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Флаг над руинами Вашингтона: Ищенко объяснил, при каких условиях можно говорить о новой "Ялте"
Флаг над руинами Вашингтона: Ищенко объяснил, при каких условиях можно говорить о новой "Ялте" - 13.02.2025 Украина.ру
Флаг над руинами Вашингтона: Ищенко объяснил, при каких условиях можно говорить о новой "Ялте"
Сейчас о "Ялте" можно было бы говорить только в том случае, если бы мы провели конференцию России, Китая и Ирана, когда чей-то флаг торчал на руинах Вашингтона, а чей-то – на руинах Брюсселя. Результаты такой конференции действовали бы довольно долго. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-02-13T05:45
2025-02-13T05:45
2025-02-13T05:45
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На днях исполнилось 80 лет Ялтинской конференции, которая проходила с 4 по 11 февраля 1945 года. Многие эксперты сейчас говорят о необходимости проведения новой "Ялты" между Россией и США.После прошлой "Ялты" договоренности в целом выполнялись, Европу поделили. Пока СССР не развалился, никто не лез в чужие владения, отметил эксперт.Он напомнил, что прошлая "Ялта" и "Потсдам" были конференциями победителей, это не были переговоры Сталина и Гитлера. "Сейчас о "Ялте" можно было бы говорить только в том случае, если бы мы провели конференцию России, Китая и Ирана, когда чей-то флаг торчал на руинах Вашингтона, а чей-то – на руинах Брюсселя. Результаты такой конференции действовали бы достаточно долго. Пока же речь идет о наших переговорах с врагом" – подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия соберет новую "Ялту", когда вместе с Китаем и Ираном захватит Вашингтон на сайте Украина.ру.Также по теме: "Ялтинская конференция: 80 лет назад и сегодня".
https://ukraina.ru/20250211/1060993963.html
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новости, вашингтон, россия, ссср, ростислав ищенко, сша, брюссель, переговоры, югославия, албания, китай, иран, сво, спецоперация, война, ялтинская конференция (1945)
Новости, Вашингтон, Россия, СССР, Ростислав Ищенко, США, Брюссель, переговоры, Югославия, Албания, Китай, Иран, СВО, Спецоперация, война, Ялтинская конференция (1945)
Флаг над руинами Вашингтона: Ищенко объяснил, при каких условиях можно говорить о новой "Ялте"
Сейчас о "Ялте" можно было бы говорить только в том случае, если бы мы провели конференцию России, Китая и Ирана, когда чей-то флаг торчал на руинах Вашингтона, а чей-то – на руинах Брюсселя. Результаты такой конференции действовали бы довольно долго. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко