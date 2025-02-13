Флаг над руинами Вашингтона: Ищенко объяснил, при каких условиях можно говорить о новой "Ялте" - 13.02.2025 Украина.ру
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Флаг над руинами Вашингтона: Ищенко объяснил, при каких условиях можно говорить о новой "Ялте"
Флаг над руинами Вашингтона: Ищенко объяснил, при каких условиях можно говорить о новой "Ялте" - 13.02.2025 Украина.ру
Флаг над руинами Вашингтона: Ищенко объяснил, при каких условиях можно говорить о новой "Ялте"
Сейчас о "Ялте" можно было бы говорить только в том случае, если бы мы провели конференцию России, Китая и Ирана, когда чей-то флаг торчал на руинах Вашингтона, а чей-то – на руинах Брюсселя. Результаты такой конференции действовали бы довольно долго. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-02-13T05:45
2025-02-13T05:45
новости
вашингтон
россия
ссср
ростислав ищенко
сша
брюссель
переговоры
югославия
албания
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На днях исполнилось 80 лет Ялтинской конференции, которая проходила с 4 по 11 февраля 1945 года. Многие эксперты сейчас говорят о необходимости проведения новой "Ялты" между Россией и США.После прошлой "Ялты" договоренности в целом выполнялись, Европу поделили. Пока СССР не развалился, никто не лез в чужие владения, отметил эксперт.Он напомнил, что прошлая "Ялта" и "Потсдам" были конференциями победителей, это не были переговоры Сталина и Гитлера. "Сейчас о "Ялте" можно было бы говорить только в том случае, если бы мы провели конференцию России, Китая и Ирана, когда чей-то флаг торчал на руинах Вашингтона, а чей-то – на руинах Брюсселя. Результаты такой конференции действовали бы достаточно долго. Пока же речь идет о наших переговорах с врагом" – подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия соберет новую "Ялту", когда вместе с Китаем и Ираном захватит Вашингтон на сайте Украина.ру.Также по теме: "Ялтинская конференция: 80 лет назад и сегодня".
https://ukraina.ru/20250211/1060993963.html
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Новости
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новости, вашингтон, россия, ссср, ростислав ищенко, сша, брюссель, переговоры, югославия, албания, китай, иран, сво, спецоперация, война, ялтинская конференция (1945)
Новости, Вашингтон, Россия, СССР, Ростислав Ищенко, США, Брюссель, переговоры, Югославия, Албания, Китай, Иран, СВО, Спецоперация, война, Ялтинская конференция (1945)

Флаг над руинами Вашингтона: Ищенко объяснил, при каких условиях можно говорить о новой "Ялте"

05:45 13.02.2025
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСоюзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Сейчас о "Ялте" можно было бы говорить только в том случае, если бы мы провели конференцию России, Китая и Ирана, когда чей-то флаг торчал на руинах Вашингтона, а чей-то – на руинах Брюсселя. Результаты такой конференции действовали бы довольно долго. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На днях исполнилось 80 лет Ялтинской конференции, которая проходила с 4 по 11 февраля 1945 года. Многие эксперты сейчас говорят о необходимости проведения новой "Ялты" между Россией и США.
После прошлой "Ялты" договоренности в целом выполнялись, Европу поделили. Пока СССР не развалился, никто не лез в чужие владения, отметил эксперт.
"Даже когда Югославия времен Тито, Албания времен Энвера Ходжи и Румыния времен Чаушеску бунтовали против СССР, там не высаживались американские морпехи. Все знали, где чья сфера влияния. Воевали мы только в периферийных странах, но и то неофициально", — указал Ищенко.
Он напомнил, что прошлая "Ялта" и "Потсдам" были конференциями победителей, это не были переговоры Сталина и Гитлера.
"Сейчас о "Ялте" можно было бы говорить только в том случае, если бы мы провели конференцию России, Китая и Ирана, когда чей-то флаг торчал на руинах Вашингтона, а чей-то – на руинах Брюсселя. Результаты такой конференции действовали бы достаточно долго. Пока же речь идет о наших переговорах с врагом" – подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия соберет новую "Ялту", когда вместе с Китаем и Ираном захватит Вашингтон на сайте Украина.ру.
Также по теме: "Ялтинская конференция: 80 лет назад и сегодня".
Алексей Зубец для интервью
11 февраля, 19:30
Алексей Зубец: Редкоземельные металлы Украины для Трампа — это блеф Зеленского и старых республиканцевЕсли Путин и Трамп будут говорить о разделе Украины и ее ресурсов, то Россия будет опираться на реальные цифры. А они говорят о том, что два главных ресурса Украины — это чернозем и железная руда. Но обманывать Трампа и говорить, что там редкоземельных металлов на 500 млрд долларов, никто не будет.
 
НовостиВашингтонРоссияСССРРостислав ИщенкоСШАБрюссельпереговорыЮгославияАлбанияКитайИранСВОСпецоперациявойнаЯлтинская конференция (1945)
 
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