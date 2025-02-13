Накат на хутор Уланок: Алексей Рамм объяснил, как ВСУ пытались остановить развал своей обороны - 13.02.2025 Украина.ру
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Накат на хутор Уланок: Алексей Рамм объяснил, как ВСУ пытались остановить развал своей обороны
Накат на хутор Уланок: Алексей Рамм объяснил, как ВСУ пытались остановить развал своей обороны - 13.02.2025 Украина.ру
Накат на хутор Уланок: Алексей Рамм объяснил, как ВСУ пытались остановить развал своей обороны
Если бы ВСУ взяли Черкасскую Конопельку и Уланок, то они создали бы нам проблемы. Нельзя сказать, что эта операция была проведена безграмотно. Просто ее умело сорвали российские войска. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
2025-02-13T05:15
2025-02-13T05:15
новости
украина
россия
курская область
вс рф
наступление
всу
суджа
сво
атака
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Недавняя атака ВСУ на хутор Уланок в Курской области была оперативной попыткой притормозить развал украинской обороны. Вряд ли у украинского командования сейчас есть силы на какой-то "геймченджер", считает эксперт.Надо понимать, что когда мы наступаем, оборона противника постепенно начинает уплотняться. Раньше он защищал большую часть территорий, а потом она сжимается, указал он. "Тебе надо сократить линию фронта и уплотнить войска. И сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, что у Украины увеличивается плотность войск и появляется возможность выделения резервов для проведения операций на оперативном уровне, что мы и наблюдали под хутором Уланок", — отметил специалист.Эту операцию нельзя сравнить с рождественским накатом на хутор Бердин. Там было задействовано меньше сил противника, но и замысел был более простым: не для политической игры, а для решения конкретных военных задач, заключил собеседник издания.Полный текст материала Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО на Украине — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ боятся, что Россия за Осколом устроит второй очеретинский прорыв на сайте Украина.ру.
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украина
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новости, украина, россия, курская область, вс рф, наступление, всу, суджа, сво, атака, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Курская область, ВС РФ, наступление, ВСУ, Суджа, СВО, атака, Спецоперация

Накат на хутор Уланок: Алексей Рамм объяснил, как ВСУ пытались остановить развал своей обороны

05:15 13.02.2025
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
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Если бы ВСУ взяли Черкасскую Конопельку и Уланок, то они создали бы нам проблемы. Нельзя сказать, что эта операция была проведена безграмотно. Просто ее умело сорвали российские войска. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Недавняя атака ВСУ на хутор Уланок в Курской области была оперативной попыткой притормозить развал украинской обороны. Вряд ли у украинского командования сейчас есть силы на какой-то "геймченджер", считает эксперт.
"При определенных обстоятельствах могла привести к обрушению российской группировки, которая подходит к Судже с юго-запада. Но даже этот успех врага не привел бы к радикальному изменению обстановки в Курской области", — отметил Рамм.
Надо понимать, что когда мы наступаем, оборона противника постепенно начинает уплотняться. Раньше он защищал большую часть территорий, а потом она сжимается, указал он.
"Тебе надо сократить линию фронта и уплотнить войска. И сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, что у Украины увеличивается плотность войск и появляется возможность выделения резервов для проведения операций на оперативном уровне, что мы и наблюдали под хутором Уланок", — отметил специалист.
Эту операцию нельзя сравнить с рождественским накатом на хутор Бердин. Там было задействовано меньше сил противника, но и замысел был более простым: не для политической игры, а для решения конкретных военных задач, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО на Украине — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ боятся, что Россия за Осколом устроит второй очеретинский прорыв на сайте Украина.ру.
Дмитрий Бабич интервью - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Вчера, 19:30
Дмитрий Бабич: Жадность Трампа бьет по авторитету США и поможет России победить главного врага на Украине В Евросоюзе призывают сейчас не раздражать Трампа и самим найти деньги для поддержки Украины, поставить военную технику, героически заменив США. Есть и авантюрная группа, которая говорит, что надо сопротивляться Трампу, чтобы он вернулся в колею глобалистской политики.
 
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