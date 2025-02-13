https://ukraina.ru/20250213/1061033681.html

Враг маневрирует резервами: военный эксперт раскрыл, как Россия "скатывает коврик" ВСУ в Курской области

Враг маневрирует резервами: военный эксперт раскрыл, как Россия "скатывает коврик" ВСУ в Курской области - 13.02.2025 Украина.ру

Враг маневрирует резервами: военный эксперт раскрыл, как Россия "скатывает коврик" ВСУ в Курской области

Общую обстановку в Курской области на военных учениях описывают метафорой "скатывать коврик". Но в какой-то момент эта тактика перестает работать, потому что у врага сокращается линия фронта и увеличивается плотность войск. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм

2025-02-13T05:00

2025-02-13T05:00

2025-02-13T05:00

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Если бы ВСУ взяли Черкасскую Конопельку и Уланок, то они бы создали нам проблемы, считает эксперт. Нельзя сказать, чтобы эта операция была проведена безграмотно. Просто ее сорвали российские войска, добавил военный.На другом конце плацдарма ВС РФ давно зацепились Свердликово, но пока не могут пройти этот населенный пункт. Общую обстановку в Курской области на учениях описывают метафорой "скатывать коврик", сообщил майор.Но в какой-то момент эта тактика перестает работать, потому что у врага сокращается линия фронта и увеличивается плотность войск, указал он.Поэтому ВС РФ необходимо накапливать серьезные группировки, бить на коротком участке фронта, проводить операции по изоляции этого участка, в итоге прорывать тактическую линию обороны, выходить на оперативный простор и завершать разгром противника, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила на сайте Украина.ру.О том, на каких условиях Трамп хочет договариваться по Украине — в материале Алексей Самойлов: Трамп выставил России счет за Украину, оценив стоимость ее редкоземельных металлов.

https://ukraina.ru/20250212/1061029659.html

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