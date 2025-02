https://ukraina.ru/20250212/1061031506.html

Зеленский торгует чужими недрами, мобилизованные бегут из ВСУ, преступления на Курщине. Итоги 12 февраля

Киев предлагает США расплатиться редкоземельными металлами, фактически находящимися на освобождённых российских территориях. Заседание группы по вооружению Украины в формате "Рамштайн" не вызвало восторгов в Киеве. Президенты США и России обсуждают Украину без Зеленского и ЕС

Идея оплаты Киевом редкоземельными металлами продолжения помощи США стала одной из главных в феврале. Владимир Зеленский актуализировал её 10 февраля в интервью британской The Guardian, заявив, что ещё в прошлом году предлагал Вашингтону такую форму сотрудничества. При этом Зеленский умолчал, что интересующие Белый дом редкоземельные металлы находятся преимущественно в ДНР и ЛНР.Зеленский также рассказал британской аудитории, а заодно и всем остальным о готовности к переговорам. Ранее он пояснял, что запрет на переговоры с Россией не касается президента, коим себя считает Зеленский.Москва неоднократно обращала внимание на то, что установленный Киевом запрет на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным не отменён, а полномочия Зеленского давно истекли. Таким образом, подписание с ним любых документов нецелесообразно.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в общении с журналистами 12 февраля опроверг ряд заявлений Зеленского. В частности – о якобы неготовности России к переговорам."Президент Путин неоднократно заявлял, что он и Российская Федерация открыта для мирных переговоров. Позиция России абсолютно прозрачна, она последовательна и хорошо известна в мире", – напомнил Песков.Также 12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится тогда, когда президенты примут соответствующее решение. До этого Трамп сообщал американской прессе о телефонных разговорах с российским коллегой, отказываясь уточнять, сколько было таких контактов. Он лишь отметил, что обсуждал с президентом России проблему конфликта на Украине.Тем временем британская газета Financial Times обратила внимание на то, что фактически оформляющаяся без Зеленского и ЕС "сделка" президентов США и России станет кошмаром для Евросоюза. Издание также отметило, что европейские политики постепенно меняют свою позицию по Украине.Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 12 февраля отреагировал на заявления Зеленского The Guardian об обмене территориями с Россией и необходимости принуждения Москвы силой к желаемому в Киеве результату. В этом и предыдущих интервью Зеленский говорил о российской Курской области, где с августа 2024 года находятся украинские войска."Мир через силу, говорите? Иногда эта концепция работает и вправду. Например, демонстрируя реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил. Как сегодня в Киеве после прилёта наших ракет и БПЛА. Хотя и такие действия не способны полностью очистить мозги тем нелегитимным скоморохам, которые, дрожа от страха и наркотической абстиненции, несут на камеру чушь про обмен территориями. Для таких единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими. По совету президента США", – пояснил Медведев.Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Об очередном эпизоде проинформировало 12 февраля Минобороны России.Согласно официальному сообщению, после освобождения села Николаево-Дарьино в Курской области от ВСУ выяснилось, что украинские боевики держали в заложниках мирных жителей и убили почти всех мужчин – кроме одного. Более полугода жители села находились в заложниках у украинских интервентов, которые прикрывались ими, как живым щитом, не оказывали им никакой помощи, издевались и убивали.Тем временем российская контртеррористическая операция в упомянутой Зеленским Курской области продолжалась с нанесением ВСУ и наёмническим формированиям ощутимых потерь.По данным Минобороны России, подразделениями российской войсковой группировки "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, штурмовой бригады, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Косица, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Никольский, Олешня, Рубанщина, Свердликово и Суджа.Были отражены три контратаки противника. Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.Потери ВСУ за сутки составили более 390 военнослужащих. Также были уничтожены два танка, в том числе один Leopard производства Германии и мостоукладчик "Biber" также немецкого производства, две боевые машины пехоты, в том числе одна Bradley производства США, САУ М109 Paladin также производства США, три бронетранспортёра, пять артиллерийских орудий, четыре миномета, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", станция РЭБ и другая военная техника, а также склад боеприпасов.Потери ВСУ на Курщине приблизились к отметке 60 тысяч человек, что эквивалентно численности военнослужащих общевойсковой армии (60-100 тысяч). Среди общих потерь украниской стороны на этом направлении учтены 361 танк, 262 БМП, 211 БТР, 1854 боевые бронемашины, 1944 автомобиля, 430 артиллерийских орудий, 48 установок РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 19 пусковых установок ЗРК, 107 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы и множество другой техники.В интервью британскому изданию Зеленский заявил о необходимости гарантий безопасности для Киева. По мнению украинского политика, таковые может предоставить только США."Есть голоса, которые говорят, что Европа могла бы предложить гарантии безопасности без американцев, и я всегда говорю нет, — сказал Зеленский. – Гарантии безопасности без Америки — это не настоящие гарантии безопасности".При этом он подчеркнул, что для безопасности Украины крайне важно, чтобы военная поддержка США продолжалась. Зеленский привёл в пример старые системы ПВО Patriot американского производства, которые дополняют поставки более новых зенитно-ракетных систем из ЕС – таких, как IRIS-T (ФРГ).Упомянутый Зеленским комплекс Patriot не помешал поразить цели российским "Искандерам" в ходе массированного ночного ракетного удара по Киеву. Украина по-прежнему полностью зависит от военных поставок НАТО – как по оружию, так и по боеприпасам, данным спутниковой разведки и всему остальному.Об этом шла речь на 26-м заседании группы по милитаризации Украины в формате "Рамштайн". Мероприятие состоялось 12 февраля не на одноименной базе ВВС США в ФРГ, давшей также название знаменитому немецкой группе. Оно прошло в брюссельской штаб-квартире НАТО и впервые под председательством представителя не США, а Британии."Мы знаем, что Украина сама по себе, как и Литва, обладает действительно впечатляющей оборонно-промышленной базой. Мы знаем, что Литва и Дания… в этом участвуют и другие страны… Канада и другие открыли свою обороннопромышленную базу, чтобы союзники по НАТО покупали там, а затем закупали у них, а затем поставляли это на Украину. Это также помогает [украинской] экономике, так что вопрос о том, как доставить на Украину все необходимое и так далее, и кто будет за это платить… Я предполагаю, что на европейских союзников будет оказываться все большее давление, чтобы они активизировали свои действия, в том числе и финансовые", – сказал генсек НАТО Марк Рютте.В итоге прозвучали дежурные заявления о необходимости поддерживать нынешнее руководство Украины и тратить больше на милитаризацию стран-членов военно-политического блока. Новый глава Пентагона Пит Хегсет тоже огорчил делегацию из Киева. Он заявил главе Минобороны Украины Рустему Умерову и другим участникам "Рамштайна", что Киеву не следует надеяться на членство в альянсе и возвращения к границам до госпереворота 2014 года."Мы хотим, как и вы, суверенной и процветающей Украины. Однако мы должны начать с признания того, что возвращение к границам Украины до 2014 года – это нереалистичная задача", – сказал глава Пентагона на заседании контактной группы в Брюсселе.Хегсет также ясно дал понять, стоит ли Зеленскому, Умерову, Ермаку и другим киевским политикам в условиях СВО продолжать рассказывать друг другу и всем остальным сказки о якобы возможном членстве постсоветской републики в Североатлантическом альянсе."США не верят в то, что членство в НАТО для Украины является реалистичным результатом для достигнутого путём переговоров урегулирования", – заявил Хегсет.СБУ заявила о поимке главы штаба своего Антитеррористического центра. Об этом 12 февраля сообщил глава украинской спецслужбы Василий Малюк*.По словам Малюка*, СБУ в результате сложнейшей "многоходовочки" задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности своего коллеги, который якобы с 2016 года работал на российскую спецслужбу.Глава СБУ сообщил, что через главу Антитеррористического центра долгое время передавалась дезинформация. По его словам, он с товарищами по СБУ фактически сожительствовал с находящимся в разработке коллегой."Мы работаем сегодня и на фронте, и за линией фронта в тылу врага, и в воздухе, и в море, и, понятно, на территории Украины", – заверил Малюк*.Два члена диверсионно-террористической групп Службы внешней разведки Украины ближайшие 23 года проведут в местах лишения свободы и заплатят штраф в 900 000 рублей. Первый Западный окружной военный суд установил, что Александр Майструк и Эдуард Усатенко в канун Дня Победы 2023 года предприняли попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций."Фигуранты хотели добиться остановки ядерных реакторов и нарушения штатного режима работы АЭС, чтобы нанести серьезный экономический и репутационный ущерб Российской Федерации", – сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.Она отметила, что суд впервые в своей истории рассмотрел уголовное дело, где обвиняемым вменялось прохождение обучения в целях осуществления диверсионной и террористической деятельности. Майструку и Усатенко удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, а также заложить СВУ под семь опор Калининской АЭС. Причиненный ими ущерб составил более 10 миллионов рублей.Драматические истории насильственной мобилизации на Украине по-прежнему приковывают внимание обывателей и журналистов. Издание "Страна" рассказало 12 февраля о нескольких таких случаях."В Киеве мужчина сбежал с ВВК [военно-врачебной комиссии] через окно шестого этажа, но упал, спускаясь по трубе, сообщает Муниципальная охрана. Его госпитализировали. Муниципальная охрана в своем посте насмешливо пишет, что мужчина может претендовать на премию Оскар за "побег по-голливудски", а "состояние главного героя уточняется", – отметило издание.В буквально следующей публикации оно сообщило, как в Харькове на территории ТЦК (военкомата) на военкома напали с газовым баллончиком и ранили ножом. Накануне в Ровненской области мужчины избили сотрудников ТЦК.*Признан в РФ экстремистом и террористомТакже на тему переговорного процесса о мире на Украине материал автора издания Украина.ру Евгении Кондаковой: Первые ласточки Трампа полетели в Россию и на Украину. Кому доверили решение этого щепетильного вопроса

