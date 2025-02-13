https://ukraina.ru/20250213/1061014517.html

Флаг над руинами Вашингтона: Ищенко объяснил, при каких условиях можно говорить о новой "Ялте"

Флаг над руинами Вашингтона: Ищенко объяснил, при каких условиях можно говорить о новой "Ялте" - 13.02.2025 Украина.ру

Флаг над руинами Вашингтона: Ищенко объяснил, при каких условиях можно говорить о новой "Ялте"

Сейчас о "Ялте" можно было бы говорить только в том случае, если бы мы провели конференцию России, Китая и Ирана, когда чей-то флаг торчал на руинах Вашингтона, а чей-то – на руинах Брюсселя. Результаты такой конференции действовали бы довольно долго. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-02-13T05:45

2025-02-13T05:45

2025-02-13T05:45

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ссср

ростислав ищенко

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албания

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На днях исполнилось 80 лет Ялтинской конференции, которая проходила с 4 по 11 февраля 1945 года. Многие эксперты сейчас говорят о необходимости проведения новой "Ялты" между Россией и США.После прошлой "Ялты" договоренности в целом выполнялись, Европу поделили. Пока СССР не развалился, никто не лез в чужие владения, отметил эксперт.Он напомнил, что прошлая "Ялта" и "Потсдам" были конференциями победителей, это не были переговоры Сталина и Гитлера. "Сейчас о "Ялте" можно было бы говорить только в том случае, если бы мы провели конференцию России, Китая и Ирана, когда чей-то флаг торчал на руинах Вашингтона, а чей-то – на руинах Брюсселя. Результаты такой конференции действовали бы достаточно долго. Пока же речь идет о наших переговорах с врагом" – подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия соберет новую "Ялту", когда вместе с Китаем и Ираном захватит Вашингтон на сайте Украина.ру.Также по теме: "Ялтинская конференция: 80 лет назад и сегодня".

https://ukraina.ru/20250211/1060993963.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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