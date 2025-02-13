Бои за Котлино и Удачное: военный эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются выиграть время и укрепляют Покровск
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Чтобы хорошо закрепиться на линии Удачное-Котлино, надо освободить само село Удачное, за которое пока идут бои. Противник постоянно переходит в контратаки, не давая российским подразделениям расширить плацдарм. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Поступают сообщения, что на Покровском (Красноармейском) направлении ВСУ пытаются атаковать в районе Котлино и Удачного. По мнению эксперта, в серьезное наступление это не перерастет.
Когда российские войска закрепились на линии Удачное-Котлино, они получили хороший плацдарм для обхода Покровска (Красноармейска) и выхода в Днепропетровскую область, подчеркнул военный.
"Но чтобы там хорошо закрепиться, надо освободить само Удачное, а за него пока идут бои. Противник постоянно переходит в контратаки, не давая нам раздвинуть плечи (расширить плацдарм). Но это не более чем попытка выиграть время, чтобы укрепить Покровск и перебросить туда дополнительные силы", — отметил Рамм.
Главная проблема всей обороны Покровской агломерации состоит в том, что значительная часть этой группировки ВСУ была когда-то переброшена под Курахово, отметил эксперт.
В частности, она держала район Елизаветовки и других деревень вдоль реки Сухие Ялы, которые прикрывали город с юга, уточнил он.
"Но в результате боев от этой группировки ничего не осталось (Курахово и поселки мы освободили, устроив противнику два кармана). Последние ее силы сейчас удерживают район Дачного и Константинополя, где они попали в кураховский котел 3.0, не давая нам взять Андреевку", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила на сайте Украина.ру.
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