Накат на хутор Уланок: Алексей Рамм объяснил, как ВСУ пытались остановить развал своей обороны
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Если бы ВСУ взяли Черкасскую Конопельку и Уланок, то они создали бы нам проблемы. Нельзя сказать, что эта операция была проведена безграмотно. Просто ее умело сорвали российские войска. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Недавняя атака ВСУ на хутор Уланок в Курской области была оперативной попыткой притормозить развал украинской обороны. Вряд ли у украинского командования сейчас есть силы на какой-то "геймченджер", считает эксперт.
"При определенных обстоятельствах могла привести к обрушению российской группировки, которая подходит к Судже с юго-запада. Но даже этот успех врага не привел бы к радикальному изменению обстановки в Курской области", — отметил Рамм.
Надо понимать, что когда мы наступаем, оборона противника постепенно начинает уплотняться. Раньше он защищал большую часть территорий, а потом она сжимается, указал он.
"Тебе надо сократить линию фронта и уплотнить войска. И сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, что у Украины увеличивается плотность войск и появляется возможность выделения резервов для проведения операций на оперативном уровне, что мы и наблюдали под хутором Уланок", — отметил специалист.
Эту операцию нельзя сравнить с рождественским накатом на хутор Бердин. Там было задействовано меньше сил противника, но и замысел был более простым: не для политической игры, а для решения конкретных военных задач, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО на Украине — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ боятся, что Россия за Осколом устроит второй очеретинский прорыв на сайте Украина.ру.
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