Трамп рассчитывает на встречу с Путиным в Саудовской Аравии: "Украине придется заключить мир" - 13.02.2025 Украина.ру
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Трамп рассчитывает на встречу с Путиным в Саудовской Аравии: "Украине придется заключить мир"
Трамп рассчитывает на встречу с Путиным в Саудовской Аравии: "Украине придется заключить мир" - 13.02.2025 Украина.ру
Трамп рассчитывает на встречу с Путиным в Саудовской Аравии: "Украине придется заключить мир"
Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Об этом он сообщил американским журналистам в... Украина.ру, 13.02.2025
2025-02-13T00:54
2025-02-13T00:57
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Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Об этом он сообщил американским журналистам в ночь на 13 февраля (по мск) в Овальном кабинете. "В конечном итоге мы ожидаем встречи. На самом деле, мы ожидаем, что он приедет сюда (в США. - Ред.), а я приеду туда (в Россию. - Ред.), и мы также собираемся встретиться, вероятно, в Саудовской Аравии. В первый раз мы встретимся в Саудовской Аравии", - сказал он.По его словам, дата проведения встречи еще не определена, но это произойдет "не в слишком отдаленном будущем". Немногим ранее журналистам сообщили о телефонном разговоре Путина и Трампа. Он продлился около полутора часов. После этого Трамп поговорил по телефону с Владимиром Зеленским. При этом американский лидер не смог четко ответить на вопрос, считает ли он Украину равноправным участником мирного процесса. "М-м-м, это интересный вопрос. Я думаю, что им придется заключить мир. Людей убивают, это нехорошая война, и я думаю, что им придется заключить мир. Вот что я думаю", - сказал он.В Вашингтоне не видят угрозы в ведении переговоров с Россией без участия Зеленского.
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новости, саудовская аравия, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
Новости, Саудовская Аравия, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

Трамп рассчитывает на встречу с Путиным в Саудовской Аравии: "Украине придется заключить мир"

00:54 13.02.2025 (обновлено: 00:57 13.02.2025)
 
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© РИА Новости . Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Об этом он сообщил американским журналистам в ночь на 13 февраля (по мск) в Овальном кабинете.
"В конечном итоге мы ожидаем встречи. На самом деле, мы ожидаем, что он приедет сюда (в США. - Ред.), а я приеду туда (в Россию. - Ред.), и мы также собираемся встретиться, вероятно, в Саудовской Аравии. В первый раз мы встретимся в Саудовской Аравии", - сказал он.
По его словам, дата проведения встречи еще не определена, но это произойдет "не в слишком отдаленном будущем".
Немногим ранее журналистам сообщили о телефонном разговоре Путина и Трампа. Он продлился около полутора часов. После этого Трамп поговорил по телефону с Владимиром Зеленским.
При этом американский лидер не смог четко ответить на вопрос, считает ли он Украину равноправным участником мирного процесса.
"М-м-м, это интересный вопрос. Я думаю, что им придется заключить мир. Людей убивают, это нехорошая война, и я думаю, что им придется заключить мир. Вот что я думаю", - сказал он.
В Вашингтоне не видят угрозы в ведении переговоров с Россией без участия Зеленского.
- РИА Новости, 1920, 13.02.2025
00:39
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