Нам не нужна ядерная война: Ищенко объяснил, могут ли стороны заключить перемирие по Украине - 13.02.2025 Украина.ру
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Нам не нужна ядерная война: Ищенко объяснил, могут ли стороны заключить перемирие по Украине
Нам не нужна ядерная война: Ищенко объяснил, могут ли стороны заключить перемирие по Украине - 13.02.2025 Украина.ру
Нам не нужна ядерная война: Ищенко объяснил, могут ли стороны заключить перемирие по Украине
Если сейчас будет подписано перемирие по Украине, оно будет подписано не от хорошей жизни. Это возможно, потому что против России воюет ядерная держава с союзниками, а ядерная война нам тоже не нужна. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-02-13T03:45
2025-02-13T03:45
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политика
украина
россия
война
ядерная война
ялтинская конференция (1945)
переговоры
вьетнам
ядерная безопасность
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По мнению эксперта, надо понимать, что даже если какие-то переговоры по Украине состоятся, это не будет новой "Ялтой". Это "переговоры с врагом о временном перемирии", сказал он.Враг не признал свое поражение. Он просто пытается сказать: "На территории третьей страны, где мы воевали, мы больше воевать не будем", указал политолог.Тут можно провести аналогию с Парижским миром по Вьетнаму 1975 года: США вывели свои войска и Вьетнам остался без американцев. Или с предварительными договоренностями по Вьетнаму, когда его делили на северный и южный, отметил Ищенко.Мы можем зафиксировать какую-то ситуацию на Украине, которая устроит обе стороны. Но пока такие условия не находятся, констатировал эксперт.И даже если стороны смогут до чего-то договорится, это не решит украинскую проблему. А раз проблема не решена, и борьба продолжится, то начало второй украинской войны будет очень быстро, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия соберет новую "Ялту", когда вместе с Китаем и Ираном захватит Вашингтон на сайте Украина.ру.О том, каким вырисовывается американский "мирный план" по Украине — в материале Дмитрий Андреев: "Мирный план Трампа" – самоубийство для России на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, политика, украина, россия, война, ядерная война, ялтинская конференция (1945), переговоры, вьетнам, ядерная безопасность, сво, сша
Новости, политика, Украина, Россия, война, ядерная война, Ялтинская конференция (1945), переговоры, Вьетнам, ядерная безопасность, СВО, США

Нам не нужна ядерная война: Ищенко объяснил, могут ли стороны заключить перемирие по Украине

03:45 13.02.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
Продвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Если сейчас будет подписано перемирие по Украине, оно будет подписано не от хорошей жизни. Это возможно, потому что против России воюет ядерная держава с союзниками, а ядерная война нам тоже не нужна. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По мнению эксперта, надо понимать, что даже если какие-то переговоры по Украине состоятся, это не будет новой "Ялтой". Это "переговоры с врагом о временном перемирии", сказал он.
Враг не признал свое поражение. Он просто пытается сказать: "На территории третьей страны, где мы воевали, мы больше воевать не будем", указал политолог.
Тут можно провести аналогию с Парижским миром по Вьетнаму 1975 года: США вывели свои войска и Вьетнам остался без американцев. Или с предварительными договоренностями по Вьетнаму, когда его делили на северный и южный, отметил Ищенко.
"Если сейчас будет подписано перемирие по Украине, оно будет подписано не от хорошей жизни. Мы просто признаем, что сейчас мы победить не можем. Это возможно, потому что против нас воюет ядерная держава с союзниками, а ядерная война нам тоже не нужна", — подчеркнул обозреватель.
Мы можем зафиксировать какую-то ситуацию на Украине, которая устроит обе стороны. Но пока такие условия не находятся, констатировал эксперт.
И даже если стороны смогут до чего-то договорится, это не решит украинскую проблему. А раз проблема не решена, и борьба продолжится, то начало второй украинской войны будет очень быстро, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия соберет новую "Ялту", когда вместе с Китаем и Ираном захватит Вашингтон на сайте Украина.ру.
О том, каким вырисовывается американский "мирный план" по Украине — в материале Дмитрий Андреев: "Мирный план Трампа" – самоубийство для России на сайте Украина.ру.
Позывной Кувалда интервью
Вчера, 13:04
Командир отделения "Кувалда": Противник отбивается до последнего, но командованию ВСУ плевать на своихО боях за Курахово, военной логистике, выживании на переднем крае, борьбе с дронами, лукавстве противника и многом другом журналисту издания Украина.ру рассказал сержант Вооруженных сил Российской Федерации, командир отделения 3-го батальона 110-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Республики бригады, известный под позывным "Кувалда".
 
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