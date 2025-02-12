https://ukraina.ru/20250212/1061025416.html

А есть ли план? Почему суетятся Трамп и Зеленский и почему так невозмутим Путин

А есть ли план? Почему суетятся Трамп и Зеленский и почему так невозмутим Путин - 12.02.2025 Украина.ру

А есть ли план? Почему суетятся Трамп и Зеленский и почему так невозмутим Путин

Если абстрагироваться от происходящего на поле боя, где российская армия продолжает освобождать новые населенные пункты, вся политико-дипломатическая инициатива вокруг конфликта на Украине в последнее время исходит практически полностью из Соединенных Штатов. Но говорит ли это о решающей роли Америки в этом вопросе?

2025-02-12T16:53

2025-02-12T16:53

2025-02-12T17:35

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СШАДональд Трамп, который занимает пост президента США меньше месяца, продолжает уверенно заявлять о своем намерении прекратить российско-украинский конфликт."Я думаю, что это (переговоры между Москвой и Киевом – ред.) произойдет. Я думаю, мы добились огромного прогресса. Мы имеем дело с русскими. Мы имеем дело с украинцами. Я думаю, что-то получится. Я надеюсь", - сказал он на днях в интервью Fox News.Американский президент хоть не признает это прямо, но косвенно дал понять, что уже имел телефонный разговор с Владимиром Путиным, а заодно репостнул в соцсети Truth Social статью телеканала CNBC от 3 февраля с заголовком "Путин заявил, что "Европа встанет у ноги хозяина", в то время как пошлины Трампа тревожат союзников".Еще один реверанс в сторону российского президента прозвучал от Трампа после освобождения осужденного в РФ за контрабанду и хранение наркотиков гражданина США Марка Фогеля."На самом деле, Россия очень хорошо к нам отнеслась", - прокомментировал американский президент.Он выразил надежду, что возвращение Фогеля может стать "началом отношений" между Вашингтоном и Москвой, благодаря которым стороны смогут "положить конец" конфликту на Украине.За Фогелем в Москву летал спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, которого в прессе уже успели окрестить неформальным переговорщиком от новой американской администрации с Москвой по вопросу урегулирования на Украине. Предполагают, что освобождение гражданина США могло быть лишь предлогом для представителя Трампа побывать в РФ и провести встречи с российским руководством.Тем временем, близится Мюнхенская конференция по безопасности, в которой должна принять участие делегация США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. В ее состав также входит спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог. Презентации какого-то плана США по Украине на этом мероприятии не ожидается, зато будут проведены встречи, на которых этот вопрос будет обсуждаться.Что касается сигналов в адрес Киева, то здесь все выглядит еще более запутанным. Так, Трамп дает понять, что хочет видеть какую-то материальную выгоду в сотрудничестве с Украиной. Последнее его предложение – отдать Соединенным Штатам украинские редкоземельные металлы. Затем он чуть подкорректировал сам себя, уточнив, что кроме таких металлов можно обсудить и другие полезные ископаемые."Я хочу, чтобы наши деньги были защищены, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов. Знаете, они могут заключить соглашение, а могут и не заключить. Когда-нибудь они могут стать частью России, а могут и не стать, но наши деньги там уже будут", - заявил Трамп во все том же интервью Fox News.И вишенка на торте. Как сказал Трамп, свои инвестиции в Украину США (читай Трамп) хотят защитить, независимо от того, останется Украина Украиной или станет Россией. Таким образом, Трамп пробрасывает один из множества сценариев развития ситуации, говоря вскользь о том сценарии, который не устроит ни ЕС, ни Украину. Да и в США скорее всего все политические силы будут против этого (исключение составляют единицы из трезвомыслящих политиков США),.Россия и УкраинаКремль в ответ на такую активность Белого дома хранит невозмутимость. Позиция Москвы хорошо известна – конфликт на Украине может быть урегулирован мирно только с учетом реалий на земле и в соответствии с национальными интересами РФ. Этот тезис в том или ином виде российские официальные лица неизменно озвучивают в ответ на многочисленные вопросы о перспективах переговоров с Трампом.Были ли они уже, эти самые переговоры с США, тоже непонятно."По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам, и, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - комментировал недавно пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.Украинская сторона, напротив, пробует вслед за Соединенными Штатами генерировать свои идеи, пытаясь нащупать подход к сменившимся хозяевам Белого дома. Владимир Зеленский охотно поддержал разговоры о редкоземельных металлах, а также предложил обменять захваченную ВСУ территорию Курской области на контролируемые Россией территории.По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, подобные заявления – попытка украинских властей переключить внимание с неудач на фронте."Подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении", - сказала она.Ответил ему и зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он напомнил о том, что ВС РФ продолжают наносить удары по инфраструктуре противника, в том числе в Киеве."Хотя и такие действия не способны полностью очистить мозги тем нелегитимным скоморохам, которые, дрожа от страха и наркотической абстиненции, несут на камеру чушь про обмен территориями. Для таких единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими. По совету президента США", - написал 12 февраля Медведев в своем телеграм-канале.План, которого нетВсе это движение вокруг гипотетических переговоров пока не выходят за границы разговорного жанра, ему остро не хватает одного – действий. Может быть так, что такие действия идут и по тем или иным соображениям они пока скрыты от общественности. Проверить это эмпирическим методом не представляется возможным, поэтому будем исходить из первого предположения.Причина того, что никакие обещания Трампа закончить войну на Украине за 24 часа, сто дней и так далее не могут быть выполнены заключается в том, что у всех трех сторон - США, Украины и России (а есть еще Евросоюз со своими "хотелками") свои, мало сочетаемые друг с другом требования и цели.Один из ярких примеров такой коллизии – кто будет подписывать гипотетическое соглашение со стороны Киева. Москва настаивает, что Зеленский – нелегитимен. Теоретически свою подпись под таким документом может поставить спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, но такой сценарий неприемлем для Зеленского, который фактически признает тем самым свой незаконный статус.Теоретически, вопрос можно решить через уход Зеленского с поста президента (добровольно, либо же через поражение на выборах), но этот вариант также не устраивает киевский режим, который заинтересован в своей выживаемости у власти. США, которые хотели бы разрубить выборами этот гордиев узел, тоже не могут, кто бы там что ни говорил, без предварительной подготовки провести президентские выборы на Украине. А это время. К тому же есть заклятые друзья США - Великобритания, Франция, Германия, которым тоже выгоден Зеленский, во всяком случае пока - он прогнозируемым и находится в стезе Европы, которая ну, никак не жедлает считать себя проиграшей в этой войне стороной (столько денег вбухали и три года морочили головы своим избирателям). Поэтому ситуация с подписантом любого договора со стороны Украины и выглядит неразрешимой. Никто в этом вопросе никому не идет на уступки. Заметим, как и по всем остальным - прекращению огня, предоставлению гарантий Украине и России о невозобновлении конфликта, разделе территорий по результатам военного конфликта и т.д. На каждый из этих вопросов нужен прагматичный ответ и хотя бы по одному из них общее (всех трех сторон + ЕС) представление. А этого-то и нет!Получается, что слов пока сильно больше, чем дела и такая затяжка времени работает против Трампа, который слишком рано примерил на себя тогу миротворца. У него, похоже, плана, удовлетворяющего все стороны и последовательного сценария действий, чего от него все ждут, нет. Так же время работает в этой истории и против Зеленского, который застыл в ситуации неопределенности. Ему то обещают деньги и оружие, то говорят, что ничего не дадут. А без этих двух компонентов, что и сам Зеленский уже признал, он войну проигрывает в считанные дни...И Трампу, чем дальше тем меньше выгоден проигрыш Зеленского. Еще вчера он мог сказать, что это вина Байдена, но еще пару недель и вся ситуация с ответственностью. за происходящее будет уже полностью на нем.Не удивительно, что меньше всего суеты вокруг этого всего наблюдается именно в России. Запас прочности позволяет стране продолжать спецоперацию на Украине, а если возникнет реальная перспектива переговоров, то выходить на них можно будет под диктовку своих условий.О ситуации с американским ленд-лизом для Украины - в материале издания Украина.ру Конгрессу США предложили ленд-лиз для Украины. Кто эти престарелые разжигатели войны?

https://ukraina.ru/20250212/1060989699.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, переговоры