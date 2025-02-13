https://ukraina.ru/20250213/1061019413.html

"Это переговоры с врагом": Ростислав Ищенко объяснил, почему сейчас не может состоятся новая "Ялта"

"Это переговоры с врагом": Ростислав Ищенко объяснил, почему сейчас не может состоятся новая "Ялта" - 13.02.2025 Украина.ру

"Это переговоры с врагом": Ростислав Ищенко объяснил, почему сейчас не может состоятся новая "Ялта"

Москва собирается говорить с Трампом даже не о глобальном урегулировании, а только об Украине. Надо понимать, что даже если какие-то переговоры и состоятся, это не будет "Ялтой". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-02-13T04:30

2025-02-13T04:30

2025-02-13T04:30

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москва

ростислав ищенко

дональд трамп

переговоры

ялтинская конференция (1945)

кнр (китай)

иран

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На днях исполнилось 80 лет Ялтинской конференции, которая проходила с 4 по 11 февраля 1945 года. Многие эксперты сейчас говорят о необходимости проведения новой "Ялты" между Россией и США.По мнению эксперта, надо понимать, что даже если какие-то переговоры по Украине состоятся, это не будет "Ялтой". Это переговоры с врагом о временном перемирии, сказал он.Он отметил, что сейчас Москва собирается говорить с Трампом даже не о глобальном урегулировании, а только об Украине. Точнее, слухи об этом ходят уже лет десять. Трампа еще не было, а слухи уже ходили, уточнил политолог.После некоторых действий администрации Белого дома эти слухи про переговоры заходили активнее. Но надо понимать, что даже если какие-то переговоры состоятся, это не будет "Ялтой". Это "переговоры с врагом о временном перемирии", указал Ищенко."Враг не уничтожен. Он не признал свое поражение. Он просто пытается сказать: "На территории третьей страны, где мы воевали, мы больше воевать не будем", – подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия соберет новую "Ялту", когда вместе с Китаем и Ираном захватит Вашингтон на сайте Украина.ру.Также по теме: "Ялтинская конференция: 80 лет назад и сегодня".

https://ukraina.ru/20250212/1061014665.html

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новости, украина, россия, москва, ростислав ищенко, дональд трамп, переговоры, ялтинская конференция (1945), кнр (китай), иран, сво