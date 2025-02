https://ukraina.ru/20250212/1061017725.html

Лондон готовит брюссельскую "капусту". Как Запад определяется с новыми условиями войны в Украине

12.02.2025

Лондон готовит брюссельскую "капусту". Как Запад определяется с новыми условиями войны в Украине

Сегодня, 12 февраля 2025 года, в Брюсселе важный и многолюдный день. Но дело не в традиционном интересе к писающим мальчику, девочке и собачке, которым бельгийцы заманивают туристов посетить свой вполне симпатичный город-туалет под открытым небом.

Там, в столице Бельгии, одновременно пройдут не только 26-е заседание Контактной группы по украинской войне в формате "Рамштайн", но и заседание глав минобороны стран НАТО, а также встреча глав МИД стран Евросоюза и Украины.Уже известна и главная особенность 26-го "Рамштайна": проведет его министр обороны не США, а Великобритании – некто Джон Хили. Хотя и новый глава Пентагона Пит Хегсет тоже завернет в столицу шоколада, но с пустыми руками – впервые США даже не анонсируют новый транш помощи украинским неонацистам. Поговаривали, что на огонек может завернуть и новый госсекретарь США Марко Рубио.Но не факт, ибо в Вашингтоне, похоже, уверены, что бывший майор Хегсет, 44-летний выпивоха и бузотер, и сам справится с собравшейся публикой и нагнет ее как следует и как завещал президент США Дональд Трамп, который не скрывает пренебрежительную брезгливость, когда речь заходит о европейских политиках.Но и Трампа можно понять: глядя на этих, с позволения сказать, министров, трудно сдержаться: гей на гее и лесбиянками погоняет, а в США нынче в цене традиционные ценности…Однако все эти мероприятия в Брюсселе – лишь прелюдия к 14-16 февраля, когда в Мюнхене пройдет конференция по безопасности. Вот на нее вызовут просроченного главаря неонацистов Владимира Зеленского, чтобы он, значит, представил некую "позицию Киева" по прекращению войны и достижению "длительного и прочного мира", чего от него чисто формально требует Трамп.Туда вот точно прибудет внушительная американская делегация – во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, к которому присоединятся Хегсет, госсекретарь Рубио и даже спецпредставитель по Украине Кит Келлог.Оно и понятно: все эти мероприятия на новом витке истории и с новым руководством США должны подтвердить неизменными или подрихтовать и утвердить два подхода к войне в Европе.Первый – уже давно бесперебойно действующий, согласно которому Украина на войну с Россией с целью нанести ей стратегическое поражение поставляет пушечное мясо, а коллективный Запад – оружие и деньги.Второй подход недавно решил видоизменить Трамп, который хочет, чтобы Украина по-прежнему обеспечивала войну живой силой, но вот деньги на это кровавое удовольствие "ястребов" давала Европа. Точнее – чтобы Европа выделала деньги, но шли они в США на американское оружие, а сами американцы от конфликта максимально дистанцировались и только стригли купоны. Дешево и сердито, но весело и обильно.Именно эти два подхода представители коллективного Запада и должны обсудить и в Брюсселе, и в Мюнхене. Однако, увы, такая массированная подготовка к легализации американских хотелок нужна потому, что многие уже называют альтернативу – создание некоей европейской антитрамповской коалиции. Из той политической шушеры Европы, которая была взращена бывшей властью США, состоящей из представителей Демократической партии и ее передового отряда из ЛГБТ-активистов и прочих небинарных личностей с перьями протеста в самых необычных местах.Чтобы показать Трампу, как он ошибается с двумя полами – мужским и женским, в Великобритании, считающейся вернейшим союзником США, демонстративно и нарочито назначили нового министра здравоохранения. Им стала 52-летняя Эшли Далтон, о которой говорили, что она – откровенная лесбиянка.Дело оказалось еще более запутанным. Сама Эшли называет себя сторонником ЛГБТ*-сообщества и "женщиной-геем". Но не только этим передовые и продвинутые британцы собираются бороться с половым самоуправством Трампа. Новый министр для начала уже давно призвала уважать всех, кто считает, что они – ламы, и относиться к этому "с достоинством и уважением".Да-да, те самые симпатичнейшие южноамериканские млекопитающие из семейства верблюдовых и отряда китопарнокопытных, которые отличаются от не менее симпатичных альпак (домашних мозоленогих животных, помогающих тамошним индейцам по хозяйству), большим размером и более удлиненной головой. Кроме того, в отличие от верблюдов ламы не имеют горба, но охотно плюются. Если их разозлить.А когда Эшли назначили, она на радостях вообще решила сокрушить Трампа и публично заявила, что не верит в "гендерные" туалеты, и потребовала устранить деление клозетов на мужские и женские. Или хотя бы запретить чисто женские. Мотивирует она это тем, что у женщин может быть воля, а также почему-то тем, что сторонники Брексита недальновидны и глупы.И вот что с такими союзниками делать бедному (в полово-нравственном отношении, разумеется) Трампу? Как побеждать Путина или иранских моджахедов?Вот чтобы неамериканские представители в Европе поняли, кто в доме хозяин, и все же не расслабляли булки с шоколадом при виде плюющейся ламы, выходящей из трансгендерного туалета, Трамп уже пообещал начать торговую войну со странами ЕС и поднять пошлины на евротовары до 25%. Равно как и потребовал, чтобы европейские страны-члены НАТО обязались увеличить расходы на оборону до 3%, а то и до 5% от ВВП. А еще лучше – сразу до 10%. Чтобы американцы вообще не парились, а только тачали оружие в требуемых количествах.Во всяком случае, британская газета The Times написала пока примирительно и даже с гордостью: "Администрация Трампа обратилась к министру обороны Джону Хили с просьбой созвать 26-е заседание Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе... В нем примут участие Пит Хегсет, министр обороны США и ветеран сухопутных войск (СВ) США, а также коллеги из более чем 50 стран".Но конкретный результат покажут только конкретная встреча и ее результаты. Источники же The Times пока осторожны в своих прогнозах. И объясняют отказ США возглавить встречу "Рамштайн" двумя причинами:– Хегсет недавно вступил в должность главы Пентагона, только "осваивается в министерстве" и пока точно не знает, к примеру, в каком туалете его может ждать лама и альпака и оплевать. Значит, Хегсету еще чистить и чистить Пентагон, как и требует того Трамп. Вот все и ждут, что скажет Хегсет в Брюсселе, налюбовавшись писающим мальчиком;– Вашингтон пока не опубликовал, не обозначил и даже не задекларировал официальный программный документ с официальной позицией по Украине и передаче ей военной помощи. Трамп говорит о необходимости покончить с войной, но военные поставки в Украину как шли, так и идут сейчас.Исходя из этого многие, даже трамписты-скептики уверены, что не стоит торопиться с выводами о стремлении США отстраниться от конфликта на Украине. И не только потому, что Британия – штаб англосаксов в Европе, хотя и без трансгендерных туалетов с ламами. Все уверены, что, скорее всего, Вашингтону придется более конкретно — и уже публично — обозначить свою позицию и по Украине, и в отношении России.Специалисты утверждают, что коренные интересы США и коллективного Запада расходятся с российскими, а значит, ожидать потепления их отношений с Россией не приходится. Равно как и поспешно записывать Трампа и его соратников в миротворцы с некими типа пророссийскими взглядами.А газета The Washington Post буквально 10 февраля сего года в статье о Ките Келлоге рассказала, что он как раз не миротворец, а может стать одним из бенефициаров войны в Украине. Потому что Трамп только играется в миротворца, а Келлог ему подыгрывает. "Американский посланник по вопросам войны на Украине (Кит Келлог. – Авт.) — не голубь в отношении России, как и его дочь. Обнадеживающие признаки указывают на то, что Трамп не собирается отказываться от Украины", — написала газета.Журналисты напоминают, что сам Келлог перед комитетом по вооруженным силам Сената США ровно два года назад, в феврале 2023 года после поездки на Украину рассказал: "Причина этой войны очевидна. Русский диктатор Владимир Путин всегда завидовал американской победе в Холодной войне и открыто говорил о своём желании её пересмотреть. Единственный способ заставить его начать переговоры — это поставить Российскую армию на Украине перед угрозой поражения".Но даже не только в Путине, оказывается, дело. Война в Украине – лежбище для Келлогов, там у них, как говорится в одном сериале, любовь с интересом. Потому что дочь спецпосланника Меган Моббс, выпускница Вест-Пойнта, и как президент благотворительной R.T. Weatherman Foundation с начала военного конфликта занимается гуманитарной помощью на Украине.The Washington Post утверждает, что фонд сердобольной дочурки Келлога "с первых дней работает на границе Украины и Румынии, организовывая логистические центры. Он доставил более 10 тыс. паллет с медикаментами, медицинским оборудованием и другими гуманитарными грузами в 70 с лишним больниц и благотворительных организаций (в Украине, разумеется. – Авт.)". Фонд также эвакуирует раненых в Украине "американских добровольцев в военный госпиталь США в Ландштуле (ФРГ), где они получают специализированную медицинскую помощь", и занимается репатриацией тел погибших американских наемников.При этом дочь Келлога – убежденная сторонница войны с Россией и утверждает: "Одна из новых ложных идей, которую продвигают недобросовестные люди, — что нет ничего, ради чего стоит сражаться и умирать. Мир любой ценой — это не мир, а капитуляция, замаскированная под добродетель. Истинный мир требует силы, жертвенности и готовности защищать справедливость — даже если это дорого обходится".Вот сколько и чего прилипло к рукам в этом увлекательном процессе и патриотическом порыве, может выяснить только обещанный Трампом аудит поставок на войну в Украине. Значит, и Келлогу есть опасаться главного – как бы в результате аудита-расследования не выйти на самих себя.А сам Трамп вольно или невольно уже заявил коэффициент прибыли, которую он хочет получить за войну с Украины. – он потребовал, как известно, предоставить ему редкоземельных металлов на сумму в 500 млрд долл. При том, что США, по данным их представителей, оказали Украине помощь "всего" на 170 млрд. долл. Хороший коэффициент получается — 3 к 1.Так что Трамп, говоря о мире, просто подстилает соломку. Он цинично и небезосновательно надеется, что Россия согласится на перемирие, чтобы не нести затраты на войну, не подвергать смертельной опасности своих граждан, уважить требования своих соратников и союзников по Глобальному Югу, которым война в Европе мешает развиваться и торговать.Ну а если Россия откажется от американских предложений, подчас очень похожих на ультиматумы, упакованные в красивые обертки, то тогда война продолжится. И Трамп под нее хочет, чтобы Европа более щедро покупала американское оружие, и потому давит на партнеров. Он рассчитывает на беспроигрышный вариант.О проблемах с редкоземельными металлами и минералами, которые собирается получить Трамп в обмен на поддержку Соединенными Штатами Украины - в интервью Алексея Зубца: Редкоземельные металлы Украины для Трампа — это блеф Зеленского и старых республиканцев* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

