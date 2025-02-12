https://ukraina.ru/20250212/1061029659.html

Военный аналитик Алексей Леонков: Россия устроит прорыв за Осколом, если перехитрит ВСУ и разведку НАТО

Военный аналитик Алексей Леонков: Россия устроит прорыв за Осколом, если перехитрит ВСУ и разведку НАТО - 12.02.2025 Украина.ру

Военный аналитик Алексей Леонков: Россия устроит прорыв за Осколом, если перехитрит ВСУ и разведку НАТО

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-02-12T17:34

2025-02-12T17:34

2025-02-12T17:34

эксклюзив

спецоперация

сша

россия

оскол

илон маск

вооруженные силы украины

нато

купянск

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Российский плацдарм на правом берегу Оскола расширяется с каждым днем. Мы можем попытаться повторить там сценарий очеретинского прорыва вдоль железной дороги через Великий Бурлук в тыл Волчанской группировке ВСУ, если будем следовать требованиям маскировки и используем фактор внезапности.Мы же понимаем, что у нас над головой висят средства космической разведки НАТО. Особенно те, которые запускает компания Илона Маска. Когда мы читаем новости, что его SpaceX запустила 21 спутник Starlink, на самом деле речь идет о Space Shield – спутниках военного назначения. Маск выводит их на орбиту, чтобы мониторинг поля боя в зоне СВО был круглосуточным. Когда он дооснастит группировку, в режиме непрерывного вещания штабы НАТО и США будут получать информацию о перемещении наших войск.То есть если раньше спутники обеспечивали статическую картинку, когда было невозможно определить, находится ли конкретное подразделение в месте дислокации, то теперь противник будет отслеживать движение наших войск, чтобы предугадать направление нашего главного удара.Нам придется идти на хитрости, чтобы у врага это не получилась. Например – действовать малыми группами. Они сложно различаются со спутников. И они могут быстро проникать к подавленному огнем опорному пункту: забрасывают его взрывчаткой и обеспечивают продвижение наших сил.Враг хитрит, но и мы хитрим.Повторюсь, надо постоянно вести разведку за силами противника. И когда мы читаем в сводках Минобороны о срыве ротации ВСУ или уничтожении колонн, мы понимаем, что если подразделение в обороне не ротировать и не снабжать, у него наступает депрессия. Его сопротивление может ослабеть настолько, что мы за короткий штурм можем взять населенный пункт и освободить его за несколько дней.Мы продолжим нашу каскадную тактику ударов по всей линии соприкосновения, когда ВСУ не могут предугадать, где произойдет прорыв. Где-то мы специально усыпляем бдительность противника, ведя бои местного значения, а потом оказывается, что там у нас сосредоточена крупная группировка. И в атаку у нас идут не те части, кто до этого вел эти позиционные бои, а свежие части, которые подтянули для прорыва. И подтянули так, что космическая разведка США ничего об этом не знала.И когда мы осуществляем прорыв с освобождением населенного пункта, в разведсообществе США рвут на себе волосы и подзатыльники друг другу раздают по принципу: "Как ты умудрился проспать?". Потому что во время этих наших успехов обнуляются не только поставки западного оружия на Украину, но и ценные западные специалисты, которые руководят боевым действиями из штабов, расположенных близко к линии соприкосновения.

https://ukraina.ru/20211221/1032930528.html

https://ukraina.ru/20250211/1060997958.html

сша

россия

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, сша, россия, оскол, илон маск, вооруженные силы украины, нато, купянск