрелом в голову": СК будет расследовать сообщения NYT об убийстве российского пленного
"Был убит выстрелом в голову": СК будет расследовать сообщения NYT об убийстве российского пленного - 07.07.2024 Украина.ру
"Был убит выстрелом в голову": СК будет расследовать сообщения NYT об убийстве российского пленного
Следователи СК России будут расследовать очередные преступления вооруженных формирований Украины и проверят информацию об убийстве раненого российского военнопленного. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ
2024-07-07T10:10
2024-07-07T10:26
новости
украина
донбасс
родион мирошник
мария захарова
ск рф
вооруженные силы украины
следственный комитет
расстрел
плен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103224/82/1032248275_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_74a772023a68ce725df36675073f04dc.jpg
Российские следователи будут выяснять обстоятельства очередных преступлений украинских военных, говорится в сообщении СК.Следователи Следственного комитета Российской Федерации детально установят обстоятельства произошедшего и озвученного в публичном пространстве, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая экспертиза.В субботу 6 июля американская газета The New York Times опубликовала интервью с военным медиком Каспаром Гроссе – члена отряда иностранных наемников The Chosen company, воюющего на стороне ВСУ. Он сообщил о нескольких случаях убийств его сослуживцами попавших в плен российских военных.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что данные, предоставленные американской газетой New York Times о том, что украинские военнослужащие убили российского пленного, который просил о медицинской помощи, будут проверены.Западные СМИ делают вид, что абсолютно не знали о зверствах Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей Донбасса и российских военных, хотя российская сторона неоднократно предоставляла соответствующие доказательства. Такое заявление 6 июля в беседе с журналистами "Известий" сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщение газеты The New York Times о расстреле ВСУ российского военного.О том, как Россия может высадить десант в Черном море - в интервью Сергея Горбачева: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответ на сайте издания Украина.ру
https://ukraina.ru/20240706/1056100627.html
украина
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103224/82/1032248275_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_d7b81a1b96899d7d47a03cd93482dc0c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, донбасс, родион мирошник, мария захарова, ск рф, вооруженные силы украины, следственный комитет, расстрел, плен, вс рф
Новости, Украина, Донбасс, Родион Мирошник, Мария Захарова, СК РФ, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, расстрел, плен, ВС РФ

"Был убит выстрелом в голову": СК будет расследовать сообщения NYT об убийстве российского пленного

10:10 07.07.2024 (обновлено: 10:26 07.07.2024)
 
© president.gov.uaВСУ автомат флаг Силы специальных операций
ВСУ автомат флаг Силы специальных операций
© president.gov.ua
Читать в
Следователи СК России будут расследовать очередные преступления вооруженных формирований Украины и проверят информацию об убийстве раненого российского военнопленного. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ
Российские следователи будут выяснять обстоятельства очередных преступлений украинских военных, говорится в сообщении СК.

"В СМИ распространяется информация о совершении преступления в отношении раненого российского военнопленного, который был убит выстрелом в голову", - говорится в сообщении ведомства.

Следователи Следственного комитета Российской Федерации детально установят обстоятельства произошедшего и озвученного в публичном пространстве, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая экспертиза.
В субботу 6 июля американская газета The New York Times опубликовала интервью с военным медиком Каспаром Гроссе – члена отряда иностранных наемников The Chosen company, воюющего на стороне ВСУ. Он сообщил о нескольких случаях убийств его сослуживцами попавших в плен российских военных.
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что данные, предоставленные американской газетой New York Times о том, что украинские военнослужащие убили российского пленного, который просил о медицинской помощи, будут проверены.
Западные СМИ делают вид, что абсолютно не знали о зверствах Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей Донбасса и российских военных, хотя российская сторона неоднократно предоставляла соответствующие доказательства. Такое заявление 6 июля в беседе с журналистами "Известий" сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщение газеты The New York Times о расстреле ВСУ российского военного.
О том, как Россия может высадить десант в Черном море - в интервью Сергея Горбачева: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответ на сайте издания Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 08:39
Ростислав Ищенко о том, станет ли ШОС альтернативой НАТО и заменит ли бартер расчеты в долларахШОС — это больше, чем экономический блок. Это организация, в том числе, отвечающая за политические вопросы и вопросы безопасности. Ее вряд ли можно рассматривать как альтернативу НАТО, а можно рассматривать как альтернативу коллективному Западу, всем его структурам. - ЕС, НАТО и так далее. В ШОС — это все заложено.
 
НовостиУкраинаДонбассРодион МирошникМария ЗахароваСК РФВооруженные силы УкраиныСледственный комитетрасстрелпленВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:00"Вокруг Булгакова": барон Майгель
11:50Страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте - посол Моргулов
11:32Режим ЧС введен в границах населенного пункта Подгоренского района Воронежской области - Гусев
11:03Несколько населенных пунктов в Крыму остались без газа из-за аварии - власти
10:23Что будет после воскресных выборов во Франции? Орленко о правых, левых, Макроне и Украине
10:10"Был убит выстрелом в голову": СК будет расследовать сообщения NYT об убийстве российского пленного
09:46На маленьком плоту и дельтаплан, изучение вражеских ракет. Главное на Украине на утро 7 июля
09:29ВС РФ точным ударом уничтожили две установки ЗРК Patriot и станцию РЛС в Одесской области - Минобороны
08:22Смутьян Виктор Орбан против Евросоюза. Истерика западных СМИ и евробюрократов: нам конец!
07:50Политолог: Джилл Байден не жалеет мужа на предвыборных скачках, и тому есть веская причина
07:40"Нас ждет тяжелая война": Герман Садулаев сообщил, почему конфликт на Украине продлится еще не один год
07:32НАТО будет на Украине, но украинцам не стоит этому радоваться. Эксперты о тревожном будущем страны
07:30Под Белорусским балконом: Полищук о скорости продвижения ВС РФ и уроках истории
07:20Мы возьмем Часов Яр, Дзержинск и Волчанск: Садулаев о том, как изменится линия фронта еще "до Трампа"
07:13Западная Украина за минувшую неделю: арест самого известного "ухилянта" и гуцульские протесты
07:10Мышка, притаившаяся в углу: политолог ответил, сможет ли Харрис сесть в кресло Байдена
07:00Герман Садулаев: без мобилизации и перехода к военной жизни Россия не возьмет Харьков и не разгромит ВСУ
06:45Не пытаемся задавить пехотными массами: военный историк о том, как ВС РФ подбирает ключик к врагу
06:39Сергей Полетаев: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка
06:30"Снаряды уже приехали": Ермаков о том, как инженеры из КНДР могут помочь в подготовке позиций в зоне СВО
Лента новостейМолния