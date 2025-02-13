https://ukraina.ru/20250213/1061034451.html

Трамп согласился с идеей об отказе Украины от НАТО. Освобожденные Россией земли Киев не вернет

Трамп согласился с идеей об отказе Украины от НАТО. Освобожденные Россией земли Киев не вернет - 13.02.2025 Украина.ру

Трамп согласился с идеей об отказе Украины от НАТО. Освобожденные Россией земли Киев не вернет

Президент США Дональд Трамп поддерживает идею об отказе Украины от членства в НАТО. Об этом он заявил в ночь на 13 февраля (по Мск), отвечая на вопросы... Украина.ру, 13.02.2025

2025-02-13T00:39

2025-02-13T00:39

2025-02-13T00:42

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Президент США Дональд Трамп поддерживает идею об отказе Украины от членства в НАТО. Об этом он заявил в ночь на 13 февраля (по Мск), отвечая на вопросы американских журналистов в Овальном кабинете. Трампу известна позиция главы Минобороны США Пита Хегсета. Он сказал, что согласен с ней. Членство Украины в НАТО - маловероятно и непрактично. Также он согласился с тем, что Украина вряд ли вернет освобожденные Россией территории. Но допустил, что часть обратно все-таки Украине удастся вернуть.Трамп назвал прекращение боевых действий на Украине возможным в недалеком будущем. Он сказал, что предлагал это президенту России Владимиру Путину, и он ответил, что не хочет временного разрешения ситуации.В какой-то момент на Украине должны пройти выборы, сказал Трамп. При этом Штаты продолжат помогать Киеву, но хотели бы, чтобы эта помощь осуществлялась под гарантии. Министр обороны США Пит Хегсет, как выразились американские журналисты, подорвал позицию Украины перед встречей контактной группы по военной помощи Киеву в формате "Рамштайн" 12 февраля в Брюсселе. Глава Пентагона перед закрытым заседанием заявил, что членство Украины в НАТО и возвращение ее к границам 2014 года нереалистично. По словам Хегсета, мирное урегулирование должно включать гарантии безопасности, которые не должны предоставляться через членство в Североатлантическим альянсом, но должны быть подкреплены боеспособными европейскими и неевропейскими войсками. При этом он обозначил, что США не собираются отправлять на Украину войска. "Мы должны начать с признания того, что возвращение Украины к границам, существовавшим до 2014 года, является нереалистичной целью. Погоня за этой иллюзорной целью лишь продлит войну и принесет еще больше страданий", - сказал он.

https://ukraina.ru/20250212/1061023822.html

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новости, украина, сша, киев, дональд трамп, пит хегсет, минобороны, нато, рамштайн