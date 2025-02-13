"Это переговоры с врагом": Ростислав Ищенко объяснил, почему сейчас не может состоятся новая "Ялта"
© Донецкое агентство новостей
© Донецкое агентство новостей
Москва собирается говорить с Трампом даже не о глобальном урегулировании, а только об Украине. Надо понимать, что даже если какие-то переговоры и состоятся, это не будет "Ялтой". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На днях исполнилось 80 лет Ялтинской конференции, которая проходила с 4 по 11 февраля 1945 года. Многие эксперты сейчас говорят о необходимости проведения новой "Ялты" между Россией и США.
По мнению эксперта, надо понимать, что даже если какие-то переговоры по Украине состоятся, это не будет "Ялтой". Это переговоры с врагом о временном перемирии, сказал он.
"Сейчас о "Ялте" можно было бы говорить только в том случае, если бы мы провели конференцию России, Китая и Ирана, когда чей-то флаг торчал на руинах Вашингтона, а чей – то – на руинах Брюсселя", — подчеркнул Ищенко.
Он отметил, что сейчас Москва собирается говорить с Трампом даже не о глобальном урегулировании, а только об Украине. Точнее, слухи об этом ходят уже лет десять. Трампа еще не было, а слухи уже ходили, уточнил политолог.
После некоторых действий администрации Белого дома эти слухи про переговоры заходили активнее. Но надо понимать, что даже если какие-то переговоры состоятся, это не будет "Ялтой". Это "переговоры с врагом о временном перемирии", указал Ищенко.
"Враг не уничтожен. Он не признал свое поражение. Он просто пытается сказать: "На территории третьей страны, где мы воевали, мы больше воевать не будем", – подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия соберет новую "Ялту", когда вместе с Китаем и Ираном захватит Вашингтон на сайте Украина.ру.
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