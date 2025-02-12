https://ukraina.ru/20250212/1061032275.html

Дмитрий Бабич: Жадность Трампа бьет по авторитету США и поможет России победить главного врага на Украине

Дмитрий Бабич: Жадность Трампа бьет по авторитету США и поможет России победить главного врага на Украине - 12.02.2025 Украина.ру

Дмитрий Бабич: Жадность Трампа бьет по авторитету США и поможет России победить главного врага на Украине

В Евросоюзе призывают сейчас не раздражать Трампа и самим найти деньги для поддержки Украины, поставить военную технику, героически заменив США. Есть и авантюрная группа, которая говорит, что надо сопротивляться Трампу, чтобы он вернулся в колею глобалистской политики.

2025-02-12T19:30

2025-02-12T19:30

2025-02-12T19:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич.Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился в Елисейском дворце с вице-президентом США Джэй Ди Вэнсом. По информации "Радио Франс Интернасьональ", главной темой переговоров стала Украина.Источник издания в дипломатических кругах Франции сообщил, что французская сторона не во всем согласна с Трампом по поводу урегулирования конфликта на Украине. Однако стороны пытаются "определить термины несогласия, и затем увидеть переговорные рамки".- Дмитрий, насколько близки США и Европа к согласованию своих позиций по Украине и как они могут выглядеть? И в этом ли цель визита Вэнса?- Я неоднократно говорил, что если и произойдет разморозка отношений России и Запада, то она начнется не с Европы, как на это многие надеются, а с США, потому что нам противостоят не национальные интересы Франции, Германии, США. Нам противостоит идеология. Это глобалистская идеология, которая рассматривала Россию как отсталую, реакционную страну, в которой нужно сменить режим на более приспособленный к ультралиберальной идеологии.Они готовы были это делать и военными средствами, в том числе натравливая на Россию Украину. В Евросоюзе эта идеология намного сильнее, чем в Штатах. Но в США у налогоплательщиков есть ощущение, что государственные расходы — это их личные расходы. То есть государство тратит мои деньги на поддержку Вооруженных сил Украины.У американцев есть ощущение, что они живут хуже, чем 20 лет назад. Естественно, у них возникает вопрос, почему их деньги отдают Украине на борьбу с враждебным нам "путинским режимом"? На этой почве и произошла электоральная победа Трампа. Переизбрать Еврокомиссию избирателям нельзя, как показывает опыт. А переизбрать президента Соединенных Штатов можно. И избрание Трампа, как бы мы к нему не относились лично, это поражение идеологии.В США сейчас происходит то, что у нас происходило в конце 80-х годов. В 1989 году Горбачев прекратил помощь Кубе. А Ельцин заявил, что нам вообще не надо тратить деньги на дипломатов. В стране чуть ли не голод, тяжелейшее положение, а мы доллары тратим на каких-то выпускников МГИМО, которые за границей прекрасно живут. У дипломата Бориса Панкина много времени ушло на то, чтобы убедить Ельцина в том, что Россия даже без союзных республик великая держава и должна этот статус сохранять.И сейчас Трамп сокращает идеологические расходы, реформируя USAID, агентство по свержению режимов, враждебных ультралиберальной идеологии. Евросоюз и его лидеры попали в очень сложное положение. С одной стороны, они привыкли идти в кильватере США. Пока в Белом доме у власти были Клинтон, Обама, Байден все было понятно. А теперь они призывают друг друга не грубить Трампу, не восстанавливать Трампа против себя, а с другой стороны, они говорят правду, что Трамп не разделяет их ценности. Он разрушает USAID, благодаря котором многие европейские политики, в том числе и Макрон, пришли к власти.Поэтому в Евросоюзе призывают сейчас не раздражать Трампа и самим найти деньги для поддержки Украины, поставить военную технику, героически заменив США. Есть и авантюрная группа, которая говорит, что надо сопротивляться Трампу, чтобы он вернулся в колею глобалистской политики.При этом не надо идеализировать мотивы Трампа, это обычное крохоборство. Но победил Трамп в этот раз очень убедительно, он контролирует Конгресс. Про него и Илона Маска еще будут сняты миллионы негативных сюжетов на телевидении, но избиратели Трампа это не смотрят и такие газеты не читают, они их выкидывают.- Вэнс приехал договариваться с европейцами?- Речь идет о сотнях миллиардов долларов военной и экономической помощи Украине. Трамп действует очень жестко, как настоящий грубый бизнесмен из эпохи первоначального накопления капитала. После развала СССР капитализм и у нас, и в США вернулся к своей самой грубой и гадкой форме.- Трамп еще подписал указ о введении пошлин в 25% на европейские сталь и алюминий.- Получается, что США сами себя вырезают из системы международного разделения труда ради сохранения рабочих мест. Это то, что случилось у нас в результате санкций. Обратите внимание, у людей стало больше работы, потому что меньше стали завозить импорта, кое-что надо делать и здесь. Но пострадали сотрудники гуманитарных НКО, все эти псевдоученые и псевдополитологи. То же самое происходит и в США, только они сделали это добровольно. Мы были выброшены в эту ситуацию благодаря санкциям, а Трамп сделал это самостоятельно через тарифы.Он обещал американцам больше рабочих мест, он это делает. Но это происходит за счет, судя по всему, инфляции, сокращения выбора у потребителя. Он возвращает промышленность в Соединенные Штаты, сам на себя накладывая санкции.- Эксперты активно обсуждают инициативы Трампа по поводу редкоземельных металлов Украины. По его словам, Киев должен передать США полезных ископаемых на 500 млрд долларов в счет ранее поставленной военной техники. Это реальное коммерческое предложение?- Это дикий пиар-провал Трампа, который нам очень выгоден. Трамп подрывает авторитет не только США, но и вообще глобального Запада. Этот авторитет строился на том, что западные страны процветающие и щедрые, которые оказывают безвозмездную помощь бедным странам. А вместо этого появился жадный Трамп, который требует рассчитываться за оружие металлами.Это удар по репутации Запада в глазах глобального юга, арабов и китайцев. Возможна ли такая сделка? Сомневаюсь. Потому что эти металлы надо еще достать из-под земли, надо вложить огромные деньги.Трамп таким образом пытается позитивно повлиять на свой электорат. Но, во-первых, Зеленский ненадежный партнер. Неизвестно, сколько он будет у власти. Во-вторых, пока идут военные действия, грош цена этим еще не добытым металлам.- А в обозримой перспективе возможны ли какие-то договоренности по Украине?- Конечно. Именно сейчас Россия может чего-то добиться без колоссальных потерь на фронте, потому что ослаб наш главный враг – это ультралиберальная идеология.- А чего именно мы можем добиться? Новые регионы, денацификация и демилитаризация?- Дело в том, что нацизм на Украине победил именно в связке с этой ультралиберальной идеологией. Именно эта идеологией соединяет киевский режим с западным миром. Эта идеология использует украинских националистов против России в так же, как использовала хорватский национализм против Югославии или исламистов в Синьцзяне против Китая.Но сама по себе эта идеология нацистской не является. И если нам удастся победить на Украине эту идеологию, нацизм тоже потерпит поражение. Не знаю, будет ли это полной денацификацией Украины, потому что полностью переделать сознание людей нам уже не удастся. Но сделать Украину и ее режим безопасными для нас мы сможем.Также на эту тему А есть ли план? Почему суетятся Трамп и Зеленский и почему так невозмутим Путин

https://ukraina.ru/20250212/1061030434.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, украина, сша, россия, дональд трамп, дмитрий бабич, ес, украина.ру, еврокомиссия