Трамп согласился с идеей об отказе Украины от НАТО. Освобожденные Россией земли Киев не вернет - 13.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250213/1061034451.html
Трамп согласился с идеей об отказе Украины от НАТО. Освобожденные Россией земли Киев не вернет
Трамп согласился с идеей об отказе Украины от НАТО. Освобожденные Россией земли Киев не вернет - 13.02.2025 Украина.ру
Трамп согласился с идеей об отказе Украины от НАТО. Освобожденные Россией земли Киев не вернет
Президент США Дональд Трамп поддерживает идею об отказе Украины от членства в НАТО. Об этом он заявил в ночь на 13 февраля (по Мск), отвечая на вопросы... Украина.ру, 13.02.2025
2025-02-13T00:39
2025-02-13T00:42
новости
украина
сша
киев
дональд трамп
пит хегсет
минобороны
нато
рамштайн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1f/1060725352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20e6ee1a7aa25a12c139361f34ddd4cc.jpg
Президент США Дональд Трамп поддерживает идею об отказе Украины от членства в НАТО. Об этом он заявил в ночь на 13 февраля (по Мск), отвечая на вопросы американских журналистов в Овальном кабинете. Трампу известна позиция главы Минобороны США Пита Хегсета. Он сказал, что согласен с ней. Членство Украины в НАТО - маловероятно и непрактично. Также он согласился с тем, что Украина вряд ли вернет освобожденные Россией территории. Но допустил, что часть обратно все-таки Украине удастся вернуть.Трамп назвал прекращение боевых действий на Украине возможным в недалеком будущем. Он сказал, что предлагал это президенту России Владимиру Путину, и он ответил, что не хочет временного разрешения ситуации.В какой-то момент на Украине должны пройти выборы, сказал Трамп. При этом Штаты продолжат помогать Киеву, но хотели бы, чтобы эта помощь осуществлялась под гарантии. Министр обороны США Пит Хегсет, как выразились американские журналисты, подорвал позицию Украины перед встречей контактной группы по военной помощи Киеву в формате "Рамштайн" 12 февраля в Брюсселе. Глава Пентагона перед закрытым заседанием заявил, что членство Украины в НАТО и возвращение ее к границам 2014 года нереалистично. По словам Хегсета, мирное урегулирование должно включать гарантии безопасности, которые не должны предоставляться через членство в Североатлантическим альянсом, но должны быть подкреплены боеспособными европейскими и неевропейскими войсками. При этом он обозначил, что США не собираются отправлять на Украину войска. "Мы должны начать с признания того, что возвращение Украины к границам, существовавшим до 2014 года, является нереалистичной целью. Погоня за этой иллюзорной целью лишь продлит войну и принесет еще больше страданий", - сказал он.
https://ukraina.ru/20250212/1061023822.html
украина
сша
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1f/1060725352_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c816d6b461abef9459aa403ee8350db8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, киев, дональд трамп, пит хегсет, минобороны, нато, рамштайн
Новости, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Минобороны, НАТО, Рамштайн

Трамп согласился с идеей об отказе Украины от НАТО. Освобожденные Россией земли Киев не вернет

00:39 13.02.2025 (обновлено: 00:42 13.02.2025)
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP / Evan Vucci
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп поддерживает идею об отказе Украины от членства в НАТО. Об этом он заявил в ночь на 13 февраля (по Мск), отвечая на вопросы американских журналистов в Овальном кабинете.
Трампу известна позиция главы Минобороны США Пита Хегсета. Он сказал, что согласен с ней. Членство Украины в НАТО - маловероятно и непрактично. Также он согласился с тем, что Украина вряд ли вернет освобожденные Россией территории. Но допустил, что часть обратно все-таки Украине удастся вернуть.
Трамп назвал прекращение боевых действий на Украине возможным в недалеком будущем. Он сказал, что предлагал это президенту России Владимиру Путину, и он ответил, что не хочет временного разрешения ситуации.
В какой-то момент на Украине должны пройти выборы, сказал Трамп. При этом Штаты продолжат помогать Киеву, но хотели бы, чтобы эта помощь осуществлялась под гарантии.
Министр обороны США Пит Хегсет, как выразились американские журналисты, подорвал позицию Украины перед встречей контактной группы по военной помощи Киеву в формате "Рамштайн" 12 февраля в Брюсселе. Глава Пентагона перед закрытым заседанием заявил, что членство Украины в НАТО и возвращение ее к границам 2014 года нереалистично.
По словам Хегсета, мирное урегулирование должно включать гарантии безопасности, которые не должны предоставляться через членство в Североатлантическим альянсом, но должны быть подкреплены боеспособными европейскими и неевропейскими войсками. При этом он обозначил, что США не собираются отправлять на Украину войска.
"Мы должны начать с признания того, что возвращение Украины к границам, существовавшим до 2014 года, является нереалистичной целью. Погоня за этой иллюзорной целью лишь продлит войну и принесет еще больше страданий", - сказал он.
Встреча министров обороны НАТО в Брюсселе 12 февраля 2025 года
Вчера, 16:44
Генеративный Умеров и гибридный Рютте. В Брюсселе собрали "Рамштайн" по УкраинеВоеначальники стран Запада собираются в Европе. 12 февраля в Брюссель прибыли участники встречи министров обороны НАТО плюс глава Минобороны Украины Рустем Умеров. Штаб альянса впервые посетил глава Пентагона Пит Хегсет.
 
НовостиУкраинаСШАКиевДональд ТрампПит ХегсетМинобороныНАТОРамштайн
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:39Трамп согласился с идеей об отказе Украины от НАТО. Освобожденные Россией земли Киев не вернет
20:13Путин и Трамп обсудили украинскую и другие международные проблемы
19:30Дмитрий Бабич: Жадность Трампа бьет по авторитету США и поможет России победить главного врага на Украине
19:28Зеленский торгует чужими недрами, мобилизованные бегут из ВСУ, преступления на Курщине. Итоги 12 февраля
19:11Пираты Балтийского моря: о захватах наших танкеров и новых правилах войны против России — Бороденко
18:17Первые ласточки Трампа полетели в Россию и на Украину. Кому доверили решение этого щепетильного вопроса
18:11Про Фогеля и диалог с США: Лавров объяснил, почему "контакты любят тишину"
17:50Европейский перекрёсток: "быть за столом, а не в меню"
17:34Военный аналитик Алексей Леонков: Россия устроит прорыв за Осколом, если перехитрит ВСУ и разведку НАТО
17:30Алексей Самойлов: Трамп выставил России счет за Украину, оценив стоимость ее редкоземельных металлов
17:22В обход непреодолимой фигуры: в Лондоне поняли, что сделка Путина и Трампа станет кошмаром для Европы
17:20Пытались взорвать российские АЭС: военный суд приговорил украинских диверсантов к 23 годам
17:20Откуда взялись рассказы об украденных россиянами унитазах и как работать со Средней Азией – Ищенко
16:57Должок за тобой! В Крыму констатировали, что Трамп начал процесс взыскания репараций с Украины
16:53А есть ли план? Почему суетятся Трамп и Зеленский и почему так невозмутим Путин
16:49Нельзя выбрать войска ПВО или флот: "Страна.ua" раскрыла, где позволено служить молодым украинцам
16:47Многополярность как её нет, и почему она будет
16:44Генеративный Умеров и гибридный Рютте. В Брюсселе собрали "Рамштайн" по Украине
16:33ВСУ атаковали Белгород из американской HIMARS. Погибла женщина
16:00Св. Алексий: митрополит Киевский – святитель Московский
Лента новостейМолния