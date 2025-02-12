https://ukraina.ru/20250212/1060994268.html

Конгрессу США предложили ленд-лиз для Украины. Кто эти престарелые разжигатели войны?

Конгрессу США предложили ленд-лиз для Украины. Кто эти престарелые разжигатели войны? - 12.02.2025 Украина.ру

Конгрессу США предложили ленд-лиз для Украины. Кто эти престарелые разжигатели войны?

Президенту США Дональду Трампу представят закон о ленд-лизе, по которому Штаты смогут поставлять Украине оружие. Автор документа, член палаты представителей США, республиканец Джо Уилсон заявил, что благодаря новому ленд-лизу Киев получит некое "победоносное оружие", чем здорово оживил украинских пользователей соцсетей и журналистов

2025-02-12T06:24

2025-02-12T06:24

2025-02-12T06:24

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"Сегодня я внесу Акт (Freedom First Lend-lease Act) о предоставлении президенту Трампу гибких полномочий для отправки победного оружия нашим партнерам, в том числе Украине, чтобы сдержать военного преступника Путина, как это давно должен был сделать Байден. Заставьте Россию сесть за стол переговоров с помощью американской силы", - написал Джо Уилсон в соцсети и получил в ответ много-много радости от комментаторов с блакитно-жовтыми флажками, чередующейся с сомнениями от этой затеи - видимо, со стороны реальных американцев.Документ зарегистрирован на сайте Конгресса США под номером HR1158. По состоянию на 11 февраля текст недоступен для просмотра. Проект ленд-лиза направили в комитет по иностранным делам. Соавтором числится 75-летний демократ Стив Коэн, которого зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев причислял к списку "мерзких рептилоидов и прочих несимпатичных чешуйчатых тварей".Парочка Коэн-Уилсон также известна агрессивным вмешательством во внутренние дела Грузии. Уилсон приглашал бывшего президента этой страны Саломе Зурабишвили на инаугурацию Трампа и вместе с Коэном осуждал нынешние грузинские власти. Но это совсем отдельная и большая история.Ленд-лиз для Байдена77-летний Уилсон - известный в Америке персонаж. В 2022 году он уже представлял экс-президенту США Джо Байдену первую версию украинского ленд-лиза. Байден этим документом ни разу не воспользовался, и срок действия закона благополучно истек вместе с 2023 финансовым годом в США. Но полномочия-то с подачи Уилсона - были. И подписал документ Байден, совершенно издевательски, 9 мая."Борьба Украины за свой суверенитет находится на переднем крае борьбы между автократией, которая является властью оружия, и демократией, которая является верховенством закона. Их успех — это успех демократии", - так Уилсон убеждал конгрессменов принять закон.Во время выступления он вспомнил, как посещал Санкт-Петербург в 2005 году. Он возложил венок к монументу Матери-Родине на Пискаревском кладбище в память о блокаде Ленинграда. За три года до этого эту же миссию выполнил экс-президент США Джордж Буш. Тогда российско-американские отношения находились в гораздо более высокой точке, чем сегодня, но уже ухудшались. Эксперты, дипломаты, политики тех лет признавали: огня в геополитическое противостояние РФ и США подлили выборы президентом Украины в 2005 году Виктора Ющенко.А Уилсон… Уилсон заявил, что Америка "спасла то, что сейчас называется Санкт-Петербург, место рождения Путина". Он в принципе устроил из заседания Конгресса филологическую олимпиаду, предоставляя остаток своего времени на выступление всем желающим. Приз в соревновании - места в санкционном списке России. Все желающие произносили речи по одному плану:Стенограмма опубликована здесь"Ты лжешь"Более известным он стал после того, как одёрнул бывшего президента США Барака Обаму в 2009 году. Во время выступления американского лидера он крикнул: "Ты лжешь!". А потом быстро извинился, так что Обама не успел толком огорчиться. "Он быстро и без уклончивых заявлений извинился, и я это ценю", - сказал он. Джо Байден, который к тому моменту просидел в Конгрессе США 36 лет, заявил, что никогда такого не видел на своём любимом месте работы. Уилсона включили в грозный список порицаемых конгрессменов за всю историю США.Обама тогда представлял новую систему медицинского здравоохранения Obamacare, которая буквально провалилась к 2013 году вместе с его рейтингом. Дональд Трамп пошел на выборы в 2016 году с пунктом об отмене реформ предшественника, и у него удалось это сделать только к октябрю 2017 года, преодолев сопротивление сената."Ты лжешь" - вот, что кричали Уилсону в лицо американские налогоплательщики на встрече в 2017 году в Техническом колледже Гринвиля (Южная Каролина). Уилсон пытался критиковать закон Обамы о здравоохранении - его освистали. Тогда он начал ссылаться на Дональда Трампа, но издевательства и насмешки продолжались. Причем Уилсон появился в округе, где Трамп набрал много голосов на президентских выборах.Борьба за ТрампаВ 2022 году Джо Уилсона приводили в пример как человека, из-за которого в Конгрессе США нужно вводить ограничения на срок полномочий. Уилсон вмешался в политическую борьбу против сенатора-республиканца Нэнси Мейс только потому, что Трамп поддержал на праймериз ее основного конкурента - Кэтти Аррингтон. Итак, между Мейс, Аррингтон и Уилсоном произошла борьба за его лояльность."Поскольку убийцы и враги свободы становятся смелее из-за слабого руководства администрации Байдена, Вашингтону нужно больше людей, которые понимают значительные последствия слабой Америки на мировой арене. Вот почему я поддерживаю Кэти Аррингтон в Конгрессе по 1-му округу Южной Каролины", - заявил Уилсон.Трамп выступал против Мейс, как сообщали американские СМИ, потому что она обвинила его в беспорядках в Капитолии в январе 2021 года и проголосовала за передачу уголовного дела о неуважении к суду в отношении экс-советника Трампа Стива Бэннона в Минюст США."Джо Уилсон — причина, по которой нам нужны ограничения сроков в Конгрессе. Консервативные группы считают его самым либеральным конгрессменом-республиканцем из Южной Каролины. Конечно, он поддерживает самого либерального республиканца на праймериз, который голосовал за самое большое повышение налогов в истории Южной Каролины", - сказал Остин Маккаббин, управляющий избирательной кампании Мейс.Но в итоге все закончилось хорошо. Мейс прошла в Конгресс и предлагала объявить Байдену импичмент, добивалась запрета для мужчин посещать женские туалеты, и даже получала за это угрозы. Также попала в санкционный список России из 398 конгрессменов. Полный список опубликован на сайте МИД РФ, Уилсона там, кстати, нет.В октябре 2024 года Бэннона выпустили из тюрьмы. Он пообещал выгнать Илона Маска из окружения Трампа до его инаугурации 20 января 2025 года, обозвал его "расистом" и плохим технофеодалом, и ничего не добился. А Аррингтон проиграла Мейс, и на этом ее политическая карьера была приостановлена. Она даже перестала вести соцсети с хвалебными постами в адрес Трампа.Спасти РоксануДжо Уилсон с декабря 1977 года женат на Роксане Уилсон (МакКрори), вместе они воспитали четырех сыновей - все они служили в американской армии. Старший Алан с 2011 года он работает генпрокурором Южной Каролины.Уилсон впервые был избран сенатором в округе Лексингтон в Южной Каролине в 1984 году. В палату представителей США он попал только в 2021 году. В южнокаролинском сенате он поработал в разных комитетах, в том числе и судебном.В 2023 году американский суд округа Лексингтон едва не посадил Роксану в тюрьму. Ее обвинили в том, что она насильно заставляла свою 98-летнюю мать принимать лекарства в доме для престарелых, где ее содержали.73-летняя г-жа Уилсон засунула вилку в рот матери и влила воду, чтобы она выпила таблетки. При этом она кричала что-то вроде: "Ешь уже эти чертовы таблетки!". Сотрудники дома престарелых вызвали полицию. По их версии, Уилсон не только грубо обращалась с женщиной, но и проникла в здание незаконно. Произошла ссора, видеозапись с нагрудной камеры шерифа куда-то таинственным образом исчезла. К обвинениям добавили приставку "якобы", дело замяли.История с Роксаной - не настолько "желтушная", как это может показаться на первый взгляд. В октябре 2024 года генпрокуроры 11 штатов-республиканцев подали в суд на Джо Байдена из-за нового федерального правила для персонала домов для престарелых. Байденовский указ фактически повышал качество обслуживания, обязывал подобные организации нанимать дипломированных медсестер, организовывать круглосуточное дежурство.Алан Уилсон, который что-то, да должен был знать про свою бабушку, в исковом заявлении посетовал, что новые правила "представляет экзистенциальную угрозу для индустрии домов престарелых". А жертвами станут пациенты, которым некуда будет идти.Американский цинизм заключается еще и в том, что в конгрессе США однажды потеряли представителя от Техаса Кей Грейнджер. 82-летняя конгрессвумен перестала посещать заседания в июле 2024 года, а в декабре ее нашли якобы в доме для престарелых. Позже ее представители опровергли это предположение - по их словам, Грейнджер находится в "независимом учреждении" из-за "некоторых проблем с деменцией".Таким образом, трудно сказать, чего Уилсон добивается на самом деле: подарить Трампу больше власти, помочь реализовать "мирный план", который пока что никто не видел, или он просто нашел родственные и экономические связи на Украине. А, возможно, это такой американский способ подольше задержаться у власти. Только интересно: Уилсон - он побьет рекорд Байдена в 36 лет при Конгрессе, или закончит как Грейнджер? Ну а если быть предельно честными, то страшно становится от того, как где-то за океаном иностранцы в преддеминенционной фазе, цепляясь за свои кресла, решают, как и где молодым убивать молодых.О том, чем плох для России так называемый "мирный план Трампа" - в интервью Дмитрия Андреева: "Мирный план Трампа" – самоубийство для России

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эксклюзив, сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, совбез