Разбили бригаду – слепили новую: Рамм о том, как Украина стала заложницей перманентной мобилизации
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© point.md
Мобилизация – как химиотерапия: в какой-то момент она помогает, а потом начинает убивать (просаживается промышленность и социальная сфера). Украина стала заложником того, как она формировала новые воинские части, восполняя потери за счет мобилизации. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
На стратегическом уровне Украина стала заложницей того, как она формировала новые воинские части, восполняя потери за счет мобилизации, рассказал эксперт.
"В первый год Великой Отечественной войны у СССР тоже была перманентная мобилизация, когда вместо разбитых воинских частей мы формировали новые. В какой-то момент мы эту практику прекратили, потому что даже для Советского Союза это было слишком накладно", — отметил майор.
Он сравнил мобилизацию с химиотерапией: в какой-то момент она помогает, а потом она начинает убивать (в стране просаживается промышленность и социальная сфера). И Украина тут остановиться не смогла, уточнил он.
Подход киевского командования был такой: "Разбили бригаду – быстренько сформировали новую. Разбили две бригады – сформировали корпус", добавил Рамм.
В итоге количество бригад перевалило за сотню, а толку от этого нет, потому что из-за высоких потерь они испытывают постоянный дефицит личного состава, отметил эксперт.
"Допустим, сейчас произойдет перемирие. Если киевский режим за это время решит переформировать эти сто бригад, он в лучшем случае насобирает личного состава на десять полноценных бригад. У Украины не получается создать более-менее значимые резервы, потому что она от силы 50% мобилизационных планов выполняет", – подытожил собеседник издания.
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