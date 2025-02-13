Нам не нужна ядерная война: Ищенко объяснил, могут ли стороны заключить перемирие по Украине
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
Если сейчас будет подписано перемирие по Украине, оно будет подписано не от хорошей жизни. Это возможно, потому что против России воюет ядерная держава с союзниками, а ядерная война нам тоже не нужна. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По мнению эксперта, надо понимать, что даже если какие-то переговоры по Украине состоятся, это не будет новой "Ялтой". Это "переговоры с врагом о временном перемирии", сказал он.
Враг не признал свое поражение. Он просто пытается сказать: "На территории третьей страны, где мы воевали, мы больше воевать не будем", указал политолог.
"Если сейчас будет подписано перемирие по Украине, оно будет подписано не от хорошей жизни. Мы просто признаем, что сейчас мы победить не можем. Это возможно, потому что против нас воюет ядерная держава с союзниками, а ядерная война нам тоже не нужна", — подчеркнул обозреватель.
Мы можем зафиксировать какую-то ситуацию на Украине, которая устроит обе стороны. Но пока такие условия не находятся, констатировал эксперт.
И даже если стороны смогут до чего-то договорится, это не решит украинскую проблему. А раз проблема не решена, и борьба продолжится, то начало второй украинской войны будет очень быстро, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия соберет новую "Ялту", когда вместе с Китаем и Ираном захватит Вашингтон на сайте Украина.ру.
О том, каким вырисовывается американский "мирный план" по Украине — в материале Дмитрий Андреев: "Мирный план Трампа" – самоубийство для России на сайте Украина.ру.
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