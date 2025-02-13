https://ukraina.ru/20250213/1061033515.html

Накат на хутор Уланок: Алексей Рамм объяснил, как ВСУ пытались остановить развал своей обороны

Накат на хутор Уланок: Алексей Рамм объяснил, как ВСУ пытались остановить развал своей обороны - 13.02.2025 Украина.ру

Накат на хутор Уланок: Алексей Рамм объяснил, как ВСУ пытались остановить развал своей обороны

Если бы ВСУ взяли Черкасскую Конопельку и Уланок, то они создали бы нам проблемы. Нельзя сказать, что эта операция была проведена безграмотно. Просто ее умело сорвали российские войска. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм

2025-02-13T05:15

2025-02-13T05:15

2025-02-13T05:15

новости

украина

россия

курская область

вс рф

наступление

всу

суджа

сво

атака

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058906518_0:26:1590:920_1920x0_80_0_0_f2e152e67bfb3a6af114c8e7ab81b1ba.jpg

Недавняя атака ВСУ на хутор Уланок в Курской области была оперативной попыткой притормозить развал украинской обороны. Вряд ли у украинского командования сейчас есть силы на какой-то "геймченджер", считает эксперт.Надо понимать, что когда мы наступаем, оборона противника постепенно начинает уплотняться. Раньше он защищал большую часть территорий, а потом она сжимается, указал он. "Тебе надо сократить линию фронта и уплотнить войска. И сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, что у Украины увеличивается плотность войск и появляется возможность выделения резервов для проведения операций на оперативном уровне, что мы и наблюдали под хутором Уланок", — отметил специалист.Эту операцию нельзя сравнить с рождественским накатом на хутор Бердин. Там было задействовано меньше сил противника, но и замысел был более простым: не для политической игры, а для решения конкретных военных задач, заключил собеседник издания.Полный текст материала Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО на Украине — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ боятся, что Россия за Осколом устроит второй очеретинский прорыв на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250212/1061032275.html

украина

россия

курская область

суджа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, курская область, вс рф, наступление, всу, суджа, сво, атака, спецоперация