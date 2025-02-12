https://ukraina.ru/20250212/1060993327.html

Александр Полищук: Россия снова давит ВСУ под Харьковом, чтобы подготовиться к решающей битве за Донбасс

Александр Полищук: Россия снова давит ВСУ под Харьковом, чтобы подготовиться к решающей битве за Донбасс - 12.02.2025 Украина.ру

Александр Полищук: Россия снова давит ВСУ под Харьковом, чтобы подготовиться к решающей битве за Донбасс

Обстановка для ВС РФ в ходе СВО складывается успешно. Там, где можем, мы наступаем. Там, где не можем, своевременно проводим перегруппировки. От военных отвинтили календарь. Они делают все, с учетом военной необходимости, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2025-02-12T07:00

2025-02-12T07:00

2025-02-12T07:00

интервью

дзержинск (торецк)

россия

донбасс

вооруженные силы украины

александр полищук

сво

великая отечественная война

харьковская область

дроны

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руС начала 2025 года армия России установила контроль над важными точками в зоне СВО (Курахово, Великая Новоселка, Дзержинск), однако эти успехи не привели к смене оперативной обстановки на поле боя. В экспертном сообществе это объясняется тем, что ВСУ удалось сократить линию фронта, что позволило им насытить войсками оборонительные позиции и даже наносить контрудары, как это было 6 февраля в Курской области.- Александр, согласны ли вы с такой оценкой?- Я не согласен с такой оценкой. По моему мнению, некоторое снижение темпов нашего продвижения все же связано с погодными условиями. Сами понимаете, что в прифронтовой зоне недостаточно качественных дорожных покрытий, поэтому приходится передвигаться по полям, где сейчас грязь.Короче говоря, наше замедление связано с тем, что мы наконец-то заметили, что наступила зима.Это было хорошо видно на примере последнего контрудара ВСУ в Курской области, когда их колесная бронетехника не съезжала с дорог, благодаря чему нам было легче поражать ее fpv-дронами и артиллерией.В целом под Курском мы по-прежнему позволяем врагу загонять свою бронетехнику и личный состав в огневые мешки. И меня удивляют комментарии наших военблогеров по поводу того, что ВСУ 6 февраля смогли на какое-то время занять Черкасскую Конопельку. Мы же прекрасно понимаем, что в населенных пунктах не будет сидеть многочисленный гарнизон. Там сидят наблюдательные посты и минимальные силы закрепления, которые при подходе противника вызовут соответствующие огневые средства.Ну въехала туда колонна ВСУ. И что? 6го приехали, 8го все умерли. Зачем преподносить это как и "нерасторопность российского командования"? Для вас стали настолько рутинными наши победы, что эти безумные действия противника (за несколько дней потерь 50 единиц бронетехники в составе двух батальонно-тактических групп) похлеще Украины выдаете за перемогу?Это был вытянутый палец, обжатый со всех сторон и рассекавшийся рекой. Та часть всушников, которая переправилась за речку, уже уничтожена. В Черкасской Конопельке их добивают. Зачем из-за этого было так нагревать информационное пространство? А потом те же самые люди удивляются, "почему мы проигрываем информационную войну". Да потому что вы, сидя на диване, мониторите телеграм-каналы противника и выдаете этот лживый шлак своей аудитории.Вернемся к Донбассу. Давайте не забывать, что Мордвичев наступает с осени 2023 года почти без перерыва с постоянными перегруппировками и смещениями направлений удара. Умение не биться лбом о стену, а переносить усилия туда, где противник поддается – это очень хорошее качество для полководца. Это касается не только его одного. Иванаев и Санчик тоже качественно себя проявляют.Более того, несмотря на погоду, активизировалась группировка "Запад" во главе с Кузовлевым. Она пошла навстречу группировке "Север" во главе с Лапиным через Харьковскую область, притягивая к себе силы противника.Возьмем тот же штурм Дзержинска. Мы не окружили город. Если логистическая артерия от Покровска (Красноармейск) еще была перерезана, то по дороге от Константиновки противник до конца снабжал гарнизон. Мы сломали этот укрепрайон ВСУ штурмовыми действиями. Лучшая вражеская пехота, состоявшая из наемников и откровенных нацистов, ничего не смогла с нами сделать. Это говорит о возросшем мастерстве наших солдат и полководцев.То есть в целом враг уже ничего не может сделать с нашим наступлением даже в зимний период, когда все раскисло и расквасилось. Хотя обороняться в таких условиях всегда легче, чем наступать. Боеприпасы подвезли, по противнику отрабатываешь, своевременно вызываешь артиллерию и дроны. А штурмовикам приходится больше двигаться.Возможно, штурм Дзержинска был лобовым именно потому, что из-за недостаточного дорожного покрытия его было трудно обходить. Вы же помните, что Мордвичев в свое время точно так же решил вопрос с Авдеевкой. Удар был не через поля, а через застройку, потому что там был асфальт.Падение Дзержинска дает нам несколько возможностей.Первое. Мы отодвигаем фронт от Горловки.Второе. Мы выравниваем линию фронта, что позволит сформировать резервы во втором эшелоне.Резюмирую. Там, где можем, мы наступаем. Там, где не можем, своевременно проводим перегруппировки. От военных отвинтили календарь. Они делают все, с учетом военной необходимости.- А как во время Великой Отечественной войны стороны вели боевые действия во время распутицы?- В 1942 году в рамках нашего контрнаступления немцы от нас только отбивались. Они ждали, пока земля подсохнет, чтобы самим наступать. Единственный раз, когда немцы нас атаковали, был Демянский котел (с марта по май). Боевая группа под командованием Зейдлиц-Курцбаха в лесах пробивалась к окруженной в Демянске группировке. Но это были пехотные бои. Там практически не было танков. 203-й немецкий танковый полк был раздерган по ротам и передавался наступающим частям.В 1943 году с февраля по март наступали только мы. Правда, противник позволил себе успешное наступление под Харьковом. Но мы потеряли город не из-за бестолковости советского командования, и из-за отсутствия на тот момент спутниковой группировки и беспилотников (смеется). Никто не мог предположить, что 2-й танковый корпус СС вдруг приедет из Европы и сыграет решающую роль.В 1944 году противник только оборонялся. У него были небольшие попытки наступать в январе, когда они пытались срезать наш выступ, который образовала 38-я армия, чтобы захватить базу снабжения 4-й танковой армии. У него это получилось. Но поскольку бои были тяжелыми, в тот момент, когда немцы пытались отодвинуть наши войска от своих баз, мы умудрились образовать Черкасский котел и окружить два армейских корпуса. Гитлеровцы его вроде как деблокировали, но многие из этих дивизий восстанавливались до осени.Самый яркий пример зимне-весенних наступлений вермахта – район озера Балатон, когда на помощь 4-му танковому корпусу СС приехала 6-я танковая армия СС, которая только что относительно успешно действовала в Арденнах. Гитлер этим контрударом пытался нанести поражение нашим войскам, у которых было не так много бронетехники. Но ничего у него не получилось: гарнизон Будапешта не был деблокирован, наши войска не были разгромлены.Очень важную роль опять-таки сыграли расквашенные дороги, по которым не могли передвигаться "Тигры" и "Пантеры".То есть из истории мы знаем, как тяжело наступать в зимне-весенний период.Сейчас, зная земли Украины, нам будет еще тяжелее. Об этом можно судить на примере операций советских войск весной 1944 года. Корсунь-Шевченковская, Уманско-Ботошанская, Проскуровско-Черновицкая операции – все они проводились по уши в грязи. Тем не менее, у нас было преимущество: немецкие войска охватывались, логистические центры перехватывались. Чтобы оттуда выйти, противнику приходилось бросать тяжелое вооружение.И если наши сегодняшние перегруппировки приведут к дальнейшим наступательным действиям, эффект будет аналогичный. В марте-апреле ситуация с почвой станет еще хуже, и ВСУ для выскакивания из полуохватов придется терять еще больше техники, которая у них и так в дефиците.- Уточню насчет Дзержинска. Помимо асфальтовых дорог, почему мы перестали бояться лобовых штурмов и тяжелых уличных боев?- В штурме Дзержинска активно принимала участие 132-я мотострелковая бригада (бывшая 3-я горловская). Ей командует офицер с позывным "Меркурий". Он создал в этой бригаде такой уникальный РЭБ, что никакие fpv-дроны не могут остановить ее наступление. В какой-то момент ребята вообще не несли потерь в личном составе от воздействия вражеской низколетящей авиации. Не говоря уже о том, что эти люди за три года СВО великолепно научились вести штурмовые действия.При этом наши дроны и артиллерию никто не загасил. Мы просто заштурмовали ВСУ и сломали всех, кто там был.Я всегда говорю, что опыт "Меркурия" и 132-й бригады надо перенимать.- Насчет борьбы с дронами. Были фотографии, что наши ребята под Часов Яром затянули антидроновой сеткой 2 километра дороги для снабжения войск. Это локальная история? Или она может стать массовой?- Армия воюет как система и побеждает как система. Чтобы внедрить этот подход, надо посмотреть, как он себя проявит. Мы же прекрасно знаем, что у ВСУ используют дроны с зажигательными боеприпасами. Но задумка интересная. Судя по тому, что этим занимаются штатные инженерно-саперные подразделения, командования отнеслось к ней серьезно.Мы же видели наших кулибиных, которые танки превращают в амбары. Точно так же и здесь. Если сработает, наши цеха и бабушки-волонтерки будут с еще большим азартом эти сети плести.Когда опасен дрон? Когда он правильно попал под правильным углом. Потому что бывали случаи, когда наша БМП выдержала 17 попаданий и продолжила вести боевые действия. То есть дрон – не панацея.Кстати, в той же 132-й бригаде ребята не любят применять fpv-дроны, потому что они одноразовые. Беспилотники они используют для разведки и для сбросов, а для подавления противника вызывают артиллерию или применяют штатные противотанковые средства.То есть тут кому как нравится.И еще добавлю насчет Курской области. Почему вообще наши военблогеры три дня ворчали по поводу нерасторопности командования? Потому что у ребят было достаточно дронового вооружения, которое позволило им гоняться почти за каждым украинским солдатом, не заставляя нашу пехоту вступать с ними в прямой огневой контакт. Мы три дня дронами и артиллерией выносили все, что движется, чтобы нашим военнослужащим не надо было смотреть врагу в глаза и рисковать жизнью.Так что не надо заставлять ребят махаться с ВСУ саперными лопатками ради красивой картинки.- Насчет того, что fpv-дроны не панацея. Есть мнение, что мы в принципе не сможем от них защитить свою бронетехнику. Даже если мы превратим ее в амбар, у нее ходовая часть останется незащищенной. Возможны ли здесь какие-то инженерные решения?- Любые инженерные действия по ходовой части приведут лишь к утяжелению машины и ограничению ее маневренности. Может быть, дроны ей будут угрожать меньше, зато она будет подвергаться артиллерийскому огню. То есть поединок брони и снаряда будет всегда.Чтобы бронетехника уверенно себя чувствовала на поле боя, достаточно все делать по уставу. Провести разведку, поразить огневые средства противника артиллерией в "200 стволов на километр", тяжелыми огнеметами и корректируемыми авиабомбами. Перед тем как пустить танк, ему надо дать группу сопровождения. И он должен идти по разведанной местности: как в инженерном плане, так и знать о том, что артиллерия по врагу отработала.Повторюсь, не броню надо наращивать, а налаживать взаимодействие. Героизм – это всегда чей-то просчет. Если все сделано грамотно, противник просто умрет, а мы его просто добьете.Если уж и говорить о конструкторских решениях, то моя мечта – придумать маневренную штурмовую машину пехоты без танковой башни с бронекапсулой внутри, чтобы люди могли заехать на территорию, отработать и в ней спрятаться.Пока у нашего ВПК другие идеи. А, может быть, я не прав со своей идеей. Просто мне не нравится, когда бронетехника доезжает до рубежа, высаживает ребят, слегка поддерживает их огнем, потом уезжает, а дальше они одни.- Вы сказали, что группировка "Запад" во главе с Кузовлевым движется навстречу группировке "Север" во главе с Лапиным через Харьковскую область. Может быть, разгром Волчанской группировки ВСУ станет нашей главной задачей на период до мая?- Мне кажется, Лапин в принципе не должен был произвести фурор в плане захвата территорий. Задача "Севера" состояла в том, чтобы стянуть на себя как можно больше украинских сил и облегчить жизнь Мордвичеву в Донбассе. Противника надо раздергивать.Мы же знаем, что наш НГШ Герасимов придерживается стратегии непрямых действий. Что он сделал в феврале 2022 года? Он нашей малочисленной группировкой растянул всю группировку противника, что позволило нам занять 20% украинской территории. Он всегда ищет варианты, чтобы сильными войсками бить слабые войска противника. Но для этого иногда надо принимать не популярные меры. Поход группировки "Север" - была одной из таких непопулярных мер.Грубо говоря, ребята Лапина должны были стать наковальней, по которой бы били все украинские молотки.По каким-то причинам он своей цели немного не достиг: мы не дошли до Харькова, увязнув в боях за Волчанск. Зато ситуация исправилась курской авантюрой ВСУ. Если бы они на нее не пошли, ее надо было бы придумать.И наступление Кузовлева – это не только попытка облегчить Лапину жизнь, который вынужден держать огромный фронт от Брянской области до Белгорода и разбираться с Курском. Оно нужно, чтобы сомкнуть фланги и притянуть на себя противника. Мы же знаем, что наступление в Харьковской области 2022 года на Украине до сих пор считают безумной перемогой. И если мы ее поставим под угрозу, киевский режим будет вынужден загонять войска в новые фортеци под Купянском.Как я уже сказал, "Восток", "Юг" и "Центр" проводят перегруппировку, чтобы потом наступать на решающих направлениях Донбасса. А во время перегруппировки всегда должно быть место, которое будет притягивать силы противника. Если мы не будем активны, противник за это время сформирует ударные группировки, которые могут нас подловить на перегруппировке. Поэтому действия Кузовлева правильные.О других аспектах СВО - в интервью Алексея Рамма: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила

https://ukraina.ru/20230505/1045963020.html

https://ukraina.ru/20250208/1060914902.html

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Кирилл Курбатов

интервью, дзержинск (торецк), россия, донбасс, вооруженные силы украины, александр полищук, сво, великая отечественная война, харьковская область, дроны, бронетехника, курская область, артиллерия