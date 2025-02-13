Враг маневрирует резервами: военный эксперт раскрыл, как Россия "скатывает коврик" ВСУ в Курской области - 13.02.2025 Украина.ру
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Враг маневрирует резервами: военный эксперт раскрыл, как Россия "скатывает коврик" ВСУ в Курской области
Враг маневрирует резервами: военный эксперт раскрыл, как Россия "скатывает коврик" ВСУ в Курской области - 13.02.2025 Украина.ру
Враг маневрирует резервами: военный эксперт раскрыл, как Россия "скатывает коврик" ВСУ в Курской области
Общую обстановку в Курской области на военных учениях описывают метафорой "скатывать коврик". Но в какой-то момент эта тактика перестает работать, потому что у врага сокращается линия фронта и увеличивается плотность войск. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
2025-02-13T05:00
2025-02-13T05:00
новости
россия
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прорыв
наступление
плацдарм
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Если бы ВСУ взяли Черкасскую Конопельку и Уланок, то они бы создали нам проблемы, считает эксперт. Нельзя сказать, чтобы эта операция была проведена безграмотно. Просто ее сорвали российские войска, добавил военный.На другом конце плацдарма ВС РФ давно зацепились Свердликово, но пока не могут пройти этот населенный пункт. Общую обстановку в Курской области на учениях описывают метафорой "скатывать коврик", сообщил майор.Но в какой-то момент эта тактика перестает работать, потому что у врага сокращается линия фронта и увеличивается плотность войск, указал он.Поэтому ВС РФ необходимо накапливать серьезные группировки, бить на коротком участке фронта, проводить операции по изоляции этого участка, в итоге прорывать тактическую линию обороны, выходить на оперативный простор и завершать разгром противника, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила на сайте Украина.ру.О том, на каких условиях Трамп хочет договариваться по Украине — в материале Алексей Самойлов: Трамп выставил России счет за Украину, оценив стоимость ее редкоземельных металлов.
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новости, россия, курская область, украина, всу, вс рф, оборона, прорыв, наступление, плацдарм, сво, спецоперация
Новости, Россия, Курская область, Украина, ВСУ, ВС РФ, оборона, прорыв, наступление, плацдарм, СВО, Спецоперация

Враг маневрирует резервами: военный эксперт раскрыл, как Россия "скатывает коврик" ВСУ в Курской области

05:00 13.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган" добровольческого отряда "Барс-22 "Тигр" в Курской области
Работа РСЗО 9К57 Ураган добровольческого отряда Барс-22 Тигр в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Общую обстановку в Курской области на военных учениях описывают метафорой "скатывать коврик". Но в какой-то момент эта тактика перестает работать, потому что у врага сокращается линия фронта и увеличивается плотность войск. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Если бы ВСУ взяли Черкасскую Конопельку и Уланок, то они бы создали нам проблемы, считает эксперт. Нельзя сказать, чтобы эта операция была проведена безграмотно. Просто ее сорвали российские войска, добавил военный.
На другом конце плацдарма ВС РФ давно зацепились Свердликово, но пока не могут пройти этот населенный пункт. Общую обстановку в Курской области на учениях описывают метафорой "скатывать коврик", сообщил майор.

"Бьем с одного направления, противник перебрасывает резервы, наносим по подходящим резервам ракетно-бомбовые удары, а когда эти резервы все же занимают позиции, наносим удар в другом месте, и противник опять вынужден маневрировать резервы. То есть мы скатываем ковер с разных сторон", — подчеркнул Рамм.

Но в какой-то момент эта тактика перестает работать, потому что у врага сокращается линия фронта и увеличивается плотность войск, указал он.
Поэтому ВС РФ необходимо накапливать серьезные группировки, бить на коротком участке фронта, проводить операции по изоляции этого участка, в итоге прорывать тактическую линию обороны, выходить на оперативный простор и завершать разгром противника, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила на сайте Украина.ру.
О том, на каких условиях Трамп хочет договариваться по Украине — в материале Алексей Самойлов: Трамп выставил России счет за Украину, оценив стоимость ее редкоземельных металлов.
Леонков - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Вчера, 17:34
Военный аналитик Алексей Леонков: Россия устроит прорыв за Осколом, если перехитрит ВСУ и разведку НАТОЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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