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"Был убит выстрелом в голову": СК будет расследовать сообщения NYT об убийстве российского пленного
"Был убит выстрелом в голову": СК будет расследовать сообщения NYT об убийстве российского пленного - 07.07.2024 Украина.ру
"Был убит выстрелом в голову": СК будет расследовать сообщения NYT об убийстве российского пленного
Следователи СК России будут расследовать очередные преступления вооруженных формирований Украины и проверят информацию об убийстве раненого российского военнопленного. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ
2024-07-07T10:10
2024-07-07T10:10
2024-07-07T10:26
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Российские следователи будут выяснять обстоятельства очередных преступлений украинских военных, говорится в сообщении СК.Следователи Следственного комитета Российской Федерации детально установят обстоятельства произошедшего и озвученного в публичном пространстве, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая экспертиза.В субботу 6 июля американская газета The New York Times опубликовала интервью с военным медиком Каспаром Гроссе – члена отряда иностранных наемников The Chosen company, воюющего на стороне ВСУ. Он сообщил о нескольких случаях убийств его сослуживцами попавших в плен российских военных.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что данные, предоставленные американской газетой New York Times о том, что украинские военнослужащие убили российского пленного, который просил о медицинской помощи, будут проверены.Западные СМИ делают вид, что абсолютно не знали о зверствах Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей Донбасса и российских военных, хотя российская сторона неоднократно предоставляла соответствующие доказательства. Такое заявление 6 июля в беседе с журналистами "Известий" сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщение газеты The New York Times о расстреле ВСУ российского военного.О том, как Россия может высадить десант в Черном море - в интервью Сергея Горбачева: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответ на сайте издания Украина.ру
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новости, украина, донбасс, родион мирошник, мария захарова, ск рф, вооруженные силы украины, следственный комитет, расстрел, плен, вс рф
Новости, Украина, Донбасс, Родион Мирошник, Мария Захарова, СК РФ, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, расстрел, плен, ВС РФ
"Был убит выстрелом в голову": СК будет расследовать сообщения NYT об убийстве российского пленного
10:10 07.07.2024 (обновлено: 10:26 07.07.2024)
Следователи СК России будут расследовать очередные преступления вооруженных формирований Украины и проверят информацию об убийстве раненого российского военнопленного. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ
Российские следователи будут выяснять обстоятельства очередных преступлений украинских военных, говорится в сообщении СК.
"В СМИ распространяется информация о совершении преступления в отношении раненого российского военнопленного, который был убит выстрелом в голову", - говорится в сообщении ведомства.
Следователи Следственного комитета Российской Федерации детально установят обстоятельства произошедшего и озвученного в публичном пространстве, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая экспертиза.
В субботу 6 июля американская газета The New York Times опубликовала интервью с военным медиком Каспаром Гроссе – члена отряда иностранных наемников The Chosen company, воюющего на стороне ВСУ. Он сообщил о нескольких случаях убийств его сослуживцами попавших в плен российских военных.
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что данные, предоставленные американской газетой New York Times о том, что украинские военнослужащие убили российского пленного, который просил о медицинской помощи, будут проверены.
Западные СМИ делают вид, что абсолютно не знали о зверствах Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей Донбасса и российских военных, хотя российская сторона неоднократно предоставляла соответствующие доказательства. Такое заявление 6 июля в беседе с журналистами "Известий" сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщение газеты The New York Times о расстреле ВСУ российского военного.