Бои за Котлино и Удачное: военный эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются выиграть время и укрепляют Покровск - 13.02.2025 Украина.ру
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Бои за Котлино и Удачное: военный эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются выиграть время и укрепляют Покровск
Бои за Котлино и Удачное: военный эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются выиграть время и укрепляют Покровск - 13.02.2025 Украина.ру
Бои за Котлино и Удачное: военный эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются выиграть время и укрепляют Покровск
Чтобы хорошо закрепиться на линии Удачное-Котлино, надо освободить само село Удачное, за которое пока идут бои. Противник постоянно переходит в контратаки, не давая российским подразделениям расширить плацдарм. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
2025-02-13T05:30
2025-02-13T05:30
новости
курахово
россия
днепропетровская область
вс рф
покровск/красноармейск
всу
наступление
оборона
плацдарм
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Поступают сообщения, что на Покровском (Красноармейском) направлении ВСУ пытаются атаковать в районе Котлино и Удачного. По мнению эксперта, в серьезное наступление это не перерастет.Когда российские войска закрепились на линии Удачное-Котлино, они получили хороший плацдарм для обхода Покровска (Красноармейска) и выхода в Днепропетровскую область, подчеркнул военный.Главная проблема всей обороны Покровской агломерации состоит в том, что значительная часть этой группировки ВСУ была когда-то переброшена под Курахово, отметил эксперт.В частности, она держала район Елизаветовки и других деревень вдоль реки Сухие Ялы, которые прикрывали город с юга, уточнил он."Но в результате боев от этой группировки ничего не осталось (Курахово и поселки мы освободили, устроив противнику два кармана). Последние ее силы сейчас удерживают район Дачного и Константинополя, где они попали в кураховский котел 3.0, не давая нам взять Андреевку", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила на сайте Украина.ру.Про актуальную обстановку в зоне СВО — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ боятся, что Россия за Осколом устроит второй очеретинский прорыв на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250212/1061029659.html
курахово
россия
днепропетровская область
покровск/красноармейск
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новости, курахово, россия, днепропетровская область, вс рф, покровск/красноармейск, всу, наступление, оборона, плацдарм, донбасс, сво, спецоперация
Новости, Курахово, Россия, Днепропетровская область, ВС РФ, Покровск/Красноармейск, ВСУ, наступление, оборона, плацдарм, Донбасс, СВО, Спецоперация

Бои за Котлино и Удачное: военный эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются выиграть время и укрепляют Покровск

05:30 13.02.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Чтобы хорошо закрепиться на линии Удачное-Котлино, надо освободить само село Удачное, за которое пока идут бои. Противник постоянно переходит в контратаки, не давая российским подразделениям расширить плацдарм. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Поступают сообщения, что на Покровском (Красноармейском) направлении ВСУ пытаются атаковать в районе Котлино и Удачного. По мнению эксперта, в серьезное наступление это не перерастет.
Когда российские войска закрепились на линии Удачное-Котлино, они получили хороший плацдарм для обхода Покровска (Красноармейска) и выхода в Днепропетровскую область, подчеркнул военный.
"Но чтобы там хорошо закрепиться, надо освободить само Удачное, а за него пока идут бои. Противник постоянно переходит в контратаки, не давая нам раздвинуть плечи (расширить плацдарм). Но это не более чем попытка выиграть время, чтобы укрепить Покровск и перебросить туда дополнительные силы", — отметил Рамм.
Главная проблема всей обороны Покровской агломерации состоит в том, что значительная часть этой группировки ВСУ была когда-то переброшена под Курахово, отметил эксперт.
В частности, она держала район Елизаветовки и других деревень вдоль реки Сухие Ялы, которые прикрывали город с юга, уточнил он.
"Но в результате боев от этой группировки ничего не осталось (Курахово и поселки мы освободили, устроив противнику два кармана). Последние ее силы сейчас удерживают район Дачного и Константинополя, где они попали в кураховский котел 3.0, не давая нам взять Андреевку", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила на сайте Украина.ру.
Про актуальную обстановку в зоне СВО — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ боятся, что Россия за Осколом устроит второй очеретинский прорыв на сайте Украина.ру.
Леонков - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Вчера, 17:34
Военный аналитик Алексей Леонков: Россия устроит прорыв за Осколом, если перехитрит ВСУ и разведку НАТОЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
НовостиКураховоРоссияДнепропетровская областьВС РФПокровск/КрасноармейскВСУнаступлениеоборонаплацдармДонбассСВОСпецоперация
 
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