"Это переговоры с врагом": Ростислав Ищенко объяснил, почему сейчас не может состоятся новая "Ялта" - 13.02.2025 Украина.ру
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"Это переговоры с врагом": Ростислав Ищенко объяснил, почему сейчас не может состоятся новая "Ялта"
"Это переговоры с врагом": Ростислав Ищенко объяснил, почему сейчас не может состоятся новая "Ялта" - 13.02.2025 Украина.ру
"Это переговоры с врагом": Ростислав Ищенко объяснил, почему сейчас не может состоятся новая "Ялта"
Москва собирается говорить с Трампом даже не о глобальном урегулировании, а только об Украине. Надо понимать, что даже если какие-то переговоры и состоятся, это не будет "Ялтой". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-02-13T04:30
2025-02-13T04:30
новости
украина
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москва
ростислав ищенко
дональд трамп
переговоры
ялтинская конференция (1945)
кнр (китай)
иран
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На днях исполнилось 80 лет Ялтинской конференции, которая проходила с 4 по 11 февраля 1945 года. Многие эксперты сейчас говорят о необходимости проведения новой "Ялты" между Россией и США.По мнению эксперта, надо понимать, что даже если какие-то переговоры по Украине состоятся, это не будет "Ялтой". Это переговоры с врагом о временном перемирии, сказал он.Он отметил, что сейчас Москва собирается говорить с Трампом даже не о глобальном урегулировании, а только об Украине. Точнее, слухи об этом ходят уже лет десять. Трампа еще не было, а слухи уже ходили, уточнил политолог.После некоторых действий администрации Белого дома эти слухи про переговоры заходили активнее. Но надо понимать, что даже если какие-то переговоры состоятся, это не будет "Ялтой". Это "переговоры с врагом о временном перемирии", указал Ищенко."Враг не уничтожен. Он не признал свое поражение. Он просто пытается сказать: "На территории третьей страны, где мы воевали, мы больше воевать не будем", – подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия соберет новую "Ялту", когда вместе с Китаем и Ираном захватит Вашингтон на сайте Украина.ру.Также по теме: "Ялтинская конференция: 80 лет назад и сегодня".
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новости, украина, россия, москва, ростислав ищенко, дональд трамп, переговоры, ялтинская конференция (1945), кнр (китай), иран, сво
Новости, Украина, Россия, Москва, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, переговоры, Ялтинская конференция (1945), КНР (Китай), Иран, СВО

"Это переговоры с врагом": Ростислав Ищенко объяснил, почему сейчас не может состоятся новая "Ялта"

04:30 13.02.2025
 
© Донецкое агентство новостей
© Донецкое агентство новостей
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Москва собирается говорить с Трампом даже не о глобальном урегулировании, а только об Украине. Надо понимать, что даже если какие-то переговоры и состоятся, это не будет "Ялтой". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На днях исполнилось 80 лет Ялтинской конференции, которая проходила с 4 по 11 февраля 1945 года. Многие эксперты сейчас говорят о необходимости проведения новой "Ялты" между Россией и США.
По мнению эксперта, надо понимать, что даже если какие-то переговоры по Украине состоятся, это не будет "Ялтой". Это переговоры с врагом о временном перемирии, сказал он.
"Сейчас о "Ялте" можно было бы говорить только в том случае, если бы мы провели конференцию России, Китая и Ирана, когда чей-то флаг торчал на руинах Вашингтона, а чей – то – на руинах Брюсселя", — подчеркнул Ищенко.
Он отметил, что сейчас Москва собирается говорить с Трампом даже не о глобальном урегулировании, а только об Украине. Точнее, слухи об этом ходят уже лет десять. Трампа еще не было, а слухи уже ходили, уточнил политолог.
После некоторых действий администрации Белого дома эти слухи про переговоры заходили активнее. Но надо понимать, что даже если какие-то переговоры состоятся, это не будет "Ялтой". Это "переговоры с врагом о временном перемирии", указал Ищенко.
"Враг не уничтожен. Он не признал свое поражение. Он просто пытается сказать: "На территории третьей страны, где мы воевали, мы больше воевать не будем", – подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия соберет новую "Ялту", когда вместе с Китаем и Ираном захватит Вашингтон на сайте Украина.ру.
Также по теме: "Ялтинская конференция: 80 лет назад и сегодня".
Эдуард Лозанский интервью
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Эдуард Лозанский: Меня назвали "путинским пропагандистом" за правду о кризисе между США и РФПрезидент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский рассказал, какой комплимент ему сделала в США партия войны, а также объяснил, почему у Трампа меняется позиция по Украине.
 
НовостиУкраинаРоссияМоскваРостислав ИщенкоДональд ТрамппереговорыЯлтинская конференция (1945)КНР (Китай)ИранСВО
 
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