Зеленский торгует чужими недрами, мобилизованные бегут из ВСУ, преступления на Курщине. Итоги 12 февраля
© СБУ
© СБУ
Киев предлагает США расплатиться редкоземельными металлами, фактически находящимися на освобождённых российских территориях. Заседание группы по вооружению Украины в формате "Рамштайн" не вызвало восторгов в Киеве. Президенты США и России обсуждают Украину без Зеленского и ЕС
Идея оплаты Киевом редкоземельными металлами продолжения помощи США стала одной из главных в феврале. Владимир Зеленский актуализировал её 10 февраля в интервью британской The Guardian, заявив, что ещё в прошлом году предлагал Вашингтону такую форму сотрудничества. При этом Зеленский умолчал, что интересующие Белый дом редкоземельные металлы находятся преимущественно в ДНР и ЛНР.
Зеленский также рассказал британской аудитории, а заодно и всем остальным о готовности к переговорам. Ранее он пояснял, что запрет на переговоры с Россией не касается президента, коим себя считает Зеленский.
Москва неоднократно обращала внимание на то, что установленный Киевом запрет на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным не отменён, а полномочия Зеленского давно истекли. Таким образом, подписание с ним любых документов нецелесообразно.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в общении с журналистами 12 февраля опроверг ряд заявлений Зеленского. В частности – о якобы неготовности России к переговорам.
"Президент Путин неоднократно заявлял, что он и Российская Федерация открыта для мирных переговоров. Позиция России абсолютно прозрачна, она последовательна и хорошо известна в мире", – напомнил Песков.
Также 12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится тогда, когда президенты примут соответствующее решение. До этого Трамп сообщал американской прессе о телефонных разговорах с российским коллегой, отказываясь уточнять, сколько было таких контактов. Он лишь отметил, что обсуждал с президентом России проблему конфликта на Украине.
Тем временем британская газета Financial Times обратила внимание на то, что фактически оформляющаяся без Зеленского и ЕС "сделка" президентов США и России станет кошмаром для Евросоюза. Издание также отметило, что европейские политики постепенно меняют свою позицию по Украине.
15:33Умеров заявил о готовности Киева к переговорам, но уточнил важную детальУкраина готова к переговорам с Россией по урегулированию конфликта. Об этом 12 февраля заявил министр обороны Рустем Умеров, который прибыл в Брюссель на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". О его словах написало украинское издание "Страна.ua"
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 12 февраля отреагировал на заявления Зеленского The Guardian об обмене территориями с Россией и необходимости принуждения Москвы силой к желаемому в Киеве результату. В этом и предыдущих интервью Зеленский говорил о российской Курской области, где с августа 2024 года находятся украинские войска.
"Мир через силу, говорите? Иногда эта концепция работает и вправду. Например, демонстрируя реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил. Как сегодня в Киеве после прилёта наших ракет и БПЛА. Хотя и такие действия не способны полностью очистить мозги тем нелегитимным скоморохам, которые, дрожа от страха и наркотической абстиненции, несут на камеру чушь про обмен территориями. Для таких единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими. По совету президента США", – пояснил Медведев.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Об очередном эпизоде проинформировало 12 февраля Минобороны России.
Согласно официальному сообщению, после освобождения села Николаево-Дарьино в Курской области от ВСУ выяснилось, что украинские боевики держали в заложниках мирных жителей и убили почти всех мужчин – кроме одного. Более полугода жители села находились в заложниках у украинских интервентов, которые прикрывались ими, как живым щитом, не оказывали им никакой помощи, издевались и убивали.
Тем временем российская контртеррористическая операция в упомянутой Зеленским Курской области продолжалась с нанесением ВСУ и наёмническим формированиям ощутимых потерь.
По данным Минобороны России, подразделениями российской войсковой группировки "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, штурмовой бригады, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Косица, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Никольский, Олешня, Рубанщина, Свердликово и Суджа.
Были отражены три контратаки противника. Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.
Потери ВСУ за сутки составили более 390 военнослужащих. Также были уничтожены два танка, в том числе один Leopard производства Германии и мостоукладчик "Biber" также немецкого производства, две боевые машины пехоты, в том числе одна Bradley производства США, САУ М109 Paladin также производства США, три бронетранспортёра, пять артиллерийских орудий, четыре миномета, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", станция РЭБ и другая военная техника, а также склад боеприпасов.
Потери ВСУ на Курщине приблизились к отметке 60 тысяч человек, что эквивалентно численности военнослужащих общевойсковой армии (60-100 тысяч). Среди общих потерь украниской стороны на этом направлении учтены 361 танк, 262 БМП, 211 БТР, 1854 боевые бронемашины, 1944 автомобиля, 430 артиллерийских орудий, 48 установок РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 19 пусковых установок ЗРК, 107 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы и множество другой техники.
В интервью британскому изданию Зеленский заявил о необходимости гарантий безопасности для Киева. По мнению украинского политика, таковые может предоставить только США.
"Есть голоса, которые говорят, что Европа могла бы предложить гарантии безопасности без американцев, и я всегда говорю нет, — сказал Зеленский. – Гарантии безопасности без Америки — это не настоящие гарантии безопасности".
При этом он подчеркнул, что для безопасности Украины крайне важно, чтобы военная поддержка США продолжалась. Зеленский привёл в пример старые системы ПВО Patriot американского производства, которые дополняют поставки более новых зенитно-ракетных систем из ЕС – таких, как IRIS-T (ФРГ).
Упомянутый Зеленским комплекс Patriot не помешал поразить цели российским "Искандерам" в ходе массированного ночного ракетного удара по Киеву. Украина по-прежнему полностью зависит от военных поставок НАТО – как по оружию, так и по боеприпасам, данным спутниковой разведки и всему остальному.
Об этом шла речь на 26-м заседании группы по милитаризации Украины в формате "Рамштайн". Мероприятие состоялось 12 февраля не на одноименной базе ВВС США в ФРГ, давшей также название знаменитому немецкой группе. Оно прошло в брюссельской штаб-квартире НАТО и впервые под председательством представителя не США, а Британии.
"Мы знаем, что Украина сама по себе, как и Литва, обладает действительно впечатляющей оборонно-промышленной базой. Мы знаем, что Литва и Дания… в этом участвуют и другие страны… Канада и другие открыли свою обороннопромышленную базу, чтобы союзники по НАТО покупали там, а затем закупали у них, а затем поставляли это на Украину. Это также помогает [украинской] экономике, так что вопрос о том, как доставить на Украину все необходимое и так далее, и кто будет за это платить… Я предполагаю, что на европейских союзников будет оказываться все большее давление, чтобы они активизировали свои действия, в том числе и финансовые", – сказал генсек НАТО Марк Рютте.
В итоге прозвучали дежурные заявления о необходимости поддерживать нынешнее руководство Украины и тратить больше на милитаризацию стран-членов военно-политического блока.
Новый глава Пентагона Пит Хегсет тоже огорчил делегацию из Киева. Он заявил главе Минобороны Украины Рустему Умерову и другим участникам "Рамштайна", что Киеву не следует надеяться на членство в альянсе и возвращения к границам до госпереворота 2014 года.
"Мы хотим, как и вы, суверенной и процветающей Украины. Однако мы должны начать с признания того, что возвращение к границам Украины до 2014 года – это нереалистичная задача", – сказал глава Пентагона на заседании контактной группы в Брюсселе.
Хегсет также ясно дал понять, стоит ли Зеленскому, Умерову, Ермаку и другим киевским политикам в условиях СВО продолжать рассказывать друг другу и всем остальным сказки о якобы возможном членстве постсоветской републики в Североатлантическом альянсе.
"США не верят в то, что членство в НАТО для Украины является реалистичным результатом для достигнутого путём переговоров урегулирования", – заявил Хегсет.
16:44Генеративный Умеров и гибридный Рютте. В Брюсселе собрали "Рамштайн" по УкраинеВоеначальники стран Запада собираются в Европе. 12 февраля в Брюссель прибыли участники встречи министров обороны НАТО плюс глава Минобороны Украины Рустем Умеров. Штаб альянса впервые посетил глава Пентагона Пит Хегсет.
СБУ заявила о поимке главы штаба своего Антитеррористического центра. Об этом 12 февраля сообщил глава украинской спецслужбы Василий Малюк*.
По словам Малюка*, СБУ в результате сложнейшей "многоходовочки" задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности своего коллеги, который якобы с 2016 года работал на российскую спецслужбу.
Глава СБУ сообщил, что через главу Антитеррористического центра долгое время передавалась дезинформация. По его словам, он с товарищами по СБУ фактически сожительствовал с находящимся в разработке коллегой.
"Мы работаем сегодня и на фронте, и за линией фронта в тылу врага, и в воздухе, и в море, и, понятно, на территории Украины", – заверил Малюк*.
Два члена диверсионно-террористической групп Службы внешней разведки Украины ближайшие 23 года проведут в местах лишения свободы и заплатят штраф в 900 000 рублей. Первый Западный окружной военный суд установил, что Александр Майструк и Эдуард Усатенко в канун Дня Победы 2023 года предприняли попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций.
"Фигуранты хотели добиться остановки ядерных реакторов и нарушения штатного режима работы АЭС, чтобы нанести серьезный экономический и репутационный ущерб Российской Федерации", – сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
Она отметила, что суд впервые в своей истории рассмотрел уголовное дело, где обвиняемым вменялось прохождение обучения в целях осуществления диверсионной и террористической деятельности. Майструку и Усатенко удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, а также заложить СВУ под семь опор Калининской АЭС. Причиненный ими ущерб составил более 10 миллионов рублей.
Драматические истории насильственной мобилизации на Украине по-прежнему приковывают внимание обывателей и журналистов. Издание "Страна" рассказало 12 февраля о нескольких таких случаях.
"В Киеве мужчина сбежал с ВВК [военно-врачебной комиссии] через окно шестого этажа, но упал, спускаясь по трубе, сообщает Муниципальная охрана. Его госпитализировали. Муниципальная охрана в своем посте насмешливо пишет, что мужчина может претендовать на премию Оскар за "побег по-голливудски", а "состояние главного героя уточняется", – отметило издание.
В буквально следующей публикации оно сообщило, как в Харькове на территории ТЦК (военкомата) на военкома напали с газовым баллончиком и ранили ножом. Накануне в Ровненской области мужчины избили сотрудников ТЦК.
*Признан в РФ экстремистом и террористом
Также на тему переговорного процесса о мире на Украине материал автора издания Украина.ру Евгении Кондаковой: Первые ласточки Трампа полетели в Россию и на Украину. Кому доверили решение этого щепетильного вопроса