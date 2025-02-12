Лондон готовит брюссельскую "капусту". Как Запад определяется с новыми условиями войны в Украине - 12.02.2025 Украина.ру
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Лондон готовит брюссельскую "капусту". Как Запад определяется с новыми условиями войны в Украине
Лондон готовит брюссельскую "капусту". Как Запад определяется с новыми условиями войны в Украине - 12.02.2025 Украина.ру
Лондон готовит брюссельскую "капусту". Как Запад определяется с новыми условиями войны в Украине
Сегодня, 12 февраля 2025 года, в Брюсселе важный и многолюдный день. Но дело не в традиционном интересе к писающим мальчику, девочке и собачке, которым бельгийцы заманивают туристов посетить свой вполне симпатичный город-туалет под открытым небом.
2025-02-12T15:16
2025-02-12T15:42
украина
сша
европа
дональд трамп
пит хегсет
кит келлог
рамштайн
пентагон
контактная группа
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Там, в столице Бельгии, одновременно пройдут не только 26-е заседание Контактной группы по украинской войне в формате "Рамштайн", но и заседание глав минобороны стран НАТО, а также встреча глав МИД стран Евросоюза и Украины.Уже известна и главная особенность 26-го "Рамштайна": проведет его министр обороны не США, а Великобритании – некто Джон Хили. Хотя и новый глава Пентагона Пит Хегсет тоже завернет в столицу шоколада, но с пустыми руками – впервые США даже не анонсируют новый транш помощи украинским неонацистам. Поговаривали, что на огонек может завернуть и новый госсекретарь США Марко Рубио.Но не факт, ибо в Вашингтоне, похоже, уверены, что бывший майор Хегсет, 44-летний выпивоха и бузотер, и сам справится с собравшейся публикой и нагнет ее как следует и как завещал президент США Дональд Трамп, который не скрывает пренебрежительную брезгливость, когда речь заходит о европейских политиках.Но и Трампа можно понять: глядя на этих, с позволения сказать, министров, трудно сдержаться: гей на гее и лесбиянками погоняет, а в США нынче в цене традиционные ценности…Однако все эти мероприятия в Брюсселе – лишь прелюдия к 14-16 февраля, когда в Мюнхене пройдет конференция по безопасности. Вот на нее вызовут просроченного главаря неонацистов Владимира Зеленского, чтобы он, значит, представил некую "позицию Киева" по прекращению войны и достижению "длительного и прочного мира", чего от него чисто формально требует Трамп.Туда вот точно прибудет внушительная американская делегация – во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, к которому присоединятся Хегсет, госсекретарь Рубио и даже спецпредставитель по Украине Кит Келлог.Оно и понятно: все эти мероприятия на новом витке истории и с новым руководством США должны подтвердить неизменными или подрихтовать и утвердить два подхода к войне в Европе.Первый – уже давно бесперебойно действующий, согласно которому Украина на войну с Россией с целью нанести ей стратегическое поражение поставляет пушечное мясо, а коллективный Запад – оружие и деньги.Второй подход недавно решил видоизменить Трамп, который хочет, чтобы Украина по-прежнему обеспечивала войну живой силой, но вот деньги на это кровавое удовольствие "ястребов" давала Европа. Точнее – чтобы Европа выделала деньги, но шли они в США на американское оружие, а сами американцы от конфликта максимально дистанцировались и только стригли купоны. Дешево и сердито, но весело и обильно.Именно эти два подхода представители коллективного Запада и должны обсудить и в Брюсселе, и в Мюнхене. Однако, увы, такая массированная подготовка к легализации американских хотелок нужна потому, что многие уже называют альтернативу – создание некоей европейской антитрамповской коалиции. Из той политической шушеры Европы, которая была взращена бывшей властью США, состоящей из представителей Демократической партии и ее передового отряда из ЛГБТ-активистов и прочих небинарных личностей с перьями протеста в самых необычных местах.Чтобы показать Трампу, как он ошибается с двумя полами – мужским и женским, в Великобритании, считающейся вернейшим союзником США, демонстративно и нарочито назначили нового министра здравоохранения. Им стала 52-летняя Эшли Далтон, о которой говорили, что она – откровенная лесбиянка.Дело оказалось еще более запутанным. Сама Эшли называет себя сторонником ЛГБТ*-сообщества и "женщиной-геем". Но не только этим передовые и продвинутые британцы собираются бороться с половым самоуправством Трампа. Новый министр для начала уже давно призвала уважать всех, кто считает, что они – ламы, и относиться к этому "с достоинством и уважением".Да-да, те самые симпатичнейшие южноамериканские млекопитающие из семейства верблюдовых и отряда китопарнокопытных, которые отличаются от не менее симпатичных альпак (домашних мозоленогих животных, помогающих тамошним индейцам по хозяйству), большим размером и более удлиненной головой. Кроме того, в отличие от верблюдов ламы не имеют горба, но охотно плюются. Если их разозлить.А когда Эшли назначили, она на радостях вообще решила сокрушить Трампа и публично заявила, что не верит в "гендерные" туалеты, и потребовала устранить деление клозетов на мужские и женские. Или хотя бы запретить чисто женские. Мотивирует она это тем, что у женщин может быть воля, а также почему-то тем, что сторонники Брексита недальновидны и глупы.И вот что с такими союзниками делать бедному (в полово-нравственном отношении, разумеется) Трампу? Как побеждать Путина или иранских моджахедов?Вот чтобы неамериканские представители в Европе поняли, кто в доме хозяин, и все же не расслабляли булки с шоколадом при виде плюющейся ламы, выходящей из трансгендерного туалета, Трамп уже пообещал начать торговую войну со странами ЕС и поднять пошлины на евротовары до 25%. Равно как и потребовал, чтобы европейские страны-члены НАТО обязались увеличить расходы на оборону до 3%, а то и до 5% от ВВП. А еще лучше – сразу до 10%. Чтобы американцы вообще не парились, а только тачали оружие в требуемых количествах.Во всяком случае, британская газета The Times написала пока примирительно и даже с гордостью: "Администрация Трампа обратилась к министру обороны Джону Хили с просьбой созвать 26-е заседание Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе... В нем примут участие Пит Хегсет, министр обороны США и ветеран сухопутных войск (СВ) США, а также коллеги из более чем 50 стран".Но конкретный результат покажут только конкретная встреча и ее результаты. Источники же The Times пока осторожны в своих прогнозах. И объясняют отказ США возглавить встречу "Рамштайн" двумя причинами:– Хегсет недавно вступил в должность главы Пентагона, только "осваивается в министерстве" и пока точно не знает, к примеру, в каком туалете его может ждать лама и альпака и оплевать. Значит, Хегсету еще чистить и чистить Пентагон, как и требует того Трамп. Вот все и ждут, что скажет Хегсет в Брюсселе, налюбовавшись писающим мальчиком;– Вашингтон пока не опубликовал, не обозначил и даже не задекларировал официальный программный документ с официальной позицией по Украине и передаче ей военной помощи. Трамп говорит о необходимости покончить с войной, но военные поставки в Украину как шли, так и идут сейчас.Исходя из этого многие, даже трамписты-скептики уверены, что не стоит торопиться с выводами о стремлении США отстраниться от конфликта на Украине. И не только потому, что Британия – штаб англосаксов в Европе, хотя и без трансгендерных туалетов с ламами. Все уверены, что, скорее всего, Вашингтону придется более конкретно — и уже публично — обозначить свою позицию и по Украине, и в отношении России.Специалисты утверждают, что коренные интересы США и коллективного Запада расходятся с российскими, а значит, ожидать потепления их отношений с Россией не приходится. Равно как и поспешно записывать Трампа и его соратников в миротворцы с некими типа пророссийскими взглядами.А газета The Washington Post буквально 10 февраля сего года в статье о Ките Келлоге рассказала, что он как раз не миротворец, а может стать одним из бенефициаров войны в Украине. Потому что Трамп только играется в миротворца, а Келлог ему подыгрывает. "Американский посланник по вопросам войны на Украине (Кит Келлог. – Авт.) — не голубь в отношении России, как и его дочь. Обнадеживающие признаки указывают на то, что Трамп не собирается отказываться от Украины", — написала газета.Журналисты напоминают, что сам Келлог перед комитетом по вооруженным силам Сената США ровно два года назад, в феврале 2023 года после поездки на Украину рассказал: "Причина этой войны очевидна. Русский диктатор Владимир Путин всегда завидовал американской победе в Холодной войне и открыто говорил о своём желании её пересмотреть. Единственный способ заставить его начать переговоры — это поставить Российскую армию на Украине перед угрозой поражения".Но даже не только в Путине, оказывается, дело. Война в Украине – лежбище для Келлогов, там у них, как говорится в одном сериале, любовь с интересом. Потому что дочь спецпосланника Меган Моббс, выпускница Вест-Пойнта, и как президент благотворительной R.T. Weatherman Foundation с начала военного конфликта занимается гуманитарной помощью на Украине.The Washington Post утверждает, что фонд сердобольной дочурки Келлога "с первых дней работает на границе Украины и Румынии, организовывая логистические центры. Он доставил более 10 тыс. паллет с медикаментами, медицинским оборудованием и другими гуманитарными грузами в 70 с лишним больниц и благотворительных организаций (в Украине, разумеется. – Авт.)". Фонд также эвакуирует раненых в Украине "американских добровольцев в военный госпиталь США в Ландштуле (ФРГ), где они получают специализированную медицинскую помощь", и занимается репатриацией тел погибших американских наемников.При этом дочь Келлога – убежденная сторонница войны с Россией и утверждает: "Одна из новых ложных идей, которую продвигают недобросовестные люди, — что нет ничего, ради чего стоит сражаться и умирать. Мир любой ценой — это не мир, а капитуляция, замаскированная под добродетель. Истинный мир требует силы, жертвенности и готовности защищать справедливость — даже если это дорого обходится".Вот сколько и чего прилипло к рукам в этом увлекательном процессе и патриотическом порыве, может выяснить только обещанный Трампом аудит поставок на войну в Украине. Значит, и Келлогу есть опасаться главного – как бы в результате аудита-расследования не выйти на самих себя.А сам Трамп вольно или невольно уже заявил коэффициент прибыли, которую он хочет получить за войну с Украины. – он потребовал, как известно, предоставить ему редкоземельных металлов на сумму в 500 млрд долл. При том, что США, по данным их представителей, оказали Украине помощь "всего" на 170 млрд. долл. Хороший коэффициент получается — 3 к 1.Так что Трамп, говоря о мире, просто подстилает соломку. Он цинично и небезосновательно надеется, что Россия согласится на перемирие, чтобы не нести затраты на войну, не подвергать смертельной опасности своих граждан, уважить требования своих соратников и союзников по Глобальному Югу, которым война в Европе мешает развиваться и торговать.Ну а если Россия откажется от американских предложений, подчас очень похожих на ультиматумы, упакованные в красивые обертки, то тогда война продолжится. И Трамп под нее хочет, чтобы Европа более щедро покупала американское оружие, и потому давит на партнеров. Он рассчитывает на беспроигрышный вариант.О проблемах с редкоземельными металлами и минералами, которые собирается получить Трамп в обмен на поддержку Соединенными Штатами Украины - в интервью Алексея Зубца: Редкоземельные металлы Украины для Трампа — это блеф Зеленского и старых республиканцев* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
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Владимир Скачко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, сша, европа, дональд трамп, пит хегсет, кит келлог, рамштайн, пентагон, контактная группа, мнения
Украина, США, Европа, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Кит Келлог, Рамштайн, Пентагон, Контактная группа, Мнения

Лондон готовит брюссельскую "капусту". Как Запад определяется с новыми условиями войны в Украине

15:16 12.02.2025 (обновлено: 15:42 12.02.2025)
 
© РИА Новости . Алекс Макнотон
- РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Сегодня, 12 февраля 2025 года, в Брюсселе важный и многолюдный день. Но дело не в традиционном интересе к писающим мальчику, девочке и собачке, которым бельгийцы заманивают туристов посетить свой вполне симпатичный город-туалет под открытым небом.
Там, в столице Бельгии, одновременно пройдут не только 26-е заседание Контактной группы по украинской войне в формате "Рамштайн", но и заседание глав минобороны стран НАТО, а также встреча глав МИД стран Евросоюза и Украины.
Уже известна и главная особенность 26-го "Рамштайна": проведет его министр обороны не США, а Великобритании – некто Джон Хили. Хотя и новый глава Пентагона Пит Хегсет тоже завернет в столицу шоколада, но с пустыми руками – впервые США даже не анонсируют новый транш помощи украинским неонацистам. Поговаривали, что на огонек может завернуть и новый госсекретарь США Марко Рубио.
Но не факт, ибо в Вашингтоне, похоже, уверены, что бывший майор Хегсет, 44-летний выпивоха и бузотер, и сам справится с собравшейся публикой и нагнет ее как следует и как завещал президент США Дональд Трамп, который не скрывает пренебрежительную брезгливость, когда речь заходит о европейских политиках.
Но и Трампа можно понять: глядя на этих, с позволения сказать, министров, трудно сдержаться: гей на гее и лесбиянками погоняет, а в США нынче в цене традиционные ценности…
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Однако все эти мероприятия в Брюсселе – лишь прелюдия к 14-16 февраля, когда в Мюнхене пройдет конференция по безопасности. Вот на нее вызовут просроченного главаря неонацистов Владимира Зеленского, чтобы он, значит, представил некую "позицию Киева" по прекращению войны и достижению "длительного и прочного мира", чего от него чисто формально требует Трамп.
Туда вот точно прибудет внушительная американская делегация – во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, к которому присоединятся Хегсет, госсекретарь Рубио и даже спецпредставитель по Украине Кит Келлог.
Оно и понятно: все эти мероприятия на новом витке истории и с новым руководством США должны подтвердить неизменными или подрихтовать и утвердить два подхода к войне в Европе.
Первый – уже давно бесперебойно действующий, согласно которому Украина на войну с Россией с целью нанести ей стратегическое поражение поставляет пушечное мясо, а коллективный Запад – оружие и деньги.
Второй подход недавно решил видоизменить Трамп, который хочет, чтобы Украина по-прежнему обеспечивала войну живой силой, но вот деньги на это кровавое удовольствие "ястребов" давала Европа. Точнее – чтобы Европа выделала деньги, но шли они в США на американское оружие, а сами американцы от конфликта максимально дистанцировались и только стригли купоны. Дешево и сердито, но весело и обильно.
Именно эти два подхода представители коллективного Запада и должны обсудить и в Брюсселе, и в Мюнхене. Однако, увы, такая массированная подготовка к легализации американских хотелок нужна потому, что многие уже называют альтернативу – создание некоей европейской антитрамповской коалиции. Из той политической шушеры Европы, которая была взращена бывшей властью США, состоящей из представителей Демократической партии и ее передового отряда из ЛГБТ-активистов и прочих небинарных личностей с перьями протеста в самых необычных местах.
Чтобы показать Трампу, как он ошибается с двумя полами – мужским и женским, в Великобритании, считающейся вернейшим союзником США, демонстративно и нарочито назначили нового министра здравоохранения. Им стала 52-летняя Эшли Далтон, о которой говорили, что она – откровенная лесбиянка.
Дело оказалось еще более запутанным. Сама Эшли называет себя сторонником ЛГБТ*-сообщества и "женщиной-геем". Но не только этим передовые и продвинутые британцы собираются бороться с половым самоуправством Трампа. Новый министр для начала уже давно призвала уважать всех, кто считает, что они – ламы, и относиться к этому "с достоинством и уважением".
Да-да, те самые симпатичнейшие южноамериканские млекопитающие из семейства верблюдовых и отряда китопарнокопытных, которые отличаются от не менее симпатичных альпак (домашних мозоленогих животных, помогающих тамошним индейцам по хозяйству), большим размером и более удлиненной головой. Кроме того, в отличие от верблюдов ламы не имеют горба, но охотно плюются. Если их разозлить.
А когда Эшли назначили, она на радостях вообще решила сокрушить Трампа и публично заявила, что не верит в "гендерные" туалеты, и потребовала устранить деление клозетов на мужские и женские. Или хотя бы запретить чисто женские. Мотивирует она это тем, что у женщин может быть воля, а также почему-то тем, что сторонники Брексита недальновидны и глупы.
И вот что с такими союзниками делать бедному (в полово-нравственном отношении, разумеется) Трампу? Как побеждать Путина или иранских моджахедов?
Вот чтобы неамериканские представители в Европе поняли, кто в доме хозяин, и все же не расслабляли булки с шоколадом при виде плюющейся ламы, выходящей из трансгендерного туалета, Трамп уже пообещал начать торговую войну со странами ЕС и поднять пошлины на евротовары до 25%. Равно как и потребовал, чтобы европейские страны-члены НАТО обязались увеличить расходы на оборону до 3%, а то и до 5% от ВВП. А еще лучше – сразу до 10%. Чтобы американцы вообще не парились, а только тачали оружие в требуемых количествах.
Во всяком случае, британская газета The Times написала пока примирительно и даже с гордостью: "Администрация Трампа обратилась к министру обороны Джону Хили с просьбой созвать 26-е заседание Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе... В нем примут участие Пит Хегсет, министр обороны США и ветеран сухопутных войск (СВ) США, а также коллеги из более чем 50 стран".
Но конкретный результат покажут только конкретная встреча и ее результаты. Источники же The Times пока осторожны в своих прогнозах. И объясняют отказ США возглавить встречу "Рамштайн" двумя причинами:
– Хегсет недавно вступил в должность главы Пентагона, только "осваивается в министерстве" и пока точно не знает, к примеру, в каком туалете его может ждать лама и альпака и оплевать. Значит, Хегсету еще чистить и чистить Пентагон, как и требует того Трамп. Вот все и ждут, что скажет Хегсет в Брюсселе, налюбовавшись писающим мальчиком;
– Вашингтон пока не опубликовал, не обозначил и даже не задекларировал официальный программный документ с официальной позицией по Украине и передаче ей военной помощи. Трамп говорит о необходимости покончить с войной, но военные поставки в Украину как шли, так и идут сейчас.
Исходя из этого многие, даже трамписты-скептики уверены, что не стоит торопиться с выводами о стремлении США отстраниться от конфликта на Украине. И не только потому, что Британия – штаб англосаксов в Европе, хотя и без трансгендерных туалетов с ламами. Все уверены, что, скорее всего, Вашингтону придется более конкретно — и уже публично — обозначить свою позицию и по Украине, и в отношении России.
Специалисты утверждают, что коренные интересы США и коллективного Запада расходятся с российскими, а значит, ожидать потепления их отношений с Россией не приходится. Равно как и поспешно записывать Трампа и его соратников в миротворцы с некими типа пророссийскими взглядами.
А газета The Washington Post буквально 10 февраля сего года в статье о Ките Келлоге рассказала, что он как раз не миротворец, а может стать одним из бенефициаров войны в Украине. Потому что Трамп только играется в миротворца, а Келлог ему подыгрывает. "Американский посланник по вопросам войны на Украине (Кит Келлог. – Авт.) — не голубь в отношении России, как и его дочь. Обнадеживающие признаки указывают на то, что Трамп не собирается отказываться от Украины", — написала газета.
Журналисты напоминают, что сам Келлог перед комитетом по вооруженным силам Сената США ровно два года назад, в феврале 2023 года после поездки на Украину рассказал: "Причина этой войны очевидна. Русский диктатор Владимир Путин всегда завидовал американской победе в Холодной войне и открыто говорил о своём желании её пересмотреть. Единственный способ заставить его начать переговоры — это поставить Российскую армию на Украине перед угрозой поражения".
Но даже не только в Путине, оказывается, дело. Война в Украине – лежбище для Келлогов, там у них, как говорится в одном сериале, любовь с интересом. Потому что дочь спецпосланника Меган Моббс, выпускница Вест-Пойнта, и как президент благотворительной R.T. Weatherman Foundation с начала военного конфликта занимается гуманитарной помощью на Украине.
The Washington Post утверждает, что фонд сердобольной дочурки Келлога "с первых дней работает на границе Украины и Румынии, организовывая логистические центры. Он доставил более 10 тыс. паллет с медикаментами, медицинским оборудованием и другими гуманитарными грузами в 70 с лишним больниц и благотворительных организаций (в Украине, разумеется. – Авт.)". Фонд также эвакуирует раненых в Украине "американских добровольцев в военный госпиталь США в Ландштуле (ФРГ), где они получают специализированную медицинскую помощь", и занимается репатриацией тел погибших американских наемников.
При этом дочь Келлога – убежденная сторонница войны с Россией и утверждает: "Одна из новых ложных идей, которую продвигают недобросовестные люди, — что нет ничего, ради чего стоит сражаться и умирать. Мир любой ценой — это не мир, а капитуляция, замаскированная под добродетель. Истинный мир требует силы, жертвенности и готовности защищать справедливость — даже если это дорого обходится".
Вот сколько и чего прилипло к рукам в этом увлекательном процессе и патриотическом порыве, может выяснить только обещанный Трампом аудит поставок на войну в Украине. Значит, и Келлогу есть опасаться главного – как бы в результате аудита-расследования не выйти на самих себя.
А сам Трамп вольно или невольно уже заявил коэффициент прибыли, которую он хочет получить за войну с Украины. – он потребовал, как известно, предоставить ему редкоземельных металлов на сумму в 500 млрд долл. При том, что США, по данным их представителей, оказали Украине помощь "всего" на 170 млрд. долл. Хороший коэффициент получается — 3 к 1.
Так что Трамп, говоря о мире, просто подстилает соломку. Он цинично и небезосновательно надеется, что Россия согласится на перемирие, чтобы не нести затраты на войну, не подвергать смертельной опасности своих граждан, уважить требования своих соратников и союзников по Глобальному Югу, которым война в Европе мешает развиваться и торговать.
Ну а если Россия откажется от американских предложений, подчас очень похожих на ультиматумы, упакованные в красивые обертки, то тогда война продолжится. И Трамп под нее хочет, чтобы Европа более щедро покупала американское оружие, и потому давит на партнеров. Он рассчитывает на беспроигрышный вариант.
О проблемах с редкоземельными металлами и минералами, которые собирается получить Трамп в обмен на поддержку Соединенными Штатами Украины - в интервью Алексея Зубца: Редкоземельные металлы Украины для Трампа — это блеф Зеленского и старых республиканцев
* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
 
УкраинаСШАЕвропаДональд ТрампПит ХегсетКит КеллогРамштайнПентагонКонтактная группаМнения
 
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17:30Алексей Самойлов: Трамп выставил России счет за Украину, оценив стоимость ее редкоземельных металлов
17:22В обход непреодолимой фигуры: в Лондоне поняли, что сделка Путина и Трампа станет кошмаром для Европы
17:20Пытались взорвать российские АЭС: военный суд приговорил украинских диверсантов к 23 годам
17:20Откуда взялись рассказы об украденных россиянами унитазах и как работать со Средней Азией – Ищенко
16:57Должок за тобой! В Крыму констатировали, что Трамп начал процесс взыскания репараций с Украины
16:53А есть ли план? Почему суетятся Трамп и Зеленский и почему так невозмутим Путин
16:49Нельзя выбрать войска ПВО или флот: "Страна.ua" раскрыла, где позволено служить молодым украинцам
16:47Многополярность как её нет, и почему она будет
16:44Генеративный Умеров и гибридный Рютте. В Брюсселе собрали "Рамштайн" по Украине
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