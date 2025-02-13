Разбили бригаду – слепили новую: Рамм о том, как Украина стала заложницей перманентной мобилизации - 13.02.2025 Украина.ру
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Разбили бригаду – слепили новую: Рамм о том, как Украина стала заложницей перманентной мобилизации
Разбили бригаду – слепили новую: Рамм о том, как Украина стала заложницей перманентной мобилизации - 13.02.2025 Украина.ру
Разбили бригаду – слепили новую: Рамм о том, как Украина стала заложницей перманентной мобилизации
Мобилизация – как химиотерапия: в какой-то момент она помогает, а потом начинает убивать (просаживается промышленность и социальная сфера). Украина стала заложником того, как она формировала новые воинские части, восполняя потери за счет мобилизации. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
2025-02-13T03:30
2025-02-13T03:30
новости
украина
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перемирие
бригада
мобилизация
украинская армия
потери
сво
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На стратегическом уровне Украина стала заложницей того, как она формировала новые воинские части, восполняя потери за счет мобилизации, рассказал эксперт.Он сравнил мобилизацию с химиотерапией: в какой-то момент она помогает, а потом она начинает убивать (в стране просаживается промышленность и социальная сфера). И Украина тут остановиться не смогла, уточнил он.Подход киевского командования был такой: "Разбили бригаду – быстренько сформировали новую. Разбили две бригады – сформировали корпус", добавил Рамм.В итоге количество бригад перевалило за сотню, а толку от этого нет, потому что из-за высоких потерь они испытывают постоянный дефицит личного состава, отметил эксперт."Допустим, сейчас произойдет перемирие. Если киевский режим за это время решит переформировать эти сто бригад, он в лучшем случае насобирает личного состава на десять полноценных бригад. У Украины не получается создать более-менее значимые резервы, потому что она от силы 50% мобилизационных планов выполняет", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила на сайте Украина.ру.О том, на каких условиях Трамп хочет договариваться по Украине — в материале Алексей Самойлов: Трамп выставил России счет за Украину, оценив стоимость ее редкоземельных металлов.
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новости, украина, россия, всу, перемирие, бригада, мобилизация, украинская армия, потери, сво, спецоперация, ссср, киевский режим
Новости, Украина, Россия, ВСУ, перемирие, бригада, мобилизация, украинская армия, потери, СВО, Спецоперация, СССР, киевский режим

Разбили бригаду – слепили новую: Рамм о том, как Украина стала заложницей перманентной мобилизации

03:30 13.02.2025
 
© point.md
© point.md
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Мобилизация – как химиотерапия: в какой-то момент она помогает, а потом начинает убивать (просаживается промышленность и социальная сфера). Украина стала заложником того, как она формировала новые воинские части, восполняя потери за счет мобилизации. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
На стратегическом уровне Украина стала заложницей того, как она формировала новые воинские части, восполняя потери за счет мобилизации, рассказал эксперт.

"В первый год Великой Отечественной войны у СССР тоже была перманентная мобилизация, когда вместо разбитых воинских частей мы формировали новые. В какой-то момент мы эту практику прекратили, потому что даже для Советского Союза это было слишком накладно", — отметил майор.

Он сравнил мобилизацию с химиотерапией: в какой-то момент она помогает, а потом она начинает убивать (в стране просаживается промышленность и социальная сфера). И Украина тут остановиться не смогла, уточнил он.
Подход киевского командования был такой: "Разбили бригаду – быстренько сформировали новую. Разбили две бригады – сформировали корпус", добавил Рамм.
В итоге количество бригад перевалило за сотню, а толку от этого нет, потому что из-за высоких потерь они испытывают постоянный дефицит личного состава, отметил эксперт.
"Допустим, сейчас произойдет перемирие. Если киевский режим за это время решит переформировать эти сто бригад, он в лучшем случае насобирает личного состава на десять полноценных бригад. У Украины не получается создать более-менее значимые резервы, потому что она от силы 50% мобилизационных планов выполняет", – подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила на сайте Украина.ру.
О том, на каких условиях Трамп хочет договариваться по Украине — в материале Алексей Самойлов: Трамп выставил России счет за Украину, оценив стоимость ее редкоземельных металлов.
Позывной Кувалда интервью
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Командир отделения "Кувалда": Противник отбивается до последнего, но командованию ВСУ плевать на своихО боях за Курахово, военной логистике, выживании на переднем крае, борьбе с дронами, лукавстве противника и многом другом журналисту издания Украина.ру рассказал сержант Вооруженных сил Российской Федерации, командир отделения 3-го батальона 110-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Республики бригады, известный под позывным "Кувалда".
 
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Заголовок открываемого материала
03:45Нам не нужна ядерная война: Ищенко объяснил, могут ли стороны заключить перемирие по Украине
03:30Разбили бригаду – слепили новую: Рамм о том, как Украина стала заложницей перманентной мобилизации
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