https://ukraina.ru/20250213/1061030873.html

Бои за Котлино и Удачное: военный эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются выиграть время и укрепляют Покровск

Бои за Котлино и Удачное: военный эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются выиграть время и укрепляют Покровск - 13.02.2025 Украина.ру

Бои за Котлино и Удачное: военный эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются выиграть время и укрепляют Покровск

Чтобы хорошо закрепиться на линии Удачное-Котлино, надо освободить само село Удачное, за которое пока идут бои. Противник постоянно переходит в контратаки, не давая российским подразделениям расширить плацдарм. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм

2025-02-13T05:30

2025-02-13T05:30

2025-02-13T05:30

новости

курахово

россия

днепропетровская область

вс рф

покровск/красноармейск

всу

наступление

оборона

плацдарм

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Поступают сообщения, что на Покровском (Красноармейском) направлении ВСУ пытаются атаковать в районе Котлино и Удачного. По мнению эксперта, в серьезное наступление это не перерастет.Когда российские войска закрепились на линии Удачное-Котлино, они получили хороший плацдарм для обхода Покровска (Красноармейска) и выхода в Днепропетровскую область, подчеркнул военный.Главная проблема всей обороны Покровской агломерации состоит в том, что значительная часть этой группировки ВСУ была когда-то переброшена под Курахово, отметил эксперт.В частности, она держала район Елизаветовки и других деревень вдоль реки Сухие Ялы, которые прикрывали город с юга, уточнил он."Но в результате боев от этой группировки ничего не осталось (Курахово и поселки мы освободили, устроив противнику два кармана). Последние ее силы сейчас удерживают район Дачного и Константинополя, где они попали в кураховский котел 3.0, не давая нам взять Андреевку", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила на сайте Украина.ру.Про актуальную обстановку в зоне СВО — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ боятся, что Россия за Осколом устроит второй очеретинский прорыв на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250212/1061029659.html

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покровск/красноармейск

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новости, курахово, россия, днепропетровская область, вс рф, покровск/красноармейск, всу, наступление, оборона, плацдарм, донбасс, сво, спецоперация