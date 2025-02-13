https://ukraina.ru/20250213/1061033842.html

Разбили бригаду – слепили новую: Рамм о том, как Украина стала заложницей перманентной мобилизации

Разбили бригаду – слепили новую: Рамм о том, как Украина стала заложницей перманентной мобилизации - 13.02.2025 Украина.ру

Разбили бригаду – слепили новую: Рамм о том, как Украина стала заложницей перманентной мобилизации

Мобилизация – как химиотерапия: в какой-то момент она помогает, а потом начинает убивать (просаживается промышленность и социальная сфера). Украина стала заложником того, как она формировала новые воинские части, восполняя потери за счет мобилизации. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм

2025-02-13T03:30

2025-02-13T03:30

2025-02-13T03:30

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бригада

мобилизация

украинская армия

потери

сво

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На стратегическом уровне Украина стала заложницей того, как она формировала новые воинские части, восполняя потери за счет мобилизации, рассказал эксперт.Он сравнил мобилизацию с химиотерапией: в какой-то момент она помогает, а потом она начинает убивать (в стране просаживается промышленность и социальная сфера). И Украина тут остановиться не смогла, уточнил он.Подход киевского командования был такой: "Разбили бригаду – быстренько сформировали новую. Разбили две бригады – сформировали корпус", добавил Рамм.В итоге количество бригад перевалило за сотню, а толку от этого нет, потому что из-за высоких потерь они испытывают постоянный дефицит личного состава, отметил эксперт."Допустим, сейчас произойдет перемирие. Если киевский режим за это время решит переформировать эти сто бригад, он в лучшем случае насобирает личного состава на десять полноценных бригад. У Украины не получается создать более-менее значимые резервы, потому что она от силы 50% мобилизационных планов выполняет", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила на сайте Украина.ру.О том, на каких условиях Трамп хочет договариваться по Украине — в материале Алексей Самойлов: Трамп выставил России счет за Украину, оценив стоимость ее редкоземельных металлов.

https://ukraina.ru/20250212/1061013214.html

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