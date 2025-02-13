Трамп продает Украину - Bloomberg - 13.02.2025 Украина.ру
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Трамп продает Украину - Bloomberg
Трамп продает Украину - Bloomberg - 13.02.2025 Украина.ру
Трамп продает Украину - Bloomberg
Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным означает, что Трамп продает Украину. Об этом журналистам Bloomberg... Украина.ру, 13.02.2025
2025-02-13T01:07
2025-02-13T01:07
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Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным означает, что Трамп продает Украину. Об этом журналистам Bloomberg заявили неназванные "некоторые" европейские лидеры. "Европейские лидеры, которые в целом были связаны с Вашингтоном при Байдене, были ошеломлены, узнав о звонке, и некоторые сказали, что это, по-видимому, сигнал о том, что Трамп продает Украину", - сообщили журналисты.Американские СМИ называют итоги дня 12 февраля сдвигом в Российско-американских отношениях и потеплением. Один телефонный звонок "перевернул многолетнюю политику США в отношении войны на Украине". После разговора с Путиным Трамп сказал, что они договорились немедленно начать переговоры. Американская делегация, назначенная Трапом, начнет процедуру на полях Мюнхенской конференции.Это резкий разворот позиции США при Джо Байдене, дополнили журналисты Bloomberg, когда американская политика была сосредоточена на предоставлении денег и оружия Украине.
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новости, украина, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, bloomberg, джо байден
Новости, Украина, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, bloomberg, Джо Байден

Трамп продает Украину - Bloomberg

01:07 13.02.2025
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP / Evan Vucci
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Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным означает, что Трамп продает Украину. Об этом журналистам Bloomberg заявили неназванные "некоторые" европейские лидеры.
"Европейские лидеры, которые в целом были связаны с Вашингтоном при Байдене, были ошеломлены, узнав о звонке, и некоторые сказали, что это, по-видимому, сигнал о том, что Трамп продает Украину", - сообщили журналисты.
Американские СМИ называют итоги дня 12 февраля сдвигом в Российско-американских отношениях и потеплением. Один телефонный звонок "перевернул многолетнюю политику США в отношении войны на Украине".
После разговора с Путиным Трамп сказал, что они договорились немедленно начать переговоры. Американская делегация, назначенная Трапом, начнет процедуру на полях Мюнхенской конференции.
Это резкий разворот позиции США при Джо Байдене, дополнили журналисты Bloomberg, когда американская политика была сосредоточена на предоставлении денег и оружия Украине.
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