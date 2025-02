https://ukraina.ru/20250212/1061014665.html

Эдуард Лозанский: Меня назвали "путинским пропагандистом" за правду о кризисе между США и РФ

Эдуард Лозанский: Меня назвали "путинским пропагандистом" за правду о кризисе между США и РФ

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский рассказал, какой комплимент ему сделала в США партия войны, а также объяснил, почему у Трампа меняется позиция по Украине.

Российская сторона освободила осужденного в РФ экс-сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля, сообщило 11 февраля издание The New York Times со ссылкой на советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца.Ранее, в ночь на 9 февраля, американское издание New York Post опубликовало интервью с Дональдом Трампом, в котором он сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.— Эдуард Дмитриевич, как считаете что могли обсуждать Владимир Путин и Дональд Трамп? Почему переговоры президентов официально и не подтверждают, и не опровергают?— На самом деле Трамп подтвердил факт разговора с Владимиром Путиным, а то, что Дмитрий Песков не опроверг заявления главы США, это также своего рода подтверждение. Я думаю, что Трамп и Путин обсуждали многое, но понятно, что детали не будут разглашены до личной встречи. Зная непредсказуемость Трампа, он может в последнюю минуту что-то изменить. Кстати, после разговора Россия уже совершила жест доброй воли, освободив Марка Фогеля, американского учителя, осужденного в России на 14-летний тюремный срок. Пока неизвестно, какой аналогичный жест предпримут в США. Советник Трампа Майк Уолтц охарактеризовал это событие как "знак того, что мы движемся в правильном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасной войне на Украине".— Что Трамп может предложить Зеленскому, как он на него давит? Штаты готовы заключить сделку с Киевом о разработке украинских месторождений в обмен на гарантии безопасности. В этом дело?— У Трампа есть много возможностей для давления на Зеленского, тем более, что тот уже давно нелегитимен. Отказ от продолжения помощи, гарантии безопасности, в том числе личного характера, так как в случае окончания войны ему грозит не только бесславный конец политической карьеры, но и возможность физической расправы со стороны радикалов.— Профильные комитеты Сената рекомендовали назначить Роберта Кеннеди – младшего и Тулси Габбард на предложенные Трампом должности — министра здравоохранения и социальных служб США и директора Национальной разведки соответственно. Теперь им предстоит пройти утверждение Сенатом полного состава в ближайшее время. Что изменит приход этих людей в администрацию Трампа?— Судя по их заявлениям, оба новых члена кабинета могли бы помочь президенту Трампу выполнить его предвыборные обещания прекратить войну. После утверждения в Сенате кандидатур Роберта Ф. Кеннеди – младшего и Тулси Габбард февральские дни можно будет назвать днями надежд на скорейшее окончание украинской трагедии.Роберт Ф. Кеннеди – младший часто высказывал свое мнение о том, кого винить в нынешнем конфликте и, опираясь на документы и факты отмечал, что виновата именно американская сторона. Он напоминал о нарушении обещаний администрации Джорджа Буша Михаилу Гобачеву, что если тот выведет советские войска из Восточной Германии и допустит воссоединение страны, “мы не продвинем НАТО ни на дюйм на восток”. Теперь США продвинули его туда на 1000 миль, разместили ядерное оружие в 12 минутах полета до Москвы и в одностороннем порядке вышли из двух договоров по ядерному оружию, добавил он.Кеннеди также обвинил ЦРУ и USAID в свержении законно избранного правительства Украины, которое придерживалось политики нейтралитета и не вступления в НАТО, а также в установке прозападного правительства, которое немедленно заявило о желании вступить в этот военный анти-российский блок.Он объяснял, как крупный бизнес пытается извлечь выгоду из этой войны: "Дело не только в поставках оружия, но и захват обширных сельскохозяйственных земель Украины — одних из самых плодородных в мире — и как американские компании, такие как BlackRock и другие это делают."Что касается Тулси Габбард, то и она обвиняла правительство США в желании вовлечь Украину в НАТО. “Этой войны и страданий можно было бы легко избежать, если бы Байден просто признал законную обеспокоенность России по этому поводу”, — написала она в Twitter. Она также поддержала утверждения России о том, что США и Украина были вовлечены в опасные биологические исследования еще до начала войны.Эти заявления были использованы во время слушаний в Сенатском комитете, чтобы назвать ее распространителем российской пропаганды. Среди обвинителей были те же сенаторы демократы Марк Уорнер и Адам Шифф, которые годами лгали американскому народу о предполагаемых связях Дональда Трампа с Кремлем.Несмотря на эти и многие другие обвинения, например, со стороны председателя Национального комитета Демократической партии Кена Мартина, который заявил, что "Тулси Габбард станет катастрофой", а с ее выдвижением "Дональд Трамп играет в игры с нашей национальной безопасностью и рискует безопасностью американцев", кандидатуры Кеннеди и Габбард были одобрены на предварительных слушаниях в сенатских комитетах.Однако праздновать победу преждевременно. Проблема в том, что похоже, сам Трамп изменил свою позицию, обвиняя Байдена в подталкивании Украины к вступлению в НАТО и выражая сочувствие жертвам и разрушениям вследствие этой войны.Теперь он не против, чтобы война и военная помощь США продолжались, но если Украина будет за все платить: “Мы хотим заключить сделку с Украиной, в рамках которой они будут обеспечивать то, что мы им даем редкоземельными и другими минералами”, - сказал Трамп журналистам. “Мы вкладываем в это сотни миллиардов долларов, у них много редкоземельеых матералов, и они готовы это сделать”.Эти слова повторяли мнение сенатора-республиканца Линдси Грэма, что “Эта война ведется из-за денег. Люди мало говорят об этом. Но вы знаете, Украина – самая богатая редкоземельными минералами страна в Европе, очень актуальными в 21 веке”, — сказал Грэм в интервью Fox News и добавил, что Трамп “заключит сделку, чтобы вернуть наши деньги, обогатить нас редкоземельными минералами. Выгодная сделка для Украины и для нас”.Интересно, что скажут по этому поводу Кеннеди – младший и Тулси Габбард и каковы теперь шансы на проведение саммита Трампа с Путиным, поскольку эти последние событие могут повлиять на мнение Москвы.Мои публичные заявления в СМИ о корнях кризиса в американо-российских отношениях привлекли внимание партии войны в Washington Post, которая перед голосованием в Сенате назвала меня “Путинским пропагандистом” и добавила: “Если Тулси Габбард будет утверждена, то мы можем считать, что наши позиции укрепляются, — сказал Эдуард Лозанский, сторонник Путина, который руководит Американским университетом в Москве".Некоторые коллеги отметили, что, поскольку это сказано в Washington Post, то я могу воспринять эти слова как комплимент, так как это поставило меня в хорошую компанию со многими видными американскими экспертами, которых также обвиняли в том, что они являются марионетками Путина за критику внешней политики США, включая университетских профессоров и даже военных и работников разведслужб.— Когда пройдут переговоры РФ и Украины и на каких условиях они могут договориться?— С Зеленским эти переговоры исключены. Они могут проходить в формате подобном Стамбульскому в марте 2022 года, но с теми людьми, которых одобрит Россия.За кулисами переговоры идут и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что действительно есть контакты между отдельными ведомствами, и в последнее время они активизировались, но он не может сообщить никаких других подробностей. Таким образом, надежды пока остаются.О том, как Путин и Трамп будут говорить о разделе Украины и ее ресурсов, в интервью Дениса Рудометова с экспертом Алексей Зубец: Редкоземельные металлы Украины для Трампа — это блеф Зеленского и старых республиканцев.

